La copertura in fibra ottica in Europa è salita al 79% della popolazione, ma cresce più lentamente rispetto agli anni precedenti. Il tasso di adozione (take-up) resta invece piuttosto basso e si attesta intorno al 54%. Ciò conferma la difficoltà del mercato della fibra ottica europeo a monetizzare pienamente gli investimenti effettuati. Questo è quanto emerge dall’ultimo rapporto del FTTH Council Europe realizzato da IDATE, che fornisce una panoramica aggiornata e completa sulla copertura e adozione della fibra FTTH (Fiber to the Home) in Europa.

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Fibra ottica: i dati sulla copertura in Europa

Fibra ottica I dettagli Copertura in Europa 239 milioni di abitazioni coperte (79%)

tasso di adozione del 54%

160 milioni di abbonati (+13% su base annua)

353 milioni di abitazioni e 251 milioni di abbonati attivi entro il 2031 Copertura in Italia 77,19% di famiglie coperte

8 Regioni sopra la media nazionale

12 Regioni sotto la media nazionale

Il rapporto del FTTH Council Europe si basa sui dati raccolti fino a settembre 2025 ed evidenzia che sono 295 milioni le abitazioni nell’UE39 (UE27 + Regno Unito e altri Paesi europei) raggiunte dalla fibra FTTH, pari a circa il 79% della copertura domestica. Si è quindi registrato un aumento di 23 milioni di unità abitative nel 2025, anche se con un tasso di crescita inferiore rispetto agli anni precedenti.

A crescere è anche l’adozione della fibra FTTH. Il numero di abbonati ha raggiunto quota 160 milioni, in aumento di oltre il 13% su base annua. Anche il tasso medio di adesione è salito e si attesta intorno al 54%, con un miglioramento di poco più di due punti percentuali rispetto all’anno precedente. Rimane quindi un divario ancora piuttosto netto tra la disponibilità della rete e l’adesione degli abbonati.

Si registrano numeri molto positivi in termini di copertura in fibra FTTH anche nelle aree rurali. Nell’UE39 circa il 69% delle famiglie che abitano nelle campagne è raggiunto da questa tecnologia, in aumento di circa due punti percentuali rispetto al 2024. I numeri positivi sono il segnale che stanno funzionando i programmi di finanziamento pubblico e le iniziative mirate a fornire una connessione ad alte prestazioni nelle aree meno servite.

FTTH Council Europe prevede che entro il 2031 potrebbero essere circa 353 milioni le unità immobiliari nell’UE39 raggiunte da una connessione in fibra FTTH e oltre 251 milioni gli abbonati attivi.

Fibra ottica: i dati sulla copertura in Italia

Una panoramica sullo stato della copertura in fibra ottica in Italia ci arriva dall’ultimo aggiornamento della Broadband Map dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM). Nella rilevazione dell’8/1/26 la copertura in fibra FTTH nel nostro Paese è pari al 77,19% delle famiglie. Analogamente, il 93,21% dei Comuni ha almeno una famiglia raggiunta dalla banda larga.

Sono otto le Regioni che superano la media nazionale (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia e Sicilia). La Regione che registra il tasso di crescita più alto in termini di Comuni raggiunti dalla fibra FTTH è l’Abruzzo (+10,67% rispetto al 10/1/25). Più della metà del Paese, però, registra un tasso di copertura inferiore alla media (12 Regioni). I fanalini di coda in termini di copertura sono Valle d’Aosta (58,63%), Calabria (64,57%) e Trentino-Alto Adige (62,86%).

“L’importanza di una copertura broadband efficiente e omogenea è fondamentale per sostenere lo sviluppo economico, l’innovazione e la coesione sociale. – ricorda l’AGCOM – In un’epoca in cui la digitalizzazione è al centro della nostra società, garantire un accesso equo e capillare alla banda larga diventa una priorità“.

La Broadband Map dell’AGCOM è uno strumento utile anche per l’utente finale che con un clic può verificare la copertura presso un singolo indirizzo e confrontare le prestazioni offerte dalle diverse tecnologie disponibili. La mappa mostra la copertura non solo per la fibra FTTH ma anche per le reti in fibra misto radio o FWA (Fixed Wireless Access) e la telefonia mobile. Basta collegarsi al sito maps.agcom.it/ > Mappe di copertura.

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Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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