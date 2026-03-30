Alcuni operatori di telefonia mobile hanno reso disponibili le prime offerte per Samsung Galaxy A37 e Galaxy A57 a rate . Potete acquistare i due nuovi modelli anche con finanziamento a tasso zero e anticipo zero . Scopri le promozioni e relativi prezzi

Pochi giorni fa sono stati annunciati ufficialmente i nuovi Samsung Galaxy A37 e Galaxy A57 con Awesome Intelligence potenziata. Le spedizioni partiranno il 10/4/26 ma è già possibile prenotarlo online con alcuni operatori di telefonia mobile.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte smartphone incluso dei principali operatori. Cliccando sul tasto di seguito avrete le informazioni necessarie per acquistare Samsung Galaxy A37 e Galaxy A57 a rate al prezzo più basso, abbinandolo a un piano mobile adatto alle vostre esigenze ed abitudini di consumo. Selezionata la proposta più conveniente, potrete poi attivarla comodamente online.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Samsung Galaxy A37 e A57: le offerte a rate degli operatori di marzo 2026

Operatori Samsung Galaxy A57 Samsung Galaxy A37 TIM a partire da 15 €/mese per 30 rate

360 € in totale a partire da 12 €/mese per 30 rate

450 € in totale Iliad a partire da 22,91 €/mese per 24 rate a partire da 18,75 €/mese per 24 rate WindTre 19,99 €/mese per 36 rate (piano mobile + smartphone) 14,99 €/mese per 36 rate (piano mobile + smartphone) Prezzi di listino a partire da 449,90 € a partire da 549,90 €

Diversi operatori di telefonia mobile permettono di prenotare l’acquisto di Samsung Galaxy A37 e Galaxy A57 con pagamento a rate, anche senza anticipo. Nella maggior parte dei casi, poi, è possibile accendere un finanziamento a tasso zero ed è prevista la spedizione gratis.

Samsung Galaxy A37 è disponibile nei colori Charcoal, White, Green, Lavander.

Samsung Galaxy A57 è disponibile nei colori Gray, Navy, IcyBlue e Lilac.

Samsung Galaxy A37 e Galaxy A57 a rate con TIM

Chi sceglie TIM Next Evolution può acquistare Samsung Galaxy A37 e Galaxy A57 a rate senza anticipo con finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) e addebito su carta di credito/debito (solo per importi superiori a 330 euro) o su conto corrente. TIM invece non accetta carte prepagate o emesse all’estero. Se siete clienti dell’operatore per la rete fissa potete scegliere di addebitare le rate direttamente in bolletta. La spedizione è gratis, ma è previsto anche il ritiro in oltre 200 negozi.

Potete quindi acquistare i nuovi modelli della linea Samsung Galaxy A con TIM semplicemente accendendo al sito dell’operatore e poi cliccando su “Prodotti”>”Smartphone”. Restituendo il telefono alla fine del finanziamento potete ottenere uno sconto sulle rate. Dando invece in permuta un vecchio dispositivo entro il 30/4/26, con la Promo Supervaluta si possono risparmiare fino a 120 euro di valutazione extra.

I prezzi sono i seguenti:

Samsung Galaxy A37 5G da 128 GB a 12 euro al mese per 30 rate (360 euro in totale) o 15 euro al mese per 24 rate (360 euro in totale)

da 128 GB a 12 euro al mese per 30 rate (360 euro in totale) o 15 euro al mese per 24 rate (360 euro in totale) Samsung Galaxy A57 5G da 128 GB a 15 euro al mese per 30 rate (450 euro in totale) o 19 euro al mese per 24 rate (456 euro in totale)

Una delle migliori offerte 5G a cui abbinare il vostro telefono a rate si chiama TIM Supreme GPRO e include minuti illimitati e 200 SMS più 150 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload a 5,99 euro al mese con addebito su credito residuo. Per i nuovi clienti il primo mese e attivazione sono gratis acquistandola online. Sono previsti anche 14 GB per navigare in roaming in Ue. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso e la spedizione è gratis. In alternativa potete acquistare un’eSIM anche online al costo di 10 euro. Per effettuare la verifica dell’identità potete utilizzare lo SPID per maggiore comodità.

L’offerta è riserva a chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce e altri.

Confronta le offerte mobile di TIM »

I clienti di TIM per la rete fissa e mobile possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa) e navigare fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete dell’operatore in tutte le principali città e località turistiche nel Paese. Sono previsti anche altri vantaggi come sconti sui migliori smartphone mantenendo la SIM per almeno 24 mesi, TIMVISION XS gratis per 3 mesi con inclusi TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 3 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese) e TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano almeno 3 SIM entro il 25/4/26.

Samsung Galaxy A37 e Galaxy A57 a rate con Iliad

Con Iliad potete acquistare Samsung Galaxy A37 e Galaxy A57 a rate senza anticipo con un finanziamento Findomestic a tasso zero (salvo approvazione) e rateizzazione fino a 24 mesi. La spedizione è gratis.

I prezzi sono i seguenti:

Samsung Galaxy A37 5G da 128 GB a 18,75 euro al mese per 24 rate (450 euro in totale)

da 128 GB a 18,75 euro al mese per 24 rate (450 euro in totale) Samsung Galaxy A37 5G da 256 GB a 22,08 euro al mese per 24 rate (530 euro in totale)

da 256 GB a 22,08 euro al mese per 24 rate (530 euro in totale) Samsung Galaxy A57 5G da 128 GB a 22,91 euro al mese per 24 rate (550 euro in totale)

da 128 GB a 22,91 euro al mese per 24 rate (550 euro in totale) Samsung Galaxy A57 5G da 256 GB a 25 euro al mese per 24 rate (600 euro in totale)

Una delle migliori offerte a cui abbinare il vostro telefono a rate si chiama Giga 200 e include minuti e SMS illimitati e 200 GB in 5G fino a 2 Gbps in oltre 7.000 Comuni. Sono previsti anche 15 GB per navigare in roaming in Ue. Il prezzo è di 9,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro una tantum, mentre SIM e spedizione sono gratis. In laternativa potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro.

Attiva Giga 200 di Iliad »

Attivando Giga 200 con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito potete avere uno sconto sulla fibra di Iliad. A tali condizioni, infatti, potete avere IliadBox a 22,99 euro al mese per sempre, invece di 26,99 euro al mese. L’offerta fisso include una connessione fino a 5 Gbps in download in fibra FTTH EPON, chiamate illimitate e un modem con supporto al Wi-Fi in comodato d’uso gratuito. Il contributo per l’installazione è di 39,99 euro. Per ottenere lo sconto per i clienti convergenti dovrete prima attivare la linea fissa e poi aggiungere la SIM mobile dall’Area Personale Fibra. In totale il costo per fibra e mobile diventa quindi a partire da 32,98 euro al mese.

Il servizio IliadClub consente di aggiungere altre 4 SIM di amici e parenti per ottenere per tutti fino a 500 GB in 5G alla massima velocità senza costi aggiuntivi.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

Samsung Galaxy A37 e Galaxy A57 a rate con WindTre

Con WindTre potete acquistare Samsung Galaxy A37 e Galaxy A57 a rate con un finanziamento senza anticipo (Tan 9,75%, Taeg 10,20% – salvo approvazione) e una rateizzazione fino a 36 mesi. L’offerta più conveniente a cui abbinare il vostro telefono si chiamata Pack 5G Reload Exchange con Easy Pay include minuti illimitati e 200 SMS più Giga illimitati in 5G Full Speed fino a 2 Gbps (poi illimitati fino a 250 Mbps) e 25 GB aggiuntivi per navigare in roaming in Ue per 3 mesi al prezzo di 12,99 euro al mese. La promozione è disponibile solo restituendo un vecchio cellulare.

WindTre per le sue offerte per uno smartphone a rate prevede un costo per l’attivazione del device di 6,99 euro una tantum.

I prezzi comprensivi di piano mobile e smartphone per i nuovi clienti sono i seguenti:

Samsung Galaxy A37 5G da 128 GB a 14,99 euro al mese per 36 rate

da 128 GB a 14,99 euro al mese per 36 rate Samsung Galaxy A57 5G da 256 GB a 19,99 euro al mese per 36 rate

Per alcuni già clienti, invece, i prezzi sono i seguenti:

Samsung Galaxy A37 5G da 128 GB a 9,99 euro al mese per 30 rate

da 128 GB a 9,99 euro al mese per 30 rate Samsung Galaxy A57 5G da 256 GB a 15,99 euro al mese per 30 rate

Dopo aver verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, i clienti di WindTre per il mobile possono attivare Super Fibra al prezzo di 24,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 1,99 euro al mese per 24 mesi. Avete inclusi:

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime

possibilità di aggiungere Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese dopo l’attivazione della fibra

Attiva Super Fibra di WindTre »

Samsung Galaxy A37 e Galaxy A57: caratteristiche tecniche

Caratteristiche Samsung Galaxy A37 Samsung Galaxy A57 Schermo Super AMOLED da 6,7″ FHD + Super AMOLED da 6,7″ FHD + Dimensioni e peso 162.9 x 78.2 x 7.4mm, 196g 161.5 x 76.8 x 6.9mm, 179g Fotocamera posteriore 12 MP + 50 MP + 12 MP 8 MP + 50 MP + 12 MP Memoria fino a 256 GB fino a 256 GB Batteria 5.000 mAh 5.000 mAh

I nuovi Samsung Galaxy A37 e Galaxy A57 di distinguono per uno schermo Super AMOLED+ con Vision Booster che garantisce un’esperienza visiva immersiva e nitida. L’Awesome Intelligence introduce nuove funzioni come “Trascrizione vocale” all’interno dell’app Registratore Vocale e potenzia le capacità degli smartphone ambito fotografico con strumenti come “Volto Migliore”, “Filtri e Suggerimenti di modifica”, “Ritaglio automatico”, “Cerchia e cerca con Google2, “Selezione AI”, “Gomma Oggetto”, etc. Per qualsiasi necessità, poi, potete chiedere assistenza a Bixby o Gemini.

Di seguito le caratteristiche tecniche nel dettaglio dei due nuovi smartphone:

Samsung Galaxy A37 5G

Schermo: Super AMOLED da 6,7″ FHD +

Dimensioni e peso: 162.9 x 78.2 x 7.4mm, 196g

Fotocamera principale: 8 MP + 50 MP + 5 MP

Fotocamera frontale: 12 MP

Processore: Exynos 1480

RAM fino a 8 GB

Dual SIM (nano‑SIM + eSIM)

Memoria: fino a 256 GB non espandibile

Connettività:

Batteria: 5.000 mAh

Sistema operativo: Android 16 – One UI 8.5

Samsung Galaxy A57 5G

Schermo: Super AMOLED da 6,7″ FHD +

Dimensioni e peso: 161.5 x 76.8 x 6.9mm, 179g

Fotocamera principale: 12 MP + 50 MP + 5 MP

Fotocamera frontale: 12 MP

Processore: Exynos 1680

RAM da 8 GB

Dual SIM (nano‑SIM + eSIM)

Memoria: fino a 256 GB non espandibile

Connettività:

Batteria: 5.000 mAh

Sistema operativo: Android 16 – One UI 8.5

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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