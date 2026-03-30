- Potete acquistarlo a rate (anche senza anticipo) con finanziamento a tasso zero e spedizione gratis
- Il prezzo è a partire da 12 €/mese per 30 rate
- Le consegne partono dal 10/4/26
Alcuni operatori di telefonia mobile hanno reso disponibili le prime offerte per Samsung Galaxy A37 e Galaxy A57 a rate. Potete acquistare i due nuovi modelli anche con finanziamento a tasso zero e anticipo zero. Scopri le promozioni e relativi prezzi
Pochi giorni fa sono stati annunciati ufficialmente i nuovi Samsung Galaxy A37 e Galaxy A57 con Awesome Intelligence potenziata. Le spedizioni partiranno il 10/4/26 ma è già possibile prenotarlo online con alcuni operatori di telefonia mobile.
Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte smartphone incluso dei principali operatori. Cliccando sul tasto di seguito avrete le informazioni necessarie per acquistare Samsung Galaxy A37 e Galaxy A57 a rate al prezzo più basso, abbinandolo a un piano mobile adatto alle vostre esigenze ed abitudini di consumo. Selezionata la proposta più conveniente, potrete poi attivarla comodamente online.
|Operatori
|Samsung Galaxy A57
|Samsung Galaxy A37
|TIM
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|Iliad
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|WindTre
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|Prezzi di listino
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Diversi operatori di telefonia mobile permettono di prenotare l’acquisto di Samsung Galaxy A37 e Galaxy A57 con pagamento a rate, anche senza anticipo. Nella maggior parte dei casi, poi, è possibile accendere un finanziamento a tasso zero ed è prevista la spedizione gratis.
Samsung Galaxy A37 è disponibile nei colori Charcoal, White, Green, Lavander.
Samsung Galaxy A57 è disponibile nei colori Gray, Navy, IcyBlue e Lilac.
Chi sceglie TIM Next Evolution può acquistare Samsung Galaxy A37 e Galaxy A57 a rate senza anticipo con finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) e addebito su carta di credito/debito (solo per importi superiori a 330 euro) o su conto corrente. TIM invece non accetta carte prepagate o emesse all’estero. Se siete clienti dell’operatore per la rete fissa potete scegliere di addebitare le rate direttamente in bolletta. La spedizione è gratis, ma è previsto anche il ritiro in oltre 200 negozi.
Potete quindi acquistare i nuovi modelli della linea Samsung Galaxy A con TIM semplicemente accendendo al sito dell’operatore e poi cliccando su “Prodotti”>”Smartphone”. Restituendo il telefono alla fine del finanziamento potete ottenere uno sconto sulle rate. Dando invece in permuta un vecchio dispositivo entro il 30/4/26, con la Promo Supervaluta si possono risparmiare fino a 120 euro di valutazione extra.
I prezzi sono i seguenti:
Una delle migliori offerte 5G a cui abbinare il vostro telefono a rate si chiama TIM Supreme GPRO e include minuti illimitati e 200 SMS più 150 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload a 5,99 euro al mese con addebito su credito residuo. Per i nuovi clienti il primo mese e attivazione sono gratis acquistandola online. Sono previsti anche 14 GB per navigare in roaming in Ue. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso e la spedizione è gratis. In alternativa potete acquistare un’eSIM anche online al costo di 10 euro. Per effettuare la verifica dell’identità potete utilizzare lo SPID per maggiore comodità.
L’offerta è riserva a chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce e altri.
Confronta le offerte mobile di TIM »
I clienti di TIM per la rete fissa e mobile possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa) e navigare fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete dell’operatore in tutte le principali città e località turistiche nel Paese. Sono previsti anche altri vantaggi come sconti sui migliori smartphone mantenendo la SIM per almeno 24 mesi, TIMVISION XS gratis per 3 mesi con inclusi TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 3 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese) e TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano almeno 3 SIM entro il 25/4/26.
Con Iliad potete acquistare Samsung Galaxy A37 e Galaxy A57 a rate senza anticipo con un finanziamento Findomestic a tasso zero (salvo approvazione) e rateizzazione fino a 24 mesi. La spedizione è gratis.
I prezzi sono i seguenti:
Una delle migliori offerte a cui abbinare il vostro telefono a rate si chiama Giga 200 e include minuti e SMS illimitati e 200 GB in 5G fino a 2 Gbps in oltre 7.000 Comuni. Sono previsti anche 15 GB per navigare in roaming in Ue. Il prezzo è di 9,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro una tantum, mentre SIM e spedizione sono gratis. In laternativa potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro.
Attivando Giga 200 con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito potete avere uno sconto sulla fibra di Iliad. A tali condizioni, infatti, potete avere IliadBox a 22,99 euro al mese per sempre, invece di 26,99 euro al mese. L’offerta fisso include una connessione fino a 5 Gbps in download in fibra FTTH EPON, chiamate illimitate e un modem con supporto al Wi-Fi in comodato d’uso gratuito. Il contributo per l’installazione è di 39,99 euro. Per ottenere lo sconto per i clienti convergenti dovrete prima attivare la linea fissa e poi aggiungere la SIM mobile dall’Area Personale Fibra. In totale il costo per fibra e mobile diventa quindi a partire da 32,98 euro al mese.
Il servizio IliadClub consente di aggiungere altre 4 SIM di amici e parenti per ottenere per tutti fino a 500 GB in 5G alla massima velocità senza costi aggiuntivi.
Attiva l’offerta fibra di Iliad »
Con WindTre potete acquistare Samsung Galaxy A37 e Galaxy A57 a rate con un finanziamento senza anticipo (Tan 9,75%, Taeg 10,20% – salvo approvazione) e una rateizzazione fino a 36 mesi. L’offerta più conveniente a cui abbinare il vostro telefono si chiamata Pack 5G Reload Exchange con Easy Pay include minuti illimitati e 200 SMS più Giga illimitati in 5G Full Speed fino a 2 Gbps (poi illimitati fino a 250 Mbps) e 25 GB aggiuntivi per navigare in roaming in Ue per 3 mesi al prezzo di 12,99 euro al mese. La promozione è disponibile solo restituendo un vecchio cellulare.
WindTre per le sue offerte per uno smartphone a rate prevede un costo per l’attivazione del device di 6,99 euro una tantum.
I prezzi comprensivi di piano mobile e smartphone per i nuovi clienti sono i seguenti:
Per alcuni già clienti, invece, i prezzi sono i seguenti:
Dopo aver verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, i clienti di WindTre per il mobile possono attivare Super Fibra al prezzo di 24,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 1,99 euro al mese per 24 mesi. Avete inclusi:
Attiva Super Fibra di WindTre »
|Caratteristiche
|Samsung Galaxy A37
|Samsung Galaxy A57
|Schermo
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|Dimensioni e peso
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|Fotocamera posteriore
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|Memoria
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|Batteria
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I nuovi Samsung Galaxy A37 e Galaxy A57 di distinguono per uno schermo Super AMOLED+ con Vision Booster che garantisce un’esperienza visiva immersiva e nitida. L’Awesome Intelligence introduce nuove funzioni come “Trascrizione vocale” all’interno dell’app Registratore Vocale e potenzia le capacità degli smartphone ambito fotografico con strumenti come “Volto Migliore”, “Filtri e Suggerimenti di modifica”, “Ritaglio automatico”, “Cerchia e cerca con Google2, “Selezione AI”, “Gomma Oggetto”, etc. Per qualsiasi necessità, poi, potete chiedere assistenza a Bixby o Gemini.
Di seguito le caratteristiche tecniche nel dettaglio dei due nuovi smartphone: