Iliad ha la rete fissa più veloce in Italia: la classifica aggiornata

Iliad
di Matteo Testa

Iliad è il miglior operatore in Italia secondo l'analisi di nPerf relativa al settore della rete fissa per il 2025. L'operatore low cost domina per velocità in download e upload e latenza. Scopri la classifica completa

In 30 sec.
La classifica degli operatori di nPerf a febbraio 2026
  1. Iliad è il migliore per il 2025 per velocità in download/upload e latenza
  2. IliadBox include una connessione in fibra FTTH fino a 5 Gbps e chiamate illimitate a partire da 22,99 €/mese per sempre
Iliad ha la rete fissa più veloce in Italia: la classifica aggiornata

La società di analisi inpendente nPerf ha pubblicato la sua annuale indagine sul settore della rete fissa e la relativa classifica dei migliori operatori per la connessione Internet di casa in Italia. Iliad si aggiudica il premio di “Best Fixed Internet Performance 2025” e si piazza quindi in prima posizione, con un distacco netto da marchi storici come TIM e WindTre.

Vodafone e Fastweb nell’analisi di nPerf sono considerati ancora separati, nonostante a seguito dell’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom, che già possedeva Fastweb, sia stata ufficializzata il primo gennaio 2026 la nascita del nuovo brand Fastweb + Vodafone.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare le migliori offerte fibra dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più conveniente per la vostra connessione Internet domestica.

Scopri le offerte fibra »

La classifica dei migliori operatori di rete fissa a febbraio 2026

classifica operatori nPerf 2025

Iliad ha ottenuto la prima posizione nella classifica degli operatori attivi in Italia con un nPerf Score di 145.841 punti. L’operatore low cost domina in tre delle cinque categorie prese in considerazione: velocità in download (Download bitrates), prestazioni in upload (Upload bitrates) e latenza (Latency), parametro che misura il tempo di risposta della rete. Nel dettaglio Iliad ha raggiunto una velocità media di 382,13 Mbps in download e241,92 Mbps in upload. La latenza è invece la più bassa nel mercato con appena 15,88 ms.

Iliad è seconda a TIM, ma con un distacco minimo, solo per quanto riguarda la qualità della navigazione su Internet (Web browsing) e nello streaming su YouTube.

Tornando alla classifica generale, al secondo posto troviamo TIM con un nPerf Score di 131.868 punti, seguita da Fastweb (127.194), Vodafone (118.642) e WindTre (115.177).

Iliad si distingue quindi in modo particolare per quanto riguarda la velocità della sua rete, ottenendo un vantaggio significativo rispetto alla concorrenza. Il risultato dell’operatore low cost nasce da una strategia che punta sulla fornitura di fibra pura (senza il ricorso a tecnologie miste come i doppini in rame o soluzioni wireless). Il primato tra gli operatori è poi da considerarsi davvero straordinario anche in virtù del fatto che Iliad ha debuttato nel settore della rete fissa solo nel 2022. In pochissimi anni il marchio francese ha raggiunto la quota di 454mila utenti in fibra FTTH (Fiber to the Home) al terzo trimestre del 2025, di cui 100mila si sono aggiunti solo negli ultimi tre mesi dell’anno passato.

Verifica la tua copertura
Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL
Abbiamo preso in carico la tua richiesta!
Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te.

Le offerte fibra dei migliori operatori di febbraio 2026

Offerte fibra Costi Servizi inclusi
Super Fibra di WindTre
  • 24,99 €/mese
  • a partire da 19,99 €/mese per un anno, poi 23,99 €/mese, per i già clienti mobile
  • Attivazione a 1,99 €/mese per 24 mesi
  • navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 €/mese per 48 mesi già inclusi nel canone mensile)
  • Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia
  • 12 mesi di Amazon Prime
IliadBox di Iliad
  • 26,99 €/mese per sempre
  • 22,99 €/mese per sempre con offerta mobile da 9,99/11,99 €/mese e pagamento automatico
  • Attivazione a 39,99
  • navigazione illimitata fino a 5 Gbps in fibra FTTH EPON
  • chiamate illimitate
  • modem Wi-Fi 7
  • abbonamento a Cafeyn
Fastweb Casa Start
  • 27,95 €/mese
  • 23,95 €/mese abbinata a un’offerta mobile
  • navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate a consumo
  • modem Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6
  • attivazione
  • Fastweb Digital Academy
Vodafone Casa Start
  • 27,95 €/mese
  • 23,95 €/mese abbinata a un’offerta mobile
  • Attivazione gratis
  • navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate a consumo
  • modem Wi-Fi 6
TIM WiFi Casa
  • 29,90 €/mese
  • 24,90 €/mese abbinata a un’offerta mobile
  • Attivazione a 39,90
  • navigazione illimitata fino a 5 Gbps in fibra FTTH EPON
  • chiamate illimitate
  • modem TIM Hub Pro

Di seguito avete una descrizione dettagliata delle migliori offerte per la rete fissa degli operatori inclusi nell’analisi di nPerf. Con meno di 25 euro al mese potete avere inclusi una connessione in fibra ottica alla massima velocità e chiamate illimitate:

Super Fibra di WindTre

  • navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)
  • Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia
  • 12 mesi di Amazon Prime
  • possibilità di aggiungere Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese dopo l’attivazione della fibra

Dopo avere verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potete attivare l’offerta di WindTre al costo di 24,99 euro al mese in esclusiva online. Il contributo per l’attivazione è di 1,99 euro al mese per 24 mesi.

Per i già clienti di WindTre per la telefonia mobile, invece, il prezzo scende a partire da 19,99 euro al mese per un anno, poi 23,99 euro al mese.

Attiva Super Fibra di WindTre »

IliadBox di Iliad

  • connessione illimitata fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in fibra FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in fibra FTTH GPON
  • chiamate illimitate in Italia e verso 60 destinazioni internazionali
  • modem con supporto al Wi-Fi 7
  • riviste e giornali su Cafeyn

L’offerta di Iliad costa 26,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino alle ore 10.00 del 26/2/26.

Il prezzo scende a 22,99 euro al mese per sempre con attiva contestualmente un’offerta mobile da 9,99 o 11,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito. Per ottenere il vantaggio per i clienti convergenti dovrete prima attivare la fibra e poi aggiungere il piano mobile dall’Area Personale Fibra. Il prezzo totale per l’offerta fisso più mobile diventa quindi a partire da 32,98 euro al mese.

Già in fase di acquisto online potete aggiungere fino a 4 WiFi Extender a 1,99 euro al mese per ogni dispositivo o la protezione di McAfee Multi Access a 2,99 euro al mese.

Grazie a Iliadclub potete abbinare alla linea fissa altre 4 SIM di amici e parenti per ottenere per tutti fino a 500 GB in 5G fino a 2 Gbps.

Attiva IliadBox per clienti mobile »

Fastweb Casa Start

  • navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate a 15 cent al mese verso fissi e mobili nazionali
  • Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6
  • attivazione
  • corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Casa costa 27,95 euro al mese.

Il prezzo scende a 23,95 euro al mese abbinando alla fibra una delle offerte di Fastweb Mobile con inclusi minuti e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download sulla rete di Vodafone a partire da 9,95 euro al mese. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi di 33,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM/eSIM.

Attiva Fastweb Casa Start + mobile »

All’offerta fibra potete anche aggiungere:

  • Opzione Plus con Assistenza Plus e tutti i vantaggi di Fastweb UP Plus per viaggi & mobilità, fitness, shopping, cinema e un concorso per vincere i biglietti per le grandi partite di calcio a 3 euro al mese
  • Fastweb Protect per la sicurezza online di tutta la famiglia con inclusa una polizza assicurativa Wallife contro le frodi online che vi rimborsa in caso di perdite economiche al costo di 3 euro al mese

Vodafone Casa Start

  • navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in FTTH
  • chiamate a 19 cent verso mobili nazionali più 19 cent di scatto alla risposta
  • modem Wi-Fi 6

L’offerta di Vodafone costa 27,95 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis.

Il prezzo scende a 23,95 euro al mese per i già clienti di Vodafone per la telefonia mobile o abbinando alla fibra una SIM Voce e Dati con inclusi minuti e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 SMS a 9,95 euro al mese. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi di 33,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM/eSIM.

Insieme alla fibra potete attivare contestualmente Fastweb Energia Flat con uno sconto di 18 euro al mese.

Attiva Casa Start per clienti mobile »

TIM WiFi Casa

  • connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem TIM Hub Pro (zero euro per 24 mesi, poi 5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone mensile)
  • costo di attivazione rateizzato (5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone mensile)

L’offerta di TIM costa 29,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro.

Il prezzo scende a 24,90 euro al mese per i già clienti di TIM per la telefonia mobile o aggiungendo alla rete fissa un piano con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete dell’operatore. Sono previsti anche 11 GB per navigare in roaming in Ue. Il prezzo della SIM è di 9,99 euro al mese mentre il contributo per l’attivazione è gratis. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi di 34,89 euro al mese.

I clienti convergenti possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della connessione di casa) e altri vantaggi come sconti sui migliori modelli di smartphone, TIMVISION XS gratis per 3 mesi (poi 3 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese) e TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano almeno 3 SIM entro il 21/2/26.

Al costo di 29,90 euro al mese, invece di 43,89 euro al mese, potete aggiungere alla fibra un piano TIMVISION S con inclusi TIMVISION Play, Infinity+, un piano Netflix Standard con pubblicità e un abbonamento base a HBO Max con pubblicità.

Scopri le offerte TIM fibra »

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
« notizia precedente « notizia successiva »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Iliad ha la rete fissa più veloce in Italia: la classifica aggiornata
Iliad
angle-right
DAZN Full Mobile: come accedere all’offerta riservata agli Under 35
DAZN
angle-right
Energia elettrica: gennaio si è chiuso con un aumento del PUN, è il momento di bloccare il prezzo?
Energia
angle-right
Passa a TIM a 5,99 euro al mese: ecco l’offerta di febbraio 2026
Telefonia Mobile
angle-right
Rimodulazioni telefonia: rincari in arrivo per clienti Vodafone e Fastweb
Telefonia Mobile
angle-right
Fibra ottica in Italia: 22mila accessi in più nell’ultimo anno
Internet Casa
angle-right
PosteMobile userà la rete TIM: svelata la data del passaggio
Postemobile
angle-right
Cresce ancora Iliad, calano gli altri operatori storici: i dati del mercato di telefonia mobile
Telefonia Mobile
angle-right
iPhone Air a rate con i saldi di TIM: anticipo zero e rata ridotta a 26 euro
Telefonia Mobile
angle-right
HBO Max arriva su TIMVISION: ecco tutti i piani disponibili
Tim
angle-right
Le nostre Guide
Come usare la mail TIM da smartphone e tablet
di Alessandro Voci
angle-right
App gratuita per allenarsi a casa: le migliori applicazioni per allenarsi ogni giorno a corpo libero
di Alessandro Voci
angle-right
Come pagare in Brasile: carte di credito, bancomat e prepagate accettate
di Alessandro Voci
angle-right
Hotspot ho. Mobile: come impostarlo sul cellulare
di Alessandro Voci
angle-right
Avviso di chiamata WINDTRE: come disattivarlo
di Alessandro Voci
angle-right
Formula 1 su DAZN: si può vedere in diretta? Alternative, costi e soluzioni a febbraio 2026
di Alessandro Voci
angle-right
Bonus condizionatore febbraio 2026: come richiederlo e quali detrazioni sono previste
di Alessandro Voci
angle-right
Costi per attivare un POS in Italia: quanto costa oggi e perché conviene più che in passato
di Alessandro Voci
angle-right
Differenze tra BancoPosta e PostePay: quale scegliere e perché
di Alessandro Voci
angle-right
PosteMobile Internet non funziona: cosa fare su mobile e linea casa
di Alessandro Voci
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Scopri come funziona il servizio: ordinamento tariffe, calcolo risparmio, i nostri partner.
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.