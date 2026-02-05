Iliad è il miglior operatore in Italia secondo l'analisi di nPerf relativa al settore della rete fissa per il 2025. L'operatore low cost domina per velocità in download e upload e latenza. Scopri la classifica completa

La società di analisi inpendente nPerf ha pubblicato la sua annuale indagine sul settore della rete fissa e la relativa classifica dei migliori operatori per la connessione Internet di casa in Italia. Iliad si aggiudica il premio di “Best Fixed Internet Performance 2025” e si piazza quindi in prima posizione, con un distacco netto da marchi storici come TIM e WindTre.

Vodafone e Fastweb nell’analisi di nPerf sono considerati ancora separati, nonostante a seguito dell’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom, che già possedeva Fastweb, sia stata ufficializzata il primo gennaio 2026 la nascita del nuovo brand Fastweb + Vodafone.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare le migliori offerte fibra dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più conveniente per la vostra connessione Internet domestica.

Scopri le offerte fibra »

La classifica dei migliori operatori di rete fissa a febbraio 2026

Iliad ha ottenuto la prima posizione nella classifica degli operatori attivi in Italia con un nPerf Score di 145.841 punti. L’operatore low cost domina in tre delle cinque categorie prese in considerazione: velocità in download (Download bitrates), prestazioni in upload (Upload bitrates) e latenza (Latency), parametro che misura il tempo di risposta della rete. Nel dettaglio Iliad ha raggiunto una velocità media di 382,13 Mbps in download e241,92 Mbps in upload. La latenza è invece la più bassa nel mercato con appena 15,88 ms.

Iliad è seconda a TIM, ma con un distacco minimo, solo per quanto riguarda la qualità della navigazione su Internet (Web browsing) e nello streaming su YouTube.

Tornando alla classifica generale, al secondo posto troviamo TIM con un nPerf Score di 131.868 punti, seguita da Fastweb (127.194), Vodafone (118.642) e WindTre (115.177).

Iliad si distingue quindi in modo particolare per quanto riguarda la velocità della sua rete, ottenendo un vantaggio significativo rispetto alla concorrenza. Il risultato dell’operatore low cost nasce da una strategia che punta sulla fornitura di fibra pura (senza il ricorso a tecnologie miste come i doppini in rame o soluzioni wireless). Il primato tra gli operatori è poi da considerarsi davvero straordinario anche in virtù del fatto che Iliad ha debuttato nel settore della rete fissa solo nel 2022. In pochissimi anni il marchio francese ha raggiunto la quota di 454mila utenti in fibra FTTH (Fiber to the Home) al terzo trimestre del 2025, di cui 100mila si sono aggiunti solo negli ultimi tre mesi dell’anno passato.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Le offerte fibra dei migliori operatori di febbraio 2026

Offerte fibra Costi Servizi inclusi Super Fibra di WindTre

24,99 €/mese

a partire da 19,99 €/mese per un anno , poi 23,99 €/mese, per i già clienti mobile

, poi 23,99 €/mese, per i già clienti mobile Attivazione a 1,99 €/mese per 24 mesi navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 €/mese per 48 mesi già inclusi nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime IliadBox di Iliad 26,99 €/mese per sempre

22,99 €/mese per sempre con offerta mobile da 9,99/11,99 €/mese e pagamento automatico

con offerta mobile da 9,99/11,99 €/mese e pagamento automatico Attivazione a 39,99 € navigazione illimitata fino a 5 Gbps in fibra FTTH EPON

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7

abbonamento a Cafeyn Fastweb Casa Start

27,95 €/mese

23,95 €/mese abbinata a un’offerta mobile navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

modem Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6

attivazione

Fastweb Digital Academy Vodafone Casa Start 27,95 €/mese

23,95 €/mese abbinata a un’offerta mobile

abbinata a un’offerta mobile Attivazione gratis navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

modem Wi-Fi 6 TIM WiFi Casa 29,90 €/mese

24,90 €/mese abbinata a un’offerta mobile

abbinata a un’offerta mobile Attivazione a 39,90 € navigazione illimitata fino a 5 Gbps in fibra FTTH EPON

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro

Di seguito avete una descrizione dettagliata delle migliori offerte per la rete fissa degli operatori inclusi nell’analisi di nPerf. Con meno di 25 euro al mese potete avere inclusi una connessione in fibra ottica alla massima velocità e chiamate illimitate:

Super Fibra di WindTre

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime

possibilità di aggiungere Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese dopo l’attivazione della fibra

Dopo avere verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potete attivare l’offerta di WindTre al costo di 24,99 euro al mese in esclusiva online. Il contributo per l’attivazione è di 1,99 euro al mese per 24 mesi.

Per i già clienti di WindTre per la telefonia mobile, invece, il prezzo scende a partire da 19,99 euro al mese per un anno, poi 23,99 euro al mese.

Attiva Super Fibra di WindTre »

IliadBox di Iliad

connessione illimitata fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in fibra FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in fibra FTTH GPON

chiamate illimitate in Italia e verso 60 destinazioni internazionali

modem con supporto al Wi-Fi 7

riviste e giornali su Cafeyn

L’offerta di Iliad costa 26,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino alle ore 10.00 del 26/2/26.

Il prezzo scende a 22,99 euro al mese per sempre con attiva contestualmente un’offerta mobile da 9,99 o 11,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito. Per ottenere il vantaggio per i clienti convergenti dovrete prima attivare la fibra e poi aggiungere il piano mobile dall’Area Personale Fibra. Il prezzo totale per l’offerta fisso più mobile diventa quindi a partire da 32,98 euro al mese.

Già in fase di acquisto online potete aggiungere fino a 4 WiFi Extender a 1,99 euro al mese per ogni dispositivo o la protezione di McAfee Multi Access a 2,99 euro al mese.

Grazie a Iliadclub potete abbinare alla linea fissa altre 4 SIM di amici e parenti per ottenere per tutti fino a 500 GB in 5G fino a 2 Gbps.

Attiva IliadBox per clienti mobile »

Fastweb Casa Start

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a 15 cent al mese verso fissi e mobili nazionali

Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6

attivazione

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Casa costa 27,95 euro al mese.

Il prezzo scende a 23,95 euro al mese abbinando alla fibra una delle offerte di Fastweb Mobile con inclusi minuti e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download sulla rete di Vodafone a partire da 9,95 euro al mese. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi di 33,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM/eSIM.

Attiva Fastweb Casa Start + mobile »

All’offerta fibra potete anche aggiungere:

Opzione Plus con Assistenza Plus e tutti i vantaggi di Fastweb UP Plus per viaggi & mobilità, fitness, shopping, cinema e un concorso per vincere i biglietti per le grandi partite di calcio a 3 euro al mese

con e tutti i vantaggi di per viaggi & mobilità, fitness, shopping, cinema e un concorso per vincere i biglietti per le grandi partite di calcio a Fastweb Protect per la sicurezza online di tutta la famiglia con inclusa una polizza assicurativa Wallife contro le frodi online che vi rimborsa in caso di perdite economiche al costo di 3 euro al mese

Vodafone Casa Start

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in FTTH

chiamate a 19 cent verso mobili nazionali più 19 cent di scatto alla risposta

modem Wi-Fi 6

L’offerta di Vodafone costa 27,95 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis.

Il prezzo scende a 23,95 euro al mese per i già clienti di Vodafone per la telefonia mobile o abbinando alla fibra una SIM Voce e Dati con inclusi minuti e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 SMS a 9,95 euro al mese. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi di 33,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM/eSIM.

Insieme alla fibra potete attivare contestualmente Fastweb Energia Flat con uno sconto di 18 euro al mese.

Attiva Casa Start per clienti mobile »

TIM WiFi Casa

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro (zero euro per 24 mesi, poi 5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone mensile)

costo di attivazione rateizzato (5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone mensile)

L’offerta di TIM costa 29,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro.

Il prezzo scende a 24,90 euro al mese per i già clienti di TIM per la telefonia mobile o aggiungendo alla rete fissa un piano con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete dell’operatore. Sono previsti anche 11 GB per navigare in roaming in Ue. Il prezzo della SIM è di 9,99 euro al mese mentre il contributo per l’attivazione è gratis. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi di 34,89 euro al mese.

I clienti convergenti possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della connessione di casa) e altri vantaggi come sconti sui migliori modelli di smartphone, TIMVISION XS gratis per 3 mesi (poi 3 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese) e TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano almeno 3 SIM entro il 21/2/26.

Al costo di 29,90 euro al mese, invece di 43,89 euro al mese, potete aggiungere alla fibra un piano TIMVISION S con inclusi TIMVISION Play, Infinity+, un piano Netflix Standard con pubblicità e un abbonamento base a HBO Max con pubblicità.

Scopri le offerte TIM fibra »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

PASSA ALLA CHAT TI SERVE AIUTO?

« notizia precedente DAZN Full Mobile: come accedere all’offerta riservata agli Under 35 notizia successiva »