Lo scorso 29 gennaio è stato un giorno importante per gli utenti italiani per quanto riguarda l’accesso alla banda larga. Il Consiglio dei Ministri alla fine dello scorso mese ha infatti approvato il decreto-legge PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che all’articolo 13 (Misure urgenti di semplificazione in materia di comunicazioni elettroniche) introduce l’obbligo da parte degli operatori di telecomunicazioni di trasparenza per l’accesso a Internet.

Nello specifico i gestori devono fornire all’utente finale tutte le informazioni complete e corrette sulle migliori tecnologie di connessione disponibili al proprio indirizzo.

Internet a casa: cosa cambia con l’obbligo di trasparenza sull’accesso alla rete per gli operatori

Obbligo di trasparenza per gli operatori I dettagli Cosa dice il decreto-legge PNRR l’articolo 13 introduce l’obbligo per gli operatori di informare gli utenti sulla migliore tecnologia di accesso alla rete Internet disponibile al proprio indirizzo Le migliori tecnologie di rete fissa con la FTTC si può arrivare fino a 200 Mbps in download mentre con la fibra FTTH la velocità è fino a 2,5 Gbps (in alcuni Comuni anche fino a 10 Gbps) Come verificare la copertura gratis sul comparatore di SOStariffe.it

sul sito del proprio operatore

consultando la Broadband Map dell’AGCOM

I service provider come TIM, Fastweb, Vodafone o WindTre avranno quindi l’obbligo di informare i clienti sulle diverse tecnologie di rete di accesso a Internet, “specificando le relative prestazioni, in base alla corrente banca dati di mappatura geografica delle installazioni di rete e dell’offerta dei servizi di connettività”. Tutti i dati di interesse per gli utenti sono infatti presenti nella Broadband Map realizzata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) che potete consultare sul sito maps.agcom.it.

L’obbligo di trasparenza imposto alle telco nasce dal fatto che alcuni operatori durante la procedura di abbonamento alla rete fissa o di primo contatto informativo non esplicitano la tipologia di tecnologia di rete che verrà fornita per erogare il servizio. Secondo alcuni osservatori questa scelta dipende dal fatto che in alcune zone, o particolari scenari, gli operatori preferiscono attivare i servizi in fibra misto rame (FTTC – Fiber to the Cabinet) invece dalla fibra pura o FTTH (Fiber to the Home) per risparmiare i costi. A seguito del decreto-legge PNNR, quindi, le telco sarebbero obbligate a fornire il servizio più performante.

Vi ricordiamo che sulla rete FTTC è possibile navigare a una velocità massima fino a 100-200 Mbps in download. Con la fibra FTTH, invece, si parte da almeno 1 Gbps in download fino ad arrivare in alcuni casi anche a 10 Gbps con l’integrazione di altre tecnologie come XGS-PON (10-Gigabit-capable Symmetric Passive Optical Network). La maggior parte degli operatori garantisce comunque una velocità fino a 2,5 Gbps in download.

Ora non resta che attendere l’approvazione del Parlamento per trasformare il decreto in legge.

La proposta di una maggiore trasparenza a carico degli operatori è certamente positiva ma non c’è la certezza che l’obiettivo finale venga raggiunto. La Broadband Map dell’AGCOM, ad esempio, mostra la copertura in fibra FTTH in relazione ai civici ma non è possibile confermare che i singoli appartamenti o condomini siano effettivamente coperti con questa tecnologia. La stessa AGCOM nei suoi documenti distingue tra copertura, ovvero l’accesso potenziale alla fibra FTTH, e penetrazione, che indica i reali abbonamenti.

Questa discrepanza a livello informativo è legata al fatto che lo sviluppo della rete viene messo in atto da più operatori. I cosiddetti wholesaler come FiberCop e Open Fiber detengono l’infrastruttura in fibra e operando come grossisti la cedono poi agli operatori consumer, che si fanno carico dei costi per l’allacciamento fino agli appartamenti ed erogano i servizi Internet. Il cablaggio di solito avviene su richiesta dell’utente, che potrebbe quindi essere formalmente coperto dalla fibra FTTH secondo i dati dell’AGCOM, che ricordiamo sono forniti dagli stessi operatori, ma fisicamente ancora scollegato.

Al di là di come gli operatori interpreteranno l’obbligo alla trasparenza, l’AGCOM conferma che la copertura in fibra ottica in Italia ha raggiunto il 77,6% del territorio, registrando quindi una crescita considerevole rispetto al 70,7% dell’anno scorso. Restano ancora scollegate le cosiddette Aree Bianche e Grigie dove gli operatori non hanno interesse ad investire.

Le offerte fibra più convenienti sul comparatore di SOStariffe.it a febbraio 2026

Offerte fibra Costi Servizi inclusi Plenitude fibra 25,90 €/mese

22,90 €/mese per 36 mesi in abbinamento a un’offerta Luce e/o Gas

in abbinamento a un’offerta Luce e/o Gas Attivazione a 39 € navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

modem di ultima generazione Super Casa Smart di Optima

19,90 €/mese per un anno , poi 9,90 €/mese

, poi Attivazione a 29,90 € navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

modem a 3,95 €/mese

Offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero

con minuti illimitati e a con portabilità del numero sconto fino a 80 € in bolletta per 6 mesi Super Fibra di WindTre

24,99 €/mese

a partire da 19,99 €/mese per un anno , poi 23,99 €/mese, per i già clienti mobile

, poi 23,99 €/mese, per i già clienti mobile Attivazione a 1,99 €/mese per 24 mesi navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 €/mese per 48 mesi già inclusi nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime Sky Wi-Fi

25,90 €/mese per 12 mesi + 29 € per l’attivazione

+ per l’attivazione 22,90 €/mese per 12 mesi e attivazione gratis con copertura Open Fiber

e con copertura Open Fiber 20,90 €/mese per 12 mesi e attivazione gratis per i già clienti Sky TV

e per i già clienti Sky TV 20,90 €/mese per 18 mesi abbinata a un’offerta TV + 19 € per Sky Stream navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

modem Sky WiFi hub

Sky TV + Sky Sport a partire da 9 €/mese

Se state cercando un’offerta fisso per una connessione in fibra FTTH, con meno di 20 euro al mese potete navigare senza problemi alla massima velocità e avere inclusi anche tanti servizi utili. Ecco quindi alcune delle meglio promozioni da attivare comodamente online ttramite il comparatore di SOStariffe.it:

Plenitude Fibra

una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON

modem di ultima generazione

L’offerta di Plenitude costa 25,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro. In caso di migrazione della linea esistente non si potrà mantenere il numero telefonico fisso.

Il prezzo della fibra diventa di 22,90 euro al mese per 36 mesi in abbinamento a un’offerta Luce e/o Gas di Plenitude.

Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »

Super Casa Smart di Optima

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH (Fiber to the Home)

chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)

modem a 3,95 euro al mese

sconto di benvenuto fino a 80 euro in bolletta per 6 mesi

L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. Questa promozione è disponibile solo in abbinamento a una fornitura Luce e/o Gas di Optima.

Alla fibra potrete poi abbinare anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 2 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.

Attiva Super Casa Smart Fibra »

Super Fibra di WindTre

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime

possibilità di aggiungere Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese dopo l’attivazione della fibra

Dopo avere verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potete attivare l’offerta di WindTre al costo di 24,99 euro al mese in esclusiva online. Il contributo per l’attivazione è di 1,99 euro al mese per 24 mesi.

Per i già clienti di WindTre per la telefonia mobile il prezzo della fibra diventa a partire da 19,99 euro al mese per un anno, poi 23,99 euro al mese.

Attiva Super Fibra di WindTre »

Sky Wi-Fi

connessione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky Wi-Fi Hub con tecnologia Wi-Fi 6

L’offerta di Sky WiFi costa 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, e il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, per i clienti coperti dalla rete FTTH di Open Fiber. Altrimenti il prezzo per i nuovi clienti è di 25,90 euro al mese per 12 mesi più 29 euro una tantum per l’attivazione della linea.

Se siete già clienti Sky TV, la fibra costa 20,90 euro al mese per 12 mesi e il contributo per l’attivazione è gratis.

Attiva Sky WiFi »

Infine, la fibra costa 20,90 euro al mese per 18 mesi aggiungendo un abbonamento alla pay TV tra:

Sky TV a 9 euro al mese

a 9 euro al mese Sky TV + Sky Sport a 15 euro al mese

Il prezzo per l’offerta convergente con rete fissa e intrattenimento televisivo diventa quindi a partire da 29,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro una tantum, invece di 99 euro, per l’attivazione del decoder Sky Smart.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

