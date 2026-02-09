Torna il BTP Valore: caratteristiche, tassi e date

di Davide Raia

Il MEF ha annunciato una nuova emissione del BTP Valore, la famiglia di Titoli di Stato riservata in esclusiva al mercato retail e, quindi, a risparmiatori individuali e affini. Andiamo a riepilogare tutto quello che c'è da sapere in merito alla nuova emissione del BTP Valore, considerando caratteristiche, tassi e date.

  • il MEF ha annunciato una nuova emissione del BTP Valore
  • il collocamento è previsto per la settimana 2-6 marzo 2026
  • la durata sarà di 6 anni con tassi crescenti e premio finale 
  • i tassi saranno resi noti solo a fine febbraio 2026
Il BTP Valore tornerà con una nuova emissione, programmata per la prima settimana di marzo 2026. Si tratta di un appuntamento importante per i risparmiatori privati che hanno la possibilità di accedere a un prodotto in grado di offrire un buon guadagno netto, con cedole trimestrali, un premio finale e anche una tassazione agevolata.

Oltre al BTP Valore continua a essere accessibile il Conto Deposito, un prodotto di risparmio che, dopo la scelta della BCE di non tagliare ulteriormente i tassi, continua a rappresentare un’ottima opzione per un guadagno significativo senza i rischi degli investimenti e con capitale garantito fino a 100.000 euro dal Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi.

In particolare, in questo momento, il Conto Deposito permette di ottenere fino al 4% di interessi per un deposito a breve termine (6 mesi) oppure fino al 3,5% per un deposito a lungo termine (48 oppure 60 mesi). Per verificare le opzioni più interessanti del momento è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per conti deposito, selezionando l’importo che si desidera depositare e la durata del deposito.

BTP Valore: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova emissione

La nuova emissione del BTP Valore è programmata per la settimana dal 2 al 6 marzo 2026 (con possibilità di chiusura anticipata).  Il titolo utilizzerà un meccanismo detto “step-up” con durata di 6 anni e con un tasso crescente. In particolare, sono previsti due incrementi del rendimento, il primo dopo i primi due anni e il secondo dopo il quarto anno. Per  i risparmiatori che manterranno il BTP Valore per tutta la sua durata, inoltre, è previsto un premio finale dello 0,8%.

Come già avvenuto in passato, i risparmiatori potranno beneficiare di cedole trimestrali, ottenendo, quindi, un guadagno costante. Sulle cedole e sul premio finale extra si applica la tassazione agevolata pari al 12,5%.

Il capitale investito sarà restituito alla scadenza (andando a sommarsi alle cedole e al premio finale). Il BTP Valore può contare su una serie di agevolazioni come l’esenzione dalle imposte di successione e anche l’esclusione dalla determinazione del valore dell’ISEE, nel limite complessivo di 50.000 euro, di titoli di Stato, buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postale.

Per acquistare il BTP Valore non sono previste commissioni (a esclusione dei costi di gestione del conto o del trading online) durante i giorni di collocamento. Da segnalare, inoltre, che è possibile acquistare un taglio minimo di 1.000 euro. L’acquisto può essere effettuato in banca, alle poste oppure via home banking.

I tassi del nuovo BTP Valore

Come già avvenuto in passato, i tassi del BTP Valore saranno resi noti soltanto nei giorni precedenti l’emissione. In particolare, la data da cerchiare sul calendario è quella del 27 febbraio 2026. Al termine del collocamento, i tassi comunicati potranno essere confermati oppure rivisti al rilazo.

Per i dettagli completi in merito è possibile consultare il sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Alternative al BTP Valore: le migliori proo per un Conto Deposito

Consultando le opzioni disponibili sul comparatore di SOStariffe.it è possibile verificare quali sono oggi le migliori opzioni per un conto deposito.

Conto Arancio di ING

Per un deposito a breve termine è possibile optare per Conto Arancio di ING, conto deposito non vincolato disponibile in abbinamento al Conto Corrente Arancio a canone zero. Per tutti i nuovi clienti c’è la possibilità di ottenere il 4% di interessi (tasso annuo lordo) per 6 mesi, con liquidazione a fine anno.

Rendimax Conto Deposito di Banca Ifis

Un’altra opzione da considerare è Rendimax Conto Deposito di Banca Ifis. Si tratta di un conto deposito vincolato che per vincoli da 2 a 5 anni mette a disposizione interessi al 3% con liquidazione trimestrale. Il conto è disponibile di seguito.

Cherry Vincolato di Cherry Bank

Per un conto deposito vincolato con un buon tasso di interesse è possibile scegliere Cherry Vincolato di Cherry Bank che per i depositi a 48 mesi oppure 60 mesi garantisce interessi al 3,5% con liquidazione trimestrale. Il conto può essere aperto di seguito.

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
