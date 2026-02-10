Passa a Kena a meno di 5 euro: ecco la nuova offerta limited edition con 5G incluso

Kena Mobile
di Matteo Testa

Passa a Kena Mobile con inclusi minuti illimitati e 100 GB in 5G sulla rete di TIM a meno di 5 euro al mese. L'attivazione è gratis. Scopri come attivare la promozione in versione "limited edition"

La nuova offerta "Limited Edition" di Kena Mobile a febbraio 2026
  1. Sono inclusi minuti illimitati e 100 GB in 5G a 4,99 €/mese 
  2. L'offerta è disponibile solo con portabilità da alcuni operatori selezionati
Passa a Kena a meno di 5 euro: ecco la nuova offerta limited edition con 5G incluso

Kena Mobile in questi giorni ha aggiornato il suo listino di offerte di telefonia mobile aggiungendo una promozione in versione “limited edition” dall’eccellente rapporto qualità prezzo. Chi passa a Kena Mobile con meno di 5 euro al mese può avere inclusi minuti illimitati e 100 GB in 5G con attivazione gratis. Questa tariffa, però, è disponibile solo con portabilità del numero da alcuni operatori selezionati.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte mobile dei principali operatori tramite il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più conveniente in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo.

Passa a Kena Mobile con 100 GB in 5G e attivazione gratis a febbraio 2026

Kena 4,99 100GB Limited Ed. 5G Dettagli
Costi
  • 4,99 €/mese
  • Attivazione gratis
Minuti, SMS e Gigabyte
  • minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G fino a 250 Mbps
Chi può attivarla
  • chi attiva un nuovo numero o con portabilità da Iliad o alcuni MVNO selezionati

Chi passa a Kena Mobile può scegliere solo tra offerte senza vincoli né costi nascosti. La SIM e spedizione sono gratis. In alternativa è possibile acquistare un’eSIM direttamente online al momento dell’ordine. L’operatore low costi consente poi di effettuare la verifica dell’identità tramite video identificazione (Video ID Kena Check In) o più comodamente con SPID.

Chi passa a Kena Mobile e non vuole perdere il proprio numero di telefono deve fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente dall’operatore low cost entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Kena 4,99 100GB Limited Ed. 5G

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 100 GB in 5G fino a 250 Mbps
  • 7,5 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 4,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis. Questa offerta è riservata a chi passa a Kena Mobile con portabilità del numero da Iliad, CoopVoce, China Mobile, Enegan Mobile, Daily Telecom e Spusu.

Attiva Kena 4,99 Limited 100GB »

Kena Mobile si appoggia alla rete di TIM e permette ai suoi clienti di navigare in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload con una copertura superiore al 99% della popolazione italiana. Grazie all’integrazione della tecnologia VoLTE è possibile chiamare con audio di altissima qualità anche mentre navigate su Internet e utilizzate le app in contemporanea.

Con le offerte 5G di Kena Mobile potete invece navigare in 5G fino 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Le prestazioni sono le stesse previste dalle offerte 5G “di base” di TIM. Se avete attivato un’offerta 4G di Kena potete passare al 5G acquistando l’apposita opzione al costo di 99 cent al mese dall’app Kena o dall’Area Riservata sul sito.

Se non siete soddisfatti del vostro piano potete richiedere il cambio offerta gratis dall’Area MyKena sull’app o sito, in negozio o contattando il Servizio Clienti al 181. Altrimenti è possibile esercitare il diritto di recesso senza penali o spese aggiuntive per la disattivazione della linea.

Passa a Kena Mobile: le altre offerte dell’operatore low cost a febbraio 2026

Le offerte di Kena Mobile Costi Minuti, SMS e Gigabyte
Kena 5,99 200GB Limited Edition 5G
  • 5,99 €/mese
  • Attivazione gratis
  • minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica
Kena 7,99 250 GB 5G
  • 7,99 €/mese
  • Attivazione gratis fornendo i consensi commerciali
  • minuti illimitati e 200 SMS + 250 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica
Kena 9,99 350GB 5G
  • 9,99 €/mese
  • Attivazione gratis
  • minuti illimitati e 200 SMS + 350 GB in 4G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica
Kena 11,99 200GB 5G
  • 11,99 €/mese
  • Attivazione a 3
  • minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica
Kena Pack 5G
  • 29,99 €/6 mesi
  • Attivazione gratis
  • minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G fino a 250 Mbps

Chi passa a Kena Mobile e attiva un nuovo numero o richiede la portabilità da Iliad e alcuni operatori selezionati come ho. Mobile, Fastweb Mobile, CoopVoce e altri può scegliere tra le altre offerte dell’operatore low cost.

Con tutti i piani con un prezzo superiore a 5,99 euro al mese, poi, attivando il servizio di Ricarica Automatica (carta di credito o PayPal) avrete inclusi 100 GB in più al mese. Vi verrà addebitato solo l’esatto importo necessario a coprire il costo del rinnovo e non dovrete più acquistare una ricarica manuale.

Potete quindi scegliere tra le seguenti promozioni:

Kena 5,99 200GB Limited Edition 5G

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 200 GB in 5G fino a 250 Mbps (+ 100 GB con autoricarica)
  • 9 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis. Questa offerta, salvo proroghe, è disponibile per chi passa a Kena entro il 16/2/26.

Attiva Kena 5,99 Limited 200GB »

Kena 7,99 250 GB 5G

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 250 GB in 5G fino a 250 Mbps (+ 100 GB con autoricarica)
  • 12 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 7,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 2 euro, fornendo all’operatore i consensi commerciali.

Attiva Kena 7,99 250 GB 5G »

Kena 9,99 350GB 5G

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 350 GB in 5G fino a 250 Mbps (+ 100 GB con autoricarica)
  • 15 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis.

Attiva Kena 9,99 350GB 5G »

Kena Pack 5G

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 200 GB in 5G fino a 250 Mbps
  • 9 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 29,99 euro ogni 6 mesi. Il contributo per l’attivazione è gratis.

Con portabilità del numero da Vodafone, WindTre, Very Mobile e TIM potete attivare:

Kena 11,99 200GB 5G

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 200 GB in 5G fino a 250 Mbps (+ 100 GB con autoricarica)
  • 18 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 11,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 3 euro.

Attiva Kena 11,99 200GB 5G »

Passa a Kena Mobile: tutti i servizi aggiuntivi

Per chi passa a Kena Mobile a prescindere dall’offerta sottoscritta sono inclusi gratuitamente tutti i servizi di base più richiesti dagli utenti come segreteria telefonica, trasferimento di chiamata, avviso di chiamata, Lo sai e chiama ora, controllo parentale.

Nel caso in cui non siate pienamente soddisfatti della vostra promozione, avete la possibilità di personalizzarla abbinando alla SIM/eSIM una o più delle opzioni dell’operatore per avere minuti aggiuntivi e fino a 600 GB in 4G in più ogni mese a partire da 2,99 euro. Se invece state pianificando un viaggio, Kena Mobile di propone una serie di opzioni estero con inclusi fino a 50 GB aggiuntivi per 30 giorni per navigare in roaming in Ue.

Se avete esaurito tutto il traffico dati incluso nella propria offerta, Kena Mobile bloccherà in automatico la connessione a Internet per evitarvi spese non richieste. In qualsiasi momento grazie al servizio Restart è però possibile riprendere a navigare aprendo un nuovo ciclo mensile della promozione allo stesso prezzo di sempre. Altrimenti si attiverà in automatico il Piano Base Kena che prevede chiamate a 35 cent al minuto, SMS a 25 cent e navigazione a 50 cent ogni 50 MB. Utilizzare Restart potrebbe però modificare la scadenza della promozione.

L’app di Kena Mobile, che potete scaricare gratuitamente per iPhone e dispositivi Android, vi permette di gestire facilmente fino a sette linee e accedere a funzioni come la verifica del credito residuo e dei consumi, cambiare promozione quando si vuole, attivare le opzioni aggiuntivi o acquistare una ricarica online scegliendo il metodo di pagamento che preferite.

Chi passa a Kena Mobile può poi attivare un servizio di smartphone in abbonamento in collaborazione con Subbyx potendo scegliere sia tra nuovi modelli sia ricondizionati. A listino sono disponibili iPhone e dispositivi Android a partire da 13,99 euro al mese. Per i clienti di Kena Mobile è poi previsto uno sconto del 10% utilizzando il codice KENA10.

Infine, con il nuovo servizio Kena Telepass chi diventa cliente di Telepass Sempre entro il 31/3/26 e inserisce il codice KENAFUEL prima della conclusione dell’ordine ottiene gratis per un anno Assistenza Stradale in Italia e in Europea (poi 3,60 euro al mese) e fino a 50 euro di cashback sul carburante presso le Enilive Station convenzionate, facendo rifornimento con l’app Telepass (max di 10 euro al mese su una spesa minima di 30 euro per 5 mesi). L’abbonamento a Telepass Sempre è gratis per un anno, poi si rinnova a 3,90 euro al mese.

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
