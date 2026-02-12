L' AGCOM ha pubblicato un documento vincolante in merito al trasloco fibra Iliad in cui l'operatore low cost si impegna non solo a ripristinare il servizio ma anche a non modificare le condizioni economiche e fornire l'ultimo modello di modem. Scopri tutti i dettagli

Iliad ha presentato i propri impegni definitivi e vincolanti sul servizio di trasloco della fibra ottica presso un’altra abitazione (nella stessa città o in un Comune differente). Il servizio era stato rimosso lo scorso aprile, attirando così l’attenzione dell’AGCOM. L’Agenzia per le Garanzie nelle Comunicazioni ha pubblicato il documento che risale a fine gennaio in cui l’operatore low cost chiarisce i suoi intenti.

Trasloco fibra Iliad: le novità di febbraio 2026

Trasloco della linea fissa con Iliad I dettagli Cosa prevedere? trasferimento della linea fissa verso un’altra abitazione solo se coperta dalla rete in fibra FTTH Quanto costa? 49 € una tantum Quali sono gli impegni di Iliad? reintrodurre il servizio anche per i clienti che hanno sottoscritto un contratto dopo il 23/4/25

non modificare le condizioni economiche e fornire il modello più aggiornato del modem IliadBox

fornire informazioni aggiornate sul sito e Area Personale

istituzione di uno strumento volontario di monitoraggio interno e di un organo composto da un funzionario dell’AGCOM, uno di Iliad e uno indipendente

Nel documento condiviso dall’AGCOM si legge che Iliad si impegna a garantire il trasloco della rete fissa a tutti i clienti, attuali e futuri, senza modificare le condizioni economiche e fornendo l’ultimo modello del router IliadBox disponibile in quel momento.

L’operatore low cost inoltre afferma di aver ripristinato il servizio di trasloco fibra Iliad e quindi anche per chi ha sottoscritto un contratto dopo il 23 aprile 2025 può usufruirne. Nell’ottica di una maggiore trasparenza, verranno poi rimosse le informative sui limiti del trasloco della linea fissa dal sito e dall’Area Personale in quanto, alla luce dell’accordo con l’AGCOM, non avranno più riscontri. Inoltre Iliad provvederà ad aggiornare carta dei servizi, listini prezzi e sito per garantire la massima chiarezza sulla procedura, costi, modalità operative, tempistiche e oneri da sostenere.

Iliad si impegna anche a introdurre uno strumento volontario per il monitoraggio interno per tracciare le richieste di trasloco e registrare le procedure completate, rifiutate e dei reclami. Infine, propone la costituzione di un’unità di monitoraggio composto da tre funzionari: uno dell’AGCOM, uno interno e uno indipendente nominato da entrambi per controllare l’esecuzione degli impegni e fornire una relazione al Garante delle comunicazioni.

Come si legge nell’informativa, il trasloco fibra Iliad sarà possibile chiamando il Servizio Clienti al 177 solo se l’indirizzo di destinazione è coperto dalla rete in fibra FTTH (Fiber to the Home). Il servizio prevede la disattivazione della linea e contestualmente l’attivazione di quella nuova a un costo di 49 euro una tantum. L’addebito per la disattivazione saranno rimborsati. Iliad consiglia di richiedere il trasloco della linea fissa con almeno 30 giorni d’anticipo.

Le offerte fibra di Iliad a febbraio 2026

Offerte fibra di Iliad IliadBox IliadBox Super Costi 26,99 €/mese

22,99 €/mese con attiva offerta mobile da 9,99/11,99 €/mese e pagamento automatico

con attiva offerta mobile da 9,99/11,99 €/mese e pagamento automatico Installazione linea a 39,99 € 34,99 €/mese

29,99 €/mese con attiva offerta mobile da 9,99/11,99 €/mese e pagamento automatico

con attiva offerta mobile da 9,99/11,99 €/mese e pagamento automatico Installazione linea a 39,99 € Servizi inclusi navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in FTTH EPON

chiamate illimitate

attivazione

modem con supporto al Wi-Fi 7

giornali e riviste su Cafeyn navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in FTTH EPON

chiamate illimitate

attivazione

modem con supporto al Wi-Fi 7

2 Wi-Fi Extender

saponetta Wi-Fi con SIM da 350 GB in 4G

McAfee Multi Access

6 mesi di Le Chat Pro

Attivando una delle offerte fibra di Iliad avete inclusa una connessione senza limiti in fibra FTTH integrata dalla tecnologia EPON (Ethernet Passive Optical Network) per prestazioni ancora più elevate in alcune aree di Milano, Torino e Bologna. La rete dell’operatore low cost nel 2025 è stata premiata dalla società di analisi indipendente nPerf come la fibra più veloce in Italia, titolo che aveva già ottenuto anche l’anno precedente. Per attivare la rete fissa con Iliad vi basta collegarvi al sito dell’operatore e poi cliccare su “Fibra” > “Scopri” in corrispondenza del box riferito alla soluzione che preferite.

IliadBox include:

navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON

chiamate illimitate anche verso 60 destinazioni internazionali

modem con supporto al Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito

abbonamento a Cafeyn per avere giornali e riviste sempre a portata di smartphone

Il prezzo è di 26,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro una tantum.

La fibra di Iliad costa invece 22,99 euro al mese per sempre se è attivo contestualmente un piano di telefonia mobile da 9,99 euro al mese o 11,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito. Per ottenere lo sconto per i clienti convergenti dovrete prima attivare la fibra e poi aggiungere il piano mobile dall’Area Personale Fibra. Il costo totale per l’offerta convergente è quindi a partire da 32,98 euro al mese. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino alle 10.00 del 26/2/26.

Dopo aver verificato la copertura, dovrete effettuare la registrazione inserendo alcuni dati personali e un documento in corso di validità tra carta d’identità, patente o passaporto. In alternativa potete verificare gratis la copertura anche sul comparatore di SOStariffe.it.

Se non volete perdere il vostro numero fisso dovrete rispondere “Sì” alla domanda “Hai già una linea attiva?” per richiedere a Iliad la portabilità. Fatto questo potrete quindi scegliere un numero temporaneo da utilizzare in attesa del completamento del trasferimento e poi inserire il codice di migrazione composto da 15-19 caratteri che trovate nell’ultima bolletta del vostro attuale operatore.

Potete aggiungere fino a 4 Wi-Fi 7 Extender per ampliare la copertura e raggiungere ogni angolo della casa (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e McAfee Multi Access per la protezione di tutti i terminali della famiglia (2,99 euro al mese).

Con Iliadclub potete poi abbinare alla linea altre 4 SIM di amici e parenti per ottenere fino a 500 GB in 5G alla massima velocità per tutti.

IliadBox Super rispetto all’offerta base include anche 2 Wi-Fi Extender, saponetta Wi-Fi con SIM dati da 350 GB in 4G disponibili in Italia, McAfee Multi Access e 6 mesi di Le Chat Pro di Mistral (poi si rinnova in automatico, salvo disdetta, a 18,29 euro al mese o al diverso costo previsto da Mistral AI). In questo caso non è però incluso l’abbonamento a Cafeyn.

Il prezzo è di 34,99 euro al mese o 29,99 euro al mese per sempre per chi ha attivo un piano mobile da 9,99 euro al mese o 11,99 euro al mese con pagamento automatico. L’offerta convergente ha un costo totale a partire da 39,98 euro al mese.

Le offerte mobile di Iliad per avere lo sconto sulla fibra a febbraio 2026

Offerte di Iliad Costi Minuti, SMS e Gigabyte Giga 200 9,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps Giga 250 11,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps

Chi non è ancora clienti di Iliad per la telefonia mobile ma vuole accedere allo sconto sulla fibra ha la possibilità di scegliere tra le offerte 5G dell’operatore low cost. Al momento dell’attivazione dovrete solo fare attenzione a selezionare il pagamento automatico.

Le offerte di Iliad sono tutte senza vincoli né costi nascosti. Il gestore francese vi permette di cambiare offerta gratis, passando a una promozione con più Giga inclusi a un prezzo uguale o superiore, oppure recedere senza costi aggiuntivi o penali.

Chi arriva da un altro operatore ma non vuole perdere il numero di telefono deve fare richiesta a Iliad di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che la eseguirà gratuitamente un massimo di tre giorni lavorativi.

Potete poi acquistare un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro una tantum ed effettuare la verifica dell’identità tramite video identificazione. Per ottenere il vantaggio per i clienti convergenti potete quindi scegliere tra le seguenti offerte:

Giga 200

minuti e SMS illimitati

200 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 15 GB per il roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese per sempre.

Giga 250

minuti e SMS illimitati

250 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 18 GB per il roaming in Ue e Uk

Il prezzo è di 11,99 euro al mese per sempre.

Per entrambe le offerte il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro una tantum mentre SIM e spedizione sono gratis.

I clienti di Iliad navigano in 4G/4G+ con una copertura superiore al 99% del territorio italiano. Per le offerte 5G, invece, è prevista una velocità in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload in oltre 7.000 Comuni.

L’integrazione della tecnologia VoLTE consente di effettuare chiamate con audio in altissima qualità anche mentre si naviga su Internet e si utilizzano le app in contemporanea.

La connessione viene bloccata in automatico da Iliad quando si finiscono tutti i Gigabyte inclusi nel piano. Potete però riprendere a navigare in qualsiasi momento attivando l’opzione “Sblocco connessione dati oltre il traffico incluso nel forfait” costo di 90 cent ogni 100 MB. Superata invece la soglia di traffico dati prevista per il roaming in Ue, viene applicata la tariffa extrasoglia di 0,1586 cent/MB.

Infine, in caso di credito insufficiente per il rinnovo del piano, è prevista la tariffazione base di 28 cent al minuto per le chiamate, 28 cent per SMS e 90 cent per 100 MB. Ogni MMS, non incluso nell’offerta, costa 49 cent.

