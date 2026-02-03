Energia elettrica: gennaio si è chiuso con un aumento del PUN, è il momento di bloccare il prezzo?

Energia
di Davide Raia

Il 2026 è iniziato con un aumento del PUN, l'indice che regola il mercato all'ingrosso dell'energia elettrica in Italia. Si tratta di un campanello d'allarme da non sottovalutare e che potrebbe anticipare l'arrivo di nuovi aumenti nel corso del prossimo futuro. Per questo motivo, per molti utenti, è ora il momento giusto per bloccare il prezzo.

In 30 sec.
  • il PUN è passato da 0,115 €/kWh di dicembre 2025 a 0,132 €/kWh di gennaio 2026
  • si tratta di un rincaro del 15% nel confronto mensile
  • con le migliori offerte luce a prezzo fisso è possibile ridurre il costo dell'energia fino a 0,088 €/kWh
Energia elettrica: gennaio si è chiuso con un aumento del PUN, è il momento di bloccare il prezzo?

Il PUN è l’indice di riferimento del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Il valore medio mensile dell’indice viene utilizzato come parametro per valutare l’andamento del costo al kWh dell’energia e influenza direttamente il costo applicato ai clienti che hanno attivato tariffe indicizzate.

Anche i clienti in regime regolato, come il servizio di tutela per vulnerabili (con aggiornamenti di prezzo trimestrali) e il Servizio a Tutele Graduali sono influenzati dall’andamento del PUN. Un aumento di questo indice può tradursi in rincari generalizzati per gli utenti finali, rendendo meno convenienti anche le offerte a prezzo fisso per nuovi clienti.

Per questo motivo, quando il PUN sale, la soluzione migliore è bloccare subito il prezzo, scegliendo le offerte più vantaggiose disponibili sul mercato. Farlo è semplice: tramite il comparatore di SOStariffe.it è possibile individuare le offerte giuste e bloccare il costo dell’energia per evitare aumenti.

Per accedere alla comparazione basta premere sul box qui di sotto. Ricordiamo che è possibile chiamare al numero 02 5005 111 per ottenere assistenza gratuita e senza impegno sia nella scelta della tariffa che per la sua attivazione. Attualmente, le offerte a prezzo fisso permettono di bloccare il prezzo su un valore inferiore rispetto al PUN.

Scegli qui una nuova offerta luce »

Come è cambiato il PUN a gennaio 2026

Il PUN ha registrato un aumento di circa il 15% nel confronto tra dicembre 2025 e gennaio 2026. Ricordiamo che per verificare l’ultimo dato disponibile per il prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso è possibile consultare la pagina dedicata al valore del PUN di oggi di SOStariffe.it (consigliamo di salvare questa pagina nei preferiti per recuperare facilmente il valore dell’indice).

Nel corso del mese di dicembre 2025, il valore dell’energia elettrica all’ingrosso è stato di 0,115 €/kWh (si tratta della media mensile dei valori del PUN). A gennaio 2026 c’è stato, invece, un aumento sostanziale con il PUN che è arrivato fino a 0,132 €/kWh. Per trovare valori più elevati bisogna tornare a febbraio 2025.

Ricordiamo che lo scorso anno si registrò un sostanziale incremento del PUN, con il massimo raggiunto proprio a febbraio 2025 (0,15 €/kWh). Questo scenario potrebbe ripetersi nel corso del 2026, con un ulteriore incremento in arrivo nel corso dei prossimi mesi e con un conseguente incremento dei prezzi per gli utenti.

Sul Mercato Libero l’energia elettrica costa meno

Una rapida occhiata al comparatore di SOStariffe.it conferma un dettaglio fondamentale: in questo momento, puntando sulle migliori offerte del Mercato Libero, è possibile bloccare il prezzo su valori più bassi rispetto al PUN, con un risparmio immediato in bolletta e con la possibilità di proteggersi dai rincari. Per una famiglia tipo (consumo annuo di 2.000 kWh) fino a 0,088 €/kWh con un risparmio di circa il 33% per il costo al kWh rispetto all’attuale valore del PUN.

Per scegliere l’offerta giusta è possibile accedere al comparatore di SOStariffe.it, tramite il box qui di sotto. Il confronto può essere avviato inserendo una stima del proprio consumo (il dato è riportato in bolletta) oppure caricando una versione digitale della bolletta. L’offerta scelta potrà poi essere attivata direttamente online, seguendo una rapida procedura di sottoscrizione, senza alcun costo.

Scegli qui una nuova offerta luce »

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
« notizia precedente « notizia successiva »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Energia elettrica: gennaio si è chiuso con un aumento del PUN, è il momento di bloccare il prezzo?
Energia
angle-right
Passa a TIM a 5,99 euro al mese: ecco l’offerta di febbraio 2026
Telefonia Mobile
angle-right
Rimodulazioni telefonia: rincari in arrivo per clienti Vodafone e Fastweb
Telefonia Mobile
angle-right
Fibra ottica in Italia: 22mila accessi in più nell’ultimo anno
Internet Casa
angle-right
PosteMobile userà la rete TIM: svelata la data del passaggio
Postemobile
angle-right
Cresce ancora Iliad, calano gli altri operatori storici: i dati del mercato di telefonia mobile
Telefonia Mobile
angle-right
iPhone Air a rate con i saldi di TIM: anticipo zero e rata ridotta a 26 euro
Telefonia Mobile
angle-right
HBO Max arriva su TIMVISION: ecco tutti i piani disponibili
Tim
angle-right
FiberCop opererà solo all’ingrosso: cosa cambia per la fibra in Italia
Internet Casa
angle-right
Le offerte per telefonia mobile sotto i 10 euro: le tariffe di gennaio 2026
Telefonia Mobile
angle-right
Le nostre Guide
Come usare la mail TIM da smartphone e tablet
di Alessandro Voci
angle-right
App gratuita per allenarsi a casa: le migliori applicazioni per allenarsi ogni giorno a corpo libero
di Alessandro Voci
angle-right
Come pagare in Brasile: carte di credito, bancomat e prepagate accettate
di Alessandro Voci
angle-right
Hotspot ho. Mobile: come impostarlo sul cellulare
di Alessandro Voci
angle-right
Avviso di chiamata WINDTRE: come disattivarlo
di Alessandro Voci
angle-right
Formula 1 su DAZN: si può vedere in diretta? Alternative, costi e soluzioni a febbraio 2026
di Alessandro Voci
angle-right
Bonus condizionatore febbraio 2026: come richiederlo e quali detrazioni sono previste
di Alessandro Voci
angle-right
Costi per attivare un POS in Italia: quanto costa oggi e perché conviene più che in passato
di Alessandro Voci
angle-right
Differenze tra BancoPosta e PostePay: quale scegliere e perché
di Alessandro Voci
angle-right
PosteMobile Internet non funziona: cosa fare su mobile e linea casa
di Alessandro Voci
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Scopri come funziona il servizio: ordinamento tariffe, calcolo risparmio, i nostri partner.
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.