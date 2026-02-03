Passa a TIM a 5,99 euro al mese: ecco l’offerta di febbraio 2026

di Matteo Testa

Chi passa a TIM con appena 5,99 euro al mese può attivare un'offerta 5G con inclusi minuti illimitati e 150 GB. Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti. Scopri chi può acquistare la promozione

In 30 sec.
La nuova offerta TIM con 5G incluso di febbraio 2026
  1. TIM Supreme GPRO include minuti illimitati e 150 GB in 5G a 5,99 €/mese
  2. Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti in esclusiva online
 
Passa a TIM a 5,99 euro al mese: ecco l’offerta di febbraio 2026

TIM ha lanciato una nuova offerta imperdibile nel formato “operator attack” riservata ai clienti di alcuni operatori di telefonia mobile selezionati. Chi passa a TIM al costo di 5,99 euro al mese può attivare un’offerta 5G che prevede minuti illimitati e 150 GB. Non solo, in esclusiva online è possibile avere anche il primo mese e attivazione gratis.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le offerte dei migliori operatori con il comparatore di SOStariffe.it. In pochi secondi avrete tutte le informazioni che vi servono per selezionare la promozione migliore per le vostre esigenze ed abitudini di consumo e poi attivarla comodamente online.

Passa a TIM con 5G incluso a 5,99 euro al mese: l’offerta di febbraio 2026

TIM Supreme GPRO Dettagli
Costi
  • primo mese gratis, poi 5,99 €/mese
  • attivazione gratis solo online
Minuti, SMS e Gigabyte
  • minuti illimitati e 200 SMS + 150 in 5G fino a 250 Mbps
Chi può attivarla
  • con portabilità da Iliad o alcuni MVNO selezionati

Una delle offerte 5G di TIM al prezzo più basso si chiama TIM Supreme GPRO con inclusi minuti illimitati e 200 SMS oltre a 150 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Sono previsti anche 14 GB per navigare in roaming in Ue, consumati i quali sarà possibile continuare a navigare al costo di 0,13 cent/MB iva inclusa.

Il prezzo è di 5,99 euro al mese. Per i nuovi clienti che l’acquistano online, però, il primo mese e attivazione sono gratis. La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito residuo.

Confronta le offerte mobile di TIM »

Chi passa a TIM e non vuole perdere il suo numero di telefono può fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente dall’operatore entro un massimo di tre giorni lavorativi.

L’operatore vi permette poi di acquistare un’eSIM anche online al costo di 10 euro e di effettuare la verifica dell’identità anche con SPID per una maggiore comodità.

Questa offerta è disponibile per chi passa a TIM con richiesta di portabilità del numero da:

  • Afinna One, BT Italia Full MVNO, BT Enia Mobile, China Mobile International, Conexo Technologies, Coop Full, Coop Italia, Daily Telecom, Digi Mobil, Dimensione Mobile, Élite Mobile, Enegan, Europe Energy, Feder Mobile, Green ICN, Iliad, Intermatica, Italia Power, Massima Energia, Nextus, Noitel, Noitel Italia, NT Mobile, NV Mobile, Optima Italia, Ovunque, Plink, Plintron Italia Full, Poste Mobile, Poste Mobile Full, Rabona Mobile, Segnoverde, Spusu/Mass, Response, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Full, Wings Mobile e Withu Italial

Chi passa a TIM per il mobile ma è già cliente dell’operatore per la rete fissa può attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della connessione di casa) per navigare fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con accesso propritario alla rete di TIM in tutte le principali città e località turistiche in Italia. Sono inclusi anche altri vantaggi come sconti sui migliori modelli di smartphone mantenendo attiva una linea mobile per almeno 24 mesi, TIMVISION XS gratis per 3 mesi (poi 3 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese) con inclusi TIMVISION Play e un piano base di HBO Max o TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete WiFi. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano almeno 3 SIM entro il 21/2/26. 

Altre offerte 5G di TIM

Chi passa a TIM con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile e CoopVoce può attivare anche TIM Power Special 5G con inclusi minuti illimitati e 200 SMS oltre a 300 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps. Sono inclusi anche 11 GB per navigare in roaming in Ue.

Il prezzo è di 9,99 euro al mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito tramite TIM Ricarica Automatica (altrimenti con addebito su credito residuo avete inclusi 200 GB al mese). Per i nuovi clienti che l’acquistano online, però, il primo mese e attivazione sono gratis. La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito residuo..

Chi passa a TIM con portabilità del numero da Vodafone, ho. Mobile e Fastweb Mobile può attivare anche TIM Power Special VPro 5G con inclusi minuti illimitati e 200 SMS oltre a 100 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps. Sono inclusi anche 11 GB per navigare in roaming in Ue.

Il prezzo è di 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo. Per i nuovi clienti che l’acquistano online, però, il primo mese e attivazione sono gratis. La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito residuo.

Sconto sulla rete fissa per i clienti mobile di TIM

Chi passa a TIM per il mobile ed è interessato anche alla rete fissa, può attivare l’offerta fibra dell’operatore a prezzo scontato. TIM WiFi Casa costa infatti 24,90 euro al mese, invece di 29,90 euro al mese, con domiciliazione e conto online per i già clienti per la telefonia mobile o abbinando alla linea fissa un piano con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 15 GB utilizzabili per navigare in roaming in Ue, a 9,99 euro al mese. Il contributo per la fibra è di 39,90 euro una tantume mentre è gratis per il piano mobile solo online. Il costo totale per l’offerta convergente è quindi 34,89 euro al mese.

TIM WiFi Casa include:

  • connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH (Fiber to the Home)
  • chiamate illimitate
  • modem TIM Hub Pro (zero euro per 24 mesi, poi 5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone mensile)

Al costo di 24,90 euro al mese, invece di 37,89 euro al mese, i clienti per il mobile possono aggiungere alla fibra un abbonamento a TIMVISION XS.

Anche TIM WiFi Casa FWA è scontata a 24,90 euro al mese, invece di 29,90 euro al mese, per i già clienti dell’operatore per il mobile. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 39,90 euro, acquistandola entro il 21/2/26. Avete inclusi:

  • connessione senza limiti fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload in FWA (Fixed Wireless Access) in base alla copertura disponibile
  • chiamate illimitate
  • modem TIM autoinstallante (indoor)
  • TIM HUB+ e antenna 5G con installazione gratuita (outdoor)

Scopri le offerte TIM fisso »

Altre offerte 5G a meno di 6 euro al mese

Offerte 5G a basso prezzo Costi Minuti, SMS e Gigabyte
Very 5,99 di Very Mobile
  • 5,99 €/mese per sempre
  • un mese in omaggio
  • Attivazione gratis
  • minuti e SMS illimitati + 150 GB in 5G fino a 30 Mbps
  • Full Speed per il 5G fino a 2 Gbps a 99 cent/mese e primo mese gratis
5,99 200GB Limited Edition di Kena Mobile
  • 5,99 €/mese
  • Attivazione gratis
  • minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica

TIM non è l’unico operatore a proporre offerte 5G a meno di 6 euro al mese. Al di sotto di questa soglia di spesa si possono trovare piani con inclusi minuti illimitati e fino a 300 GB in 5G.

Very 5,99 di Very Mobile costa 5,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre e include minuti e SMS illimitati oltre a 150 GB in 5G fino a 30 Mbps in download sulla rete di WindTre e un mese in omaggio. Sono previsti anche 9 GB per navigare in roaming in Ue. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi ed effettuare la verifica dell’identità con SPID. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 9/2/26.

Questa offerta è riservata a chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri.

Attivando l’opzione Very Full Speed potrete navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con una copertura superiore al 99,7% della popolazione al costo di 99 cent al mese, ma con primo mese gratis. La stessa funzione è già inclusa in Very Plus insieme a Giga aggiuntivi, sconti e promozioni sempre al costo di 99 cent al mese, acquistandola entro il 23/2/26, ma con primo mese gratis.

Attiva Very 5,99 »

5,99 200GB Limited Edition di Kena Mobile costa 5,99 euro al mese e include minuti illimitati e 200 SMS oltre a 200 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM. Attivando il pagamento con autoricarica avrete altri 100 GB ogni mese. Sono previsti anche 8 GB per navigare in roaming in Ue Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

Questa offerta è riservata a chi attiva un nuovo numero o richiede la portabilità da Iliad, Fastweb Mobile o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, ho. Mobile e altri.

Questa offerta prevede la stessa velocità di navigazione garantita dalle offerte 5G “di base” di TIM.

Attiva Kena 5,99 Limited Edition »

