In arrivo una nuova tornata di rimodulazioni telefonia per i clienti mobile di Vodafone e Fastweb Mobile. Per quanto riguarda il primo operatore, la modifica contrattuale non è stata ancora comunicata ufficialmente ma è stata anticipata da MondoMobileWeb. I primi messaggi di conferma degli aumenti dovrebbero arrivare ai clienti interessati in questi giorni. Gli aumenti del canone mensile previsti dalle rimodulazioni telefonia arrivano fino a 4 euro.

In ogni caso, come previsto dall’art. 98-septies decies, comma 5 del Codice europeo delle Comunicazioni elettroniche (ex art. 70, comma 4 del D. Lgs. 259/03) e dalle Condizioni Generali di Contratto (nel caso di Vodafone), potete esercitare il diritto di recesso senza costi aggiuntivi o penali o cambiare operatore entro 60 giorni dalla comunicazione della modifica contrattuale.

Rimodulazioni telefonia: cosa cambia per i clienti di Vodafone e Fastweb Mobile

Rimodulazione Vodafone e Fastweb Mobile Dettagli Cosa cambia per i clienti Vodafone? per alcune offerte mobile il prezzo mensile aumenterà da 50 cent/mese a 3,99 €/mese

il prezzo mensile aumenterà da a gli aumenti dovrebbero riguardare alcune offerte operator attack per i clienti di Iliad o alcuni MVNO a meno di 10 €/mese

per i clienti di Iliad o alcuni MVNO a meno di 10 €/mese In alternativa viene proposta un’offerta con 50/100 GB in più al mese. Per attivarla basta inviare un SMS con testo “Sì” al 420001 entro la data indicata Cosa cambia per i clienti Fastweb Mobile? per alcune offerte mobile il prezzo mensile aumenterà di 1-4 €/mese a partire dall’1/3/26 Come richiedere il recesso? Entro 60 giorni dalla comunicazione della modifica contrattuale potete richiedere il recesso o cambio di operatore senza costi aggiuntivi o penali

Stando ai rumors, i clienti Vodafone sottoposti alle rimodulazioni telefonia dovranno far fronte a un aumento del canone mensile della propria offerta tra 50 cent e 3,99 euro al mese. Al momento non si sono informazioni certe sulle promozioni sottoposte ai rincari né quando verranno applicati, ma dovrebbe trattarsi principalmente di offerte “operator attack“, riservate in passato ai clienti di Iliad o di operatori virtuali selezionati con costi generalmente inferiori ai 10 euro al mese.

Vodafone a breve comunque dovrebbe pubblicare sul proprio sito la lista ufficiale delle offerte sottoposte a rimodulazione e la relativa entità dei rincari. I clienti interessati verranno poi informati della modifica contrattuale tramite un SMS dedicato. Non appena ci saranno novità da parte dell’operatore provvederemo a fornirvi tutti i dettagli sulla rimodulazione.

Vodafone a titolo di compensazione per l’aumento vi permetterà di attivare in base all’SMS ricevuto una nuova offerta mobile con 50 GB o 100 GB in più al mese. Per avere maggiori informazioni sul piano proposto e le modalità di attivazione potrete cliccare sul link ricevuto via SMS o chiamando gratuitamente il Servizio Clienti al 190. Per procedere all’attivazione, invece, vi basterà inviare un SMS con testo “Sì” al 420001 entro la data specificata dalla comunicazione ricevuta.

I clienti di Vodafone che non intendono accettare l’aumento del canone mensile della propria offerta di telefonia mobile possono cambiare operatore o recedere senza costi aggiuntivi o penali entro 60 giorni dalla comunicazione della modifica contrattuale nelle seguenti modalità:

compilando il form online su privati.vodafone.it/privati/area-supporto/disdetta.html , indicando “Modifica delle condizioni contrattuali” nelle causale, e inserendo poi le credenziali per accedere all’ Area MyVodafone

, indicando “Modifica delle condizioni contrattuali” nelle causale, e inserendo poi le credenziali per accedere all’ inviando il modulo via raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO) , allegando un documento d’identità dell’intestatario della linea e indicando “Modifica delle condizioni contrattuali” nelle causale e il servizio per cui si vuole esercitare il diritto di recesso

a , allegando un documento d’identità dell’intestatario della linea e indicando “Modifica delle condizioni contrattuali” nelle causale e il servizio per cui si vuole esercitare il diritto di recesso inviando il modulo via PEC a servizioclienti@vodafone.pec.it , allegando un documento d’identità dell’intestatario della linea e indicando “Modifica delle condizioni contrattuali” nelle causale e il servizio per cui si vuole esercitare il diritto di recesso

a , allegando un documento d’identità dell’intestatario della linea e indicando “Modifica delle condizioni contrattuali” nelle causale e il servizio per cui si vuole esercitare il diritto di recesso chiamando il Servizio Clienti al 190

al nei negozi Vodafone

Ulteriori dettagli sulle modalità di recesso sono disponibili sul sito dell’operatore sulla pagina Disdetta Vodafone: disdire la linea di casa o mobile | Vodafone.

Se alla SIM sono associati eventuali rate residue relative a costi di attivazione o dispositivi, potete scegliere continuare con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento oppure corrisponderle in un’unica soluzione, indicando la vostra scelta nella richiesta di recesso. Se avete acquistato un prodotto tramite finanziamento di una società terza, il piano di rimborso del finanziamento stesso, previsto dal contratto, non subirà variazioni in caso di recesso, disattivazione della linea o cambio di operatore.

Rimodulazione per i clienti di Fastweb Mobile

Fastweb Mobile ha comunicato una seconda rimodulazione dopo quella già annunciata a gennaio che si applicherà dal primo rinnovo successivo al primo marzo 2026 e prevede aumenti da 1 a 4 euro al mese. Le offerte interessate dalla rimodulazione sono le seguenti:

Fastweb Mobile Light aumenta da 1-4 euro al mese

aumenta da 1-4 euro al mese Fastweb Mobile Light Ver2 aumenta da 1-3 euro al mese

aumenta da 1-3 euro al mese Fastweb Mobile Ver2 aumenta da 1-4 euro al mese

aumenta da 1-4 euro al mese Fastweb Mobile Ver3 aumenta da 1-3 euro al mese

aumenta da 1-3 euro al mese Fastweb Mobile Voce aumenta da 1-4 euro al mese

aumenta da 1-4 euro al mese Fastweb NeXXt Mobile aumenta da 1-4 euro al mese

aumenta da 1-4 euro al mese Fastweb NeXXt Mobile Mini aumenta da 1-3 euro al mese

aumenta da 1-3 euro al mese Mobile Giga aumenta da 1-3 euro al mese

aumenta da 1-3 euro al mese Mobile Voce aumenta da 1-4 euro al mese

Chi non ha intenzione di accettare la rimodulazione ha tempo fino al primo maggio 2026 per cambiare operatore o richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali facendone richiesta nelle seguenti modalità:

via PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it , allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali”

all’indirizzo , allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali” via raccomanda AR a Fastweb S.p.A. – Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) , allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali”

a , allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali” nei negozi di Fastweb

chiamando il Servizio Clienti Fastweb al 192 193

al online su MyFastweb selezionando la motivazione “Modifica delle condizioni contrattuali”

.In caso di portabilità del numero verso un altro operatore dovrete comunicare a Fastweb per iscritto via raccomandata A/R o PEC che il trasferimento è consenguente alla “Modifica delle condizioni contrattuali”. In caso di pagamenti rateali ancora in corso è possibile scegliere di continuare con la rateizzazione oppure corrispondere le rate residue in un’unica soluzione. L’operatore poi assicura che eventuali sconti già riconosciuti saranno mantenuti.

Alcune offerte alternative anche con 5G incluso a febbraio 2026

Offerte mobile convenienti Costi Minuti, SMS e Gigabyte Super Mobile Smart di Optima Mobile 4,95 €/mese

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps Opzione 5G fino a 2 Gbps a 1,95 €/mese e primo mese gratis Spusu 200 XL 5G 7,89 €/mese per sempre

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 500 SMS + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps + 400 GB di riserva Turbo 200 di CoopVoce 7,90 €/mese per sempre

Attivazione gratis minuti illimitati e 1000 SMS + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps Flash 5G Limited Edition di 1Mobile 4,99 € per un mese, primo rinnovo gratis poi 8,99 €/mese dal terzo mese

per un mese, poi dal terzo mese Attivazione gratis con portabilità minuti illimitati e 50 SMS + 260 GB in 5G fino a 2 Gbps Giga 200 di Iliad

9,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps

Oggi con meno di 10 euro al mese potete facilmente trovare un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati e fino a 260 GB per navigare ad alta velocità sulle reti di ultima generazione, in molti casi anche con attivazione gratis. Tra le migliori tra cui scegliere abbiamo:

Super Mobile Smart di Optima Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone 1 GB per navigare in roaming in Ue

5 euro di ricarica per ogni amico che passa a Optima

L’offerta di Optima Mobile costa 4,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 9,90 euro una tantum, invece di 19,90 euro. La SIM e spedizione sono gratis.

Al costo di 1,95 euro al mese, ma con primo mese gratis, potete attivare l’opzione per navigare in 5G fino a 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload con copertura in tutte le principali città italiane.

Attiva Super Mobile Smart »

Spusu 200 XL 5G

minuti illimitati e 500 SMS in Italia

1000 minuti in Ue e Uk

200 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre

fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre 400 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso

da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso 11,76 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

L’offerta di Spusu costa 7,89 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete richiedere un’eSIM anche online e cambiare offerta una volta al mese. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 28/2/26.

I Giga di riserva non scadono e diventano disponibili a partire dal rinnovo successivo. Potete accumulare Giga extra fino alla soglia massima prevista dal piano.

Scopri le offerte di Spusu »

Turbo 200 di CoopVoce

minuti illimitati e 1000 SMS

200 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone utilizzabili in Ue e Uk per 30 giorni

fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone utilizzabili in Ue e Uk per 30 giorni 15 GB per navigare in roaming in Ue e Uk dopo 30 giorni

L’offerta di CoopVoce costa 7,90 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi. Potete effettuare la verifica dell’identità anche con SPID. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 4/2/26.

I clienti di CoopVoce possono utilizzare subito tutti i Gigabyte inclusi per il roaming in Ue e Uk per i primi 30 giorni permanenza all’estero. Dopo un mese con questa offerta avrete a disposizione 15 GB navigare in Europa e Regno Unito. Superata anche questa soglia, si può continuare a navigare in Ue e Uk al costo di 14 cent/MB fino al successivo rinnovo della promozione.

Attiva Turbo 200 di CoopVoce »

Flash 5G Limited Edition di 1Mobile

minuti illimitati e 50 SMS

260 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone

L’offerta di 1Mobile costa 4,99 euro per un mese. Il primo rinnovo è gratis, poi a partire dal terzo mese il canone diventa di 8,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis con portabilità da qualsiasi operatore, così come la SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 16/2/26.

Attiva Flash 5G Limited Edition di 1Mobile »

Giga 200 di Iliad

minuti e SMS illimitati

200 GB in 5G fino a 2 Gbps in oltre 7.000 Comuni

fino a 2 Gbps in oltre 7.000 Comuni 15 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Iliad costa 9,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. In alternativa è possibile acquistare un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro. Potete poi effettuare la verifica dell’identità tramite video identificazione.

Attiva Giga 200 di Iliad »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

