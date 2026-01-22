- Dall'1/2/26 il prezzo di alcune offerte mobile aumenterà di 1-3 €/mese
- Entro l'1/5/26 potete esercitare il diritto di recesso o cambiare operatore senza costi aggiuntivi o penali
- Confronta le migliori offerte mobile sul comparatore di SOStariffe.it
A partire dal 15 febbraio 2026 verrà applicata ad alcuni clienti mobile una nuova rimodulazione Fastweb con aumenti fino a 3 euro al mese del canone. Scopri come cambiare operatore o recedere senza costi aggiuntivi o penali
Fastweb Mobile a metà gennaio ha inviato ad alcuni clienti di telefonia mobile un SMS in cui comunica un aumento del costo mensile della loro offerta da 1 euro a 3 euro al mese a partire dal 15 febbraio 2026. Anche questa rimodulazione Fastweb è stata motivata dalla volontà di “continuare a garantirti la migliore qualità di rete e offrirti servizi sempre all’altezza delle tue esigenze“. In ogni caso verificare le condizioni del vosto priano mobile nella sezione “Gestisci Offerta” dell’Area Clienti MyFastweb.
Vi ricordiamo che se non intendete accettare la rimodulazione Fastweb, come previsto dall’art. 98-septies decies, comma 5 del Codice europeo delle Comunicazioni elettroniche (ex art. 70, comma 4 del D. Lgs. 259/03), potete esercitare il diritto di recesso senza costi aggiuntivi o penali o cambiare operatore entro 60 giorni dalla comunicazione della modifica contrattuale.
Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte mobile dei principali operatore con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più economica per le vostre esigenze ed abitudini di consumo.
|Rimodulazione Fastweb Mobile
|Dettagli
|Cosa cambia dal 15/2/26?
|
|Come richiedere il recesso?
|
Entro il 1/5/26 potete richiedere il recesso o cambio di operatore senza costi aggiuntivi o penali nelle seguenti modalità:
Le offerte mobile a cui verrà applicata la rimodulazione Fastweb sono le seguenti:
Chi non ha intenzione di accettare la rimodulazione Fastweb entro il primo maggio 2026 ha la possibilità di cambiare operatore o richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali nelle seguenti modalità:
.In caso di portabilità del numero verso un altro operatore dovrete comunicare per iscritto via raccomandata A/R o PEC a Fastweb che il trasferimento è consenguente alla “Modifica delle condizioni contrattuali”. In caso di pagamenti rateali ancora in corso è possibile scegliere di continuare con la rateizzazione oppure corrispondere le rate residue in un’unica soluzione. L’operatore poi assicura che eventuali sconti già riconosciuti saranno mantenuti.
|Offerte 5G convenienti
|Costi
|Minuti, SMS e Gigabyte
|ho. 5,95 di ho. Mobile
|
|
|
Very 5,99 di Very Mobile
|
|
|
5,99 200GB Limited Edition di Kena Mobile
|
|
|Spusu 200 XL 5G
|
|
|
Turbo 200 di CoopVoce
|
|
|
Flash 5G XMas Edition di 1Mobile
|
|
Con meno di 9 euro al mese potete attivare facilmente un’offerta 5G con fino a 300 GB inclusi. In alternativa potete attivare un piano con inclusa la sola navigazione in 4G e poi aggiungere l’apposita opzione per il 5G senza superare questa soglia di prezzo. Potete quindi scegliere tra le seguenti promozioni:
Per l’offerta di ho. Mobile il prezzo è di 5,95 euro al mese, a cui dovete aggiungere una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 2/2/26.
Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per trenta giorni e decidere poi se continuare con la promozione oppure richiedere il recesso direttamente online senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.
Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Kena Mobile e altri. Per i clienti di TIM, WindTre, Very Mobile, Vodafone e Fastweb Mobile, invece, il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro.
La SIM e spedizione sono gratis, altrimenti potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 1,99 euro una tantum. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.
Al costo di 1,29 euro al mese potete attivare l’opzione ho. Il Turbo potrete navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload in tutte le principali città italiane. In assenza di copertura verrete collegati in automatico alla rete in 4G fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è già inclusa in ho.+ insieme a vantaggi come sconti e promozioni al costo di 1,99 euro al mese. Per navigare in 5G con questa offerta andrete quindi a spendere in totale 7,24 euro al mese.
Il prezzo per l’offerta di Very Mobile è 5,99 euro al mese fisso per sempre. Avete incluso anche un mese in omaggio. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi ed effettuare la verifica dell’identità con SPID. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 29/1/26.
La tariffa è disponibile solo con portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri.
Al costo di 99 cent al mese, ma con primo mese gratis, potete attivare l’opzione Very Full Speed per navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con una copertura superiore al 99,7% della popolazione. La stessa funzione è già inclusa in Very Plus insieme a Giga aggiuntivi, sconti e promozioni sempre al costo di 99 cent al mese, acquistandola entro il 23/2/26, ma con primo mese gratis.
Il prezzo per l’offerta di Kena Mobile è di 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 29/1/26.
La tariffa è disponibile solo attivando un nuov numero o con portabilità da Iliad, Fastweb Mobile o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, ho. Mobile e altri.
La velocità di navigazione prevista per questa promozione è la stessa inclusa delle offerte 5G “di base” di TIM.
Attiva Kena 5,99 Limited Edition »
Per l’offerta di Spusu il prezzo è di 7,89 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete richiedere un’eSIM anche online e cambiare offerta una volta al mese. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 31/1/26.
I Giga di riserva non scadono e si possono utilizzare a partire dal rinnovo successivo. Potete accumulare traffico dati aggiuntivo fino al limite massimo previsto dal piano.
Il prezzo per l’offerta di CoopVoce è di 7,90 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi. Potete effettuare la verifica dell’identità anche con SPID. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 4/2/26.
I clienti di CoopVoce possono utilizzare subito tutti i Gigabyte inclusi per il roaming in Ue e Uk per i primi 30 giorni permanenza all’estero. Dopo un mese con questa offerta avrete a disposizione 15 GB navigare in Europa e Regno Unito. Superata anche questa soglia, si può continuare a navigare in Ue e Uk al costo di 14 cent/MB fino al successivo rinnovo della promozione.
Attiva Turbo 200 di CoopVoce »
Il prezzo per l’offerta di 1Mobile è di 4,99 euro per un mese. Il primo rinnovo è gratis, poi a partire dal terzo mese il canone diventa di 8,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis con portabilità da qualsiasi operatore così come la SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 31/1/26.
Attiva Flash 5G XMas Edition di 1Mobile »