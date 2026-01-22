Rimodulazione Fastweb: aumenti in arrivo per i clienti di rete mobile

Fastweb
di Matteo Testa

A partire dal 15 febbraio 2026 verrà applicata ad alcuni clienti mobile una nuova rimodulazione Fastweb con aumenti fino a 3 euro al mese del canone. Scopri come cambiare operatore o recedere senza costi aggiuntivi o penali

In 30 sec.
Rimodulazione Fastweb per alcuni clienti mobile: le novità di gennaio 2026
  • Dall'1/2/26 il prezzo di alcune offerte mobile aumenterà di 1-3 €/mese
  • Entro l'1/5/26 potete esercitare il diritto di recesso o cambiare operatore senza costi aggiuntivi o penali
  • Confronta le migliori offerte mobile sul comparatore di SOStariffe.it
Rimodulazione Fastweb: aumenti in arrivo per i clienti di rete mobile

Fastweb Mobile a metà gennaio ha inviato ad alcuni clienti di telefonia mobile un SMS in cui comunica un aumento del costo mensile della loro offerta da 1 euro a 3 euro al mese a partire dal 15 febbraio 2026. Anche questa rimodulazione Fastweb è stata motivata dalla volontà di “continuare a garantirti la migliore qualità di rete e offrirti servizi sempre all’altezza delle tue esigenze“. In ogni caso verificare le condizioni del vosto priano mobile nella sezione “Gestisci Offerta” dell’Area Clienti MyFastweb.

Vi ricordiamo che se non intendete accettare la rimodulazione Fastweb, come previsto dall’art. 98-septies decies, comma 5 del Codice europeo delle Comunicazioni elettroniche (ex art. 70, comma 4 del D. Lgs. 259/03), potete esercitare il diritto di recesso senza costi aggiuntivi o penali o cambiare operatore entro 60 giorni dalla comunicazione della modifica contrattuale.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte mobile dei principali operatore con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più economica per le vostre esigenze ed abitudini di consumo.

La tariffa giusta per te
Quanti Minuti?
A consumo
Quanti SMS?
A consumo
Quanti GB?
Almeno 1 GB

Rimodulazione Fastweb: cosa cambia per alcuni clienti mobile da febbraio 2026

Rimodulazione Fastweb Mobile Dettagli
Cosa cambia dal 15/2/26?
  • per alcune offerte mobile il prezzo mensile aumenterà di 1-3 €/mese
Come richiedere il recesso? Entro il 1/5/26 potete richiedere il recesso o cambio di operatore senza costi aggiuntivi o penali nelle seguenti modalità:

  • online su MyFastweb
  • via A/R a Fastweb S.p.A. – Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)
  • via PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it
  • nei negozi Fastweb
  • chiamando il Servizio Clienti 192 193

Le offerte mobile a cui verrà applicata la rimodulazione Fastweb sono le seguenti:

  • Fastweb Mobile aumenta da 1-3 euro al mese
  • Fastweb Mobile Full aumenta 1-3 euro al mese
  • Fastweb NeXXt Mobile aumenta da 1-3 euro al mese
  • Fastweb Mobile Light aumenta da 1-3 euro al mese
  • Mobile Voce aumenta da 1-3 euro al mese
  • Fastweb NeXXt Mobile Maxi aumenta da 1-3 euro al mese
  • Mobile Giga aumenta da 2-3 euro al mese
  • Fastweb Mobile Smart aumenta da 2 euro al mese

Chi non ha intenzione di accettare la rimodulazione Fastweb entro il primo maggio 2026 ha la possibilità di cambiare operatore o richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali nelle seguenti modalità:

  • via PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it, allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali”
  • via raccomanda ARFastweb S.p.A. – Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI), allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali”
  • nei negozi di Fastweb
  • chiamando il Servizio Clienti Fastweb al 192 193
  • online su MyFastweb selezionando la motivazione “Modifica delle condizioni contrattuali”

.In caso di portabilità del numero verso un altro operatore dovrete comunicare per iscritto via raccomandata A/R o PEC a Fastweb che il trasferimento è consenguente alla “Modifica delle condizioni contrattuali”. In caso di pagamenti rateali ancora in corso è possibile scegliere di continuare con la rateizzazione oppure corrispondere le rate residue in un’unica soluzione. L’operatore poi assicura che eventuali sconti già riconosciuti saranno mantenuti.

Alcune offerte 5G a basso prezzo di gennaio 2026

Offerte 5G convenienti Costi Minuti, SMS e Gigabyte
ho. 5,95 di ho. Mobile
  • 5,95 €/mese
  • Attivazione a partite da 2,99 €
  • minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps
  • ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese
Very 5,99 di Very Mobile
  • 5,99 €/mese per sempre
  • un mese in omaggio
  • Attivazione gratis
  • minuti e SMS illimitati + 150 GB in 5G fino a 30 Mbps
  • Full Speed per il 5G fino a 2 Gbps a 99 cent/mese e primo mese gratis
5,99 200GB Limited Edition di Kena Mobile
  • 5,99 €/mese
  • Attivazione gratis
  • minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica
Spusu 200 XL 5G
  • 7,89 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,90 €
  • minuti illimitati e 500 SMS + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps + 400 GB di riserva
Turbo 200 di CoopVoce
  • 7,90 €/mese per sempre
  • Attivazione gratis
  • minuti illimitati e 1000 SMS + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps
Flash 5G XMas Edition di 1Mobile
  • 4,99 € per un mese, primo rinnovo gratis poi 8,99 €/mese dal terzo mese
  • Attivazione gratis con portabilità
  • minuti illimitati e 50 SMS + 260 GB in 5G fino a 2 Gbps

Con meno di 9 euro al mese potete attivare facilmente un’offerta 5G con fino a 300 GB inclusi. In alternativa potete attivare un piano con inclusa la sola navigazione in 4G e poi aggiungere l’apposita opzione per il 5G senza superare questa soglia di prezzo. Potete quindi scegliere tra le seguenti promozioni:

ho. 5,95 di ho. Mobile

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 100 GB in 4G fino a 60 Mbps in download sulla rete di Vodafone
  • 9,8 GB per navigare in roaming in Ue
  • ho. Il Turbo con incluso il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese

Per l’offerta di ho. Mobile il prezzo è di 5,95 euro al mese, a cui dovete aggiungere una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 2/2/26.

Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per trenta giorni e decidere poi se continuare con  la promozione oppure richiedere il recesso direttamente online senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Kena Mobile e altri. Per i clienti di TIM, WindTre, Very Mobile, Vodafone e Fastweb Mobile, invece, il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro.

La SIM e spedizione sono gratis, altrimenti potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 1,99 euro una tantum.  Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

Al costo di 1,29 euro al mese potete attivare l’opzione ho. Il Turbo potrete navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload in tutte le principali città italiane. In assenza di copertura verrete collegati in automatico alla rete in 4G fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è già inclusa in ho.+ insieme a vantaggi come sconti e promozioni al costo di 1,99 euro al mese. Per navigare in 5G con questa offerta andrete quindi a spendere in totale 7,24 euro al mese.

Attiva ho. 5,95 »

Very 5,99 di Very Mobile

  • minuti e SMS illimitati
  • 150 GB in 5G fino a 30 Mbps in download sulla rete di WindTre
  • 9 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo per l’offerta di Very Mobile è 5,99 euro al mese fisso per sempre. Avete incluso anche un mese in omaggio. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi ed effettuare la verifica dell’identità con SPID. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 29/1/26.

La tariffa è disponibile solo con portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri.

Al costo di 99 cent al mese, ma con primo mese gratis, potete attivare l’opzione Very Full Speed per navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con una copertura superiore al 99,7% della popolazione. La stessa funzione è già inclusa in Very Plus insieme a Giga aggiuntivi, sconti e promozioni sempre al costo di 99 cent al mese, acquistandola entro il 23/2/26, ma con primo mese gratis.

Attiva Very 5,99 »

5,99 200GB Limited Edition di Kena Mobile

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 200 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM + 100 GB con autoricarica
  • 8 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo per l’offerta di Kena Mobile è di 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 29/1/26.

La tariffa è disponibile solo attivando un nuov numero o con portabilità da Iliad, Fastweb Mobile o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, ho. Mobile e altri.

La velocità di navigazione prevista per questa promozione è la stessa inclusa delle offerte 5G “di base” di TIM.

Attiva Kena 5,99 Limited Edition »

Spusu 200 XL 5G

  • minuti illimitati e 500 SMS in Italia
  • 1000 minuti in Ue e Uk
  • 200 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre
  • 400 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso
  • 11,76 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

Per l’offerta di Spusu il prezzo è di 7,89 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete richiedere un’eSIM anche online e cambiare offerta una volta al mese. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 31/1/26.

I Giga di riserva non scadono e si possono utilizzare a partire dal rinnovo successivo. Potete accumulare traffico dati aggiuntivo fino al limite massimo previsto dal piano.

Scopri le offerte di Spusu »

Turbo 200 di CoopVoce

  • minuti illimitati e 1000 SMS
  • 200 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone utilizzabili in Ue e Uk per 30 giorni
  • 15 GB per navigare in roaming in Ue e Uk dopo 30 giorni

Il prezzo per l’offerta di CoopVoce è di 7,90 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi. Potete effettuare la verifica dell’identità anche con SPID. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 4/2/26.

I clienti di CoopVoce possono utilizzare subito tutti i Gigabyte inclusi per il roaming in Ue e Uk per i primi 30 giorni permanenza all’estero. Dopo un mese con questa offerta avrete a disposizione 15 GB navigare in Europa e Regno Unito. Superata anche questa soglia, si può continuare a navigare in Ue e Uk al costo di 14 cent/MB fino al successivo rinnovo della promozione.

Attiva Turbo 200 di CoopVoce »

Flash 5G XMas Edition di 1Mobile

  • minuti illimitati e 50 SMS
  • 260 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone

Il prezzo per l’offerta di 1Mobile è di 4,99 euro per un mese. Il primo rinnovo è gratis, poi a partire dal terzo mese il canone diventa di 8,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis con portabilità da qualsiasi operatore così come la SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 31/1/26.

Attiva Flash 5G XMas Edition di 1Mobile »

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
« notizia precedente « notizia successiva »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Rimodulazione Fastweb: aumenti in arrivo per i clienti di rete mobile
Fastweb
angle-right
Fibra TIM a 24,90 euro al mese: come accedere all’offerta
Internet Casa
angle-right
Carte di credito per pagare a rate: come funzionano e le novità dagli Stati Uniti
Carte di Credito
angle-right
Disney Plus in sconto fino a 4,99 euro: la promo di gennaio 2026
Disney+
angle-right
Smartphone a rate per nuovi e già clienti Iliad: sconti per alcuni modelli di iPhone
Iliad
angle-right
Conto deposito con interessi superiori al 3%: cosa offre oggi il mercato
Conti deposito
angle-right
Cambio offerta Iliad: le opzioni disponibili per i già clienti a gennaio 2026
Iliad
angle-right
DAZN Full con 20 euro di sconto e senza nessun vincolo: ecco la promo flash
DAZN
angle-right
PUN in salita a gennaio 2026: è il momento di bloccare il prezzo dell’energia elettrica?
Energia
angle-right
Sky TV con Cinema e Netflix: un unico bundle a meno di 15 euro al mese
SKY
angle-right
Le nostre Guide
Come usare la mail TIM da smartphone e tablet
di Alessandro Voci
angle-right
App gratuita per allenarsi a casa: le migliori applicazioni per allenarsi ogni giorno a corpo libero
di Alessandro Voci
angle-right
Come pagare in Brasile: carte di credito, bancomat e prepagate accettate
di Alessandro Voci
angle-right
Hotspot ho. Mobile: come impostarlo sul cellulare
di Alessandro Voci
angle-right
Avviso di chiamata WINDTRE: come disattivarlo
di Alessandro Voci
angle-right
Formula 1 su DAZN: si può vedere in diretta? Alternative, costi e soluzioni a gennaio 2026
di Alessandro Voci
angle-right
Bonus condizionatore gennaio 2026: come richiederlo e quali detrazioni sono previste
di Alessandro Voci
angle-right
Costi per attivare un POS in Italia: quanto costa oggi e perché conviene più che in passato
di Alessandro Voci
angle-right
Differenze tra BancoPosta e PostePay: quale scegliere e perché
di Alessandro Voci
angle-right
PosteMobile Internet non funziona: cosa fare su mobile e linea casa
di Alessandro Voci
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Scopri come funziona il servizio: ordinamento tariffe, calcolo risparmio, i nostri partner.
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.