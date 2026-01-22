Fastweb Mobile a metà gennaio ha inviato ad alcuni clienti di telefonia mobile un SMS in cui comunica un aumento del costo mensile della loro offerta da 1 euro a 3 euro al mese a partire dal 15 febbraio 2026. Anche questa rimodulazione Fastweb è stata motivata dalla volontà di “continuare a garantirti la migliore qualità di rete e offrirti servizi sempre all’altezza delle tue esigenze“. In ogni caso verificare le condizioni del vosto priano mobile nella sezione “Gestisci Offerta” dell’Area Clienti MyFastweb.

Vi ricordiamo che se non intendete accettare la rimodulazione Fastweb, come previsto dall’art. 98-septies decies, comma 5 del Codice europeo delle Comunicazioni elettroniche (ex art. 70, comma 4 del D. Lgs. 259/03), potete esercitare il diritto di recesso senza costi aggiuntivi o penali o cambiare operatore entro 60 giorni dalla comunicazione della modifica contrattuale.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte mobile dei principali operatore con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più economica per le vostre esigenze ed abitudini di consumo.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Rimodulazione Fastweb: cosa cambia per alcuni clienti mobile da febbraio 2026

Rimodulazione Fastweb Mobile Dettagli Cosa cambia dal 15/2/26? per alcune offerte mobile il prezzo mensile aumenterà di 1-3 €/mese Come richiedere il recesso? Entro il 1/5/26 potete richiedere il recesso o cambio di operatore senza costi aggiuntivi o penali nelle seguenti modalità: online su MyFastweb

via A/R a Fastweb S.p.A. – Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)

via PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it

nei negozi Fastweb

chiamando il Servizio Clienti 192 193

Le offerte mobile a cui verrà applicata la rimodulazione Fastweb sono le seguenti:

Fastweb Mobile aumenta da 1-3 euro al mese

aumenta da 1-3 euro al mese Fastweb Mobile Full aumenta 1-3 euro al mese

aumenta 1-3 euro al mese Fastweb NeXXt Mobile aumenta da 1-3 euro al mese

aumenta da 1-3 euro al mese Fastweb Mobile Light aumenta da 1-3 euro al mese

aumenta da 1-3 euro al mese Mobile Voce aumenta da 1-3 euro al mese

aumenta da 1-3 euro al mese Fastweb NeXXt Mobile Maxi aumenta da 1-3 euro al mese

aumenta da 1-3 euro al mese Mobile Giga aumenta da 2-3 euro al mese

aumenta da 2-3 euro al mese Fastweb Mobile Smart aumenta da 2 euro al mese

Chi non ha intenzione di accettare la rimodulazione Fastweb entro il primo maggio 2026 ha la possibilità di cambiare operatore o richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali nelle seguenti modalità:

via PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it , allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali”

all’indirizzo , allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali” via raccomanda AR a Fastweb S.p.A. – Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) , allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali”

a , allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali” nei negozi di Fastweb

chiamando il Servizio Clienti Fastweb al 192 193

al online su MyFastweb selezionando la motivazione “Modifica delle condizioni contrattuali”

.In caso di portabilità del numero verso un altro operatore dovrete comunicare per iscritto via raccomandata A/R o PEC a Fastweb che il trasferimento è consenguente alla “Modifica delle condizioni contrattuali”. In caso di pagamenti rateali ancora in corso è possibile scegliere di continuare con la rateizzazione oppure corrispondere le rate residue in un’unica soluzione. L’operatore poi assicura che eventuali sconti già riconosciuti saranno mantenuti.

Alcune offerte 5G a basso prezzo di gennaio 2026

Offerte 5G convenienti Costi Minuti, SMS e Gigabyte ho. 5,95 di ho. Mobile 5,95 €/mese

Attivazione a partite da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese Very 5,99 di Very Mobile

5,99 €/mese per sempre

un mese in omaggio

Attivazione gratis minuti e SMS illimitati + 150 GB in 5G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps Full Speed per il 5G fino a 2 Gbps a 99 cent/mese e primo mese gratis 5,99 200GB Limited Edition di Kena Mobile

5,99 €/mese

Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica Spusu 200 XL 5G 7,89 €/mese per sempre

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 500 SMS + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps + 400 GB di riserva Turbo 200 di CoopVoce

7,90 €/mese per sempre

Attivazione gratis minuti illimitati e 1000 SMS + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps Flash 5G XMas Edition di 1Mobile

4,99 € per un mese, primo rinnovo gratis poi 8,99 €/mese dal terzo mese

per un mese, poi dal terzo mese Attivazione gratis con portabilità minuti illimitati e 50 SMS + 260 GB in 5G fino a 2 Gbps

Con meno di 9 euro al mese potete attivare facilmente un’offerta 5G con fino a 300 GB inclusi. In alternativa potete attivare un piano con inclusa la sola navigazione in 4G e poi aggiungere l’apposita opzione per il 5G senza superare questa soglia di prezzo. Potete quindi scegliere tra le seguenti promozioni:

ho. 5,95 di ho. Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps in download sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps in download sulla rete di Vodafone 9,8 GB per navigare in roaming in Ue

per navigare in roaming in Ue ho. Il Turbo con incluso il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese

Per l’offerta di ho. Mobile il prezzo è di 5,95 euro al mese, a cui dovete aggiungere una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 2/2/26.

Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per trenta giorni e decidere poi se continuare con la promozione oppure richiedere il recesso direttamente online senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Kena Mobile e altri. Per i clienti di TIM, WindTre, Very Mobile, Vodafone e Fastweb Mobile, invece, il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro.

La SIM e spedizione sono gratis, altrimenti potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 1,99 euro una tantum. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

Al costo di 1,29 euro al mese potete attivare l’opzione ho. Il Turbo potrete navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload in tutte le principali città italiane. In assenza di copertura verrete collegati in automatico alla rete in 4G fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è già inclusa in ho.+ insieme a vantaggi come sconti e promozioni al costo di 1,99 euro al mese. Per navigare in 5G con questa offerta andrete quindi a spendere in totale 7,24 euro al mese.

Attiva ho. 5,95 »

Very 5,99 di Very Mobile

minuti e SMS illimitati

150 GB in 5G fino a 30 Mbps in download sulla rete di WindTre

fino a 30 Mbps in download sulla rete di WindTre 9 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo per l’offerta di Very Mobile è 5,99 euro al mese fisso per sempre. Avete incluso anche un mese in omaggio. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi ed effettuare la verifica dell’identità con SPID. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 29/1/26.

La tariffa è disponibile solo con portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri.

Al costo di 99 cent al mese, ma con primo mese gratis, potete attivare l’opzione Very Full Speed per navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con una copertura superiore al 99,7% della popolazione. La stessa funzione è già inclusa in Very Plus insieme a Giga aggiuntivi, sconti e promozioni sempre al costo di 99 cent al mese, acquistandola entro il 23/2/26, ma con primo mese gratis.

Attiva Very 5,99 »

5,99 200GB Limited Edition di Kena Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM + 100 GB con autoricarica

fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM + con autoricarica 8 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo per l’offerta di Kena Mobile è di 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 29/1/26.

La tariffa è disponibile solo attivando un nuov numero o con portabilità da Iliad, Fastweb Mobile o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, ho. Mobile e altri.

La velocità di navigazione prevista per questa promozione è la stessa inclusa delle offerte 5G “di base” di TIM.

Attiva Kena 5,99 Limited Edition »

Spusu 200 XL 5G

minuti illimitati e 500 SMS in Italia

1000 minuti in Ue e Uk

200 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre

fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre 400 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso

da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso 11,76 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

Per l’offerta di Spusu il prezzo è di 7,89 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete richiedere un’eSIM anche online e cambiare offerta una volta al mese. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 31/1/26.

I Giga di riserva non scadono e si possono utilizzare a partire dal rinnovo successivo. Potete accumulare traffico dati aggiuntivo fino al limite massimo previsto dal piano.

Scopri le offerte di Spusu »

Turbo 200 di CoopVoce

minuti illimitati e 1000 SMS

200 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone utilizzabili in Ue e Uk per 30 giorni

fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone utilizzabili in Ue e Uk per 30 giorni 15 GB per navigare in roaming in Ue e Uk dopo 30 giorni

Il prezzo per l’offerta di CoopVoce è di 7,90 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi. Potete effettuare la verifica dell’identità anche con SPID. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 4/2/26.

I clienti di CoopVoce possono utilizzare subito tutti i Gigabyte inclusi per il roaming in Ue e Uk per i primi 30 giorni permanenza all’estero. Dopo un mese con questa offerta avrete a disposizione 15 GB navigare in Europa e Regno Unito. Superata anche questa soglia, si può continuare a navigare in Ue e Uk al costo di 14 cent/MB fino al successivo rinnovo della promozione.

Attiva Turbo 200 di CoopVoce »

Flash 5G XMas Edition di 1Mobile

minuti illimitati e 50 SMS

260 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone

Il prezzo per l’offerta di 1Mobile è di 4,99 euro per un mese. Il primo rinnovo è gratis, poi a partire dal terzo mese il canone diventa di 8,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis con portabilità da qualsiasi operatore così come la SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 31/1/26.

Attiva Flash 5G XMas Edition di 1Mobile »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

« notizia precedente Fibra TIM a 24,90 euro al mese: come accedere all’offerta notizia successiva »