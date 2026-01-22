L’offerta fibra di TIM vi permette di avere a un prezzo conveniente una connessione Internet stabile e veloce per tutti i dispositivi della famiglia. La fibra TIM, però, si può attivare al prezzo scontato di 24,90 euro al mese se si soddisfano particolari condizioni, ovvero scegliere l’operatore non solo per la rete fissa ma anche per il proprio piano di telefonia mobile.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte per la fibra ottica dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it. In pochi secondi avrete le informazioni che vi servono per trovare la soluzione più conveniente per avere una connessione stabile e veloce.

Fibra TIM a prezzo scontato per i clienti mobile a gennaio 2026

TIM WiFi Casa Dettagli Costi 29,90 €/mese

24,90 €/mese abbinata a un’offerta mobile (anche + TIMVISION XS)

abbinata a un’offerta mobile (anche + TIMVISION XS) Attivazione a 39,90 € Servizi inclusi navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro

TIM WiFi Casa è l’offerta che al costo di 29,90 euro al mese per i nuovi clienti include:

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro (zero euro al mese per i primi 24 mesi, poi 5 euro al mese per i restanti 24 mesi)

La fibra TIM costa invece 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online per chi è già clienti dell’operatore per la telefonia mobile o attiva contestualmente un’offerta con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 11 GB utilizzabili anche in roaming in Ue, per navigare fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete di TIM in tutte le principali città al costo di 9,99 euro al mese con addebito in fattura. II costo toale per i nuovi clienti mobile diventa quindi di 34,89 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro.

I clienti convergenti di TIM possono attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare della rete fissa). Sono inclusi altri vantaggi come sconti sui migliori modelli di smartphone mantenendo attiva la linea mobile per almeno 24 mesi, TIMVISION XS gratis per 3 mesi con inclusi TIMVISION Play e HBO Max Base con pubblicità (poi 3 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese) e TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi libera. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano 3 SIM entro il 21/2/26.

Al costo di 24,90 euro al mese, invece di 37,89 euro al mese, i già clienti con attivo un piano mobile possono aggiungere alla fibra TIM anche un abbonamento a TIMVISION con incluso TIMVISION Play per vedere film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ e i 6 canali di Eurosport insieme a un abbonamento a HBO Max Base con pubblicità. Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito.

TIM vi permette di recedere in ogni momento dalla sua offerta fibra ma se la richiesta avviene nei primi 24 mesi dall’attivazione è previsto un costo di 23 euro una tantum in caso di disattivazione della linea o passaggio ad altro operatore.

Altre offerte fisso a prezzo scontato per i clienti mobile a gennaio 2026

Offerte convegenti Costi Servizi inclusi Super Casa Smart di Optima

19,90 €/mese per un anno , poi 9,90 €/mese

, poi Attivazione a 29,90 € navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

modem a 3,95 €/mese

Offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero

con minuti illimitati e a con portabilità del numero sconto fino a 80 € in bolletta per 6 mesi IliadBox di Iliad

22,99 €/mese per sempre abbinata a un piano mobile da 9,99/11,99 €/mese e pagamento automatico

abbinata a un piano mobile da 9,99/11,99 €/mese e pagamento automatico Attivazione a 39,99 € navigazione illimitata fino a 5 Gbps in fibra FTTH EPON

chiamate illimitate

modem con supporto al Wi-Fi 7

riviste e giornali su Cafeyn Super Fibra di WindTre

19,99 €/mese per un anno , poi 23,99 €/mese, per i già clienti mobile

, poi 23,99 €/mese, per i già clienti mobile Attivazione gratis navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 €/mese per 48 mesi già inclusi nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime Fastweb Casa Start 23,95 €/mese abbinata a un’offerta mobile con Giga illimitati in 5G a partire da 9,95 €/mese navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6

attivazione Casa Start di Vodafone 23,95 €/mese abbinata a un’offerta mobile

abbinata a un’offerta mobile Attivazione gratis navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

modem con Wi-Fi ottimizzato

Sono diversi gli operatori a proporre uno sconto sulla fibra a chi è già suo cliente per la telefonia mobile o attiva contestualmente alla rete fissa un piano mobile. Per i cosiddetti clienti convergenti è quindi possibili avere una connessione in fibra ad alte prestazioni a meno di 20 euro al mese. Tra le migliori disponibili sul comparatore di SOStariffe.it potete scegliere tra:

Super Casa Smart di Optima

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH (Fiber to the Home)

chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)

modem a 3,95 euro al mese

sconto di benvenuto fino a 80 euro in bolletta per 6 mesi

L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. L’offerta è però riservata a chi attiva la fibra contestualmente a una fornitura Luce e/o Gas con Optima ed è disponibile, salvo proroghe, fino al 8/2/26.

Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G chiamata Optima Super 250 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 2 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.

IliadBox di Iliad

connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON (Fiber to the Home)

chiamate illimitate

modem con supporto al Wi-Fi 7

giornali e riviste su Cafeyn

L’offerta di Iliad costa 22,99 euro al mese per sempre, invece di 26,99 euro al mese, in abbinamento a un’offerta mobile da 9,99 euro o 11,99 euro al mese con inclusi minuti e SMS illimitati e fino a 250 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e pagamento automatico. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. La promozione, salvo proroghe, è disponibile solo fino alle 10.00 del 26/2/26.

Per accedere allo sconto per clienti convergenti dovrete prima attivare la linea fissa e poi aggiungere la vostra offerta mobile dall’Area Personale Fibra. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi a partire da 32,98 euro al mese per sempre.

Potete aggiungere fino a 4 WiFi Extender già in fase di sottoscrizione dell’offerta a 1,99 euro al mese per ogni dispositivo o la protezione di McAfee Multi Access a 2,99 euro al mese.

Con Iliadclub è possibile poi abbinare alla fibra altre 4 SIM di amici e parenti e ottenere per tutti fino a 500 GB in 5G fino a 2 Gbps.

Super Fibra di WindTre

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime

possibilità di aggiungere Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese dopo l’attivazione della fibra

Dopo avere verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, i già clienti di WindTre per il mobile possono attivare la fibra a partire da 19,99 euro al mese per un anno, poi 23,99 euro al mese, invece di 31,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis solo online.

Fastweb Casa Start

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a 15 cent/minuto verso fissi e mobili nazionali

Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6

attivazione

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Casa costa 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, abbinando alla fibra una delle offerte di Fastweb Mobile con inclusi minuti e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download sulla rete di Vodafone a partire da 9,95 euro al mese. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi di 33,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM/eSIM.

All’offerta fibra potete anche aggiungere:

Opzione Plus con Assistenza Plus e tutti i vantaggi di Fastweb UP Plus per viaggi & mobilità, fitness, shopping, cinema e un concorso per vincere i biglietti per le grandi partite di calcio a 3 euro al mese

con e tutti i vantaggi di per viaggi & mobilità, fitness, shopping, cinema e un concorso per vincere i biglietti per le grandi partite di calcio a Fastweb Protect per la sicurezza online di tutta la famiglia con inclusa una polizza assicurativa Wallife contro le frodi online che vi rimborsa in caso di perdite economiche al costo di 3 euro al mese

Vodafone Casa Start

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in FTTH

chiamate con 19 cent di scatto alla risposta + 19 cent/minuto (solo verso mobili nazionali)

modem con WiFi ottimizzato

L’offerta di Vodafone costa 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, per i già clienti dell’operatore per la telefonia mobile o abbinando alla fibra una SIM Voce e Dati con inclusi minuti e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 SMS a 9,95 euro al mese. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi di 33,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM/eSIM. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis.

Insieme alla fibra potete attivare contestualmente Fastweb Energia Flat con uno sconto di 18 euro al mese.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

