La fibra ottica in Italia continua a cresce ma resta ancora indietro alla fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) per numero di accessi diretti complessivi a Internet. Questo è lo scenario che emerge dai dati presentati nell’Osservatorio n.4/2025 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte fibra ottica in Italia con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più adatta alle vostre necessità in termini di copertura, velocità e servizi inclusi.

Scopri le offerte fibra »

Fibra ottica in Italia: i dati aggiornati dell’AGCOM

I numeri della rete fissa in Italia I dettagli Accessi alla rete fissa 20,49 milioni in totale a settembre 2025 (+0,1% rispetto a settembre 2024)

32,9% di accessi in fibra FTTH (+5,9%)

41,6% di accessi in FTTC (-3,8%) Quote di mercato degli operatori TIM con il 35,9% (-1,6%)

Fastweb + Vodafone con il 28,4% (-0,9%)

WindTre con il 14,4% (+0,2%)

Sky Italia con il 4% (+0.5%)

Eolo con il 3,4% (+0,1%)

Tiscali con il 2,6% (-0,5%)

Iliad con il 2,2% (+0,7%)

Altri con il 9% (+1,6%)

A settembre 2025 si registrano 20,49 milioni di accessi alla rete fissa in Italia, in aumento di 21mila unità (+0,1%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I collegamenti in fibra FTTH (Fiber to the Home) crescono del 5,9% ma restano ancora inferiori a quelli in FTTC (Fiber to the Cabinet) o fibra misto rame. La fibra pura, che prevede un collegamento diretto con il modem dell’utente, rappresenta infatti solo il 32,9% del totale delle connessioni in Italia contro il 41,6% degli accessi in FTTC. Le connessioni in FWA (Fixed Wireless Access) o fibra misto radio salgono dell’1,3% su base annuale e rappresentano invece il 12,5% del totale. Tecnologie con prestazioni inferiori alla fibra FTTH come FTTC e ADSL registrano comunque un calo fino al 3,8% rispetto a settembre 2024.

TIM mantiene il primato tra gli operatori con una quota di mercato del 35,9%. La telco italiana, il cui primo azionista è diventato Poste Italiane dopo l’acquisizione delle ultime azioni in mano a Videndi, è però ancora una volta il gestore che registra il calo più importante (-1,6%). Al secondo posto in classifica abbiamo Fastweb + Vodafone con il 28,4% (-0,9%), seguito da WindTre con il 14,4% (+0,2%) . Iliad è l’operatore con il tasso di crescita più alto (+0,7%) insieme a Sky Wi-Fi (+0,5%). L’operatore low cost francese raggiunge una quota di mercato del 2,2%. Eolo raggiunge il 3,4% (+0,1%) mentre Tiscali cala al 2,6% (-0,5%).

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Offerte fibra ottica a basso prezzo a gennaio 2026

Offerte fibra Costi Servizi inclusi Plenitude fibra 25,90 €/mese

22,90 €/mese per 36 mesi in abbinamento a un’offerta Luce e/o Gas

in abbinamento a un’offerta Luce e/o Gas Attivazione a 39 € navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

modem di ultima generazione Super Casa Smart di Optima

19,90 €/mese per un anno , poi 9,90 €/mese

, poi Attivazione a 29,90 € navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

modem a 3,95 €/mese

Offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero

con minuti illimitati e a con portabilità del numero sconto fino a 80 € in bolletta per 6 mesi Super Fibra di WindTre

24,99 €/mese

a partire da 19,99 €/mese per un anno , poi 23,99 €/mese, per i già clienti mobile

, poi 23,99 €/mese, per i già clienti mobile Attivazione gratis navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 €/mese per 48 mesi già inclusi nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime Sky Wi-Fi

25,90 €/mese per 12 mesi

20,90 €/mese per 12 mesi per i già clienti Sky TV

per i già clienti Sky TV 20,90 €/mese per 18 mesi abbinata a un’offerta TV

abbinata a un’offerta TV Attivazione a 29 € o gratis + 19 € per Sky Stream con offerta TV navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

modem Sky WiFi hub

Sky TV + Netflix/Sky Sport a partire da 7 €/mese IliadBox di Iliad 26,99 €/mese per sempre

22,99 €/mese per sempre con offerta mobile da 9,99/11,99 €/mese e pagamento automatico

con offerta mobile da 9,99/11,99 €/mese e pagamento automatico Attivazione a 39,99 € navigazione illimitata fino a 5 Gbps in fibra FTTH EPON

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7

abbonamento a Cafeyn

Attualmente sono disponibili offerte Internet per la fibra ottica in Italia che con meno di 26 euro al mese vi permettono di avere una connessione senza limiti in fibra FTTH alla massima velocità e anche le chiamate illimitate. Tra le migliori tra cui scegliere abbiamo:

Plenitude Fibra

una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON

modem di ultima generazione

L’offerta di Plenitude costa 25,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro. In caso di migrazione della linea esistente non si potrà mantenere il numero telefonico fisso.

Il prezzo scende però a 22,90 euro al mese per 36 mesi in abbinamento a un’offerta Luce e/o Gas di Plenitude.

Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »

Super Casa Smart di Optima

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH (Fiber to the Home)

chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)

modem a 3,95 euro al mese

sconto di benvenuto fino a 80 euro in bolletta per 6 mesi

L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. Questa promozione è disponibile solo in abbinamento a una fornitura Luce e/o Gas di Optima entro, salvo proroghe, l’8/2/26.

Alla fibra è poi possibile aggiungere anche un’offerta 5G chiamata Optima Super 250 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 2 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.

Attiva Super Casa Smart Fibra »

Super Fibra di WindTre

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime

possibilità di aggiungere Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese dopo l’attivazione della fibra

Dopo avere verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potete attivare in esclusiva online l’offerta di WindTre al costo di 24,99 euro al mese, invece di 31,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis.

Il prezzo della fibra per i già clienti di WindTre per la telefonia mobile diventa a partire da 19,99 euro al mese per un anno, poi 23,99 euro al mese.

Attiva Super Fibra di WindTre »

Sky Wi-Fi

connessione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky Wi-Fi Hub con tecnologia Wi-Fi 6

L’offerta di Sky WiFi costa 25,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro, invece di 49 euro.

Il prezzo scende a 20,90 euro al mese per 12 mesi per i già clienti Sky TV e il contributo per l’attivazione è gratis.

Attiva Sky WiFi »

Abbinando alla linea fissa un abbonamento alla pay TV potete avere la fibra a 20,90 euro al mese per 18 mesi. Sono disponibili i seguenti pacchetti:

Sky TV a 7 euro al mese

a 7 euro al mese Sky TV + Netflix Standard con pubblicità a 11,99 euro al mese

+ con pubblicità a 11,99 euro al mese Sky TV + Sky Sport a 15 euro al mese

Il prezzo per l’offerta convergente con rete fissa e intrattenimento diventa quindi a partire da 27,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro una tantum, invece di 99 euro, per l’attivazione del decoder Sky Smart.

IliadBox di Iliad

connessione illimitata fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in fibra FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in fibra FTTH GPON

chiamate illimitate in Italia e verso 60 destinazioni internazionali

modem con supporto al Wi-Fi 7

riviste e giornali su Cafeyn

L’offerta di Iliad costa 26,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro.

Il prezzo scende a 22,99 euro al mese per sempre con attiva contestualmente un’offerta mobile da 9,99 o 11,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito. Per ottenere il vantaggio per i clienti convergenti dovrete prima attivare la fibra e poi aggiungere il piano mobile dall’Area Personale Fibra. Il prezzo totale per l’offerta fisso più mobile diventa quindi a partire da 32,98 euro al mese.

L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino alle ore 10.00 del 26/2/26. Già in fase di acquisto online potete aggiungere fino a 4 WiFi Extender a 1,99 euro al mese per ogni dispositivo o la protezione di McAfee Multi Access a 2,99 euro al mese.

Grazie al servizio Iliadclub potete abbinare alla fibra altre 4 SIM di amici e parenti per ottenere per tutti fino a 500 GB in 5G fino a 2 Gbps.

Attiva IliadBox per clienti mobile »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

PASSA ALLA CHAT TI SERVE AIUTO?

« notizia precedente PosteMobile userà la rete TIM: svelata la data del passaggio notizia successiva »