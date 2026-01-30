PostePay ha ufficializzato la data del passaggio di PosteMobile dalla rete di Vodafone a quella di TIM . Scopri quando partirà la migrazione e cosa cambia per i clienti dell'operatore low cost

Ora c’è una data ufficiale per il passaggio di PosteMobile sulla rete di TIM. L’operatore low cost ha informato i suoi clienti della novità tramite un SMS dedicato, dopo aver già comunicato la data di inizio della migrazione con una nota pubblicata sul proprio sito.

Il passaggio di PosteMobile sulla rete di TIM si può considerare una delle prime sinergie industriali tra il Gruppo TIM e Poste Italiane, diventato primo azionista della telco dopo l’acquisizione delle quote di Vivendi.

PosteMobile passa sulla rete di TIM: cosa cambia per i clienti dell’operatore low cost

PosteMobile si trasferisce sulla rete di TIM I dettagli Quando inizia la migrazione il trasferimento avverrà a scaglioni a partire dal 23/2/26 Chi è interessato dalla migrazione solo i già clienti

per i nuovi clienti non è stata comunicata una data di inizio del trasferimento Cosa cambia il trasferimento è automatico

le condizioni economiche dell’offerta attiva non cambiano

non è necessario sostituire la SIM

potrebbero presentarsi modifiche nella copertura Come richiedere il recesso In caso di portabilità del numero verso un altro operatore il recesso è automatico

PosteMobile è un operatore virtuale della categoria Full MVNO (Mobile Virtual Network Operator) attualmente attivo in 2G/4G/4G+ e in 5G fino a 2 Gbps, acquistando l’apposita opzione da 3 euro al mese, sulla rete di Fastweb + Vodafone (ex Vodafone Italia). Il 5/11/25 a seguito della firma del Memorandum of Understanding (MoU) tra PosteMobile e TIM è stata però annunciata la migrazione delle SIM sulla rete di TIM. Entrambe le aziende avevano previsto che il trasferimento sarebbe iniziato nei primi tre mesi del 2026.

PostePay, società del del gruppo Poste Italiane che detiene la proprietà di PosteMobile, nei giorni scorsi ha quindi annunciato ufficialmente che la migrazione delle SIM verso la rete di TIM inizierà per i già clienti a partire dal 23/2/26.

“Novità PosteMobile: – si legge nell’SMS inviato dall’operatore low cost ai suoi clienti – dal 23/02 avviamo il passaggio su rete mobile TIM, confermando la qualità di sempre! Il passaggio della tua linea PosteMobile sarà automatico, semplice e rapido. Le condizioni economiche della tua offerta restano invariate e potresti notare modifiche di copertura di rete. Riceverai un SMS prima della migrazione della tua SIM. Puoi recedere in ogni momento dal contratto senza penali con mail, lettera o passare ad altro operatore. Info su www.postemobile.it/rete“.

Il passaggio avverrà gradualmente e sarà quindi suddiviso in diversi scaglioni nell’arco di alcuni mesi, esattamente come era successo nel 2021 con il trasferimento sulla rete di Vodafone Italia. L’operatore low cost comunque assicura che prima della migrazione sulla nuova rete i clienti verranno avvisati tramite un secondo SMS. Allo stesso tempo, però, non esclude che possano presentarsi alcune modifiche a livello di copertura. Per questo motivo PostePay afferma di essere disponibile a fornire supporto e assistenza durante tutta l’operazione di migrazione.

Per quanto riguarda i nuovi clienti, invece, ancora non è stata comunicata una data a partire dalla quale le SIM di PosteMobile verranno attivate direttamente sulla rete di TIM.

Cosa cambia per i già clienti

Il cambio di rete avverrà in automatico e riguarderà solo i già clienti di PosteMobile, che quindi non dovranno fare nulla e potranno continuare a utilizzare i servizi mobile come se nulla fosse cambiato. PostePay conferma poi che le condizioni economiche delle offerte già attive non verranno modificate e non sarà nemmeno necessario sostituire la SIM.

Si specifica che la migrazione non coinvolge invece i clienti di PosteMobile che hanno attivato una SIM di PosteMobile ESP prima del 14/6/14 (se ancora attiva), i quali rimarranno sulla rete di Fastweb + Vodafone a meno che non decidano di sostituire la SIM.

Per PosteMobile si tratta del quarto cambio di rete mobile dal lancio sul mercato avvenuto nel 2007. All’epoca l’operatore low cost come ESP MVNO (Enhanced Service Provider Mobile Virtual Network Operator) si appoggiava alla rete di Vodafone Italia. Diventato Full MVNO nel luglio del 2014 è passato sull’infrastruttura di Wind (oggi WindTre), per poi tornare da giugno 2021 ad oggi sulla rete di Vodafone Italia.

Come richiedere il recesso senza penali o costi aggiuntivi

Se siete clienti di PosteMobile e non siete interessati al cambio di rete, potete esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso o cambiare operatore senza penali né costi di disattivazione. In caso di cessazione della linea senza portabilità del numero, dovrete compilare il modulo denominato “Richiesta di Cessazione Contratto che potete trovare sul sito di PosteMobile nella sezione “Assistenza – Modulistica Offerta Mobile”.

Il modulo debitamente compilato dovrà poi essere inviato, allegando una copia del documento d’identità dell’intestatario della linea mobile, via email all’indirizzo info@postemobile.it o tramite lettera a Casella Postale 3000, 37138 Verona (VR).

Il recesso, invece, si realizzerà in automatico qualora si richieda la portabilità del numero verso un altro operatore al momento della conclusione del trasferimento del contatto.

Le migliori offerte di TIM e degli operatori che si appoggiano alla sua rete di gennaio 2026

Le migliori offerte di TIM e Kena Mobile Costi Minuti, SMS e Gigabyte TIM Power Special 5G 9,99 €/mese con TIM Ricarica Automatica

con TIM Ricarica Automatica primo mese e attivazione gratis per i nuovi clienti solo online minuti illimitati e 200 SMS + 300 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps Kena 5,99 200GB Limited Edition 5G 5,99 €/mese

attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G fino a 250 Mpbs + 100 GB con autoricarica

TIM propone offerte 5G dall’eccellente rapporto qualità prezzo e permette di navigare anche fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete (5G Ultra) e copertura in tutte le principali città e località turistiche in Italia. L’operatore vi permette di acquistare un’eSIM anche online al costo di 10 euro e di effettuare la verifica dell’identità più comodamente tramite SPID.

Vi ricordiamo che se volete cambiare operatore mantendo il vostro numero di telefono dovete fare richiesta di portabilità del numero o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente dal nuovo gestore entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Una delle migliori offerte di TIM oggi disponibili si chiama TIM Power Special 5G e include minuti illimitati e 200 SMS più 300 GB in 5G Ultra e 11 GB per navigare in roaming in Ue. Il prezzo è di 9,99 euro al mese con addebito su conto corrente o carta di credito tramite TIM Ricarica Automatica (altrimenti sono previsti 200 GB in 5G Ultra con addebito su credito residuo). Per i nuovi clienti che l’acquistano online, però, il primo mese e attivazione sono gratis. La SIM costa 10 euro di cui 5 euro di credito residuo.

L’offerta è riservata a chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce e altri.

Anche Kena Mobile è tra gli operatori che si appoggiano alla rete di TIM in quanto marchio di proprietà dell’operatore. Una delle sue offerte più convenienti si chiama Kena 5,99 200GB Limited Edition 5G con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 200 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload e 9 GB per navigare in roaming in Ue. Attivando l’autoricarica avrete inclusi 100 GB in più al mese. Il prezzo è di 5,99 euro al mese e l’attivazione è gratis.

Questa promozione, però, è disponibile, salvo proroghe, entro il 2/2/26 per chi attiva un nuovo numero o richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, ho. Mobile, Fastweb Mobile e altri.

