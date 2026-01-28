- Fastweb + Vodafone è il primo operatore per quote di mercato con il 29,5%
- Iliad è l'operatore che cresce maggiornamente (+0,6%)
L'Osservatorio delle Comunicazioni n.4 dell'AGCOM conferma che Iliad è l'operatore che in costante crescita mentre i marchi storici perdono terreno. Scopri tutti i dati aggiornati sul mercato della telefonia mobile
Continua la crisi degli operatori tradizionali mentre quelli low cost, con Iliad in prima fila, guadagnano terreno. Questo è lo scenario che emerge dall’Osservatorio delle Comunicazioni n.4 dell’Agenzia per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) in cui sono presentati i dati aggiornati a settembre 2025 sul mercato mobile.
Il numero di linee mobili attive a settembre 2025 è di 110,5 milioni, in aumento del 2,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Le SIM residenziali sono 79,3 milioni, ma si registra un’impennata delle SIM affari (+7%), che hanno raggiunto la quota di 14,6 milioni. A livello contrattuale, il 91,3% è rappresentato da SIM prepagate.
Dagli ultimi dati sul mercato mobile emerge ancora una volta il calo degli operatori storici. Fastweb + Vodafone, il nuovo marchio nato a seguito dell’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom, già proprietario di Fastweb, diventa il primo operatore in Italia con una quota di mercato del 29,9%, in crescita dallo 0,1% rispetto a settembre 2024. TIM scende in seconda posizione con il 25,9%, in calo dell’1,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. WindTre si conferma al terzo posto con il 24,1% (+0,3%).
Ai piedi del podio si piazza Iliad, che si dimostra ancora una volta l’operatore con il tasso di crescita più alto e costante nel settore mobile italiano. Il marchio low cost arriva infatti al 11,2% di quote di mercato, in aumento dello 0,6% rispetto a settembre 2024. Sale anche LycaMobile (0,9% in crescita dello 0,1%) mentre restano stabili PosteMobile (4%) e CoopVoce (2,1%).
Iliad resta l’operatore con il tasso di crescita più alto su base annuale anche se si considerano solo le SIM residenziali (+1,2%). Fastweb + Vodafone, invece, è il primo operatore per numero di SIM affari attive (+1,0%).
Iliad a novembre 2025 ha presentato i dati finanziari per l’ultimo trimestre dell’anno passato in cui ha confermato di aver raggiunto 12,4 milioni di utenti mobili, in crescita di 209mila unità rispetto ai tre mesi precedenti, nonostante, scrive l’operatore low cost in una nota, la presenza di “offerte riservate” dei competitor.
Iliad vi propone solo offerte senza vincoli né costi nascosti. Se non siete soddisfatti potete quindi richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali in qualsiasi momento oppure cambiare gratis offerta passando a una promozione con più Giga inclusi a un prezzo uguale o superiore rispetto a quella attualmente attiva sulla SIM/eSIM.
Chi passa a Iliad e non vuole perdere il proprio numero di telefono può fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente dall’operatore low cost entro un massimo di tre giorni lavorativi.
Per tutte le offerte la SIM e spedizione sono gratis, altrimenti potete acquistare un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro. Potrete poi effettuare la verifica dell’identità con video identificazione.
Attualmente potete scegliere tra le seguenti offerte:
Giga 150 con inclusi minuti e SMS illimitati più 150 GB in 4G/4G+ e 12 GB per navigare in roaming in Ue a 7,99 euro al mese per sempre.
Giga 200 con inclusi minuti e SMS illimitati più 200 GB in 5G fino a 2 Gbps e 15 GB per navigare in roaming in Ue a 9,99 euro al mese per sempre.
Giga 250 con inclusi minuti e SMS illimitati più 250 GB in 5G fino a 2 Gbps e 18 GB per navigare in roaming in Ue a 11,99 euro al mese per sempre.
Dati 350 con inclusi chiamate a 28 cent al minuto e SMS a 28 cent più 350 GB in 4G/4G+ e 23 GB per navigare in roaming in Ue a 14,99 euro al mese per sempre.
Per tutte le offerte il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro.
Con le offerte 5G di Iliad potete navigare in 5G fino a 2 Gbps in download in oltre 7.000 Comuni in tutta Italia. L’integrazione della tecnologia VoLTE permette chiamare con audio in altissima qualità anche mentre si naviga su Internet e si utilizzano contemporaneamente le app.
I clienti di Iliad possono poi acquistare uno smartphone a rate senza anticipo e pagamento con finanziamento a tasso zero (salvo approvazione) e rateizzazione fino a 24 mesi. La spedizione è gratis. Ad esempio, potete acquistare iPhone 17 Pro a partire da 27 euro al mese restituendolo alla fine del finanziamento e dando in permuta un vecchio dispositivo di Apple. In questi giorni sono poi disponibili in promozione diversi modelli interessanti come iPhone Air, Samsung Galaxy S25 Edge e Samsung Galaxy A56 5G.
Attivando un’offerta mobile da 9,99 euro o 11,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito potete attivare l’offerta fibra di Iliad a prezzo scontato. A queste condizioni, infatti, IliadBox costa 22,99 euro al mese per sempre, invece di 26,99 euro al mese. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino alle 10.00 del 26/2/26. Sono inclusi:
Il contributo per l’attivazione è di 39,99 euro. In totale l’offerta convergente ha un prezzo di partenza di 32,98 euro al mese. Per accedere al vantaggio fisso e mobile dovrete prima attivare la fibra e poi aggiungere il piano mobile dall’Area Personale fibra.
Potete poi aggiungere già in fase di acquisto online fino a 4 Wi-Fi 7 Extender per ampliare la copertura (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e McAfee Multi Access per la protezione di tutti i terminali della famiglia (2,99 euro al mese).
Con Iliadclub avete la possibilità di abbinare alla fibra altre 4 SIM di amici e parenti per ottenere per tutti fino a 500 GB in 5G alla massima velocità senza costi aggiuntivi.
