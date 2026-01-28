iPhone Air a rate con i saldi di TIM: anticipo zero e rata ridotta a 26 euro

Telefonia Mobile
di Matteo Testa

Ancora per qualche giorno iPhone Air a rate con TIM è disponibile a partire da 26 euro al mese con finanziamento a tasso zero e anticipo zero. Scopri come accedere alla promozione

In 30 sec.
iPhone Air a rate con TIM: prezzi scontati a gennaio 2026
  1. Potete acquistare iPhone Air a rate con finanziamento a tasso zero e anticipo zero
  2. Il prezzo è a partire da 26 €/mese per 30 rate con TIM Next Evolution
  3. Confronta le migliori offerte smartphone incluso su SOStariffe.it
iPhone Air a rate con i saldi di TIM: anticipo zero e rata ridotta a 26 euro

iPhone Air è lo smartphone più sottile nella storia di Apple con uno spessore di appena 5,6 mm e un peso di solo 165 grammi. Lo smartphone presenta poi l’innovativo chip A19 Pro supportato dall’intelligenza artificiale e un ampio display da 6,5 pollici protetto da una scocca super resistente.

In questi giorni potete acquistare il vostro iPhone Air a rate con TIM a prezzo saldo e risparmiando più di 200 euro sul prezzo di listino. Il pagamento avviene poi tramite un finanziamento a tasso zero e anticipo zero e la spedizione è gratis.

Confronta le offerte TIM »

iPhone Air a rate con TIM: le offerte in saldo di gennaio 2026

Modelli disponibili Prezzo a rate con TIM Prezzo di listino
iPhone Air da 256 GB
  • 26 €/mese per 30 rate, invece di 38 €/mese, restituendolo alla fine del finanziamento
  • 1.028 € in totale
  • 1.239 €
iPhone Air da 512 GB
  • 32 €/mese per 30 rate restituendolo alla fine del finanziamento
  • 1.258 € in totale
  • 1.489 €
iPhone Air da 1 TB
  • 39 €/mese per 30 rate restituendolo alla fine del finanziamento
  • 1.518 € in totale
  • 1.739 €

Per acquistare il vostro iPhone Air a rate con TIM a prezzo di saldo dovete scegliere il servizio TIM Next Evolution, disponibile solo per i clienti dell’operatore per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi. Per il pagamento è prevista l’attivazione di un finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) con addebito su carta di credito/debito (solo per importi superiori a 330 euro) o su conto corrente. TIM non accetta invece carte prepagate o emesse all’estero. Se poi siete clienti dell’operatore per la rete fissa potete scegliere di addebitare le rate direttamente in bolletta. La spedizione è gratis ma è possibile anche ritirare il telefono personalmente in oltre 200 negozi.

Potete quindi acquistare iPhone Air a rate collegandovi prima al sito di TIM e poi cliccando su Prodotti > Smartphone > iPhone Air. Fatto questo potrete scegliere colore (celeste, oro chiaro, bianco nuvola o nero siderale), taglio di memoria (256 GB, 512 GB o 1 TB) e la durata del finanziamento. Per completare la transazione dovrete infine cliccare su “Acquista” e poi inserire le credenziali per accedere a MyTIM.

Per acquistare iPhone Air a rate con TIM a partire da 26 euro al mese per 30 mesi, invece di 38 euro al mese, dovrete restituire il telefono alla fine del finanziamento. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino al 9/2/26. Dando poi in permuta un vecchio dispositivo di Apple (iPhone, iPod, Apple Watch o Mac) potrete risparmiare fino a 743 euro grazie al servizio TIM Rivaluta Smartphone.

Con TIM Next Evolution è anche possibile richiederne l’estinzione anticipata del finanziamento a partire dal dodicesimo mese. Dopo aver riconsegnato lo smartphone potrete quindi accendere un nuovo finanziamento TIMFin per l’acquisto di un modello più recente.

Chi non è ancora cliente di TIM può confrontare gratuitamente le migliori offerte di telefonia mobile dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it. Vi basta cliccare sul tasto di seguito per avviare il confronto e trovare la soluzione più conveniente per acquistare il vostro nuovo smartphone in abbinamento a un piano mobile adatto alle vostre esigenze ed abitudini di consumo.

La tariffa giusta per te
Quanti Minuti?
A consumo
Quanti SMS?
A consumo
Quanti GB?
Almeno 1 GB

I prezzi sono i seguenti:

  • iPhone Air da 256 GB a 26 euro al mese per 30 mesi o 33 euro al mese per 24 rate
  • iPhone Air da 512 GB a 32 euro al mese per 30 rate o 40 euro al mese per 24 rate
  • iPhone Air da 1 TB a 39 euro al mese per 30 rate o 49 euro al mese per 24 rate

Vi ricordiamo che iPhone Air si attiva solo con eSIM e quindi non supporta le SIM fisiche. Per richiedere l’eSIM in tutti i negozi di TIM oppure accedendo dalla sezione La mia Linea > Gestisci > SIM/eSIM > Passa a eSIM dall’Area Privata MyTIM sul sito o app.

Acquistando un prodotto con finanziamento TIMFin potete poi accedere ai vantaggi e promozioni su servizi e prodotti con TIM Club, che potete visualizzare nell’app MyTIM in “Offerte per te”.

In caso di recesso dall’offerta o cambio di operatore prima della fine del finanziamento, dovrete comunque corrispondere a TIM tutte le rate residue più quella finale continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento oppure in un’unica soluzione facendone richiesta quando volete. Altrimenti potete esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dal ritiro del telefono e quindi riconsegnarlo senza costi aggiuntivi insieme a tutti gli accessori contenuti nella confezione.

iPhone Air a rate: le migliori offerte di TIM per mobile e rete fissa di gennaio 2026

Offerte mobile e fisso di TIM Costi Cosa include
TIM Power Special VPro 5G
  • primo mese gratis, poi 9,99 €/mese
  • attivazione gratis solo online
  • minuti illimitati e 200 SMS + 100 in 5G fino a 250 Mbps
TIM Power Special 5G
  • primo mese gratis, poi 9,99 €/mese
  • attivazione gratis solo online
  • minuti illimitati e 200 SMS + 300 in 5G Ultra fino a 2 Gbps
TIM WiFi Casa
  • 29,90 €/mese
  • 24,90 €/mese abbinata a un’offerta mobile
  • 29,90 €/mese con offerta TV
  • Attivazione a 39,90
  • navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem TIM Hub Pro

Per acquistare il vostro iPhone Air a rate con TIM potete associarlo a una delle tante offerte 5G dell’operatore con inclusa la navigazione in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload e accesso prioritario alla rete (5G Ultra). La copertura è disponibile in tutte le principali città e località turistiche in Italia.

Chi passa a TIM da un altro operatore per mantenere il proprio numero di telefono deve fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Con TIM potete acquistare un’eSIM anche online al costo di 10 euro ed effettuare poi la verifica dell’identità con SPID per una maggiore comodità.

Ecco quindi alcune delle migliori offerte mobile di TIM tra cui scegliere:

TIM Power Special 5G

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 300 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps (200 GB con addebito su credito residuo)
  • 11 GB per navigare in roaming in Ue

Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 9,99 euro al mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito con TIM Ricarica Automatica. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

L’offerta è riservata a chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce e altri.

TIM Power Special VPro 5G

  • include minuti illimitati e 200 SMS
  • 100 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps
  • 11 GB per navigare in roaming in Ue

Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

L’offerta è riservata a chi richiede la portabilità del numero da Vodafone, ho. Mobile e Fastweb Mobile.

Confronta le offerte mobile di TIM »

Se invece state cercando un’offerta fibra a cui abbinare il vostro iPhone Air a rate con TIM potete attivare:

TIM WiFi Casa

  • connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH (Fiber to the Home)
  • chiamate illimitate
  • modem TIM Hub Pro (zero euro per 24 mesi, poi 5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone mensile)

Il prezzo è di 29,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro.

La fibra costa invece 24,90 euro al mese per i già clienti di TIM per il mobile o abbinando alla rete fissa un piano con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 15 GB utilizzabili per navigare in roaming in Ue, a 9,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis solo online. Il costo totale per l’offerta convergente è quindi 34,89 euro al mese.

Al costo di 29,90 euro al mese, invece di 47,89 euro al mese, potete aggiungere alla fibra un abbonamento a TIMVISION S con inclusi film, serie TV e i contenuti originali di TIMVISION Play e i 6 canali di Eurosport, Infinity+, un piano Standard con pubblicità di Netflix e uno abbonamento base di HBO Max.

I clienti di TIM per la rete fissa e mobile possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della connessione di casa) e altri vantaggi come sconti sui migliori modelli di smartphone mantenendo attiva una linea mobile per almeno 24 mesi, TIMVISION XS gratis per 3 mesi (poi 3 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese) con incluso un piano base di HBO Max e TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete WiFi. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano almeno 3 SIM entro il 21/2/26. 

Scopri le offerte TIM fibra »

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
« notizia precedente « notizia successiva »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
iPhone Air a rate con i saldi di TIM: anticipo zero e rata ridotta a 26 euro
Telefonia Mobile
angle-right
HBO Max arriva su TIMVISION: ecco tutti i piani disponibili
Tim
angle-right
FiberCop opererà solo all’ingrosso: cosa cambia per la fibra in Italia
Internet Casa
angle-right
Le offerte per telefonia mobile sotto i 10 euro: le tariffe di gennaio 2026
Telefonia Mobile
angle-right
Banda Ultra Larga: a che punto è la diffusione della fibra in Italia?
Internet Casa
angle-right
Offerte fibra ottica senza vincoli: le tariffe di gennaio 2026
Internet Casa
angle-right
Conto corrente giovani: le proposte di gennaio 2026
Conti Correnti
angle-right
Rinnovabili in UE: l’Italia è sotto la media europea
Energia
angle-right
Rimodulazione Fastweb: aumenti in arrivo per i clienti di rete mobile
Fastweb
angle-right
Fibra TIM a 24,90 euro al mese: come accedere all’offerta
Internet Casa
angle-right
Le nostre Guide
Come usare la mail TIM da smartphone e tablet
di Alessandro Voci
angle-right
App gratuita per allenarsi a casa: le migliori applicazioni per allenarsi ogni giorno a corpo libero
di Alessandro Voci
angle-right
Come pagare in Brasile: carte di credito, bancomat e prepagate accettate
di Alessandro Voci
angle-right
Hotspot ho. Mobile: come impostarlo sul cellulare
di Alessandro Voci
angle-right
Avviso di chiamata WINDTRE: come disattivarlo
di Alessandro Voci
angle-right
Formula 1 su DAZN: si può vedere in diretta? Alternative, costi e soluzioni a gennaio 2026
di Alessandro Voci
angle-right
Bonus condizionatore gennaio 2026: come richiederlo e quali detrazioni sono previste
di Alessandro Voci
angle-right
Costi per attivare un POS in Italia: quanto costa oggi e perché conviene più che in passato
di Alessandro Voci
angle-right
Differenze tra BancoPosta e PostePay: quale scegliere e perché
di Alessandro Voci
angle-right
PosteMobile Internet non funziona: cosa fare su mobile e linea casa
di Alessandro Voci
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Scopri come funziona il servizio: ordinamento tariffe, calcolo risparmio, i nostri partner.
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.