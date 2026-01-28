Ancora per qualche giorno iPhone Air a rate con TIM è disponibile a partire da 26 euro al mese con finanziamento a tasso zero e anticipo zero . Scopri come accedere alla promozione

iPhone Air è lo smartphone più sottile nella storia di Apple con uno spessore di appena 5,6 mm e un peso di solo 165 grammi. Lo smartphone presenta poi l’innovativo chip A19 Pro supportato dall’intelligenza artificiale e un ampio display da 6,5 pollici protetto da una scocca super resistente.

In questi giorni potete acquistare il vostro iPhone Air a rate con TIM a prezzo saldo e risparmiando più di 200 euro sul prezzo di listino. Il pagamento avviene poi tramite un finanziamento a tasso zero e anticipo zero e la spedizione è gratis.

iPhone Air a rate con TIM: le offerte in saldo di gennaio 2026

Modelli disponibili Prezzo a rate con TIM Prezzo di listino iPhone Air da 256 GB 26 €/mese per 30 rate, invece di 38 €/mese, restituendolo alla fine del finanziamento

1.028 € in totale 1.239 € iPhone Air da 512 GB 32 €/mese per 30 rate restituendolo alla fine del finanziamento

1.258 € in totale 1.489 € iPhone Air da 1 TB 39 €/mese per 30 rate restituendolo alla fine del finanziamento

1.518 € in totale 1.739 €

Per acquistare il vostro iPhone Air a rate con TIM a prezzo di saldo dovete scegliere il servizio TIM Next Evolution, disponibile solo per i clienti dell’operatore per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi. Per il pagamento è prevista l’attivazione di un finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) con addebito su carta di credito/debito (solo per importi superiori a 330 euro) o su conto corrente. TIM non accetta invece carte prepagate o emesse all’estero. Se poi siete clienti dell’operatore per la rete fissa potete scegliere di addebitare le rate direttamente in bolletta. La spedizione è gratis ma è possibile anche ritirare il telefono personalmente in oltre 200 negozi.

Potete quindi acquistare iPhone Air a rate collegandovi prima al sito di TIM e poi cliccando su Prodotti > Smartphone > iPhone Air. Fatto questo potrete scegliere colore (celeste, oro chiaro, bianco nuvola o nero siderale), taglio di memoria (256 GB, 512 GB o 1 TB) e la durata del finanziamento. Per completare la transazione dovrete infine cliccare su “Acquista” e poi inserire le credenziali per accedere a MyTIM.

Per acquistare iPhone Air a rate con TIM a partire da 26 euro al mese per 30 mesi, invece di 38 euro al mese, dovrete restituire il telefono alla fine del finanziamento. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino al 9/2/26. Dando poi in permuta un vecchio dispositivo di Apple (iPhone, iPod, Apple Watch o Mac) potrete risparmiare fino a 743 euro grazie al servizio TIM Rivaluta Smartphone.

Con TIM Next Evolution è anche possibile richiederne l’estinzione anticipata del finanziamento a partire dal dodicesimo mese. Dopo aver riconsegnato lo smartphone potrete quindi accendere un nuovo finanziamento TIMFin per l’acquisto di un modello più recente.

I prezzi sono i seguenti:

iPhone Air da 256 GB a 26 euro al mese per 30 mesi o 33 euro al mese per 24 rate

da 256 GB a 26 euro al mese per 30 mesi o 33 euro al mese per 24 rate iPhone Air da 512 GB a 32 euro al mese per 30 rate o 40 euro al mese per 24 rate

da 512 GB a 32 euro al mese per 30 rate o 40 euro al mese per 24 rate iPhone Air da 1 TB a 39 euro al mese per 30 rate o 49 euro al mese per 24 rate

Vi ricordiamo che iPhone Air si attiva solo con eSIM e quindi non supporta le SIM fisiche. Per richiedere l’eSIM in tutti i negozi di TIM oppure accedendo dalla sezione La mia Linea > Gestisci > SIM/eSIM > Passa a eSIM dall’Area Privata MyTIM sul sito o app.

Acquistando un prodotto con finanziamento TIMFin potete poi accedere ai vantaggi e promozioni su servizi e prodotti con TIM Club, che potete visualizzare nell’app MyTIM in “Offerte per te”.

In caso di recesso dall’offerta o cambio di operatore prima della fine del finanziamento, dovrete comunque corrispondere a TIM tutte le rate residue più quella finale continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento oppure in un’unica soluzione facendone richiesta quando volete. Altrimenti potete esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dal ritiro del telefono e quindi riconsegnarlo senza costi aggiuntivi insieme a tutti gli accessori contenuti nella confezione.

iPhone Air a rate: le migliori offerte di TIM per mobile e rete fissa di gennaio 2026

Offerte mobile e fisso di TIM Costi Cosa include TIM Power Special VPro 5G primo mese gratis , poi 9,99 €/mese

, poi attivazione gratis solo online minuti illimitati e 200 SMS + 100 in 5G fino a 250 Mbps TIM Power Special 5G

primo mese gratis , poi 9,99 €/mese

, poi attivazione gratis solo online minuti illimitati e 200 SMS + 300 in 5G Ultra fino a 2 Gbps TIM WiFi Casa 29,90 €/mese

24,90 €/mese abbinata a un’offerta mobile

abbinata a un’offerta mobile 29,90 €/mese con offerta TV

con offerta TV Attivazione a 39,90 € navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro

Per acquistare il vostro iPhone Air a rate con TIM potete associarlo a una delle tante offerte 5G dell’operatore con inclusa la navigazione in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload e accesso prioritario alla rete (5G Ultra). La copertura è disponibile in tutte le principali città e località turistiche in Italia.

Chi passa a TIM da un altro operatore per mantenere il proprio numero di telefono deve fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Con TIM potete acquistare un’eSIM anche online al costo di 10 euro ed effettuare poi la verifica dell’identità con SPID per una maggiore comodità.

Ecco quindi alcune delle migliori offerte mobile di TIM tra cui scegliere:

TIM Power Special 5G

minuti illimitati e 200 SMS

300 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps (200 GB con addebito su credito residuo)

fino a 2 Gbps (200 GB con addebito su credito residuo) 11 GB per navigare in roaming in Ue

Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 9,99 euro al mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito con TIM Ricarica Automatica. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

L’offerta è riservata a chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce e altri.

TIM Power Special VPro 5G

include minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 11 GB per navigare in roaming in Ue

Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

L’offerta è riservata a chi richiede la portabilità del numero da Vodafone, ho. Mobile e Fastweb Mobile.

Se invece state cercando un’offerta fibra a cui abbinare il vostro iPhone Air a rate con TIM potete attivare:

TIM WiFi Casa

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH (Fiber to the Home)

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro (zero euro per 24 mesi, poi 5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone mensile)

Il prezzo è di 29,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro.

La fibra costa invece 24,90 euro al mese per i già clienti di TIM per il mobile o abbinando alla rete fissa un piano con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 15 GB utilizzabili per navigare in roaming in Ue, a 9,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis solo online. Il costo totale per l’offerta convergente è quindi 34,89 euro al mese.

Al costo di 29,90 euro al mese, invece di 47,89 euro al mese, potete aggiungere alla fibra un abbonamento a TIMVISION S con inclusi film, serie TV e i contenuti originali di TIMVISION Play e i 6 canali di Eurosport, Infinity+, un piano Standard con pubblicità di Netflix e uno abbonamento base di HBO Max.

I clienti di TIM per la rete fissa e mobile possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della connessione di casa) e altri vantaggi come sconti sui migliori modelli di smartphone mantenendo attiva una linea mobile per almeno 24 mesi, TIMVISION XS gratis per 3 mesi (poi 3 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese) con incluso un piano base di HBO Max e TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete WiFi. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano almeno 3 SIM entro il 21/2/26.

