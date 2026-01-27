- Con TIMVISION potete avere HBO Max Base incluso a partire da 7 €/mese
- Potete risparmiare fino al 75% sul costo dei singoli abbonamenti per lo streaming
HBO Max ora è incluso anche in alcuni degli abbonamenti di TIMVISION a partire da 7 euro al mese. Scopri prezzi, caratteristiche e come attivare le offerte di TIM per lo streaming
HBO Max ha fatto ufficialmente il suo debutto in Italia il 13/1/26 e dopo pochi giorni TIM ha aggiornato la sua proposta per lo streaming proponendo una serie di offerte di TIMVISION con inclusa la piattaforma online dell’emittente televisiva statunitense. HBO Max include tutto il ricco catalogo di Warner Bros. Discovery con le serie HBO Originals (House of the Dragon, The Last of Us, Euphoria), Max Originals, l’universo DC, l’intera saga di Harry Potter, film Warner Bros., contenuti Discovery come Portobello, una selezione da Cartoon Network e Adult Swim. Eventualmente potete aggiungere anche le opzioni per lo sport.
Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte TV tramite il comparatore di SOStariffe.it per selezionare la soluzione più economica per il vostro intrattenimento.
|Le offerte TIMVISION con HBO Max
|Costi
|Servizi inclusi
|TIMVISION XS/S
|
|
|
TIMVISION M/L
|
|
Le offerte di TIMVISION vi permettono di avere in un solo pacchetto non solo HBO Max ma anche altre app di streaming popolari come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e DAZN con un risparmio di oltre il 50% rispetto alla somma dei singoli abbonamenti. Se avete già attivo un account per una o più di queste piattaforme incluse nelle offerte di TIMVISION potrete continuare a utilizzarlo senza problemi.
Possono attivare le offerte TIMVISION con HBO Max incluso tutti i clienti di TIM per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi. Altrimenti potete utilizzare una carta di credito. Le promozioni, salvo proroghe, sono disponibili fino al 21/2/26. Potete quindi scegliere tra i seguenti piani:
TIMVISION XS/S
TIMVISION XS costa 7,99 euro al mese pari a 95,18 euro per 12 rate.
TIMVISION Family S costa 7 euro al mese per 6 mesi, poi 13,99 euro al mese pari a 125,94 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 167,88 euro
Si risparmia fino al 75% per i primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
TIMVISION M/L
TIMVISION Family M costa 11 euro al mese per 6 mesi, poi 17,99 euro al mese pari a 173,94 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 215,88 euro
I prezzi per TIMVISION Family L sono i seguenti:
Si risparmia fino al 69% per i primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
Per tutte le offerte TIMVISION con HBO Max incluso il contributo per l’attivazione è gratis acquistandole online, invece di 19,99 euro per i nuovi clienti o 9,99 euro se già in possesso del TIMVISION Box.
Il decoder è incluso in comodato d’uso e la spedizione è gratis. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Il noleggio è gratis per i primi 6 mesi, poi 6,99 euro al mese.
Il piano Base di HBO Max prevede la riproduzione in qualità Full HD (1080p) su 2 dispositivi in contemporanea con possibili interruzioni pubblicitarie, sponsorizzazioni o autopromozioni.
Con TIMVISION Play potete noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e avete inclusa anche la visione anche di serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come Red Eye, The surfer, Il padre dell’anno, Tu quoqe con Maurizio Battista o La strada stretta verso il profondo nord oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, i 6 canali di Eurosport e Discovery+.
Con DAZN Full potete vedere tutta la Serie A Enilive (10 partite su 10 per giornate) e la Serie BTK, compresi playoff e playout, i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 e i principali sport invernali su Eurosport e molte altre discipline come tennis, golf, boxe, etc. DAZN Family offre gli stessi contenuti ma prevede la visione su 2 dispositivi in contemporanea anche se connessi a reti Internet differenti.
Vi ricordiamo che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno dopo i primi 30 giorni gratuiti. Attivando le offerte di TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come la stagione finale di The Boys, Fallout 2 e Il Signore degli anelli: gli anelli del potere oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League e accedere a servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online.
Se non siete pienamente soddisfatti del vostro abbonamento potete passare a un piano per lo streaming di categoria superiore ai seguenti prezzi:
Se siete interessati anche alla rete fissa, potete attivare TIM WiFi Casa con TIMVISION S al costo di 29,90 euro al mese, invece di 43,89 euro al mese, con inclusi:
Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro. Per avere incluso TIMVISION M il costo per l’offerta convergente fisso più TV è di 33,90 euro al mese.
I già clienti di TIM per la telefonia mobile possono invece attivare TIM WiFi Casa con TIMVISION XS al costo di 24,90 euro al mese.
I clienti convergenti di TIM possono attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare della rete fissa) per navigare fino a 2 Gbps in download con accesso prioritario alla rete dell’operatore in tutta Italia. Sono inclusi altri vantaggi come sconti sui migliori modelli di smartphone mantenendo attiva la linea mobile per almeno 24 mesi, TIMVISION XS gratis per 3 mesi (poi 3 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese) e TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi libera. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano 3 SIM entro il 21/2/26.