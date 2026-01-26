I grandi operatori come TIM per anni hanno controllato sia le rete telefoniche sia i servizi venduti ai consumatori finali. Con questa struttura un gestore alternativo che volesse offrire servizi di connettività deve passare necessariamente dall’infrastruttura delle telco più grandi (incubent) ma potenzialmente si può trovare in una situazione di svantaggio in termini di temi di attivazione dei propri servizi, qualità della connessione e accesso alle informazioni tecniche.

Per limitare questo scarto competitivo, a seguito dell’accordo tra TIM e l’Agenzia per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), nel 2009 è stato istituito un Organismo di Vigilanza per la parità di accesso alla rete il cui scopo è quello di garantire che tutti gli operatori potessero usufruire della rete di TIM senza discriminazioni.

Nel 2020 con lo scorporo della rete di TIM è nata FiberCop, società che oggi vende servizi di rete fissa all’ingrosso agli operatori di telecomunicazioni ma senza competere direttamente con loro sul piano commerciale. Il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) del 12 gennaio 2026 in merito alle conclusioni dell’AGCOM sancisce che FiberCop si può considerare a tutti gli effetti un operatore “wholesale only” e ciò avrà un impatto concreto su come gli italiani accedono a Internet.

FiberCop è ufficialmente un operatore “wholesale only”: cosa cambia per la fibra in Italia

La qualifica di “wholesale only” attribuita a FiberCop nasce da un’analisi dell’AGCM, che ha ritenuto che l’operatore soddisfa i requisiti stabiliti dall’articolo 91 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Nel dettaglio, l’Antitrust ha accertato che il fondo KKR, che detiene circa il 37,8% delle quote azionarie della società e ne ha il controllo diretto, ha partecipazione in altri operatori retail attivi in Italia. inoltre, FiberCop non ha sottoscritto accordi di esclusiva con TIM o altri operatori per quanto riguarda la vendita dei propri servizi di accesso alla rete fissa.

Nei fatti, quindi, FiberCop può operare come un soggetto neutrale a cui gli operatori possono appoggiarsi per vendere i propri servizi e raggiungere la cosiddetta “net neutrality“.

Per FiberCop l’etichetta di “wholesale only” significa poter godere di un trattamento regolatorio meno stringente rispetto agli operatori retail. Per l’utente finale significa poter godere di tempi di attivazione della rete fissa molto più rapidi, prestazioni costanti e interventi tempestivi in caso di malfunzionamenti.

Una rete “neutrale” potrebbe avere un effetto diretto sul consolidamento del mercato delle telecomunicazioni. Una eventuale aggregazione tra i grandi operatori potrebbe creare realtà di dimensioni tali da ridurre la concorrenza del settore, accelerando potenzialmente lo sviluppo di reti di nuova generazione da un lato ma dall’altro portando a un aumento dei prezzi per gli utenti. Il ruolo di FiberCop potrebbe rivelarsi fondamentale nel mantenere se non addirittura rafforzare il pluralismo dell’offerta anche in un mercato consolidato.

La qualifica di “wholesale only” per FiberCop rappresenta poi una anomalia tutta italiana all’interno del panorama delle telecomunicazioni. Nel nostro Paese infatti si è venuta a creare una situazione molto particolare in cui lo Stato è azionista di due società che sono concorrenti nelle aree a maggiore densità abitativa. Lo Stato partecipa in FiberCop tramite il Ministero dell’Economia e della Finanza ma anche in Open Fiber attraverso Cassa Depositi e Prestiti.

