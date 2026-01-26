Alcune offerte mobile sotto i 10 euro al mese permettono di avere minuti illimitati e fino a 300 GB in 5G anche alla massima velocità senza vincoli né costi nascosti. Scopri i servizi inclusi e come attivarle

Non serve spendere cifre folli per avere un piano di telefonia mobile con inclusi tanti Giga e servizi utili. Sono infatti numerose le offerte mobile sotto i 10 euro al mese che rispecchiano queste caratteristiche.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi arrivarle comodamente online in pochi passi.

Offerte mobile sotto i 10 euro: le migliori da attivare a gennaio 2026

Offerte mobile convenienti Costi Minuti, SMS e Gigabyte Super Mobile Smart di Optima Mobile

4,95 €/mese

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps Opzione 5G fino a 2 Gbps a 1,95 €/mese e primo mese gratis ho. 5,95 di ho. Mobile

5,95 €/mese

Attivazione a partite da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese Very 5,99 di Very Mobile

5,99 €/mese per sempre

un mese in omaggio

Attivazione gratis minuti e SMS illimitati + 150 GB in 5G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps Full Speed per il 5G fino a 2 Gbps a 99 cent/mese e primo mese gratis 5,99 200GB Limited Edition di Kena Mobile

5,99 €/mese

Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica Spusu 200 XL 5G 7,89 €/mese per sempre

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 500 SMS + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps + 400 GB di riserva Turbo 200 di CoopVoce 7,90 €/mese per sempre

Attivazione gratis minuti illimitati e 1000 SMS + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps Flash 5G XMas Edition di 1Mobile

4,99 € per un mese, primo rinnovo gratis poi 8,99 €/mese dal terzo mese

per un mese, poi dal terzo mese Attivazione gratis con portabilità minuti illimitati e 50 SMS + 260 GB in 5G fino a 2 Gbps

Attualmente potete scegliere tra offerte mobile sotto i 10 euro al mese con inclusi minuti illimitati e fino a 300 GB in 5G anche alla massima velocità. In alcuni casi l’attivazione è gratis.

Se cambiate operatore ma non volete perdere il numero di telefono dovete fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability). Il nuovo gestore la eseguirà gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Potete quindi sceglie tra le seguenti offerte mobile:

Super Mobile Smart di Optima Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone 1 GB per navigare in roaming in Ue

5 euro di ricarica per ogni amico che passa a Optima

L’offerta di Optima Mobile costa 4,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 9,90 euro una tantum, invece di 19,90 euro. La SIM e spedizione sono gratis.

Attivando l’apposita opzione 5G potete navigare in 5G fino a 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload con copertura in tutte le principali città italiane al costo di 1,95 euro al mese, ma con primo mese gratis.

Attiva Super Mobile Smart »

ho. 5,95 di ho. Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps in download sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps in download sulla rete di Vodafone 9,8 GB per navigare in roaming in Ue

per navigare in roaming in Ue ho. Il Turbo con incluso il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese

L’offerta di ho. Mobile costa 5,95 euro al mese più una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 2/2/26.

Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per trenta giorni e decidere poi se continuare con l’operatore low cost oppure richiedere il recesso direttamente online senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Kena Mobile e altri. Per i clienti di TIM, WindTre, Very Mobile, Vodafone e Fastweb Mobile, invece, il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro.

La SIM e spedizione sono gratis. Altrimenti potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 1,99 euro una tantum. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

Attivando l’opzione ho. Il Turbo potrete navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload in tutte le principali città italiane al costo di 1,29 euro al mese. In assenza di copertura verrete collegati in automatico alla rete in 4G fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è già inclusa in ho.+ insieme a vantaggi come sconti e promozioni al costo di 1,99 euro al mese. Potrete quindi navigare in 5G con questa offerta al costo totale di 7,24 euro al mese.

Attiva ho. 5,95 »

Very 5,99 di Very Mobile

minuti e SMS illimitati

150 GB in 5G fino a 30 Mbps in download sulla rete di WindTre

fino a 30 Mbps in download sulla rete di WindTre 9 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Very Mobile costa 5,99 euro al mese per sempre. Avete incluso anche un mese in omaggio. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi ed effettuare la verifica dell’identità con SPID. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 29/1/26.

Può attivare questa offerta chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri.

Attivando l’opzione Very Full Speed potrete navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con una copertura superiore al 99,7% della popolazione al costo di 99 cent al mese, ma con primo mese gratis. La stessa funzione è già inclusa in Very Plus insieme a Giga aggiuntivi, sconti e promozioni sempre al costo di 99 cent al mese, acquistandola entro il 23/2/26, ma con primo mese gratis.

5,99 200GB Limited Edition di Kena Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM + 100 GB con autoricarica

fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM + con autoricarica 8 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile costa 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 29/1/26.

Può attivare questa offerta chi attiva un nuovo numero o richiede la portabilità da Iliad, Fastweb Mobile o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, ho. Mobile e altri.

Questa offerta prevede la stessa velocità di navigazione garantita dalle offerte 5G “di base” di TIM.

Attiva Kena 5,99 Limited Edition »

Spusu 200 XL 5G

minuti illimitati e 500 SMS in Italia

1000 minuti in Ue e Uk

200 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre

fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre 400 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso

da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso 11,76 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

L’offerta di Spusu costa 7,89 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete richiedere un’eSIM anche online e cambiare offerta una volta al mese. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 31/1/26.

I Giga di riserva non hanno scadenza e si possono utilizzare a partire dal rinnovo successivo. Potete accumulare traffico dati aggiuntivo fino alla soglia massima prevista dal piano.

Scopri le offerte di Spusu »

Turbo 200 di CoopVoce

minuti illimitati e 1000 SMS

200 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone utilizzabili in Ue e Uk per 30 giorni

fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone utilizzabili in Ue e Uk per 30 giorni 15 GB per navigare in roaming in Ue e Uk dopo 30 giorni

L’offerta di CoopVoce costa 7,90 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi. Potete effettuare la verifica dell’identità anche con SPID. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 4/2/26.

I clienti di CoopVoce possono utilizzare subito tutti i Gigabyte inclusi per il roaming in Ue e Uk per i primi 30 giorni permanenza all’estero. Dopo un mese con questa offerta avrete a disposizione 15 GB navigare in Europa e Regno Unito. Superata anche questa soglia, si può continuare a navigare in Ue e Uk al costo di 14 cent/MB fino al successivo rinnovo della promozione.

Attiva Turbo 200 di CoopVoce »

Flash 5G XMas Edition di 1Mobile

minuti illimitati e 50 SMS

260 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone

L’offerta di 1Mobile costa 4,99 euro per un mese. Il primo rinnovo è gratis, poi a partire dal terzo mese il canone diventa di 8,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis con portabilità da qualsiasi operatore, così come la SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 31/1/26.

Attiva Flash 5G XMas Edition di 1Mobile »

