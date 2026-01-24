La Corte dei Conti ha pubblicato gli ultimi aggiornamenti su Piano banda ultra larga e nonostante i passi avanti restano ancora diverse criticità a livello di copertura, soprattutto nelle cosiddette " aree bianche "

Il Piano banda ultra larga ha sicuramente contribuito a contrastare il digital divide e portare una connessione veloce a un numero sempre più grande di italiani. La diffusione della fibra ottica, però, non è ancora sufficiente e la copertura è decisamente inferiore a quella riscontrata in altri Paesi europei.

La conferma arriva dalla Delibera n. 71/2025/CCC della Corte dei Conti in cui sono presentati gli ultimi dati sullo stato di attuazione del Piano banda ultra larga per le cosiddette “aree bianche“, ovvero quelle zone del Paese dove gli operatori non hanno interesse ad investire per una questione economica e limiti territoriali.

Banda ultra larga: i dati sulla copertura in Italia a gennaio 2026

Fibra ottica in Italia I dettagli Piano banda ultra larga 77% degli immobili coperti in fibra FTTH

99,8% delle sedi di PA e aree industriali coperte in fibra FTTH

Il livello di copertura per le abitazioni in Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia e Valle d’Aosta è inferiore al 70% Accessi alla rete fissa 20,54 milioni in totale a giugno 2025 (+0,3% rispetto a giugno 2024)

31,6% di accessi in fibra FTTH (+6,1%)

42,6% di accessi in FTTC (-3,8%) Quote di mercato degli operatori TIM con il 36,3% (-1,7%)

Fastweb + Vodafone con il 28,4% (-1,2%)

WindTre con il 14,3% (+0,1%)

Sky Italia con il 3,9% (+0.5%)

Eolo con il 3,4% (+0,1%)

Tiscali con il 2,7% (-0,6%)

Iliad con il 2,1% (+0,6%)

Altri con il 9% (+2,1%)

Stando ai dati riportati dalla Corte dei Conti, a fine ottobre 2025 la fibra FTTH (Fiber to the Home) che offre un collegamento diretto fino al modem dell’utente finale copriva il 77% degli immobili previsti dal Piano banda ultra larga, pari a circa 4,8 milioni di unità. La copertura in fibra misto radio o FWA (Fixed Wireless Access) era di 1,25 milioni di immobili (61%). I dati sono decisamente migliori per quanto riguarda il collegamento delle sedi della Pubblica amministrazione e delle aree industriali. In questo caso sono state collegate il 99,8% delle strutture previste (27.141). Il Piano banda ultra larga nel complesso coinvolge 8,3 milioni di unità immobiliari, di cui 6,3 milioni da coprire in fibra ottica e 2 milioni in FWA.

Le differenze a livello di copertura sono evidenti tra le varie Regioni. In Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia e Valle d’Aosta la soglia delle abitazioni civili collegate in banda ultra larga è inferiore al 70%. In Liguria ed Emilia-Romagna si evidenzia anche un ritardo anche nel collegamento della Pubblica amministrazione. Solo 8 Regioni superano la soglia del 90%, mentre le altre sono posizionate in una fascia intermedia.

Alla luce di questi dati il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha deciso di rafforzare il sistema di controllo e coordinamento per accelerare l’applicazione del Piano banda ultra larga e favorire un monitoraggio più intenso dei cantieri e la collaborazione delle istituzioni locali con Infratel e Open Fiber. Tali misuri hanno portato a una riduzione del numero dei Comuni in forte ritardo e a un aumento del contributo pubblico di 660 milioni di euro. Attualmente sono 441mila gli immobili in fase di collaudo e circa un milione ancora in corso d’opera.

Banda ultra larga: i dati dell’AGCOM

Il ritardo nella diffusione della banda ultra larga è confermato anche dai dati del Osservatorio n.3/2025 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM). A giugno 2025 si registrano 20,54 milioni di accessi alla rete fissa in Italia, in aumento dello 0,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I collegamenti in fibra FTTH crescono del 6,1% ma ancora oggi rappresentano solo il 31,6% del totale contro il 42,6% degli accessi in o FTTC (Fiber to the Cabinet). Tecnologie meno performanti della fibra pura come la fibra misto rame e ADSL registrano comunque un calo superiore al 3% rispetto a giugno 2024.

TIM resta il primo operatore in Italia con una quota di mercato del 36,3%. La telco italiana, però, è anche quella che registra il calo più significativo (-1.7%). Al secondo posto in classifica si piazza Fastweb + Vodafone con il 28,4%, seguito da WindTre con il 14,3%. Iliad è l’operatore con il tasso di crescita più alto (+0,6%) insieme a Sky Wi-Fi (+0,5%).

Guardando solo alle connessioni in fibra FTTH, invece, Fastweb + Vodafone conquista la vetta con una quota di mercato del 30,4%, anche se in calo del 3,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. TIM scende in seconda posizione con il 26,8% (+0,4%) mentre WindTre resta sul gradino più basso del podio con il 16,2% (-1,4%).

Offerte fibra a basso prezzo a gennaio 2026

Con meno di 26 euro al mese potete attivare un’offerta fibra con inclusi una connessione in fibra FTTH alla massima velocità e chiamate illimitate. Tra le migliori tra cui scegliere abbiamo:

Super Casa Smart di Optima

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH (Fiber to the Home)

chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)

modem a 3,95 euro al mese

sconto di benvenuto fino a 80 euro in bolletta per 6 mesi

L’offerta di Optima ha un prezzo di 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. Questa offerta, salvo proroghe, è disponibile solo fino all’8/2/26 e in abbinamento a una fornitura Luce e/o Gas di Optima.

Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G chiamata Optima Super 250 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 2 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.

Super Fibra di WindTre

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime

possibilità di aggiungere Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese dopo l’attivazione della fibra

Dopo avere verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potete attivare in esclusiva online l’offerta di WindTre a 24,99 euro al mese, invece di 31,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis.

Se siete già clienti di WindTre per la telefonia mobile, invece, il prezzo è a partire da 19,99 euro al mese per un anno, poi 23,99 euro al mese.

Sky Wi-Fi

connessione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky Wi-Fi Hub con tecnologia Wi-Fi 6

L’offerta di Sky WiFi ha un prezzo di 25,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro, invece di 49 euro.

La fibra invece costa 20,90 euro al mese per 12 mesi per i già clienti Sky TV e il contributo per l’attivazione è gratis. Non solo, avete incluso anche un buono Amazon da 100 euro entro il 25/1/26.

Abbinando alla linea fissa un abbonamento alla pay TV potete avere la fibra a 20,90 euro al mese per 18 mesi. Sono disponibili i seguenti pacchetti:

Sky TV a 7 euro al mese

a 7 euro al mese Sky TV + Netflix Standard con pubblicità a 11,99 euro al mese

+ Netflix Standard con pubblicità a 11,99 euro al mese Sky TV + Sky Sport a 15 euro al mese

Il prezzo per l’offerta convergente con rete fissa e intrattenimento diventa quindi a partire da 27,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro una tantum, invece di 99 euro, per l’attivazione del decoder Sky Smart.

