Quando si cerca un’offerta fibra conveniente ci sono alcuni fattori che vengono spesso sottovalutati come la presenza o meno di vincoli contrattuali. Non è raro, infatti, che gli operatori inseriscano delle clausole finalizzate a mantenervi legato ad esso e spingervi a non cambiare gestore anche in presenza di un’offerta più conveniente. Tra i vincoli contrattuali più comuni ci sono costi accessori per dispositivi o penali per il recesso anticipato.

Non mancano poi gli operatori che scontano o azzerano il contributo per l’attivazione della linea se non si decide di disattivarla per un periodo variabile che solitamente è di almeno 24 mesi.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte fibra senza vincoli con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più economica per una connessione stabile e veloce per tutta la famiglia.

Offerte fibra senza vincoli: le migliori tra cui scegliere a gennaio 2026

Offerte fibra senza vincoli Costi Servizi inclusi Plenitude Fibra 25,90 €/mese

Attivazione a 39 € navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in FTTH

modem Sky WiFi

25,90 €/mese per 12 mesi solo online

solo online 20,90 €/mese per 12 mesi già clienti Sky TV

già clienti Sky TV 20,90 €/mese per 18 mesi con offerta TV

con offerta TV Attivazione a 29 € o gratis con offerta TV + 19 € per Sky Smart navigazione illimitata fino a 1 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky Smart

Sky TV + Netflix/Sport a partire da 7 €/mese

buono Amazon da 100 € entro il 25/1/26 (solo già clienti Sky TV) IliadBox

26,99 €/mese

22,99 €/mese con attiva offerta mobile da 9,99 €/mese o 11,99 €/mese e pagamento automatico

con attiva offerta mobile da 9,99 €/mese o 11,99 €/mese e pagamento automatico Installazione linea a 39,99 € navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in FTTH EPON

chiamate illimitate

attivazione

modem con supporto al Wi-Fi 7

abbonamento a Cafeyn Fastweb Casa Start 27,95 €/mese

23,95 €/mese abbinata a un’offerta mobile navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6

attivazione Fastweb Casa Pro 29,95 €/mese

25,95 €/mese abbinata a un’offerta mobile navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

Internet Box Fastweb Seven con Wi-Fi 7

attivazione

Assistenza Casa con Quixa IliadBox Super 34,99 €/mese

29,99 €/mese con attiva offerta mobile da 9,99 €/mese o 11,99 €/mese e pagamento automatico

con attiva offerta mobile da 9,99 €/mese o 11,99 €/mese e pagamento automatico Installazione linea a 39,99 € navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in FTTH EPON

chiamate illimitate

attivazione

modem con supporto al Wi-Fi 7

2 Wi-Fi Extender

saponetta Wi-Fi con SIM da 350 GB in 4G

McAfee Multi Access

6 mesi di Le Chat Pro

Plenitude Fibra è tra le offerte fibra senza vincoli con il prezzo più basso. Al costo di 25,90 euro al mese avete inclusa una connessione illimitati fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON e un modem di ultima generazione. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro. In caso di migrazione della linea esistente non si potrà mantenere il numero telefonico fisso.

Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »

Con Sky WiFi avete inclusi una connessione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH, chiamate illimitate e modem Sky Wi-Fi Hub con tecnologia Wi-Fi 6 al costo di 25,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro, invece di 49 euro.

Se poi siete già clienti Sky TV, la fibra costa 20,90 euro al mese per 12 mesi e il contributo per l’attivazione è gratis. Non solo, avete incluso anche un buono Amazon da 100 euro entro il 25/1/26.

Attiva Sky WiFi »

La fibra costa invece 20,90 euro al mese per 18 mesi abbinando un abbonamento tra:

Sky TV a 7 euro al mese

a 7 euro al mese Sky TV + Netflix Standard con pubblicità a 11,99 euro al mese

+ Netflix Standard con pubblicità a 11,99 euro al mese Sky TV + Sky Sport a 15 euro al mese

In questo caso il canone per l’offerta convergente con rete fissa e intrattenimento diventa quindi a partire da 27,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro una tantum, invece di 99 euro, per l’attivazione del decoder Sky Smart.

Fastweb Casa vi propone due offerte fibra senza vincoli convenienti. La prima è Fastweb Casa Start con inclusi una connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH, chiamate a consumo (15 cent al minuto verso fissi e mobili nazionali), modem Interne Box NeXXt One con Wi-Fi 6, attivazione e i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali. Il prezzo è di 27,95 euro al mese.

Attiva Fastweb Casa Start »

Aggiungendo alla fibra una delle offerte di Fastweb Mobile, però, il prezzo per la linea fissa è scontato a 23,95 euro al mese. Per ottenete il vantaggio per i clienti convergenti dovrete prima attivare la linea fissa e poi aggiungere un piano mobile con minuti e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download sulla rete di Vodafone a partire da 9,95 euro al mese. Il costo totale per l’offerta fisso più mobile diventa quindi a partire da 33,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM/eSIM.

Attiva Fastweb Casa Start + mobile »

Con Fastweb Casa Pro al prezzo di 29,90 euro al mese rispetto all’offerta base averete incluse chiamate illimitate, un modem Internet Box Fastweb Seven con Wi-Fi 7 e anche l’assicurazione Assistenza Casa con Quixa per proteggere e tutelare la propria abitazione da danni o imprevisti con assistenza h24 da parte dei migliori professionisti. Anche in questo caso, Anche in questo caso la fibra è scontata aggiungendo un piano mobile e quindi il prezzo per la linea fissa diventa di 25,95 euro al mese. Il costo totale per l’offerta convergente sarà a partire da 35,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM/eSIM.

Attiva Fastweb Casa Pro »

IliadBox di Iliad costa 26,99 euro al mese per sempre e include una connessione illimitata fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in fibra FTTH EPON in alcune città o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in fibra FTTH GPON. Nell’offerta sono inclusi anche chiamate illimitate in Italia e verso 60 destinazioni internazionali, modem con supporto al Wi-Fi e un abbonamento a Cafeyn per avere sempre a portata di smartphone migliaia di riviste e giornali. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro.

Potete aggiungere fino a 4 WiFi Extender già in fase di sottoscrizione dell’offerta a 1,99 euro al mese per ogni dispositivo o la protezione di McAfee Multi Access a 2,99 euro al mese.

Il prezzo diventa però di 22,99 euro al mese per sempre con attiva contestualmente un’offerta mobile da 9,99 o 11,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito. Per ottenere il vantaggio per clienti convergenti dovrete prima attivare la fibra e poi aggiungere il piano mobile dall’Area Personale Fibra. Il prezzo totale per l’offerta fisso più mobile diventa quindi a partire da 32,98 euro al mese.

Iliadclub vi permette di abbinare alla fibra altre 4 SIM di amici e parenti per ottenere tutti fino a 500 GB in 5G fino a 2 Gbps.

Attiva IliadBox per clienti mobile »

Altrimenti potete attivare IliadBox Super, che rispetto all’offerta base include anche 2 Wi-Fi Extender, saponetta Wi-Fi con SIM dati da 350 GB in 4G disponibili in Italia, McAfee Multi Access e 6 mesi di Le Chat Pro di Mistral (poi si rinnova in automatico, salvo disdetta, a 18,29 euro al mese o al diverso costo previsto da Mistral AI). Il prezzo è di 34,99 euro al mese per sempre o 29,99 euro al mese per sempre se è avete attivato contestualmente un piano mobile da 9,99 euro al mese o 11,99 euro al mese e addebito automatico.

Se ancora non siete clienti di Iliad per il mobile, per ottenere lo sconto sulla fibra potete attivare Giga 200 con inclusi minuti e SMS illimitati e 200 GB in 5G con copertura in oltre 7.000 Comuni più 15 GB per navigare in roaming in Ue a 9,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. In alternativa è possibile richiedere un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro. Potete poi eseguire la verifica dell’identità tramite video identificazione.

Altre offerte fibra senza vincoli (in parte)

Anche TIM e WindTre prevedono nel proprio listino delle offerte fibra senza vincoli dal punto di vista formale ma il fatto che il modem sia proposto in vendita rateizzata, anche se il costo del router è già incluso nel canone mensile, in realtà è un modo per disincentivare l’utente a cambiare operatore. In caso di recesso prima della fine del pagamento delle rate previste, infatti, l’utente deve in ogni caso corrispondere quelle residue. In più, TIM prevede un addebito di 23 euro in caso di recesso o cambio di operatore prima dei 24 mesi dall’attivazione dell’offerta fibra.

Vodafone invece nella descrizione delle sue offerte fibra afferma che “il contratto è a tempo indeterminato e non ha nessun vincolo di durata” ma in caso di recesso entro i primi 24 mesi è previsto un costo per la disattivazione della linea o passaggio ad altro operatore che varia in base alla tecnologia di rete disponibile.

Optima vincola l’attivazione della fibra a una fornitura di Luce e/o Gas mentre Plenitude propone uno sconto ai suoi clienti per l’energia. In questo caso infatti il prezzo per la rete fissa è di 22,90 euro al mese. Lo sconto viene applicato anche a per chi passa Plenitude per la fornitura Luce e/o Gas.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

