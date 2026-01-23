La scelta di un conto corrente per giovani richiede un'analisi attenta delle proposte, andando a considerare costi e servizi inclusi. Ecco quali sono le soluzioni migliori disponibili a gennaio 2026 .

Per aprire un nuovo conto corrente bisogna valutare, con attenzione, le opzioni disponibili, tenendo in considerazione costi e servizi inclusi. Questo vale, in modo particolare, per quanto riguarda il conto corrente per giovani con molte banche che propongono condizioni agevolate che possono fare la differenza al momento della scelta.

Per scoprire le migliori proposte per un conto corrente per giovani disponibili a gennaio 2026 è possibile dare un’occhiata al comparatore di SOStariffe.it, andando a valutare le soluzioni messe a disposizione dalle banche partner per poi completare l’apertura online del conto desiderato.

Conto corrente per giovani: i migliori a gennaio 2026

Ecco una selezione delle migliori opzioni disponibili a gennaio 2026 per un nuovo conto corrente per giovani:

Conto BBVA

Una delle opzioni migliori a disposizione dei più giovani (e non solo) per aprire un conto corrente è rappresentata dal Conto BBVA. Questo conto ha canone zero, senza requisiti da rispettare, e include la carta di debito, sempre a canone zero e con prelievi gratis (a partire da 100 euro). Anche i bonifici sono senza commissioni ed è possibile richiedere la carta di credito, con canone azzerabile. BBVA offre un servizio bancario completo, con tante funzionalità accessibili tramite la piattaforma di Internet Banking.

Per i nuovi clienti, inoltre, la banca mette a disposizione interessi al 3% sul saldo del conto (con liquidazione mensile) e cashback del 3% delle spese con carta di debito (fino a 280 euro al mese) per i primi 6 mesi dall’apertura. La remunerazione continuerà almeno fino a fine 2027, ma con un tasso che sarà aggiornato ogni 3 mesi, dopo la fine del periodo promozionale. Per accedere al conto basta seguire il link qui di sotto e poi completare l’apertura del conto.

Conto Revolut

Tra le migliori opzioni per un conto per giovani c’è il Conto Revolut con il piano Standard a canone zero che include anche la carta di debito virtuale, con possibilità di richiedere la carta fisica e con prelievi gratis (fino a 200 euro al mese). Il conto include bonifici senza commissioni e offre l’accesso a un gran numero di servizi aggiuntivi, come il conto deposito senza vincoli che, per il piano Standard, garantisce interessi all’1,5% (il tasso aumenta con i piani a pagamento). Per aprire il conto basta seguire una veloce procedura online.

Trade Republic

Un altro ottimo conto per giovani è quello proposto da Trade Republic, piattaforma di investimento che ha arricchito la sua offerta con un conto corrente in grado di offrire tanti vantaggi. Il conto in questione ha canone zero e include la carta di debito, sempre a canone zero con prelievi gratis (da 100 euro) e con l’1% di “saveback”, un rimborso che va ad alimentare il piano di accumulo del cliente (il cashback viene, quindi, investito in automatico). Da segnalare che anche i bonifici sono senza commissioni. In aggiunta, Trade Republic propone interessi al 2% sul saldo non investito (il tasso segue quello definito dalla BCE e la liquidazione degli interessi è mensile). Gli utenti possono accedere alla piattaforma di investimenti di Trade Republic che opera in regime amministrato (la piattaforma calcola e versa le imposte sui guadagni in automatico).

Conto online Crédit Agricole

Da valutare c’è anche il Conto Online Crédit Agricole che offre la possibilità di sfruttare un consulente dedicato, garantendo una filiale di riferimento. Questo conto ha canone zero, carta di debito con canone gratuito per due anni (poi 2 euro al mese), prelievi gratis dagli ATM Crédit Agricole e bonifici senza commissioni. In aggiunta, i nuovi clienti possono ottenere fino a 600 euro in Buoni Amazon: 50 euro come “welcome bonus”, 50 euro con accredito di stipendio/pensione, fino a 100 euro come cashback delle spese con carta di debito effettuate entro 30 giorni dall’apertura, e fino a 400 euro con la promo “porta un amico”.

Conto BPER

Chi è alla ricerca di un conto corrente per giovani e intende puntare su un istituto bancario con una rete di filiali sul territorio può valutare il Conto BPER che, per gli utenti Under 35, è disponibile con canone azzerato, sia nella versione Light (carta di debito inclusa, prelievi gratis dagli ATM del Gruppo e bonifici gratis) che in quella Pro (prelievi gratis in tutta Italia). I clienti BPER possono sfruttare un servizio di consulenza dedicata online e in filiale.

