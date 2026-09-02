Offerte mobile da 5 euro: TIM, Kena, ho., Spusu e Iliad a confronto

Telefonia Mobile
di Matteo Testa

Scopri punti di forza e debolezze delle offerte mobile da 5 euro dei principali operatori. Il confronto tra le promozioni di TIM, Kena Mobile, ho. Mobile, Spusu e Iliad

In 30 secondi
Offerte mobile a partire da 5 euro al mese: il confronto a settembre 2026
  1. TIM e Kena Mobile propongono offerte 5G a meno di 6 €/mese
  2. Spusu e Iliad hanno prezzo fisso per sempre
Offerte mobile da 5 euro: TIM, Kena, ho., Spusu e Iliad a confronto

L’estate si avvicina alla sua conclusione e in molti sono alla ricerca di un’offerta di telefonia mobile conveniente sfruttando le ultime promozioni che gli operatori lanciano appositamente nei mesi più caldi. Vi proponiamo quindi un confronto tra le tariffe a partire da 5 euro al mese di alcuni dei principali operatori tradizionali e virtuali come TIM, Kena Mobile, ho. Mobile, Spusu e Iliad, presentandovi pregi e difetti delle rispettive promozioni.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte di telefonia mobile dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più adatta alle vostre esigenze ed abitudini di consumo.

La tariffa giusta per te
Quanti Minuti?
A consumo
Quanti SMS?
A consumo
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Almeno 1 GB

Offerte mobile da 5 euro: le migliori offerte di settembre 2026

Offerte mobile

Costi

Minuti, SMS e Gigabyte
Spusu 150 XL
  • 5,98 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,90
  • minuti illimitati e 500 SMS + 150 GB in 4G fino a 300 Mbps + 300 GB di riserva
Kena 5,99 200Giga Limited Edition5G di Kena Mobile
  • 5,99 €/mese
  • Attivazione gratis
  • minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con ricarica automatica
ho. 6,95 di ho. Mobile
  • 6,95 €/mese
  • Attivazione a partire da 2,99 €
  • minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G fino a 60 Mbps
  • ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese
TIM Supreme GO
  • 5,99 €/mese
  • Primo mese e attivazione gratis solo online
  • minuti illimitati e 200 SMS + 300 GB in 5G fino a 250 Mbps
  • Giga illimitati in 5G Ultra fino a 2 Gbps gratis con TIM Unica Power
Giga 150 di Iliad
  • 7,99 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,99 €
  • minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G/4G+

Kena Mobile e TIM sono gli unici a prevedere offerte 5G a meno di 6 euro al mese (anche se con limitazioni alla velocità). Non solo, siete ancora in tempo per attivare l’opzione dell’operatore low cost con 600 GB in più al mese per 3 mesi. TIM e Kena sono anche i gestori le cui offerte hanno contributo per l’attivazione gratis. Il Gruppo guidato da Pietro Labriola, poi, permette di avere Giga illimitati in 5G alla massima velocità in convergenza con la rete fissa.

Spusu e Iliad sono i due marchi agli estremi di questo confronto. Il primo dispone dell’offerta al prezzo più basso, mentre il secondo quella col prezzo maggiore. Entrambi, però, prevedono il prezzo fisso per sempre.

Vi ricordiamo che per non perdere il numero di telefono cambiando operatore dovete richiedere la portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente dal nuovo gestore entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Di seguito la descrizione dettagliata delle offerte:

Spusu 150 XL

  • minuti illimitati e 500 SMS
  • 1000 minuti verso l’estero
  • 150 GB in 4G fino a 300 Mbps sulla rete di WindTre
  • 300 GB di riserva quando si esaurisce il traffico dati
  • 8,91 GB per navigare in roaming in UE e UK

L’offerta di Spusu costa 5,89 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete richiedere un’eSIM e cambiare offerta una volta al mese.

I Giga di riserva non hanno scadenza e diventano disponibili nel momento in cui si esaurisce il traffico dati incluso. Potete accumulare Giga extra fino alla soglia massima prevista dalla promozione.

Scopri le offerte di Spusu »

Kena 5,99 200Giga Limited Edition5G di Kena Mobile

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 200 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM + 100 GB con autoricarica
  • 9 GB per navigare in roaming in UE

L’offerta di Kena Mobile costa 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

L’offerta è disponibile per chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Spusu e altri.

Attiva Kena 5,99 200Giga Limited Edition 5G »

Fino al 2/9/26 potete attivare l’opzione Kena Unlimited Promo per avere 600 GB in 5G in più al mese per 2 mesi (di cui 7,5 GB per navigare in roaming in UE) a 6,99 euro.

ho. 6,95 di ho. Mobile

  • include minuti illimitati e 200 SMS
  • 150 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone
  • ho. Il Turbo con 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese
  • 11,4 GB per navigare in roaming in UE

L’offerta di ho. Mobile costa 6,95 euro al mese, a cui dovete aggiungere una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. La SIM e spedizione sono gratis, altrimenti potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 0,05 euro. Potete poi effettuare la verifica dell’identità anche più comodamente con lo SPID.

Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro con portabilità del numero da Poste Mobile, Iliad, CoopVoce, Daily e Kena Mobile. Per tutti gli altri operatori, invece, il costo è di 29,90 euro.

Attiva ho. 6,95 »

Attivando l’opzione ho. Il Turbo potrete invece navigare in 5G fino a 2 Gbps in download al costo di 1,29 euro al mese. In assenza di adeguata copertura, è possibile navigare in 4G fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è inclusa in ho.+, insieme a sconti e vantaggi, al costo di 1,99 euro al mese. Potete quindi avere un’offerta 5G al costo complessivo di 8,24 euro al mese.

TIM Supreme GPRO

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 300 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload
  • 7 GB per navigare in roaming in UE

Per i nuovi clienti che acquistano online l’offerta di TIM il primo mese e attivazione sono gratis, poi si rinnova a 5,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito incluso e la spedizione è gratis. La tariffa è riservata a chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come CoopVoce, PosteMobile e altri.

Confronta le offerte TIM mobile »

I clienti di TIM per mobile e rete fissa possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa). Sono inclusi anche un servizio digitale a scelta tra 200 GB su Google Cloud, TIM Navigazione Sicura 360 o TIM PEC mensile e altri vantaggi come:

  • Canva Pro gratis per 12 mesi senza rinnovo automatico
  • sconti sui migliori smartphone mantenendo attiva la SIM/eSIM per almeno 24 mesi
  • 3 mesi gratis di TIMVISION XS con incluso TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 4 euro al mese, invece di 8,99 euro al mese)
  • TIM Voce WiFi per chiamate e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi.

TIM Unica Power è gratis per 12 mesi, poi si rinnova a 2,90 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione.

Giga 150 di Iliad

  • minuti e SMS illimitati
  • 150 GB in 4G/4G+
  • 12 GB per navigare in roaming in UE

L’offerta di Iliad costa 7,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro, mentre SIM e spedizione sono gratis. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online a 9,99 euro.

Attiva Giga 150 di Iliad»

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
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