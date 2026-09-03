Non sono molte oggi le offerte Internet per una connessione FWA fino a 1 Gbps . Scopri tutte le tariffe alternative a prezzo per navigare ad alta velocità se non si è raggiunti dalla fibra

Con l’evoluzione della tecnologia e l’integrazione del 5G è diventato possibile navigare in FWA fino a 1 Gbps in download. La fibra misto radio è la soluzione perfetta per chi non è raggiunto dalla fibra ottica o abita nei piccoli Comuni.

Fastweb è stato tra i pochi operatori che inizialmente affermava di offrire una connessione FWA fino a 1 Gbps. Dall’anno scorso, però, nella descrizione delle sue promozioni per la fibra misto radio viene indicata una velocità massima di 300 Mbps in download.

Per navigare sulla rete FWA fino a 1 Gbps attualmente è disponibile Eolo QuandoVuoiTu, un’offerta per la seconda casa a consumo dal costo di 5 euro al giorno solo se effettivamente si naviga su Internet e se attivata entro il 25/9/26. Il contributo per l’installazione della linea è scontato a 25 euro. Avete incluso anche un modem Wi-Fi 7.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte FWA (Fixed Wireless Access) cliccando sul tasto di seguito e poi attivare comodamente online la soluzione più adatta alle vostre esigenze.

Confronta le offerte FWA »

Altre offerte FWA al giusto prezzo di settembre 2026

Offerte FWA Costi Servizi inclusi Super Casa Smart FWA di Optima 19,90 €/mese per un anno , poi 9,90 €/mese, abbinata a un’offerta Luce e/o Gas

, poi abbinata a un’offerta Luce e/o Gas Attivazione a 29,90 € navigazione illimitata fino a 300 Mbps in FWA

chiamate a consumo

modem a 3,95 €/mese

Offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero Super Internet Casa FWA 5G di WindTre

19,99 €/mese per 1 anno , poi 24,99 €/mese

, poi 24,99 €/mese Attivazione gratis navigazione illimitata fino a 300 Mbps in FWA 5G

modem e installazione antenna

Giga illimitati fino a 3 SIM

12 mesi di Amazon Prime Vodafone Casa FWA Light 25,95 €/mese

Attivazione gratis solo online navigazione illimitata fino a 300 Mbps in FWA 5G

chiamate illimitate

modem incluso Fastweb Casa FWA Light 25,95 €/mese navigazione illimitata fino a 300 Mbps in FWA 5G

chiamate illimitate

modem incluso

attivazione inclusa TIM WiFi Casa FWA 5G 29,90 €/mese

24,90 €/mese per i nuovi clienti mobile

per i nuovi clienti mobile 14,90 €/mese per la seconda linea FWA

per la seconda linea FWA 29,90 €/mese con TIMVISION S

con TIMVISION S Attivazione a 39,90 € navigazione illimitata fino a 300 Mbps in FWA 5G

chiamate illimitate

modem incluso

Sul mercato sono invece disponibili diverse offerte FWA con una velocità fino a 300 Mbps, più sufficienti per lo streaming, smart working e tutte le principali attività online quotidiane. Ad esempio potete scegliere tra le seguenti promozioni:

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Super Casa Smart FWA di Optima

connessione senza limiti fino a 300 Mbps in download in FWA

chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)

modem a 3,95 euro al mese

buono Amazon da 49,90 euro (entro il 6/9/26)

(entro il 6/9/26) sconto pari al costo mensile del mobile

L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile entro il 6/9/26, salvo proroghe, solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas.

Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.

Attiva Super Casa Smart FWA »

Super Internet Casa FWA 5G di WindTre

navigazione illimitata fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload in FWA

modem Wi-Fi 7 e antenna 5G (12,99 euro al mese per 48 rate già inclusi nel canone)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime

L’offerta di WindTre costa 19,99 euro al mese per 1 anno, poi 24,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 1,99 euro al mese per 24 rate.

Confronta le offerte WindTre fisso »

Vodafone Casa FWA Light

navigazione senza limiti fino a 300 Mbps in download in FWA 5G

chiamate a 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta (solo mobili nazionali)

modem FWA e antenna esterna

attivazione inclusa (5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone)

L’offerta di Vodafone costa 25,95 euro al mese in esclusiva online. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis per il FWA Indoor o 39,95 euro per il FWA Outdoor.

Chi attiva questa offerta ma è già cliente di Vodafone per il mobile può aggiungere l’opzione Infinito Insieme per avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.

Attiva Vodafone Casa FWA Light »

Fastweb Casa FWA Light

navigazione senza limiti fino a 300 Mbps in download in FWA su Rete 5G

modem NeXXt One con Wi‑Fi

installazione di una piccola antenna inclusa

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

attivazione inclusa

L’offerta di Fastweb Casa costa 25,95 euro al mese senza vincoli.

Dopo l’attivazione della fibra potrete aggiungere anche una offerta di Fastweb Mobile con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps a partire da 9,95 euro al mese senza vincoli. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM o eSIM, che potete richiedere anche online, costa 10 euro. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID. L’offerta convergente (fisso più mobile) avrà quindi un prezzo di partenza di 33,90 euro al mese.

Potete anche aggiungere:

Fastweb Power Control per il monitoraggio dei consumi elettrici a 1 euro al mese , invece di 3 euro al mese. Il contributo per l’attivazione di Power Control Plug è di 19,95 euro .

per il monitoraggio dei consumi elettrici a , invece di 3 euro al mese. Il contributo per l’attivazione di Power Control Plug è di . Fastweb Protect per la sicurezza di tutti i dispositivi connessi a 3 euro al mese

Attiva Fastweb Casa Light FWA»

TIM WiFi Casa FWA

navigazione senza limiti fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload in FWA 5G Outdoor e Indoor o fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload in FWA 4G Outdoor e Indoor

chiamate illimitate

modem FWA autoinstallante in comodato d’uso gratuito (soluzione Indoor)

modem TIM HUB+ (5 euro al mese per 48 mesi in promozione a zero euro al mese per i primi 24 mesi, poi 5 euro al mese per i restanti 24 mesi) più antenna da esterno installata gratuitamente da un tecnico specializzato (soluzione Outdoor)

Attivazione a 5 euro al mese per i primi 24 mesi già inclusi nel canone mensile (soluzione Outdoor)

L’offerta di TIM costa 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro.

Il prezzo è invece di 24,90 euro al mese in abbinamento a un’offerta mobile. In questo caso potete attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare della rete fissa) e navigare fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload in tutte le principali città e località turistiche in Italia con accesso prioritario alla rete dell’operatore. TIM Unica Power è gratis per 12 mesi, poi 2,90 euro al mese, abbinando almeno 3 SIM entro il 26/9/26.

Se attivate una linea FWA per la seconda casa il prezzo è scontato a 14,90 euro al mese.

TIM WiFi Casa FWA in abbinamento all’offerta TIMVISION S costa 29,90 euro al mese, invece di 44,89 euro al mese. In questo caso l’offerta TV vi costerà 96 euro invece di 179,88 euro, suddivisi in 12 mensilità a 8 euro anziché 14,99 euro. Oltre alla rete fissa avrete inclusi TIMVISION Play per vedere film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport oltre ai piani Standard con pubblicità di Netflix e HBO Max e Infinity+.

Scopri le offerte TIM fisso »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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