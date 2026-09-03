- Eolo è l'unico operatore a garantire prestazioni in FWA fino a 1 Gbps con la sua offerta a consumo per la seconda casa
- Potete invece attivare un'offerta FWA fino a 300 Mbps a partire da meno di 20 €/mese
Non sono molte oggi le offerte Internet per una connessione FWA fino a 1 Gbps. Scopri tutte le tariffe alternative a prezzo per navigare ad alta velocità se non si è raggiunti dalla fibra
Con l’evoluzione della tecnologia e l’integrazione del 5G è diventato possibile navigare in FWA fino a 1 Gbps in download. La fibra misto radio è la soluzione perfetta per chi non è raggiunto dalla fibra ottica o abita nei piccoli Comuni.
Fastweb è stato tra i pochi operatori che inizialmente affermava di offrire una connessione FWA fino a 1 Gbps. Dall’anno scorso, però, nella descrizione delle sue promozioni per la fibra misto radio viene indicata una velocità massima di 300 Mbps in download.
Per navigare sulla rete FWA fino a 1 Gbps attualmente è disponibile Eolo QuandoVuoiTu, un’offerta per la seconda casa a consumo dal costo di 5 euro al giorno solo se effettivamente si naviga su Internet e se attivata entro il 25/9/26. Il contributo per l’installazione della linea è scontato a 25 euro. Avete incluso anche un modem Wi-Fi 7.
Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte FWA (Fixed Wireless Access) cliccando sul tasto di seguito e poi attivare comodamente online la soluzione più adatta alle vostre esigenze.
|Offerte FWA
|Costi
|Servizi inclusi
|Super Casa Smart FWA di Optima
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Super Internet Casa FWA 5G di WindTre
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|Vodafone Casa FWA Light
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|Fastweb Casa FWA Light
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|TIM WiFi Casa FWA 5G
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Sul mercato sono invece disponibili diverse offerte FWA con una velocità fino a 300 Mbps, più sufficienti per lo streaming, smart working e tutte le principali attività online quotidiane. Ad esempio potete scegliere tra le seguenti promozioni:
L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile entro il 6/9/26, salvo proroghe, solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas.
Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.
L’offerta di WindTre costa 19,99 euro al mese per 1 anno, poi 24,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 1,99 euro al mese per 24 rate.
Confronta le offerte WindTre fisso »
L’offerta di Vodafone costa 25,95 euro al mese in esclusiva online. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis per il FWA Indoor o 39,95 euro per il FWA Outdoor.
Chi attiva questa offerta ma è già cliente di Vodafone per il mobile può aggiungere l’opzione Infinito Insieme per avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.
Attiva Vodafone Casa FWA Light »
L’offerta di Fastweb Casa costa 25,95 euro al mese senza vincoli.
Dopo l’attivazione della fibra potrete aggiungere anche una offerta di Fastweb Mobile con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps a partire da 9,95 euro al mese senza vincoli. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM o eSIM, che potete richiedere anche online, costa 10 euro. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID. L’offerta convergente (fisso più mobile) avrà quindi un prezzo di partenza di 33,90 euro al mese.
Potete anche aggiungere:
Attiva Fastweb Casa Light FWA»
L’offerta di TIM costa 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro.
Il prezzo è invece di 24,90 euro al mese in abbinamento a un’offerta mobile. In questo caso potete attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare della rete fissa) e navigare fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload in tutte le principali città e località turistiche in Italia con accesso prioritario alla rete dell’operatore. TIM Unica Power è gratis per 12 mesi, poi 2,90 euro al mese, abbinando almeno 3 SIM entro il 26/9/26.
Se attivate una linea FWA per la seconda casa il prezzo è scontato a 14,90 euro al mese.
TIM WiFi Casa FWA in abbinamento all’offerta TIMVISION S costa 29,90 euro al mese, invece di 44,89 euro al mese. In questo caso l’offerta TV vi costerà 96 euro invece di 179,88 euro, suddivisi in 12 mensilità a 8 euro anziché 14,99 euro. Oltre alla rete fissa avrete inclusi TIMVISION Play per vedere film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport oltre ai piani Standard con pubblicità di Netflix e HBO Max e Infinity+.