Le offerte mobile con Giga di riserva permettono o di usufruire di un sistema di emergenza automatico quando si esaurisce il traffico dati o di accumulare quello non utilizzato. Scopri come funzionano queste promozioni e per chi sono più convenienti

Quando si parla di “Giga di riserva” ci si riferisce a due meccanismi differenti che vengono applicati all’interno del mercato della telefonia mobile. Il primo si riferisce a un sistema di emergenza a consumo che si attiva automaticamente quando si esaurisce il traffico dati incluso nel proprio piano mobile. Il secondo, invece, permette di accumulare i Giga non utilizzati.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte dei principali operatori cliccando sul tasto di seguito. In pochi secondi avrete le informazioni che vi servono per selezionare la promozione al prezzo più basso che si adatta alle vostre esigenze e abitudini di consumo, per poi attivarla comodamente online.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Offerte mobile con Giga di riserva: come funzionano

Alcuni operatori scelgono di disattivare la connessione a Internet nel momento in cui si esauriscono i Giga inclusi. Altri, invece, come TIM, Vodafone e WindTre, attivano in automatico un bundle di traffico dati aggiuntivo per continuare a navigare a un costo prefissato. Ad esempio, si possono ottenere 1 GB al costo di 6 euro o 200 MB al giorno. Se non siete interessati al servizio, è comunque possibile disattivarlo tramite app, dall’Area Personale sul sito o contattando il servizio clienti.

Spusu, invece, con il servizio “Riserva dati” permette di convertire tutti i minuti, SMS e Gigabyte non utilizzati in traffico dati aggiuntivo, usufruibile nel momento in cui finisce quello incluso nel piano di telefonia mobile. Ogni minuto, SMS o Megabyte corrisponde a 1 Megabyte. Le varie offerte prevedono una capienza differente per la “Riserva dati” (fino a 500 GB) e il traffico dati extra non ha scadenza. Ad esempio, se ad agosto non avete utilizzato 1000 minuti, 1000 SMS e 10 GB, a settembre avrete accumulato fino a 12 GB.

Quando si svuota anche la Riserva Dati è possibile continuare a navigare su Internet al costo di 0,004 euro al MB (4 euro ogni GB). Se invece avete credito sufficiente al momento del rinnovo, si attiva in automatico una tariffa base con chiamate a 4 cent al minuto, SMS a 4 cent e navigazione su Internet a 0,004 euro al MB. Quando invece si esauriscono i minuti inclusi, le telefonate sono tariffate a 10 cent al minuto.

Offerte mobile con Giga di riserva: quando convengono

Le offerte mobile con “Giga di riserva” sono convenienti per chi ha consumi altalenanti, ovvero alterna mesi di scarso utilizzo del piano a periodi in cui invece macina intensamente traffico dati. In questo modo si evita di dover acquistare opzioni aggiuntive per avere altri Giga.

Allo stesso modo, le offerte mobile con “Giga di riserva” sono utili per chi utilizza spesso lo smartphone in modalità Hotspot come sostituto della rete fissa o per chi vuole evitare costi extrasoglia improvvisi.

Questo tipo di offerte, invece, è meno conveniente per chi ha un piano mobile con oltre 200-300 GB (oggi si possono trovare anche a meno di 10 euro al mese), in quanto difficilmente si esauriscono prima del rinnovo successivo dell’offerta, oppure se il meccanismo di emergenza prevede un addebito automatico giornaliero extrasoglia più alto rispetto a un rinnovo anticipato della promozione o al cambio di offerta.

Le offerte di Spusu di settembre 2026

Le offerte di Spusu Costi Minuti, SMS e Gigabyte Spusu 1 3,98 €/mese per sempre

Attivazione a 9,90 € 100 minuti e 100 SMS + 1 GB in 4G+ fino a 300 Mbps + 2 GB di riserva Spusu 10 4,98 €/mese per sempre

Attivazione a 9,90 € 1000 minuti e 200 SMS + 10 GB in 4G+ fino a 300 Mbps + 20 GB di riserva Spusu 150 XL 5,98 €/mese per sempre

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 500 SMS + 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps + 300 GB di riserva Spusu 200 XL 5G 7,89 €/mese per sempre

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 500 SMS + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps + 400 GB di riserva Spusu 500 XXL 9,98 €/mese per sempre

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 500 SMS + 500 GB in 5G fino a 2 Gbps + 500 GB di riserva Spusu 500 XXL 5G 12,98 €/mese per sempre

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 500 SMS + 500 GB in 5G fino a 2 Gbps + 500 GB di riserva Spusu Oltreconfine 9,98 €/mese per sempre

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 500 SMS + 150 GB in 4G fino a 300 Mbps in Italia + 1 0 GB in Svizzera Spusu Oltreconfine+ 12,98 €/mese per sempre

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 500 SMS + 200 GB in 4G fino a 300 Mbps in Italia + 3 0 GB in Svizzera

Tutte le offerte di Spusu includono il servizio “Riserva Dati“. Se volete passare all’operatore low cost, sono disponibili offerte 5G a meno di 8 euro al mese. Le promozioni sono senza vincoli né costi e data l’assenza di rimodulazioni il prezzo è fisso per sempre.

Scopri le offerte di Spusu »

Per non perdere il numero di telefono dovete fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente da Spusu entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro, mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete richiedere un’eSIM anche online e cambiare offerta una volta al mese.

Come metodo di pagamento potete scegliere tra carta di credito dei circuiti Visa o Mastercard e PayPal. Potete poi decidere se effettuare la verifica dell’identità con video identificazione o tramite corriere.

Potete quindi scegliere tra le seguenti promozioni:

Spusu 1

100 minuti e 100 SMS

1 GB in 4G+ utilizzabile anche in roaming in UE e UK

utilizzabile anche in roaming in UE e UK 2 GB di riserva

Il prezzo è di 3,98 euro al mese fisso per sempre.

Spusu 10

1000 minuti e 200 SMS

10 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps 20 GB di riserva

7,42 GB per navigare in roaming in UE e UK

Il prezzo è di 4,98 euro al mese fisso per sempre.

Spusu 150 XL

minuti illimitati e 500 SMS

1.000 minuti dall’Italia all’UE e UK

150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps 300 GB di riserva

8,91 GB per navigare in roaming in UE e UK

Il prezzo è di 5,98 euro al mese fisso per sempre.

Spusu 200 XL 5G

minuti illimitati e 500 SMS

1.000 minuti dall’Italia all’UE e UK

200 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 400 GB di riserva

11,76 GB per navigare in roaming in UE e UK

Il prezzo è di 7,89 euro al mese fisso per sempre.

Spusu 500 XXL

minuti illimitati e 500 SMS

5.000 minuti dall’Italia all’UE e UK

500 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps 500 GB di riserva

14,87 GB per navigare in roaming in UE e UK

Il prezzo è di 9,98 euro al mese fisso per sempre.

Spusu 500 XXL 5G

minuti illimitati e 500 SMS

5.000 minuti dall’Italia all’UE e UK

500 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 500 GB di riserva

19,34 GB per navigare in roaming in UE e UK

Il prezzo è di 12,98 euro al mese fisso per sempre.

Spusu Oltreconfine

2.000 minuti e 500 SMS + 10 GB in Svizzera

minuti illimitati in Italia, in UE e UK

150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in Italia

fino a 300 Mbps in Italia 300 GB di riserva

14,87 GB per navigare in roaming in UE e UK

Il prezzo è di 9,98 euro al mese fisso per sempre.

Spusu Oltreconfine+

2.000 minuti e 500 SMS + 30 GB in Svizzera

minuti illimitati in Italia, in UE e UK

200 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in Italia

fino a 300 Mbps in Italia 400 GB di riserva

22,32 GB per navigare in roaming in UE e UK

Il prezzo è di 14,98 euro al mese fisso per sempre.

Spusu si appoggia alla rete di WindTre e permette di navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload con una copertura quasi totale del territorio italiano. Con le sue offerte 5G, invece, si può arrivare a una velocità di 2 Gbps in download per oltre il 97% della popolazione.

Grazie all’integrazione della tecnologia VoLTE è possibile chiamare con audio di altissima qualità anche mentre si naviga su Internet o si utilizzano le app in contemporanea.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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