- Sono inclusi minuti illimitati e 200 GB in 5G a 4,99 €/mese
- L'offerta è riservata ad alcuni ex clienti selezionati tramite SMS
Kena Mobile propone ad alcuni ex clienti selezionati una nuova offerta "winback" con inclusi minuti illimitati e 200 GB in 5G sulla rete di TIM a 4,99 euro al mese. Scopri a chi è riservata e come attivarla
Kena Mobile nei giorni scorsi ha lanciato una nuova offerta di telefonia mobile della categoria “winback” dedicata agli ex clienti che hanno lasciato i consensi commerciali. La tariffa in questione si chiama Kena 4,99 200GB Limited Edition e con meno di 5 euro al mese permette di avere minuti illimitati e 200 GB in 5G con velocità limitata.
Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più conveniente per le vostre esigenze ed abitudini di consumo.
|Kena 4,99 200GB Limited Edition
|Dettagli
|Costi
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|Minuti, SMS e Gigabyte
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|Chi può attivarla
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Kena 4,99 200GB Limited Edition è riservata agli ex clienti che hanno ricevuto l’SMS dedicato. “Torna in Kena a 4,99 euro al mese! – si legge nel messaggio inviato dall’operatore low cost – Per te 200 GB in 5G, minuti illimitati e 200 SMS. Nessun costo per attivazione e SIM. Vai su kena.ly/tornainkena e inserisci il codice ******** entro il 21/09/2026. Verifica copertura 5G, costi e condizioni sul sito”.
Kena 4,99 200GB Limited Edition 5G è quindi disponibile fino al 21/9/26, salvo eventuali proroghe, cliccando sul link presente nell’SMS, selezionando la voce “scopri subito” e poi e inserendo il codice coupon (non cedibile ad altri). Fatto questo l’ex cliente dovrà richiedere la portabilità del numero da qualsiasi altro operatore.
Kena 4,99 200GB Limited Edition 5G quindi include:
Il costo è di 4,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi.
La velocità della connessione è la stessa prevista dalle offerte 5G “di base” di TIM. In assenza di adeguata copertura è possibile navigare in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.
|Offerte Kena Mobile
|Costi
|Minuti, SMS e Gigabyte
|Kena 4,99 150 GB TOP 5G
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|Kena 5,99 200Giga Limited Edition 5G
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Kena Mobile propone diverse offerte interessanti anche per i nuovi clienti, tutte senza vincoli né costi nascosti. La SIM e spedizione sono gratis, altrimenti potete richiedere un’eSIM direttamente online già in fase di acquisto senza costi aggiuntivi. Per la verifica dell’identità è possibile scegliere tra video identificazione (Video ID Kena Check In) o utilizzare SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).
Chi passa a Kena Mobile e vuole mantenere il numero di telefono deve fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Poratbility), che verrà eseguita gratuitamente dall’operatore low cost entro un massimo di tre giorni lavorativi.
Tra le migliori promozioni di Kena Mobile, disponibili entro il 21/9/26 (salvo proproghe), potete scegliere tra:
Kena 4,99 150 GB TOP 5G
Il prezzo è di 4,99 euro al mese e il contributo per l’attivazione è gratis. La promozione è disponibile con portabilità da:
Attiva Kena 4,99 L150 GB TOP 5G »
Kena 5,99 200Giga Limited Edition 5G
Il prezzo è di 5,99 euro al mese e il contributo per l’attivazione è gratis. La promozione è disponibile per chi attiva un nuovo numero o con portabilità da:
Attiva Kena 5,99 200Giga Limited Edition 5G »
Kena Mobile in tutte le sue offerte include servizi di base come Segreteria telefonica e Hotspot per condividere la connessione a Internet con altri dispositivi. Se poi non siete pienamente soddisfatti del vostro piano, avete la possibilità di cambiare offerta gratis quando volete direttamente dall’Area MyKena sul sito o app. In alternativa si può esercitare il diritto di recesso senza costi aggiuntivi o penali per la disattivazione della linea.
Kena Mobile quando si esaurisce il traffico dati incluso nelle offerte blocca in automatico la connessione a Internet per evitare all’utente spese non necessarie. L’operatore low cost consente però di riprendere a navigare quando si vuole tramite il servizio Restart, aprendo un nuovo ciclo mensile della promozione allo stesso prezzo di sempre. Altrimenti si attiverà in automatico il Piano Base Kena che prevede chiamate a 35 cent al minuto, SMS a 25 cent e navigazione a 50 cent ogni 50 MB.
Grazie all’integrazione della tecnologia VoLTE è possibile chiamare con audio di altissima qualità anche mentre navigate su Internet e utilizzate le app in contemporanea.
Kena Mobile propone anche un servizio di smartphone in abbonamento realizzato in collaborazione con Subbyx. Sono disponibili i migliori modelli di telefoni Android e iPhone a partire da 27,68 euro al mese, dando in permuta un vecchio dispositivo. Altrimenti potete scegliere tra una serie di box con all’interno un telefono Android o Apple a partire da 9,99 euro al mese. Per i clienti di Kena Mobile è poi previsto uno sconto del 10% utilizzando il codice KENA10.
Infine, con il servizio Kena Telepass i nuovi clienti che attivano Telepass Sempre entro il 13/10/26 e inseriscono il codice KENA200 prima della conclusione dell’ordine, ottengono gratis per un anno Assistenza Stradale in Italia e in Europa (poi 3,60 euro al mese) e fino a 200 euro di cashback, di cui 150 euro sul carburante o ricarica elettrica (massimo 10 euro al mese su una spesa minima di 30 euro) e 50 euro sui pedaggi in Italia (massimo 5 euro al mese). L’abbonamento a Telepass Sempre è gratis per un anno, poi si rinnova a 4,90 euro al mese.
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Offerte 5G a basso prezzo
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Costi
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Minuti, SMS e Gigabyte
|Super Mobile 150 Special Edition di Optima Mobile
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|Lyca Mobile 5G Portin 599
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|TIM Supreme GPRO
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Tra le migliori offerte 5G a basso prezzo disponibili sul mercato abbiamo anche:
L’offerta di Optima Mobile costa 4,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 9,90 euro, invece di 19,90 euro. La SIM e spedizione sono gratis. In alternativa è disponibile anche l’eSIM. Per ogni amico che si convince a passare a Optima Mobile riceverete entrambi una ricarica da 5 euro in regalo e un mese in omaggio. L’offerta è disponibile solo online entro il 21/9/26.
Attivando l’apposita opzione 5G è possibile navigare in 5G fino a 1 Gbps in download al costo di 1,95 euro al mese, ma con primo mese gratis. Potete quindi avere un’offerta 5G al costo complessivo di 6,90 euro al mese.
L’offerta di Lyca Mobile è disponibile solo con portabilità del numero e costa 5,99 euro al mese, ma i primi 2 rinnovi sono gratis. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi.
Attiva Lyca Mobile 5G Portin 599 »
L’offerta di TIM prevede il primo mese e attivazione gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 5,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito incluso e la spedizione è gratis. L’offerta è disponibile solo con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come CoopVoce, PosteMobile e altri.
Confronta le offerte TIM mobile »
I clienti di TIM per mobile e rete fissa possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa) e navigare fino a 2 Gbps in download con accesso prioritario alla rete dell’operatore. Sono inclusi anche un servizio digitale a scelta tra 200 GB su Google Cloud, TIM Navigazione Sicura 360 o TIM PEC mensile e altri vantaggi come:
TIM Unica Power è gratis per 12 mesi, poi si rinnova a 2,90 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione.