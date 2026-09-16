Kena Mobile propone ad alcuni ex clienti selezionati una nuova offerta "winback" con inclusi minuti illimitati e 200 GB in 5G sulla rete di TIM a 4,99 euro al mese . Scopri a chi è riservata e come attivarla

Kena Mobile nei giorni scorsi ha lanciato una nuova offerta di telefonia mobile della categoria “winback” dedicata agli ex clienti che hanno lasciato i consensi commerciali. La tariffa in questione si chiama Kena 4,99 200GB Limited Edition e con meno di 5 euro al mese permette di avere minuti illimitati e 200 GB in 5G con velocità limitata.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più conveniente per le vostre esigenze ed abitudini di consumo.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Kena Mobile, l’offerta “winback” con 200 GB in 5G a settembre 2026

Kena 4,99 200GB Limited Edition Dettagli Costi 4,99 €/mese

Attivazione gratis Minuti, SMS e Gigabyte minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G fino a 250 Mbps Chi può attivarla ex clienti con SMS dedicato entro il 21/9/26

Kena 4,99 200GB Limited Edition è riservata agli ex clienti che hanno ricevuto l’SMS dedicato. “Torna in Kena a 4,99 euro al mese! – si legge nel messaggio inviato dall’operatore low cost – Per te 200 GB in 5G, minuti illimitati e 200 SMS. Nessun costo per attivazione e SIM. Vai su kena.ly/tornainkena e inserisci il codice ******** entro il 21/09/2026. Verifica copertura 5G, costi e condizioni sul sito”.

Kena 4,99 200GB Limited Edition 5G è quindi disponibile fino al 21/9/26, salvo eventuali proroghe, cliccando sul link presente nell’SMS, selezionando la voce “scopri subito” e poi e inserendo il codice coupon (non cedibile ad altri). Fatto questo l’ex cliente dovrà richiedere la portabilità del numero da qualsiasi altro operatore.

Kena 4,99 200GB Limited Edition 5G quindi include:

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM

in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM 7,5 GB per navigare in roaming in UE

Il costo è di 4,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi.

La velocità della connessione è la stessa prevista dalle offerte 5G “di base” di TIM. In assenza di adeguata copertura è possibile navigare in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Le migliori offerte di Kena Mobile per nuovi clienti a settembre 2026

Offerte Kena Mobile Costi Minuti, SMS e Gigabyte Kena 4,99 150 GB TOP 5G 4,99 €/mese

Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 250 Mbps Kena 5,99 200Giga Limited Edition 5G 5,99 €/mese

Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica

Kena Mobile propone diverse offerte interessanti anche per i nuovi clienti, tutte senza vincoli né costi nascosti. La SIM e spedizione sono gratis, altrimenti potete richiedere un’eSIM direttamente online già in fase di acquisto senza costi aggiuntivi. Per la verifica dell’identità è possibile scegliere tra video identificazione (Video ID Kena Check In) o utilizzare SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Chi passa a Kena Mobile e vuole mantenere il numero di telefono deve fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Poratbility), che verrà eseguita gratuitamente dall’operatore low cost entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Tra le migliori promozioni di Kena Mobile, disponibili entro il 21/9/26 (salvo proproghe), potete scegliere tra:

Kena 4,99 150 GB TOP 5G

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 250 Mbps in download

in download 7,5 GB per navigare in roaming in UE.

Il prezzo è di 4,99 euro al mese e il contributo per l’attivazione è gratis. La promozione è disponibile con portabilità da:

Iliad, Poste Mobile, LycaMobile, Coop Voce, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Dimensione, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu

Attiva Kena 4,99 L150 GB TOP 5G »

Kena 5,99 200Giga Limited Edition 5G

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 5G fino a 250 Mbps in download (+ 100 GB con autoricarica)

in download (+ 100 GB con autoricarica) 9 GB per navigare in roaming in UE

Il prezzo è di 5,99 euro al mese e il contributo per l’attivazione è gratis. La promozione è disponibile per chi attiva un nuovo numero o con portabilità da:

Iliad, Ho Mobile, Poste Mobile, LycaMobile, Coop Voce, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu

Attiva Kena 5,99 200Giga Limited Edition 5G »

I servizi aggiuntivi di Kena Mobile

Kena Mobile in tutte le sue offerte include servizi di base come Segreteria telefonica e Hotspot per condividere la connessione a Internet con altri dispositivi. Se poi non siete pienamente soddisfatti del vostro piano, avete la possibilità di cambiare offerta gratis quando volete direttamente dall’Area MyKena sul sito o app. In alternativa si può esercitare il diritto di recesso senza costi aggiuntivi o penali per la disattivazione della linea.

Kena Mobile quando si esaurisce il traffico dati incluso nelle offerte blocca in automatico la connessione a Internet per evitare all’utente spese non necessarie. L’operatore low cost consente però di riprendere a navigare quando si vuole tramite il servizio Restart, aprendo un nuovo ciclo mensile della promozione allo stesso prezzo di sempre. Altrimenti si attiverà in automatico il Piano Base Kena che prevede chiamate a 35 cent al minuto, SMS a 25 cent e navigazione a 50 cent ogni 50 MB.

Grazie all’integrazione della tecnologia VoLTE è possibile chiamare con audio di altissima qualità anche mentre navigate su Internet e utilizzate le app in contemporanea.

Kena Mobile propone anche un servizio di smartphone in abbonamento realizzato in collaborazione con Subbyx. Sono disponibili i migliori modelli di telefoni Android e iPhone a partire da 27,68 euro al mese, dando in permuta un vecchio dispositivo. Altrimenti potete scegliere tra una serie di box con all’interno un telefono Android o Apple a partire da 9,99 euro al mese. Per i clienti di Kena Mobile è poi previsto uno sconto del 10% utilizzando il codice KENA10.

Infine, con il servizio Kena Telepass i nuovi clienti che attivano Telepass Sempre entro il 13/10/26 e inseriscono il codice KENA200 prima della conclusione dell’ordine, ottengono gratis per un anno Assistenza Stradale in Italia e in Europa (poi 3,60 euro al mese) e fino a 200 euro di cashback, di cui 150 euro sul carburante o ricarica elettrica (massimo 10 euro al mese su una spesa minima di 30 euro) e 50 euro sui pedaggi in Italia (massimo 5 euro al mese). L’abbonamento a Telepass Sempre è gratis per un anno, poi si rinnova a 4,90 euro al mese.

Altre offerte 5G a basso prezzo di settembre 2026

Offerte 5G a basso prezzo Costi Minuti, SMS e Gigabyte Super Mobile 150 Special Edition di Optima Mobile 4,95 €/mese

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps Opzione 5G fino a 1 Gbps a 1,95 €/mese, ma primo mese gratis Lyca Mobile 5G Portin 599 5,99 €/mese

primi 2 rinnovi gratis

Attivazione gratis minuti e SMS illimitati + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps TIM Supreme GPRO 5,99 €/mese

primo mese e attivazione gratis solo online minuti illimitati e 200 SMS + 300 GB in 5G fino a 250 Mbps

Giga illimitati in 5G Ultra fino a 2 Gbps con TIM Unica Power

Tra le migliori offerte 5G a basso prezzo disponibili sul mercato abbiamo anche:

Super Mobile 150 Special Edition di Optima Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone 1 GB per navigare in roaming in UE

L’offerta di Optima Mobile costa 4,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 9,90 euro, invece di 19,90 euro. La SIM e spedizione sono gratis. In alternativa è disponibile anche l’eSIM. Per ogni amico che si convince a passare a Optima Mobile riceverete entrambi una ricarica da 5 euro in regalo e un mese in omaggio. L’offerta è disponibile solo online entro il 21/9/26.

Attivando l’apposita opzione 5G è possibile navigare in 5G fino a 1 Gbps in download al costo di 1,95 euro al mese, ma con primo mese gratis. Potete quindi avere un’offerta 5G al costo complessivo di 6,90 euro al mese.

Attiva Super Mobile Smart »

Lyca Mobile 5G Portin 599

minuti e SMS illimitati

150 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di TIM

fino a 2 Gbps sulla rete di TIM 9 GB per navigare in roaming in UE, UK e Svizzera

L’offerta di Lyca Mobile è disponibile solo con portabilità del numero e costa 5,99 euro al mese, ma i primi 2 rinnovi sono gratis. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi.

Attiva Lyca Mobile 5G Portin 599 »

TIM Supreme GPRO

minuti illimitati e 200 SMS

300 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload

in download e 75 Mbps in upload 7 GB per navigare in roaming in UE

L’offerta di TIM prevede il primo mese e attivazione gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 5,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito incluso e la spedizione è gratis. L’offerta è disponibile solo con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come CoopVoce, PosteMobile e altri.

Confronta le offerte TIM mobile »

I clienti di TIM per mobile e rete fissa possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa) e navigare fino a 2 Gbps in download con accesso prioritario alla rete dell’operatore. Sono inclusi anche un servizio digitale a scelta tra 200 GB su Google Cloud, TIM Navigazione Sicura 360 o TIM PEC mensile e altri vantaggi come:

Canva Pro gratis per 12 mesi senza rinnovo automatico

senza rinnovo automatico sconti sui migliori smartphone mantenendo attiva la SIM/eSIM per almeno 24 mesi

3 mesi gratis di TIMVISION XS con incluso TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 4 euro al mese, invece di 8,99 euro al mese)

con incluso TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 4 euro al mese, invece di 8,99 euro al mese) TIM Voce WiFi per chiamate e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi.

TIM Unica Power è gratis per 12 mesi, poi si rinnova a 2,90 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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