La fibra fino a 10 Gbps è attualmente la tecnologia che garantisce le più alte prestazioni in download e upload. Scopri a chi può servire davvero e le migliori offerte

Fibra fino a 10 Gbps: a chi serve e quanto costa a settembre 2026 Può essere utile per un uso di Internet ad altissima intensità come videomaker e content creator TIM WiFi Casa con Opzione 10 Giga costa 34,90 €/mese

Fibra fino a 10 Gbps: quanto costa e chi ha davvero bisogno di questa velocità?

Con l’evoluzione della fibra ottica oggi è teoricamente possibile raggiungere una velocità di 10 Gbps in download. Il problema è che la copertura in Italia non è ancora così diffusa: la fibra fino a 10 Gbps è infatti disponibile solo in alcune aree di alcuni grandi Comuni.

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Fibra fino a 10 Gbps: a chi può servire

Per l’utente medio una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) fino a 1-2,5 Gbps è più che sufficiente a soddisfare qualsiasi tipo di esigenza. La fibra fino a 10 Gbps, quindi, diventa conveniente solo per i casi d’uso ad altissima intensità. Tra questi, ad esempio, rientrano content creator e videomaker che lavorano con file molto pesanti, effettuano backup importanti nel cloud e hanno il bisogno di inviare terabyte di materiale in pochi minuti.

La fibra fino a 10 Gbps può essere utile anche per piccoli uffici o studi professionali che operano su più server remoti in contemporanea, o per le famiglie che abitano in case di grandi dimensioni in cui si registrano nello stesso momento flussi di streaming in 4K/8K su più schermi, download in background e sono installati dispositivi di domotica avanzati.

Infine, la fibra fino a 10 Gbps può essere interessante per i gamer di fascia alta, anche se di fatto non migliora la latenza durante le sessioni di gioco. Il vantaggio di prestazioni così elevate in download è quello di poter scaricare titoli che superano i 150 GB in pochi minuti, invece di un’ora.

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Fibra fino a 10 Gbps: quanto costa e offerte di settembre 2026

TIM WiFi Casa con Opzione 10 Giga Dettagli Costi 34,90 €/mese (opzione 10 GIGA a 5 €/mese)

(opzione 10 GIGA a 5 €/mese) 29,90 €/mese abbinata a un’offerta mobile

abbinata a un’offerta mobile Attivazione gratis entro il 26/9/26 Servizi inclusi navigazione fino a 10 Gbps in fibra FTTH XGS-PON

chiamate illimitate

modem TIM Hub Ultra

Il prezzo per la fibra fino a 10 Gbps può superare i 50 euro al mese. L’offerta più economica attualmente disponibile è TIM WiFi Casa di TIM a 29,90 euro al mese (invece di 31,90 euro al mese grazie alla Promo Limited entro il 26/9/26), integrata dall’opzione Fibra 10 GIGA a 5 euro al mese. In totale, quindi, si andranno a spendere 34,90 euro al mese, più 39,90 euro una tantum per l’attivazione della linea. Nell’offerta di TIM sono inclusi:

navigazione senza limiti fino a 10 Gbps in download e 2 Gbps in upload in fibra FTTH XGS-PON

chiamate illimitate

modem TIM Hub Ultra con WiFi 7 tri-band (zero euro per 24 mesi, poi 5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone mensile)

TIM WiFi Casa con Opzione 10 Giga in Promo Limited costa invece 29,90 euro al mese per chi è cliente di TIM anche la telefonia mobile.

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I clienti convergenti possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa) e navigare fino a 2 Gbps in download con accesso prioritario alla rete dell’operatore. Avete poi incluso un servizio digitale a scelta tra 200 GB su Google Cloud, TIM Navigazione Sicura 360 o TIM PEC mensile. TIM Unica Power è gratis per 12 mesi, poi si rinnova a 2,90 euro al mese, abbinando tre SIM entro il 26/9/26. Non è previsto un contributo per l’attivazione.

La fibra fino a 10 Gbps di TIM è disponibile in oltre 30 Comuni:

Milano, Roma, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari, Verona, Taranto, Brindisi, Trieste, Trento, Ancona, Bergamo, Brescia, Catania, Messina, Modena, Monza, Padova, Parma, Perugia, Pescara, Prato, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Salerno, Siena, Venezia e Vicenza.

TIM ricorda che la reale velocità di navigazione dipende dalle caratteristiche tecniche e prestazionali del PC. Qualora il computer non fosse provvisto di porta nativa 10 Gbps è necessario l’utilizzo di un adattatore a 10 Gbps, non fornito dall’operatpre. In base all’interfaccia del dispositivo si avranno performance differenti.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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