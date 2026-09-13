Fibra fino a 10 Gbps: quanto costa e chi ha davvero bisogno di questa velocità?

Internet Casa
di Matteo Testa

La fibra fino a 10 Gbps è attualmente la tecnologia che garantisce le più alte prestazioni in download e upload. Scopri a chi può servire davvero e le migliori offerte

In 30 secondi
Fibra fino a 10 Gbps: a chi serve e quanto costa a settembre 2026 Può essere utile per un uso di Internet ad altissima intensità come videomaker e content creator TIM WiFi Casa con Opzione 10 Giga costa 34,90 €/mese
Fibra fino a 10 Gbps: quanto costa e chi ha davvero bisogno di questa velocità?

Con l’evoluzione della fibra ottica oggi è teoricamente possibile raggiungere una velocità di 10 Gbps in download. Il problema è che la copertura in Italia non è ancora così diffusa: la fibra fino a 10 Gbps è infatti disponibile solo in alcune aree di alcuni grandi Comuni.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte fibra ottica dei principali operatori. Vi basta cliccare sul tasto di seguito per avviare la comparazione e trovare in pochi secondi la soluzione più conveniente per le vostre necessità di connettività, che potrete poi attivare comodamente online.

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Fibra fino a 10 Gbps: a chi può servire

Per l’utente medio una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) fino a 1-2,5 Gbps è più che sufficiente a soddisfare qualsiasi tipo di esigenza. La fibra fino a 10 Gbps, quindi, diventa conveniente solo per i casi d’uso ad altissima intensità. Tra questi, ad esempio, rientrano content creator e videomaker che lavorano con file molto pesanti, effettuano backup importanti nel cloud e hanno il bisogno di inviare terabyte di materiale in pochi minuti.

La fibra fino a 10 Gbps può essere utile anche per piccoli uffici o studi professionali che operano su più server remoti in contemporanea, o per le famiglie che abitano in case di grandi dimensioni in cui si registrano nello stesso momento flussi di streaming in 4K/8K su più schermi, download in background e sono installati dispositivi di domotica avanzati.

Infine, la fibra fino a 10 Gbps può essere interessante per i gamer di fascia alta, anche se di fatto non migliora la latenza durante le sessioni di gioco. Il vantaggio di prestazioni così elevate in download è quello di poter scaricare titoli che superano i 150 GB in pochi minuti, invece di un’ora.

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Fibra fino a 10 Gbps: quanto costa e offerte di settembre 2026

TIM WiFi Casa con Opzione 10 Giga Dettagli
Costi
  • 34,90 €/mese (opzione 10 GIGA a 5 €/mese)
  • 29,90 €/mese abbinata a un’offerta mobile
  • Attivazione gratis entro il 26/9/26
Servizi inclusi
  • navigazione fino a 10 Gbps in fibra FTTH XGS-PON
  • chiamate illimitate
  • modem TIM Hub Ultra

Il prezzo per la fibra fino a 10 Gbps può superare i 50 euro al mese. L’offerta più economica attualmente disponibile è TIM WiFi Casa di TIM a 29,90 euro al mese (invece di 31,90 euro al mese grazie alla Promo Limited entro il 26/9/26), integrata dall’opzione Fibra 10 GIGA a 5 euro al mese. In totale, quindi, si andranno a spendere 34,90 euro al mese, più 39,90 euro una tantum per l’attivazione della linea. Nell’offerta di TIM sono inclusi:

  • navigazione senza limiti fino a 10 Gbps in download e 2 Gbps in upload in fibra FTTH XGS-PON
  • chiamate illimitate
  • modem TIM Hub Ultra con WiFi 7 tri-band (zero euro per 24 mesi, poi 5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone mensile)

TIM WiFi Casa con Opzione 10 Giga in Promo Limited costa invece 29,90 euro al mese per chi è cliente di TIM anche la telefonia mobile.

Scopri le offerte TIM fibra »

I clienti convergenti possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa) e navigare fino a 2 Gbps in download con accesso prioritario alla rete dell’operatore. Avete poi incluso un servizio digitale a scelta tra 200 GB su Google Cloud, TIM Navigazione Sicura 360 o TIM PEC mensileTIM Unica Power è gratis per 12 mesi, poi si rinnova a 2,90 euro al mese, abbinando tre SIM entro il 26/9/26. Non è previsto un contributo per l’attivazione.

La fibra fino a 10 Gbps di TIM è disponibile in oltre 30 Comuni:

  • Milano, Roma, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari, Verona, Taranto, Brindisi, Trieste, Trento, Ancona, Bergamo, Brescia, Catania, Messina, Modena, Monza, Padova, Parma, Perugia, Pescara, Prato, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Salerno, Siena, Venezia e Vicenza.

TIM ricorda che la reale velocità di navigazione dipende dalle caratteristiche tecniche e prestazionali del PC. Qualora il computer non fosse provvisto di porta nativa 10 Gbps è necessario l’utilizzo di un adattatore a 10 Gbps, non fornito dall’operatpre. In base all’interfaccia del dispositivo si avranno performance differenti.

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
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