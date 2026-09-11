Attivando un' offerta Internet casa e mobile insieme potete avere in un solo pacchetto una connessione in fibra FTTH e un piano con Giga illimitati per tutta la famiglia a meno di 35 euro al mese . Scopri tutte le promozioni convergenti più convenienti

Scegliere un’offerta Internet casa e mobile insieme è vantaggioso per diversi motivi. Il primo è quello di poter avere uno sconto sulla rete fissa e in molti casi anche di ottenere Giga illimitati per le SIM di tutta la famiglia. Questo tipo di promozioni, poi, consentono di avere un unico referente per quanto riguarda pagamenti e assistenza. Per un’offerta convergente possono bastare anche meno di 35 euro al mese.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte fibra dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più conveniente per le vostre esigenze di connettività su mobile e rete fissa.

Confronta le offerte fibra »

Internet casa e mobile insieme: le migliori offerte di settembre 2026

Offerte fibra + mobile Costi Servizi inclusi IliadBox di Iliad 22,99 €/mese per sempre abbinata a un’offerta mobile (voce + dati)

abbinata a un’offerta mobile (voce + dati) Attivazione a 39,99 € navigazione fino a 5 Gbps in fibra FTTH EPON

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7

SIM con minuti e SMS illimitati e fino a 250 GB in 5G a partire da 9,99 €/mese + 9,99 € per l’attivazione Vodafone Casa Start 23,95 €/mese abbinata a un’offerta mobile

abbinata a un’offerta mobile Attivazione gratis navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

modem con Wi-Fi 6

SIM con minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G a 9,95 €/mese + 10 € per l’attivazione

a + per l’attivazione Giga illimitati in 5G con Infinito Insieme Fastweb Casa Start 23,95 €/mese abbinata a un’offerta mobile navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

modem NeXXt One con Wi‑Fi 6

attivazione inclusa

corsi della Fastweb Digital Academy

SIM con minuti illimitati e 200 SMS + GB illimitati in 5G a partire da 11,95 €/mese + 10 € per l’attivazione TIM WiFi Casa 24,90 €/mese abbinata a un’offerta mobile

abbinata a un’offerta mobile 27,90 €/mese con TIMVISION S

con TIMVISION S Attivazione gratis entro il 26/9/26 navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro

SIM con minuti illimitati e 200 SMS + 20 GB in 5G Ultra a 9,99 €/mese

a Giga illimitati in 5G Ultra con TIM Unica Power Super Fibra Limited Edition di WindTre 24,99 €/mese per 1 anno , poi 29,99 €/mese

, poi 29,99 €/mese 24,99 €/mese per i già clienti mobile

per i già clienti mobile Attivazione gratis navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7

Giga illimitati fino a 3 SIM

12 mesi di Amazon Prime

Di seguito avete un descrizione dettagliata delle migliori offerte Internet casa e mobile insieme che potete attivare direttamente dal comparatore di SOStariffe.it:

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

IliadBox di Iliad

connessione illimitata fino a 5 Gbps in download in fibra FTTH EPON (Fiber to the Home)

chiamate illimitate

modem con supporto al Wi-Fi 7

L’offerta di Iliad costa 22,99 euro al mese per sempre con attivo un piano mobile con voce e dati a partire da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su conto corrente o carta di credito. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro.

Attiva IliadBox per clienti mobile »

Per ottenere il vantaggio fisso e mobile dovrete prima attivare la fibra e poi aggiungere il piano mobile dall’Area Personale Fibra. Il prezzo totale dell’offerta convergente è quindi a partire da 32,98 euro al mese per sempre.

Grazie al servizio IliadClub potete poi aggiungere fino a 4 SIM dell’operatore low cost di amici o parenti e ottenere per tutti fino a 500 GB in 5G al mese.

Già in fase di acquisto online potete aggiungere anche fino a 4 Wi-Fi Extender al costo di 1,99 euro al mese per ciascun dispositivo e la protezione di McAfee Multi Access per i dispositivi di tutta la famiglia a 2,99 euro al mese.

Vodafone Casa Start

connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

modem con Wi-Fi ottimizzato

L’offerta di Vodafone costa 23,95 euro al mese abbinando alla rete fissa una SIM voce e dati con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 150 GB in 5G fino a 2 Gbps a 9,95 euro al mese e 10 euro una tantum per l’attivazione. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 33,90 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis.

Attivando l’opzione Infinito Insieme avrete anche Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.

Con il Wi-Fi Calling potete chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi.

Potete poi aggiungere Fastweb Power Control per monitorare in tempo reale i consumi di elettricità a 1 euro al mese, invece di 3 euro al mese. Attivazione Plug a 19,95 euro.

Attiva Vodafone Casa Start + mobile »

Attivando la fibra insieme a un’offerta di Fastweb Energia Flat avrete uno sconto fino a 22 euro al mese.

Fastweb Casa Start

connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

un modem Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6

attivazione inclusa

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Casa costa 23,95 euro al mese abbinando alla rete fissa una SIM voce e dati di Fastweb Mobile con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps a partire da 11,95 euro al mese e 10 euro una tantum per l’attivazione. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 33,90 euro al mese.

Abbinando alla fibra anche Luce Flat o Gas Flex riceverete uno sconto fino a 312 euro all’anno in bolletta.

Potete poi aggiungere i seguenti servizi:

Wi-Fi Booster con Alexa integrata a 2 euro al mese

con Alexa integrata a 2 euro al mese Fastweb Protect per la protezione di tutti i dispositivi della famiglia e con inclusa una polizza assicurativa Wallife a 3 euro al mese

per la protezione di tutti i dispositivi della famiglia e con inclusa una polizza assicurativa Wallife a 3 euro al mese Fastweb Club con ogni mese nuovi sconti, vantaggi e premi a 3 euro al mese

con ogni mese nuovi sconti, vantaggi e premi a 3 euro al mese Fastweb Power Control a 1 euro al mese, invece di 3 euro al mese. Attivazione Plug a 19,95 euro

Attiva Fastweb Casa Start + mobile »

TIM WiFi Casa

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH (Fiber to the Home) in oltre 1.500 Comuni

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro (zero euro per 24 mesi, poi 5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone mensile)

L’offerta di TIM grazie alla Promo Limited costa 24,90 euro al mese, invece di 31,90 euro al mese, in abbinamento a un piano mobile con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 11 GB utilizzabili anche in roaming in Ue, a 9,99 euro al mese con addebito in fattura. Il prezzo per l’offerta convergente per i nuovi clienti mobile diventa quindi di 34,89 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 39,90 euro.

Potete anche aggiungere Wi-Fi Priority gratis per una connessione Internet a prova di steaming, gaming e intelligenza artificiale, invece di 5 euro al mese.

I clienti convergenti possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa) e navigare fino a 2 Gbps in download con accesso prioritario alla rete dell’operatore. Avete poi incluso un servizio digitale a scelta tra 200 GB su Google Cloud, TIM Navigazione Sicura 360 o TIM PEC mensile. TIM Unica Power è gratis per 12 mesi, poi si rinnova a 2,90 euro al mese, abbinando tre SIM entro il 26/9/26. Non è previsto un contributo per l’attivazione.

Al prezzo di 27,90 euro al mese, invece di 50,89 euro al mese, i clienti convergenti di TIM possono aggiungere un abbonamento TIMVISION M per vedere film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport. Avete inclusi anche Infinity+, Netflix Standard con pubblicità, Disney+ Standard con pubblicità, HBO Max base con pubblicità. Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito.

Scopri le offerte TIM fibra »

Super Fibra Limited Edition di WindTre

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime

Wi-Fi Calling per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete WiFi libera

Dopo avere verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potete attivare l’offerta di WindTre al prezzo di 24,99 euro al mese, se siete già clienti dell’operatore per la telefonia mobile. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 1,99 euro al mese per 24 mesi.

Attiva Super Fibra di WindTre »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

PASSA ALLA CHAT TI SERVE AIUTO?

« notizia precedente Offerte 5G sotto i 10 euro: Iliad, ho., Spusu e Kena a confronto notizia successiva »