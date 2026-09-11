Internet casa e mobile insieme: le offerte sotto i 35 euro di settembre 2026

A2A Energia
di Matteo Testa

Attivando un'offerta Internet casa e mobile insieme potete avere in un solo pacchetto una connessione in fibra FTTH e un piano con Giga illimitati per tutta la famiglia a meno di 35 euro al mese. Scopri tutte le promozioni convergenti più convenienti

In 30 secondi
Le migliori offerte Internet più mobile di settembre 2026
  1. Potete avere uno sconto sulla fibra e Giga illimitati per tutta la famiglia
  2. Un solo referente per pagamenti e assistenza
  3. Con Iliad potete avere la fibra FTTH + SIM con fino a 250 GB in 5G a partire da 32,98 €/mese per sempre
Internet casa e mobile insieme: le offerte sotto i 35 euro di settembre 2026

Scegliere un’offerta Internet casa e mobile insieme è vantaggioso per diversi motivi. Il primo è quello di poter avere uno sconto sulla rete fissa e in molti casi anche di ottenere Giga illimitati per le SIM di tutta la famiglia. Questo tipo di promozioni, poi, consentono di avere un unico referente per quanto riguarda pagamenti e assistenza. Per un’offerta convergente possono bastare anche meno di 35 euro al mese.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte fibra dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più conveniente per le vostre esigenze di connettività su mobile e rete fissa.

Confronta le offerte fibra »

Internet casa e mobile insieme: le migliori offerte di settembre 2026

Offerte fibra + mobile Costi Servizi inclusi
IliadBox di Iliad
  • 22,99 €/mese per sempre abbinata a un’offerta mobile (voce + dati)
  • Attivazione a 39,99
  • navigazione fino a 5 Gbps in fibra FTTH EPON
  • chiamate illimitate
  • modem Wi-Fi 7
  • SIM con minuti e SMS illimitati e fino a 250 GB in 5G a partire da 9,99 €/mese + 9,99 per l’attivazione
Vodafone Casa Start
  • 23,95 €/mese abbinata a un’offerta mobile
  • Attivazione gratis
  • navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate a consumo
  • modem con Wi-Fi 6
  • SIM con minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G a 9,95 €/mese + 10 per l’attivazione
  • Giga illimitati in 5G con Infinito Insieme
Fastweb Casa Start
  • 23,95 €/mese abbinata a un’offerta mobile
  • navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate a consumo
  • modem NeXXt One con Wi‑Fi 6
  • attivazione inclusa
  • corsi della Fastweb Digital Academy
  • SIM con minuti illimitati e 200 SMS + GB illimitati in 5G a partire da 11,95 €/mese + 10 per l’attivazione
TIM WiFi Casa
  • 24,90 €/mese abbinata a un’offerta mobile
  • 27,90 €/mese con TIMVISION S
  • Attivazione gratis entro il 26/9/26
  • navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem TIM Hub Pro
  • SIM con minuti illimitati e 200 SMS + 20 GB in 5G Ultra a 9,99 €/mese
  • Giga illimitati in 5G Ultra con TIM Unica Power
Super Fibra Limited Edition di WindTre
  • 24,99 €/mese per 1 anno, poi 29,99 €/mese
  • 24,99 €/mese per i già clienti mobile
  • Attivazione gratis
  • navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem Wi-Fi 7
  • Giga illimitati fino a 3 SIM
  • 12 mesi di Amazon Prime

Di seguito avete un descrizione dettagliata delle migliori offerte Internet casa e mobile insieme che potete attivare direttamente dal comparatore di SOStariffe.it:

Verifica la tua copertura
Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL
Abbiamo preso in carico la tua richiesta!
Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te.

IliadBox di Iliad

  • connessione illimitata fino a 5 Gbps in download in fibra FTTH EPON (Fiber to the Home)
  • chiamate illimitate
  • modem con supporto al Wi-Fi 7

L’offerta di Iliad costa 22,99 euro al mese per sempre con attivo un piano mobile con voce e dati a partire da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su conto corrente o carta di credito. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro.

Attiva IliadBox per clienti mobile »

Per ottenere il vantaggio fisso e mobile dovrete prima attivare la fibra e poi aggiungere il piano mobile dall’Area Personale Fibra. Il prezzo totale dell’offerta convergente è quindi a partire da 32,98 euro al mese per sempre.

Grazie al servizio IliadClub potete poi aggiungere fino a 4 SIM dell’operatore low cost di amici o parenti e ottenere per tutti fino a 500 GB in 5G al mese.

Già in fase di acquisto online potete aggiungere anche fino a 4 Wi-Fi Extender al costo di 1,99 euro al mese per ciascun dispositivo e la protezione di McAfee Multi Access per i dispositivi di tutta la famiglia a 2,99 euro al mese.

Vodafone Casa Start

  • connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate a consumo
  • modem con Wi-Fi ottimizzato

L’offerta di Vodafone costa 23,95 euro al mese abbinando alla rete fissa una SIM voce e dati con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 150 GB in 5G fino a 2 Gbps a 9,95 euro al mese e 10 euro una tantum per l’attivazione. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 33,90 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis.

Attivando l’opzione Infinito Insieme avrete anche Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.

Con il Wi-Fi Calling potete chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi.

Potete poi aggiungere Fastweb Power Control per monitorare in tempo reale i consumi di elettricità a 1 euro al mese, invece di 3 euro al mese. Attivazione Plug a 19,95 euro.

Attiva Vodafone Casa Start + mobile »

Attivando la fibra insieme a un’offerta di Fastweb Energia Flat avrete uno sconto fino a 22 euro al mese.

Fastweb Casa Start

  • connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate a consumo
  • un modem Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6
  • attivazione inclusa
  • corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Casa costa 23,95 euro al mese abbinando alla rete fissa una SIM voce e dati di Fastweb Mobile con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps a partire da 11,95 euro al mese e 10 euro una tantum per l’attivazione. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 33,90 euro al mese.

Abbinando alla fibra anche Luce Flat o Gas Flex riceverete uno sconto fino a 312 euro all’anno in bolletta.

Potete poi aggiungere i seguenti servizi:

  • Wi-Fi Booster con Alexa integrata a 2 euro al mese
  • Fastweb Protect per la protezione di tutti i dispositivi della famiglia e con inclusa una polizza assicurativa Wallife a 3 euro al mese
  • Fastweb Club con ogni mese nuovi sconti, vantaggi e premi a 3 euro al mese
  • Fastweb Power Control a 1 euro al mese, invece di 3 euro al mese. Attivazione Plug a 19,95 euro

Attiva Fastweb Casa Start + mobile »

TIM WiFi Casa

  • navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH (Fiber to the Home) in oltre 1.500 Comuni
  • chiamate illimitate
  • modem TIM Hub Pro (zero euro per 24 mesi, poi 5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone mensile)

L’offerta di TIM grazie alla Promo Limited costa 24,90 euro al mese, invece di 31,90 euro al mese, in abbinamento a un piano mobile con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 11 GB utilizzabili anche in roaming in Ue, a 9,99 euro al mese con addebito in fattura. Il prezzo per l’offerta convergente per i nuovi clienti mobile diventa quindi di 34,89 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 39,90 euro.

Potete anche aggiungere Wi-Fi Priority gratis per una connessione Internet a prova di steaming, gaming e intelligenza artificiale, invece di 5 euro al mese.

I clienti convergenti possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa) e navigare fino a 2 Gbps in download con accesso prioritario alla rete dell’operatore. Avete poi incluso un servizio digitale a scelta tra 200 GB su Google Cloud, TIM Navigazione Sicura 360 o TIM PEC mensileTIM Unica Power è gratis per 12 mesi, poi si rinnova a 2,90 euro al mese, abbinando tre SIM entro il 26/9/26. Non è previsto un contributo per l’attivazione.

Al prezzo di 27,90 euro al mese, invece di 50,89 euro al mese, i clienti convergenti di TIM possono aggiungere un abbonamento TIMVISION M per vedere film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport. Avete inclusi anche Infinity+, Netflix Standard con pubblicità, Disney+ Standard con pubblicità, HBO Max base con pubblicità. Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito.

Scopri le offerte TIM fibra »

Super Fibra Limited Edition di WindTre

  • navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)
  • Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia
  • 12 mesi di Amazon Prime
  • Wi-Fi Calling per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete WiFi libera

Dopo avere verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potete attivare l’offerta di WindTre al prezzo di 24,99 euro al mese, se siete già clienti dell’operatore per la telefonia mobile. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 1,99 euro al mese per 24 mesi.

Attiva Super Fibra di WindTre »

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
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