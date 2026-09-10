- L'offerta al prezzo più basso è quella di Kena Mobile con inclusi 150 GB a 4,99 €/mese
- L'offerta con più Giga è TOP 230 di Iliad con 230 GB a 9,99 €/mese
Non serve spendere tanto per avere un piano mobile con molti Giga e navigare in 5G alla massima velocità. Il confronto tra le migliori offerte 5G sotto i 10 euro al mese di Iliad, ho. Mobile, Spusu e Kena Mobile
In pochi mesi il numero di operatori virtuali o MVNO (Mobile Virtual Network Operator) che hanno fatto il loro ingresso nel mercato 5G è cresciuto esponenzialmente. Ciò ha portato a un notevole abbassamento del prezzo di accesso alle reti di ultima generazione. Con meno di 10 euro al mese si può facilmente attivare un’offerta di telefonia mobile con inclusi minuti illimitati e fino a 230 GB in 5G alla massima velocità.
Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte 5G dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la proposta più conveniente in base alle vostre esigenze e abitudini di consumo.
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Offerte 5G
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Costi
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Minuti, SMS e Gigabyte
|Kena 4,99 150 GB TOP5G di Kena Mobile
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|ho. 5,95 di ho. Mobile
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|Spusu 200 XL 5G
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|TOP 230 di Iliad
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Abbiamo quindi preso in cosiderazione le migliori offerte 5G sotto i 10 euro al mese di Iliad, Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu. Il marchio low cost di TIM è quello che garantisce il prezzo più basso, anche se è previsto un limite alla velocità. Il contributo per l’attivazione è gratis, al contrario degli altri operatori oggetto del confronto.
Spusu include il servizio “Riserva Dati“, che permette di convertire i minuti, SMS e Gigabyte non utilizzati durante il mese in traffico dati aggiuntivo disponibile quando si esaurisce quello incluso nel piano. In più, il prezzo è fisso per sempre.
Anche Iliad afferma di mantenere il canone mensile invariato “per sempre” e, sebbene il prezzo sia il più alto tra gli operatori considerati, è l’unico a proporre uno sconto sulla linea fissa in convergenza.
Le offerte 5G di ho. Mobile hanno tecnicamente un prezzo di partenza di 9,95 euro al mese. Però, è possibile risparmiare attivando prima la tariffa 4G al prezzo più basso del marchio low cost di Vodafone e poi l’apposita opzione ho. Il Turbo con inclusa la navigazione in 5G senza limiti alla velocità.
Vi ricordiamo che per non perdere il numero di telefono nel cambio di operatore dovete richiedere la portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente dal nuovo gestore entro un massimo di tre giorni lavorativi.
Ecco quindi una descrizione dettagliata delle offerte 5G sotto i 10 euro al mese più interessanti oggi disponibili:
L’offerta di Kena Mobile costa 4,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).
L’offerta è disponibile solo entro il 22/9/26, salvo proroghe, per chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Spusu e altri.
Attiva Kena 4,99 150 GB TOP 5G »
L’offerta di ho. Mobile costa 5,95 euro al mese, a cui dovete aggiungere una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. La SIM e spedizione sono gratis, altrimenti potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 0,05 euro. Potete poi effettuare la verifica dell’identità anche più comodamente con lo SPID. L’offerta è disponibile fino al 24/9/26, salvo proroghe.
Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Kena Mobile e altri. Altrimenti il costo è di 29,90 euro.
Attivando l’opzione ho. Il Turbo potrete invece navigare in 5G fino a 2 Gbps in download al costo di 1,29 euro al mese. In assenza di adeguata copertura, è possibile navigare in 4G fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è inclusa in ho.+, insieme a sconti e vantaggi, al costo di 1,99 euro al mese. Potete quindi avere un’offerta 5G al costo complessivo di 7,94 euro al mese.
L’offerta di Spusu costa 7,89 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete richiedere un’eSIM e cambiare offerta una volta al mese.
I Giga di riserva non hanno scadenza e diventano disponibili nel momento in cui si esaurisce il traffico dati incluso. Potete accumulare Giga extra fino alla soglia massima prevista dalla promozione.
L’offerta di Iliad costa 9,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione di SIM/eSIM è di 9,99 euro, mentre la spedizione è gratis. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino alle 15:00 del 29/9/26.
Scegliendo il pagamento automatico su conto corrente o carta di credito/debito avete poi la possibilità di attivare un’offerta Internet casa con inclusa una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) o FWA (Fixed Wireless Access) a partire da 22,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione della linea è di 39,99 euro. Per ottenere il vantaggio per i clienti convergenti dovrete prima attivare la linea fissa o poi aggiungere l’offerta mobile dall’Area Personale Fibra.
Con Iliadclub potete poi aggiungere fino a 4 SIM di amici e parenti per avere tutti 500 GB in 5G al mese in Italia e 25 GB per navigare in roaming in Ue.