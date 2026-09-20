Carte con cashback: le offerte di settembre 2026 per recuperare parte delle spese

Carte di Credito
di Davide Raia

Uno dei modi più vantaggiosi per gestire le spese è quello di affidarsi a carte con cashback che permettono di trasformare una parte di quanto speso in un guadagno. Ecco quali sono le migliori carte con cashback da richiedere a settembre 2026.

In 30 secondi
Le migliori carte con cashback di settembre 2026:
  • Rimborso diretto sul conto: BBVA propone un conto a canone zero che garantisce il 4% di cashback per i primi 6 mesi su un massimo di 210 euro di spesa mensile, oltre al 4% di remunerazione sulla liquidità.
  • Cashback automatico da investire: Trade Republic offre un "saveback" dell'1% (fino a 1.500 euro di spesa al mese) che viene reinvestito automaticamente in azioni o ETF tramite il conto titoli gratuito.
  • Punti per viaggi e sconti: Carte come Revolut e American Express (Oro e Platino) convertono le spese in punti (RevPoints o Membership Rewards) da trasformare in miglia aeree, soggiorni o sconti diretti sugli acquisti.
Carte con cashback: le offerte di settembre 2026 per recuperare parte delle spese

Una carta con cashback può rappresentare una valida opzione per gestire le proprie spese, grazie alla possibilità di ottenere un guadagno aggiuntivo.

Il cashback può essere proposto in varie forme: la più diffusa è un rimborso in denaro che viene accreditato periodicamente sul conto corrente.

Ci sono, però, anche carte che possono garantire altre forme di rimborso, ad esempio in punti da trasformare in miglia aeree, buoni sconto etc, oppure denaro da investire nel conto titoli abbinato.

Ecco quali sono le opzioni migliori da scegliere a settembre:

BBVA

Con il Conto BBVA è possibile accedere a un conto a canone zero che, in via promozionale, mette a disposizione dei nuovi clienti interessi al 4% e cashback al 4% per i primi 6 mesi dall’apertura.

Per quanto riguarda il cashback, è possibile ottenere un rimborso su un totale di 210 euro al mese di acquisti. Per accedere alla promo di BBVA è sufficiente seguire il link qui di sotto.

Apri qui il Conto BBVA »

Trade Republic

Un’altra opzione per una carta con cashback arriva da Trade Republic, conto online a canone zero che include interessi al 3% sulla liquidità non vincolata.

Al conto è abbinata la carta di debito, a canone zero, che permette di ottenere un “saveback” dell’1% sulle spese, fino a un massimo di 1.500 euro di spese mensili.

Il cashback viene investito in automatico, tramite il conto titoli abbinato al conto corrente e completamente gratuito. Il cliente può scegliere lo strumento finanziario in cui investire il rimborso (titolo azionario oppure un ETF).

Per aprire il conto basta seguire il link qui di sotto.

Apri qui il Conto Trade Republic »

Revolut

Anche con Revolut è possibile ottenere una carta con cashback. In questo caso, però, le spese si traducono in RevPoints, utilizzabili per ottenere miglia aeree, prenotare soggiorni e ottenere buoni sconto (su Amazon e altri partner).

Il rapporto tra euro spesi e punti ottenuti dipende dal piano Revolut scelto. La versione Ultra è quella con il rapporto più vantaggioso. I RevPoints sono disponibili anche con il piano Standard a canone zero.

Da segnalare che i professionisti che scelgono Revolut hanno la possibilità di aprire un sotto-conto Revolut Pro con carta abbinata. In questo caso, è possibile sfruttare un vero e proprio cashback sulle spese, fino all’1%, senza limitazioni sul totale.

Apri qui il Conto Revolut »

American Express

Da valutare anche le carte di credito American Express che consentono di accumulare punti Club Membership Rewards da convertire in miglia aeree, soggiorni o anche semplicemente da trasformare in uno sconto sugli acquisti effettuati con la carta stessa.

In questo momento, è possibile ottenere Carta Oro, con canone zero per un anno (poi 20 euro al mese) che consente di ottenere fino a 31.250 punti Membership Rewards, spendendo 4.000 euro nei primi 6 mesi. Questi punti possono essere spesi per ottenere 125 euro di sconto sugli acquisti o per diversi altri vantaggi. La carta è disponibile tramite il link qui di sotto.

Richiedi qui Carta Oro »

Da segnalare anche la Carta Platino, che costa 70 euro al mese, garantendo una lunga serie di vantaggi, come l’accesso alle lounge aeroportuali, l’assicurazione viaggi e molto altro ancora.

La carta consente di ottenere 31.250 punti Membership Rewards ogni 2.000 euro di spesa effettuata nei primi 6 mesi dall’emissione della Carta, fino ad un massimo di 125.000 punti bonus Membership Rewards.

Per richiedere la carta basta seguire il link qui di sotto.

Richiedi qui Carta Platino »

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
« notizia precedente « notizia successiva »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Carte con cashback: le offerte di settembre 2026 per recuperare parte delle spese
Carte di Credito
angle-right
WINDTRE proroga le promo Internet casa fino al 20 settembre: FWA con attivazione gratis e prezzo bloccato
Internet Casa
angle-right
TIM torna a raddoppiare i Giga a 4,99 euro: 5G sempre più economico
Telefonia Mobile
angle-right
TIM cambia strategia sulle offerte operator attack: meno sconti per chi arriva da Lyca Mobile
Telefonia Mobile
angle-right
Kena porta 200 GB in 5G a 4,99 euro: la guerra dei prezzi mobile scende ancora
Kena Mobile
angle-right
Fibra fino a 10 Gbps: quanto costa e chi ha davvero bisogno di questa velocità?
Internet Casa
angle-right
Luce e gas, prezzo fisso o indicizzato: cosa conviene scegliere a settembre 2026?
Energia
angle-right
Internet casa e mobile insieme: le offerte sotto i 35 euro di settembre 2026
Internet Casa
angle-right
Offerte 5G sotto i 10 euro: Iliad, ho., Spusu e Kena a confronto
Telefonia Mobile
angle-right
Offerte mobile con Giga di riserva: come funzionano e quando convengono
Telefonia Mobile
angle-right
Le nostre Guide
I migliori 10 cellulari non smartphone di settembre 2026
di Alessandro Voci
angle-right
Come usare la mail TIM da smartphone e tablet
di Alessandro Voci
angle-right
App gratuita per allenarsi a casa: le migliori applicazioni per allenarsi ogni giorno a corpo libero
di Alessandro Voci
angle-right
Come pagare in Brasile: carte di credito, bancomat e prepagate accettate
di Alessandro Voci
angle-right
Hotspot ho. Mobile: come impostarlo sul cellulare
di Alessandro Voci
angle-right
Avviso di chiamata WINDTRE: come disattivarlo
di Alessandro Voci
angle-right
Formula 1 su DAZN: si può vedere in diretta? Alternative, costi e soluzioni a settembre 2026
di Alessandro Voci
angle-right
Bonus condizionatore settembre 2026: come richiederlo e quali detrazioni sono previste
di Alessandro Voci
angle-right
Costi per attivare un POS in Italia: quanto costa oggi e perché conviene più che in passato
di Alessandro Voci
angle-right
Differenze tra BancoPosta e PostePay: quale scegliere e perché
di Alessandro Voci
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.