Uno dei modi più vantaggiosi per gestire le spese è quello di affidarsi a carte con cashback che permettono di trasformare una parte di quanto speso in un guadagno. Ecco quali sono le migliori carte con cashback da richiedere a settembre 2026 .

Una carta con cashback può rappresentare una valida opzione per gestire le proprie spese, grazie alla possibilità di ottenere un guadagno aggiuntivo.

Il cashback può essere proposto in varie forme: la più diffusa è un rimborso in denaro che viene accreditato periodicamente sul conto corrente.

Ci sono, però, anche carte che possono garantire altre forme di rimborso, ad esempio in punti da trasformare in miglia aeree, buoni sconto etc, oppure denaro da investire nel conto titoli abbinato.

Ecco quali sono le opzioni migliori da scegliere a settembre:

BBVA

Con il Conto BBVA è possibile accedere a un conto a canone zero che, in via promozionale, mette a disposizione dei nuovi clienti interessi al 4% e cashback al 4% per i primi 6 mesi dall’apertura.

Per quanto riguarda il cashback, è possibile ottenere un rimborso su un totale di 210 euro al mese di acquisti. Per accedere alla promo di BBVA è sufficiente seguire il link qui di sotto.

Apri qui il Conto BBVA »

Trade Republic

Un’altra opzione per una carta con cashback arriva da Trade Republic, conto online a canone zero che include interessi al 3% sulla liquidità non vincolata.

Al conto è abbinata la carta di debito, a canone zero, che permette di ottenere un “saveback” dell’1% sulle spese, fino a un massimo di 1.500 euro di spese mensili.

Il cashback viene investito in automatico, tramite il conto titoli abbinato al conto corrente e completamente gratuito. Il cliente può scegliere lo strumento finanziario in cui investire il rimborso (titolo azionario oppure un ETF).

Per aprire il conto basta seguire il link qui di sotto.

Apri qui il Conto Trade Republic »

Revolut

Anche con Revolut è possibile ottenere una carta con cashback. In questo caso, però, le spese si traducono in RevPoints, utilizzabili per ottenere miglia aeree, prenotare soggiorni e ottenere buoni sconto (su Amazon e altri partner).

Il rapporto tra euro spesi e punti ottenuti dipende dal piano Revolut scelto. La versione Ultra è quella con il rapporto più vantaggioso. I RevPoints sono disponibili anche con il piano Standard a canone zero.

Da segnalare che i professionisti che scelgono Revolut hanno la possibilità di aprire un sotto-conto Revolut Pro con carta abbinata. In questo caso, è possibile sfruttare un vero e proprio cashback sulle spese, fino all’1%, senza limitazioni sul totale.

Apri qui il Conto Revolut »

American Express

Da valutare anche le carte di credito American Express che consentono di accumulare punti Club Membership Rewards da convertire in miglia aeree, soggiorni o anche semplicemente da trasformare in uno sconto sugli acquisti effettuati con la carta stessa.

In questo momento, è possibile ottenere Carta Oro, con canone zero per un anno (poi 20 euro al mese) che consente di ottenere fino a 31.250 punti Membership Rewards, spendendo 4.000 euro nei primi 6 mesi. Questi punti possono essere spesi per ottenere 125 euro di sconto sugli acquisti o per diversi altri vantaggi. La carta è disponibile tramite il link qui di sotto.

Richiedi qui Carta Oro »

Da segnalare anche la Carta Platino, che costa 70 euro al mese, garantendo una lunga serie di vantaggi, come l’accesso alle lounge aeroportuali, l’assicurazione viaggi e molto altro ancora.

La carta consente di ottenere 31.250 punti Membership Rewards ogni 2.000 euro di spesa effettuata nei primi 6 mesi dall’emissione della Carta, fino ad un massimo di 125.000 punti bonus Membership Rewards.

Per richiedere la carta basta seguire il link qui di sotto.

Richiedi qui Carta Platino »

Davide Raia Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it Nato e cresciuto a, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi agrazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia Cinquecolonne.it . Collabora attivamente condal, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione didell’

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