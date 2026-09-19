WINDTRE proroga le promo Internet casa fino al 20 settembre: FWA con attivazione gratis e prezzo bloccato

Internet Casa
di Matteo Testa

WINDTRE ha prorogato fino al 20/9/26 la sua offerta FWA con attivazione gratis, prezzo bloccato e inclusi 12 mesi di Amazon Prime e Giga illimitati per gli smartphone della famiglia. Scopri come attivarla

In 30 secondi
Offerta FWA di WINDTRE prorogata fino al 20/9/26
  1. Avete inclusi una connessione in FWA fino a 300 Mbps, 12 mesi di Amazon Prime e Giga illimitati
  2. Prezzo bloccato 24 mesi e attivazione gratis
WINDTRE proroga le promo Internet casa fino al 20 settembre: FWA con attivazione gratis e prezzo bloccato

WINDTRE ha scelto di prorogare fino al 20 settembre il suo portafoglio di offerte per la telefonia mobile e la rete fissa, permettendo ai nuovi clienti di attivare le promozioni lanciate durante l’estate. In particolare, l’operatore consente di attivare la sua principale offerta FWA (Fixed Wireless Access) con attivazione gratis e prezzo bloccato per 24 mesi.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte fisso dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e trovare così in pochi secondi la soluzione perfetta per le vostre esigenze di connettività, che potrete poi attivare comodamente online.

Super Internet Casa FWA 5G: caratteristiche e prezzo a settembre 2026

Super Internet Casa FWA 5G Dettagli
Costi
  • 19,99 €/mese per 1 anno, poi 24,99 €/mese
  • Attivazione gratis
Servizi inclusi
  • navigazione illimitata fino a 300 Mbps in FWA 5G
  • modem e installazione antenna
  • Giga illimitati fino a 3 SIM
  • 12 mesi di Amazon Prime

Dopo aver verificato gratis la copertura al vostro indirizzo sul comparatore di SOStariffe.it, potete attivare Super Internet Casa FWA 5G al prezzo di 19,99 euro al mese per 1 anno, poi 24,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 1,99 euro al mese per 24 rate. Il contributo per l’attivazione rateizzato è azzerato anche acquistandola in negozio inserendo il coupon “FWAZERO”. Sono inclusi:

  • navigazione illimitata fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload in FWA
  • modem Wi-Fi 7 e antenna 5G (12,99 euro al mese per 48 rate già inclusi nel canone)
  • Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia
  • 12 mesi di Amazon Prime

Confronta le offerte WindTre fisso »

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Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te.

Altre offerte FWA convenienti a settembre 2026

Offerte FWA Costi Servizi inclusi
Super Casa Smart FWA di Optima
  • 19,90 €/mese per un anno, poi 9,90 €/mese, abbinata a un’offerta Luce e/o Gas
  • Attivazione a 29,90
  • navigazione illimitata fino a 300 Mbps in FWA
  • chiamate a consumo
  • modem a 3,95 €/mese
  • Offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero
Vodafone Casa FWA Light
  • 25,95 €/mese
  • Attivazione gratis solo online
  • navigazione illimitata fino a 300 Mbps in FWA 5G
  • chiamate illimitate
  • modem incluso
Fastweb Casa FWA Light
  • 25,95 €/mese
  • navigazione illimitata fino a 300 Mbps in FWA 5G
  • chiamate illimitate
  • modem incluso
  • attivazione inclusa
TIM WiFi Casa FWA 5G
  • 29,90 €/mese
  • 24,90 €/mese per i nuovi clienti mobile
  • 14,90 €/mese per la seconda linea FWA
  • 29,90 €/mese con TIMVISION S
  • Attivazione a 39,90
  • navigazione illimitata fino a 300 Mbps in FWA 5G
  • chiamate illimitate
  • modem incluso

Con meno di 20 euro al mese potete attivare altre offerte FWA altrettanto interessanti come:

Super Casa Smart FWA di Optima

  • connessione senza limiti fino a 300 Mbps in download in FWA
  • chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)
  • modem a 3,95 euro al mese
  • buono Amazon da 49,90 euro (entro il 6/9/26)
  • sconto pari al costo mensile del mobile

L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile entro il 6/9/26, salvo proroghe, solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas.

Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.

Vodafone Casa FWA Light

  • navigazione senza limiti fino a 300 Mbps in download in FWA 5G
  • chiamate a 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta (solo mobili nazionali)
  • modem FWA e antenna esterna
  • attivazione inclusa (5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone)

L’offerta di Vodafone costa 25,95 euro al mese in esclusiva online. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis per il FWA Indoor o 39,95 euro per il FWA Outdoor.

Chi attiva questa offerta ma è già cliente di Vodafone per il mobile può aggiungere l’opzione Infinito Insieme per avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.

Attiva Vodafone Casa FWA Light »

Fastweb Casa FWA Light

  • navigazione senza limiti fino a 300 Mbps in download in FWA su Rete 5G
  • modem NeXXt One con Wi‑Fi
  • installazione di una piccola antenna inclusa
  • corsi e workshop della Fastweb Digital Academy
  • attivazione inclusa

L’offerta di Fastweb Casa costa 25,95 euro al mese senza vincoli.

Dopo l’attivazione della fibra potrete aggiungere anche una offerta di Fastweb Mobile con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps a partire da 9,95 euro al mese senza vincoli. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM o eSIM, che potete richiedere anche online, costa 10 euro. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID. L’offerta convergente (fisso più mobile) avrà quindi un prezzo di partenza di 33,90 euro al mese.

Potete anche aggiungere:

  • Fastweb Power Control per il monitoraggio dei consumi elettrici a 1 euro al mese, invece di 3 euro al mese. Il contributo per l’attivazione di Power Control Plug è di 19,95 euro.
  • Fastweb Protect per la sicurezza di tutti i dispositivi connessi a 3 euro al mese

Attiva Fastweb Casa Light FWA»

TIM WiFi Casa FWA

  • navigazione senza limiti fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload in FWA 5G Outdoor e Indoor o fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload in FWA 4G Outdoor e Indoor
  • chiamate illimitate
  • modem FWA autoinstallante in comodato d’uso gratuito (soluzione Indoor)
  • modem TIM HUB+ (5 euro al mese per 48 mesi in promozione a zero euro al mese per i primi 24 mesi, poi 5 euro al mese per i restanti 24 mesi) più antenna da esterno installata gratuitamente da un tecnico specializzato (soluzione Outdoor)
  • Attivazione a 5 euro al mese per i primi 24 mesi già inclusi nel canone mensile (soluzione Outdoor)

L’offerta di TIM costa 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro.

Il prezzo è invece di 24,90 euro al mese in abbinamento a un’offerta mobile. In questo caso potete attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare della rete fissa) e navigare fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload in tutte le principali città e località turistiche in Italia con accesso prioritario alla rete dell’operatore. TIM Unica Power è gratis per 12 mesi, poi 2,90 euro al mese, abbinando almeno 3 SIM entro il 26/9/26.

Se attivate una linea FWA per la seconda casa il prezzo è scontato a 14,90 euro al mese.

TIM WiFi Casa FWA in abbinamento all’offerta TIMVISION S costa 29,90 euro al mese, invece di 44,89 euro al mese. In questo caso l’offerta TV vi costerà 96 euro invece di 179,88 euro, suddivisi in 12 mensilità a 8 euro anziché 14,99 euro. Oltre alla rete fissa avrete inclusi TIMVISION Play per vedere film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport oltre ai piani Standard con pubblicità di Netflix e HBO Max e Infinity+.

Scopri le offerte TIM fisso »

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
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