- Avete inclusi una connessione in FWA fino a 300 Mbps, 12 mesi di Amazon Prime e Giga illimitati
- Prezzo bloccato 24 mesi e attivazione gratis
WINDTRE ha prorogato fino al 20/9/26 la sua offerta FWA con attivazione gratis, prezzo bloccato e inclusi 12 mesi di Amazon Prime e Giga illimitati per gli smartphone della famiglia. Scopri come attivarla
WINDTRE ha scelto di prorogare fino al 20 settembre il suo portafoglio di offerte per la telefonia mobile e la rete fissa, permettendo ai nuovi clienti di attivare le promozioni lanciate durante l’estate. In particolare, l’operatore consente di attivare la sua principale offerta FWA (Fixed Wireless Access) con attivazione gratis e prezzo bloccato per 24 mesi.
Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte fisso dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e trovare così in pochi secondi la soluzione perfetta per le vostre esigenze di connettività, che potrete poi attivare comodamente online.
|Super Internet Casa FWA 5G
|Dettagli
|Costi
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|Servizi inclusi
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Dopo aver verificato gratis la copertura al vostro indirizzo sul comparatore di SOStariffe.it, potete attivare Super Internet Casa FWA 5G al prezzo di 19,99 euro al mese per 1 anno, poi 24,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 1,99 euro al mese per 24 rate. Il contributo per l’attivazione rateizzato è azzerato anche acquistandola in negozio inserendo il coupon “FWAZERO”. Sono inclusi:
Confronta le offerte WindTre fisso »
|Offerte FWA
|Costi
|Servizi inclusi
|Super Casa Smart FWA di Optima
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|Vodafone Casa FWA Light
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|Fastweb Casa FWA Light
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|TIM WiFi Casa FWA 5G
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Con meno di 20 euro al mese potete attivare altre offerte FWA altrettanto interessanti come:
L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile entro il 6/9/26, salvo proroghe, solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas.
Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.
L’offerta di Vodafone costa 25,95 euro al mese in esclusiva online. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis per il FWA Indoor o 39,95 euro per il FWA Outdoor.
Chi attiva questa offerta ma è già cliente di Vodafone per il mobile può aggiungere l’opzione Infinito Insieme per avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.
Attiva Vodafone Casa FWA Light »
L’offerta di Fastweb Casa costa 25,95 euro al mese senza vincoli.
Dopo l’attivazione della fibra potrete aggiungere anche una offerta di Fastweb Mobile con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps a partire da 9,95 euro al mese senza vincoli. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM o eSIM, che potete richiedere anche online, costa 10 euro. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID. L’offerta convergente (fisso più mobile) avrà quindi un prezzo di partenza di 33,90 euro al mese.
Potete anche aggiungere:
Attiva Fastweb Casa Light FWA»
L’offerta di TIM costa 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro.
Il prezzo è invece di 24,90 euro al mese in abbinamento a un’offerta mobile. In questo caso potete attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare della rete fissa) e navigare fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload in tutte le principali città e località turistiche in Italia con accesso prioritario alla rete dell’operatore. TIM Unica Power è gratis per 12 mesi, poi 2,90 euro al mese, abbinando almeno 3 SIM entro il 26/9/26.
Se attivate una linea FWA per la seconda casa il prezzo è scontato a 14,90 euro al mese.
TIM WiFi Casa FWA in abbinamento all’offerta TIMVISION S costa 29,90 euro al mese, invece di 44,89 euro al mese. In questo caso l’offerta TV vi costerà 96 euro invece di 179,88 euro, suddivisi in 12 mensilità a 8 euro anziché 14,99 euro. Oltre alla rete fissa avrete inclusi TIMVISION Play per vedere film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport oltre ai piani Standard con pubblicità di Netflix e HBO Max e Infinity+.