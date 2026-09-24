Sono arrivate conferme che un nuovo operatore virtuale sta per debuttare sul mercato italiano. Scopri tutto quello che sappiamo fino ad oggi su SY Mobile

Un nuovo operatore virtuale starebbe per fare il suo ingresso nel mercato italiano della telefonia mobile. Stiamo parlando di SY Mobile, il cui marchio è stato registrato di recente ma di cui si sa ancora pochissimo. Il MVNO (Mobile Virtual Network Operator) sarebbe quindi il prossimo a debuttare dopo MyZeus Mobile, Enel Mobile e Yukom, che rispetto agli altri opera in Italia come piattaforma ATR (Air Time Reseller).

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte mobile dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online il piano più conveniente in base alle vostre esigenze e abitudini di consumo.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

SY Mobile, cosa sappiamo a settembre 2026

Una delle poche certezze è che Sales Consulting Italia SRL, azienda che si occupa di consulenza professionale, ha depositato il 27 luglio 2026 la richiesta di registrazione del marchio denominativo SY MOBILE, quindi al momento senza un vero e proprio logo, presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). La richiesta di registrazione sembra quindi essere stata avanzata da un’azienda che non è attiva nel settore delle telecomunicazioni. Sul sito dell’ufficio brevetti, però, si legge che il marchio SY Mobile è registrato per “servizi di telefonia”, “attrezzature per telefonia” e “software per telefonia”.

Inoltre, in Italia non risulta attiva nessuna azienda con la denominazione SY Mobile, al contrario della Francia dove una società con la stessa denominazione, creata il 29 giugno 2026, opera nel settore del “commercio all’ingrosso di componenti e apparecchiature elettroniche e per le telecomunicazioni”. Non è quindi chiaro chi ci sia dietro SY Mobile, anche se al momento la richiesta di registrazione del nuovo marchio non è ancora stata approvata.

Secondo quanto riporta MondoMobileWeb, il nuovo brand SY Mobile sarà effettivamente utilizzato per indicare un nuovo operatore virtuale e non si esclude che nelle prossime settimane possa iniziare ad apparire nelle liste degli operatori di provenienza per effettuare la portabilità o MNP (Mobile Number Portability) verso altri gestori. Nella documentazione ufficiale del MIMIT aggiornata di recente, però, non è ancora presente una nuova licenza da MVNO che si possa ricondurre a SY Mobile.

L’autorizzazione da parte del Ministero comunque non significa automaticamente il debutto sul mercato. Il lancio potrebbe infatti arrivare dopo diverso tempo o non avvenire affatto. In alcuni casi, poi, la licenza è stata sfruttata per servizi business o particolari applicazioni. Non è detto quindi che SY Mobile possa proporre un’offerta consumer.

Stando agli ultimi rumor, poi, il nuovo operatore virtuale non dovrebbe appoggiarsi alla rete mobile di TIM, per cui la scelta dei possibili partner si riduce a WINDTRE o Fastweb + Vodafone.

Le migliori offerte dei MVNO di settembre 2026

Offerte MVNO Costi Minuti, SMS e Gigabyte Super Mobile Smart di Optima Mobile 4,95 €/mese

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps opzione 5G fino a 2 Gbps a 1,95 €/mese e primo mese gratis Kena 4,99 150 GB TOP5G di Kena Mobile 4,99 €/mese

Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 250 Mbps ho. 5,95 di ho. Mobile 5,95 €/mese

Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese Spusu 150 XL

5,98 €/mese per sempre

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 500 SMS + 150 GB in 4G fino a 300 Mbps + 300 GB di riserva Lyca Mobile 5G Portin 599

5,90 €/mese

primi 2 mesi e attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps

Le offerte degli operatori virtuali sono solitamente tra le più convenienti disponibili sul mercato. Bastano infatti meno di 5 euro al mese per attivare un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati e 150 GB. Ad esempio, potete scegliere tra le seguente tariffe di alcuni dei principali MVNO che operano in Italia:

Super Mobile Smart di Optima Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone 1 GB per navigare in roaming in UE

L’offerta di Optima Mobile costa 4,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 9,90 euro, invece di 19,90 euro. La SIM e spedizione sono gratis. In alternativa è disponibile anche l’eSIM. Per ogni amico che si convince a passare a Optima Mobile riceverete entrambi una ricarica da 5 euro in regalo e un mese in omaggio.

Attivando l’apposita opzione 5G è possibile navigare in 5G fino a 1 Gbps in download al costo di 1,95 euro al mese, ma con primo mese gratis. Potete quindi avere un’offerta 5G al costo complessivo di 6,90 euro al mese.

Attiva Super Mobile Smart »

Kena 4,99 150 GB TOP 5G di Kena Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM

in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM 7,5 GB per navigare in roaming in UE

L’offerta di Kena Mobile costa 4,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Questa promozione, salvo proroghe, è disponibile entro l’1/10/26 con richiesta di portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Poste Mobile, CoopVoce, Spusu e altri.

Attiva Kena 4,99 150 GB TOP 5G »

ho. 5,95 di ho. Mobile

include minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone ho. Il Turbo con 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese

con a 9,8 GB per navigare in roaming in UE

L’offerta di ho. Mobile costa 5,95 euro al mese, a cui dovete aggiungere una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. La SIM e spedizione sono gratis, altrimenti potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 0,05 euro. Potete poi effettuare la verifica dell’identità anche più comodamente con lo SPID. Questa promozione è disponibile fino al 24/9/26, salvo proroghe.

Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Kena Mobile e altri. Altrimenti il costo è di 29,90 euro.

Attiva ho. 5,95 »

Attivando l’opzione ho. Il Turbo potrete invece navigare in 5G fino a 2 Gbps in download al costo di 1,29 euro al mese. In assenza di adeguata copertura, è possibile navigare in 4G fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è inclusa in ho.+, insieme a sconti e vantaggi, al costo di 1,99 euro al mese. Potete quindi avere un’offerta 5G al costo complessivo di 7,94 euro al mese.

Spusu 150 XL

minuti illimitati e 500 SMS

150 GB in 4G fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload sulla rete di WINDTRE

fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload sulla rete di WINDTRE 1000 minuti verso UE e UK

300 GB di riserva quando si esaurisce il traffico dati

quando si esaurisce il traffico dati 8,91 GB per navigare in roaming in UE e UK

L’offerta di Spusu costa 5,98 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete richiedere un’eSIM e cambiare offerta una volta al mese.

I Giga di riserva non hanno scadenza e diventano disponibili nel momento in cui si esaurisce il traffico dati incluso. Potete accumulare Giga extra fino alla soglia massima prevista dalla promozione.

Scopri le offerte di Spusu »

Lyca Mobile 5G Portin 599

minuti e SMS illimitati

150 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di TIM

fino a 2 Gbps sulla rete di TIM 9 GB per navigare in roaming in UE, UK e Svizzera

L’offerta di Lyca Mobile costa 5,99 euro al mese, ma i primi 2 rinnovi sono gratis. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi. La promozione è disponibile solo con portabilità del numero.

Attiva Lyca Mobile 5G Portin 599 »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico