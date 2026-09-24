Nuovo operatore mobile in arrivo in Italia? 3 cose da sapere su SY Mobile

Telefonia Mobile
di Matteo Testa

Sono arrivate conferme che un nuovo operatore virtuale sta per debuttare sul mercato italiano. Scopri tutto quello che sappiamo fino ad oggi su SY Mobile

In 30 secondi
SY Mobile, cosa sappiamo a settembre 2026
  1. Avviata la richiesta di deposito del marchio presso l'Ufficio Brevetti
  2. La richiesta è partita da una società di consulenza che non opera nelle telecomunicazioni
  3. Non dovrebbe appoggiarsi alla rete mobile di TIM
Nuovo operatore mobile in arrivo in Italia? 3 cose da sapere su SY Mobile

Un nuovo operatore virtuale starebbe per fare il suo ingresso nel mercato italiano della telefonia mobile. Stiamo parlando di SY Mobile, il cui marchio è stato registrato di recente ma di cui si sa ancora pochissimo. Il MVNO (Mobile Virtual Network Operator) sarebbe quindi il prossimo a debuttare dopo MyZeus Mobile, Enel Mobile e Yukom, che rispetto agli altri opera in Italia come piattaforma ATR (Air Time Reseller).

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte mobile dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online il piano più conveniente in base alle vostre esigenze e abitudini di consumo.

La tariffa giusta per te
Quanti Minuti?
A consumo
Quanti SMS?
A consumo
Quanti GB?
Almeno 1 GB

SY Mobile, cosa sappiamo a settembre 2026

Una delle poche certezze è che Sales Consulting Italia SRL, azienda che si occupa di consulenza professionale, ha depositato il 27 luglio 2026 la richiesta di registrazione del marchio denominativo SY MOBILE, quindi al momento senza un vero e proprio logo, presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). La richiesta di registrazione sembra quindi essere stata avanzata da un’azienda che non è attiva nel settore delle telecomunicazioni. Sul sito dell’ufficio brevetti, però, si legge che il marchio SY Mobile è registrato per “servizi di telefonia”, “attrezzature per telefonia” e “software per telefonia”.

Inoltre, in Italia non risulta attiva nessuna azienda con la denominazione SY Mobile, al contrario della Francia dove una società con la stessa denominazione, creata il 29 giugno 2026, opera nel settore del “commercio all’ingrosso di componenti e apparecchiature elettroniche e per le telecomunicazioni”. Non è quindi chiaro chi ci sia dietro SY Mobile, anche se al momento la richiesta di registrazione del nuovo marchio non è ancora stata approvata.

Secondo quanto riporta MondoMobileWeb, il nuovo brand SY Mobile sarà effettivamente utilizzato per indicare un nuovo operatore virtuale e non si esclude che nelle prossime settimane possa iniziare ad apparire nelle liste degli operatori di provenienza per effettuare la portabilità o MNP (Mobile Number Portability) verso altri gestori. Nella documentazione ufficiale del MIMIT aggiornata di recente, però, non è ancora presente una nuova licenza da MVNO che si possa ricondurre a SY Mobile.

L’autorizzazione da parte del Ministero comunque non significa automaticamente il debutto sul mercato. Il lancio potrebbe infatti arrivare dopo diverso tempo o non avvenire affatto. In alcuni casi, poi, la licenza è stata sfruttata per servizi business o particolari applicazioni. Non è detto quindi che SY Mobile possa proporre un’offerta consumer.

Stando agli ultimi rumor, poi, il nuovo operatore virtuale non dovrebbe appoggiarsi alla rete mobile di TIM, per cui la scelta dei possibili partner si riduce a WINDTRE o Fastweb + Vodafone.

Le migliori offerte dei MVNO di settembre 2026

Offerte MVNO

Costi

Minuti, SMS e Gigabyte
Super Mobile Smart di Optima Mobile
  • 4,95 €/mese
  • Attivazione a 9,90 €
  • minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps
  • opzione 5G fino a 2 Gbps a 1,95 €/mese e primo mese gratis
Kena 4,99 150 GB TOP5G di Kena Mobile
  • 4,99 €/mese
  • Attivazione gratis
  • minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 250 Mbps
ho. 5,95 di ho. Mobile
  • 5,95 €/mese
  • Attivazione a partire da 2,99 €
  • minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G fino a 60 Mbps
  • ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese
Spusu 150 XL
  • 5,98 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,90 €
  • minuti illimitati e 500 SMS + 150 GB in 4G fino a 300 Mbps + 300 GB di riserva
Lyca Mobile 5G Portin 599
  • 5,90 €/mese
  • primi 2 mesi e attivazione gratis
  • minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps

Le offerte degli operatori virtuali sono solitamente tra le più convenienti disponibili sul mercato. Bastano infatti meno di 5 euro al mese per attivare un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati e 150 GB. Ad esempio, potete scegliere tra le seguente tariffe di alcuni dei principali MVNO che operano in Italia:

Super Mobile Smart di Optima Mobile

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone
  • 1 GB per navigare in roaming in UE

L’offerta di Optima Mobile costa 4,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 9,90 euro, invece di 19,90 euro. La SIM e spedizione sono gratis. In alternativa è disponibile anche l’eSIM. Per ogni amico che si convince a passare a Optima Mobile riceverete entrambi una ricarica da 5 euro in regalo e un mese in omaggio.

Attivando l’apposita opzione 5G è possibile navigare in 5G fino a 1 Gbps in download al costo di 1,95 euro al mese, ma con primo mese gratis. Potete quindi avere un’offerta 5G al costo complessivo di 6,90 euro al mese.

Attiva Super Mobile Smart »

Kena 4,99 150 GB TOP 5G di Kena Mobile

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 150 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM
  • 7,5 GB per navigare in roaming in UE

L’offerta di Kena Mobile costa 4,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Questa promozione, salvo proroghe, è disponibile entro l’1/10/26 con richiesta di portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Poste Mobile, CoopVoce, Spusu e altri.

Attiva Kena 4,99 150 GB TOP 5G »

ho. 5,95 di ho. Mobile

  • include minuti illimitati e 200 SMS
  • 100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone
  • ho. Il Turbo con 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese
  • 9,8 GB per navigare in roaming in UE

L’offerta di ho. Mobile costa 5,95 euro al mese, a cui dovete aggiungere una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. La SIM e spedizione sono gratis, altrimenti potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 0,05 euro. Potete poi effettuare la verifica dell’identità anche più comodamente con lo SPID. Questa promozione è disponibile fino al 24/9/26, salvo proroghe.

Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Kena Mobile e altri. Altrimenti il costo è di 29,90 euro.

Attiva ho. 5,95 »

Attivando l’opzione ho. Il Turbo potrete invece navigare in 5G fino a 2 Gbps in download al costo di 1,29 euro al mese. In assenza di adeguata copertura, è possibile navigare in 4G fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è inclusa in ho.+, insieme a sconti e vantaggi, al costo di 1,99 euro al mese. Potete quindi avere un’offerta 5G al costo complessivo di 7,94 euro al mese.

Spusu 150 XL

  • minuti illimitati e 500 SMS
  • 150 GB in 4G fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload sulla rete di WINDTRE
  • 1000 minuti verso UE e UK
  • 300 GB di riserva quando si esaurisce il traffico dati
  • 8,91 GB per navigare in roaming in UE e UK

L’offerta di Spusu costa 5,98 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete richiedere un’eSIM e cambiare offerta una volta al mese.

I Giga di riserva non hanno scadenza e diventano disponibili nel momento in cui si esaurisce il traffico dati incluso. Potete accumulare Giga extra fino alla soglia massima prevista dalla promozione.

Scopri le offerte di Spusu »

Lyca Mobile 5G Portin 599

  • minuti e SMS illimitati
  • 150 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di TIM
  • 9 GB per navigare in roaming in UE, UK e Svizzera

L’offerta di Lyca Mobile costa 5,99 euro al mese, ma i primi 2 rinnovi sono gratis. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi. La promozione è disponibile solo con portabilità del numero.

Attiva Lyca Mobile 5G Portin 599 »

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
« notizia precedente « notizia successiva » »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Vodafone FWA cambia modem: arriva il Wi-Fi 7, ecco cosa migliora davvero
Internet Wireless
angle-right
Nuovo operatore mobile in arrivo in Italia? 3 cose da sapere su SY Mobile
Telefonia Mobile
angle-right
Carte con cashback: le offerte di settembre 2026 per recuperare parte delle spese
Carte di Credito
angle-right
WINDTRE proroga le promo Internet casa fino al 20 settembre: FWA con attivazione gratis e prezzo bloccato
Internet Casa
angle-right
TIM torna a raddoppiare i Giga a 4,99 euro: 5G sempre più economico
Telefonia Mobile
angle-right
TIM cambia strategia sulle offerte operator attack: meno sconti per chi arriva da Lyca Mobile
Telefonia Mobile
angle-right
Kena porta 200 GB in 5G a 4,99 euro: la guerra dei prezzi mobile scende ancora
Kena Mobile
angle-right
Fibra fino a 10 Gbps: quanto costa e chi ha davvero bisogno di questa velocità?
Internet Casa
angle-right
Luce e gas, prezzo fisso o indicizzato: cosa conviene scegliere a settembre 2026?
Energia
angle-right
Internet casa e mobile insieme: le offerte sotto i 35 euro di settembre 2026
Internet Casa
angle-right
Le nostre Guide
I migliori 10 cellulari non smartphone di settembre 2026
di Alessandro Voci
angle-right
Come usare la mail TIM da smartphone e tablet
di Alessandro Voci
angle-right
App gratuita per allenarsi a casa: le migliori applicazioni per allenarsi ogni giorno a corpo libero
di Alessandro Voci
angle-right
Come pagare in Brasile: carte di credito, bancomat e prepagate accettate
di Alessandro Voci
angle-right
Hotspot ho. Mobile: come impostarlo sul cellulare
di Alessandro Voci
angle-right
Avviso di chiamata WINDTRE: come disattivarlo
di Alessandro Voci
angle-right
Formula 1 su DAZN: si può vedere in diretta? Alternative, costi e soluzioni a settembre 2026
di Alessandro Voci
angle-right
Bonus condizionatore settembre 2026: come richiederlo e quali detrazioni sono previste
di Alessandro Voci
angle-right
Costi per attivare un POS in Italia: quanto costa oggi e perché conviene più che in passato
di Alessandro Voci
angle-right
Differenze tra BancoPosta e PostePay: quale scegliere e perché
di Alessandro Voci
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Scopri come funziona il servizio: ordinamento tariffe, calcolo risparmio, i nostri partner.
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.