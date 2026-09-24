- Avviata la richiesta di deposito del marchio presso l'Ufficio Brevetti
- La richiesta è partita da una società di consulenza che non opera nelle telecomunicazioni
- Non dovrebbe appoggiarsi alla rete mobile di TIM
Sono arrivate conferme che un nuovo operatore virtuale sta per debuttare sul mercato italiano. Scopri tutto quello che sappiamo fino ad oggi su SY Mobile
Un nuovo operatore virtuale starebbe per fare il suo ingresso nel mercato italiano della telefonia mobile. Stiamo parlando di SY Mobile, il cui marchio è stato registrato di recente ma di cui si sa ancora pochissimo. Il MVNO (Mobile Virtual Network Operator) sarebbe quindi il prossimo a debuttare dopo MyZeus Mobile, Enel Mobile e Yukom, che rispetto agli altri opera in Italia come piattaforma ATR (Air Time Reseller).
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Una delle poche certezze è che Sales Consulting Italia SRL, azienda che si occupa di consulenza professionale, ha depositato il 27 luglio 2026 la richiesta di registrazione del marchio denominativo SY MOBILE, quindi al momento senza un vero e proprio logo, presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). La richiesta di registrazione sembra quindi essere stata avanzata da un’azienda che non è attiva nel settore delle telecomunicazioni. Sul sito dell’ufficio brevetti, però, si legge che il marchio SY Mobile è registrato per “servizi di telefonia”, “attrezzature per telefonia” e “software per telefonia”.
Inoltre, in Italia non risulta attiva nessuna azienda con la denominazione SY Mobile, al contrario della Francia dove una società con la stessa denominazione, creata il 29 giugno 2026, opera nel settore del “commercio all’ingrosso di componenti e apparecchiature elettroniche e per le telecomunicazioni”. Non è quindi chiaro chi ci sia dietro SY Mobile, anche se al momento la richiesta di registrazione del nuovo marchio non è ancora stata approvata.
Secondo quanto riporta MondoMobileWeb, il nuovo brand SY Mobile sarà effettivamente utilizzato per indicare un nuovo operatore virtuale e non si esclude che nelle prossime settimane possa iniziare ad apparire nelle liste degli operatori di provenienza per effettuare la portabilità o MNP (Mobile Number Portability) verso altri gestori. Nella documentazione ufficiale del MIMIT aggiornata di recente, però, non è ancora presente una nuova licenza da MVNO che si possa ricondurre a SY Mobile.
L’autorizzazione da parte del Ministero comunque non significa automaticamente il debutto sul mercato. Il lancio potrebbe infatti arrivare dopo diverso tempo o non avvenire affatto. In alcuni casi, poi, la licenza è stata sfruttata per servizi business o particolari applicazioni. Non è detto quindi che SY Mobile possa proporre un’offerta consumer.
Stando agli ultimi rumor, poi, il nuovo operatore virtuale non dovrebbe appoggiarsi alla rete mobile di TIM, per cui la scelta dei possibili partner si riduce a WINDTRE o Fastweb + Vodafone.
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Offerte MVNO
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Costi
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Minuti, SMS e Gigabyte
|Super Mobile Smart di Optima Mobile
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|Kena 4,99 150 GB TOP5G di Kena Mobile
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|ho. 5,95 di ho. Mobile
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Spusu 150 XL
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Lyca Mobile 5G Portin 599
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Le offerte degli operatori virtuali sono solitamente tra le più convenienti disponibili sul mercato. Bastano infatti meno di 5 euro al mese per attivare un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati e 150 GB. Ad esempio, potete scegliere tra le seguente tariffe di alcuni dei principali MVNO che operano in Italia:
L’offerta di Optima Mobile costa 4,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 9,90 euro, invece di 19,90 euro. La SIM e spedizione sono gratis. In alternativa è disponibile anche l’eSIM. Per ogni amico che si convince a passare a Optima Mobile riceverete entrambi una ricarica da 5 euro in regalo e un mese in omaggio.
Attivando l’apposita opzione 5G è possibile navigare in 5G fino a 1 Gbps in download al costo di 1,95 euro al mese, ma con primo mese gratis. Potete quindi avere un’offerta 5G al costo complessivo di 6,90 euro al mese.
L’offerta di Kena Mobile costa 4,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).
Questa promozione, salvo proroghe, è disponibile entro l’1/10/26 con richiesta di portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Poste Mobile, CoopVoce, Spusu e altri.
Attiva Kena 4,99 150 GB TOP 5G »
L’offerta di ho. Mobile costa 5,95 euro al mese, a cui dovete aggiungere una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. La SIM e spedizione sono gratis, altrimenti potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 0,05 euro. Potete poi effettuare la verifica dell’identità anche più comodamente con lo SPID. Questa promozione è disponibile fino al 24/9/26, salvo proroghe.
Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Kena Mobile e altri. Altrimenti il costo è di 29,90 euro.
Attivando l’opzione ho. Il Turbo potrete invece navigare in 5G fino a 2 Gbps in download al costo di 1,29 euro al mese. In assenza di adeguata copertura, è possibile navigare in 4G fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è inclusa in ho.+, insieme a sconti e vantaggi, al costo di 1,99 euro al mese. Potete quindi avere un’offerta 5G al costo complessivo di 7,94 euro al mese.
L’offerta di Spusu costa 5,98 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete richiedere un’eSIM e cambiare offerta una volta al mese.
I Giga di riserva non hanno scadenza e diventano disponibili nel momento in cui si esaurisce il traffico dati incluso. Potete accumulare Giga extra fino alla soglia massima prevista dalla promozione.
L’offerta di Lyca Mobile costa 5,99 euro al mese, ma i primi 2 rinnovi sono gratis. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi. La promozione è disponibile solo con portabilità del numero.
Attiva Lyca Mobile 5G Portin 599 »