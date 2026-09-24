Per i nuovi clienti che attivano Vodafone Casa FWA Pro 5G in modalità FWA Indoor a partire dal 13 settembre 2026, è incluso il nuovo modem Fastweb Seven FWA con Wi-Fi 7 e antenna integrata per collegarsi alla rete 5G. Il router aggiornato sostituisce il precedente modello con Wi-Fi 6, come confermato dai documenti di trasparenza tariffaria dell’offerta FWA di Vodafone aggiornati nei giorni scorsi.

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Il nuovo modem Seven FWA per le offerte Indoor

Vodafone Casa FWA Pro 5G in modalità FWA 5G Outdoor prevede l’installazione di un’antenna 5G esterna posta al di fuori dell’abitazione e collegata via cavo a un modem da interno (che dal 16 novembre 2025 è il modem Seven con Wi-Fi 7). In precedenza, la stessa offerta FWA in modalità Indoor includeva un modem con Wi-Fi 6, che integrava la SIM fisica e l’antenna per la ricezione del segnale. Oggi, invece, viene fornito il modem Seven FWA con Wi-Fi 7, che presenta alcune differenze rispetto al modello Seven fornito con la versione Outdoor o con le offerte in tecnologia FTTC (Fiber to the Cabinet) o fibra FTTH (Fiber to the Home)

Nel dettaglio, il nuovo modem ad hoc per la connettività FWA Indoor non solo ha un design differente – ad esempio una larghezza maggiore alla base – ma include un’antenna integrata per la ricezione del segnale 5G. Sul modem è inoltre stampato il logo di Fastweb e non quello di Vodafone, come avviene invece per il Seven fornito con FTTC, FTTH o FWA Outdoor.

La particolarità sta nel fatto che al momento il dispositivo è fornito in esclusiva ai clienti del brand Vodafone, dato che nel portafoglio di Fastweb non sono previste offerte FWA in modalità Indoor. D’altra parte, chi attiva Vodafone Casa Start nelle varianti FTTC e fibra FTTH riceve già il modem Fastweb NeXXt One con Wi-Fi 6.

Questa scelta potrebbe essere un segnale della prossima dismissione del brand Vodafone in Italia. A seguito della fusione per incorporazione di Vodafone Italia in Fastweb S.p.A. avvenuta il 1° gennaio 2026, Vodafone è diventato un marchio commerciale concesso in licenza fino al 2029 a Fastweb e viene utilizzato anche all’interno del corporate brand Fastweb + Vodafone, nato a gennaio 2025 dopo l’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom.

Vodafone FWA cambia modem: caratteristiche tecniche e offerte compatibili

Il nuovo modem Seven FWA è Wi-Fi 7 Dual Band e integra la tecnologia Multi-Link Operation (MLO), che consente di utilizzare contemporaneamente le bande a 2.4 GHz e 5 GHz. Vodafone afferma che questa tecnologia consente di raggiungere velocità superiori e di eliminare eventuali congestioni di rete, anche in ambienti ad alto rischio di interferenze e con molti dispositivi connessi simultaneamente.

Il modem Seven FWA per FWA Indoor, rispetto al modello per FTTC, fibra FTTH e FWA Outdoor, presenta una porta WAN da 2,5 Gbps, una porta LAN da 2,5 Gbps, una porta LAN da 1 Gbps, oltre a una porta telefonica. È inclusa anche una porta USB-C per l’alimentazione. Il nuovo modem è inoltre più semplice da installare e configurare rispetto al modello precedente con slot per SIM fisica, grazie all’eSIM integrata e già attiva. Basta collegarlo a una presa di corrente per iniziare subito a navigare.

Sull’app My Vodafone è disponibile una funzione per guidare il cliente al corretto posizionamento del modem, misurando la qualità della ricezione del segnale 5G. In ogni caso, è prevista comunque una chiamata di collaudo da parte dell’operatore.

Sono presenti tutte le altre funzioni già disponibili sul modello Seven standard, come l’Eco Mode per controllare i consumi energetici e ridurli fino al 50%. È possibile attivarla premendo il tasto fisico dedicato sul dispositivo oppure tramite app. Il modem è inoltre compatibile con il Seven Booster, ovvero l’extender Wi-Fi 7 abbinabile alle offerte FWA al costo aggiuntivo di 3 euro al mese.

Vodafone Casa FWA Light 5G include:

connessione senza limiti fino a 300 Mbps in FWA 5G

chiamate a consumo (19 centesimi di scatto alla risposta verso fissi e 19 centesimi al minuto verso mobili)

modem con Wi-Fi 6 (il precedente modello Indoor)

attivazione (5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone)

Il prezzo è di 25,95 euro al mese, che scende a 23,95 euro al mese abbinando un’offerta mobile a partire da 9,95 euro al mese. I clienti convergenti con Infinito Insieme hanno senza costi aggiuntivi Giga illimitati in 5G per le SIM della famiglia (massimo 6).

Attiva Vodafone Casa FWA Light »

Vodafone Casa FWA Pro 5G si differenzia invece per l’inclusione del nuovo modem Seven FWA con Wi-Fi 7 (nella versione Indoor), dell’assicurazione Assistenza Casa con Quixa e di 12 mesi di Vodafone Club. Il prezzo è di 29,95 euro al mese, oppure di 25,95 euro al mese in convergenza con un piano mobile.

Altre offerte FWA convenienti a settembre 2026

Offerte FWA Costi Servizi inclusi Super Casa Smart FWA di Optima 19,90 €/mese per un anno , poi 9,90 €/mese, abbinata a un’offerta Luce e/o Gas

, poi abbinata a un’offerta Luce e/o Gas Attivazione a 29,90 € navigazione illimitata fino a 300 Mbps in FWA

chiamate a consumo

modem a 3,95 €/mese

Offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero Super Internet Casa FWA 5G di WINDTRE

19,99 €/mese per 1 anno , poi 24,99 €/mese

, poi 24,99 €/mese Attivazione gratis navigazione illimitata fino a 300 Mbps in FWA 5G

modem e installazione antenna

Giga illimitati fino a 3 SIM

12 mesi di Amazon Prime Fastweb Casa FWA Light 25,95 €/mese navigazione illimitata fino a 300 Mbps in FWA 5G

chiamate illimitate

modem incluso

attivazione inclusa TIM WiFi Casa FWA 5G 29,90 €/mese

24,90 €/mese per i nuovi clienti mobile

per i nuovi clienti mobile 14,90 €/mese per la seconda linea FWA

per la seconda linea FWA 29,90 €/mese con TIMVISION S

con TIMVISION S Attivazione a 39,90 € navigazione illimitata fino a 300 Mbps in FWA 5G

chiamate illimitate

modem incluso

Se state cercando un’offerta FWA al giusto prezzo, bastano meno di 20 euro al mese per navigare alla massima velocità sulla fibra misto radio. Potete quindi scegliere tra le seguenti tariffe:

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Super Casa Smart FWA di Optima

connessione senza limiti fino a 300 Mbps in download in FWA

chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)

modem a 3,95 euro al mese

buono Amazon da 49,90 euro (entro il 6/9/26)

(entro il 6/9/26) sconto pari al costo mensile del mobile

L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile entro il 6/9/26, salvo proroghe, solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas.

Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.

navigazione illimitata fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload in FWA

modem Wi-Fi 7 e antenna 5G (12,99 euro al mese per 48 rate già inclusi nel canone)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime

Dopo aver verificato gratis la copertura con il comparatore di SOStariffe.it, potete attivare l’offerta di WINDTRE al prezzo di 19,99 euro al mese per 1 anno, poi 24,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 1,99 euro al mese per 24 rate.

Confronta le offerte WindTre fisso »

Fastweb Casa FWA Light

navigazione senza limiti fino a 300 Mbps in download in FWA su Rete 5G

modem NeXXt One con Wi‑Fi

installazione di una piccola antenna inclusa

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

attivazione inclusa

L’offerta di Fastweb Casa costa 25,95 euro al mese senza vincoli.

Dopo l’attivazione della fibra potrete aggiungere anche una offerta di Fastweb Mobile con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps a partire da 9,95 euro al mese senza vincoli. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM o eSIM, che potete richiedere anche online, costa 10 euro. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID. L’offerta convergente (fisso più mobile) avrà quindi un prezzo di partenza di 33,90 euro al mese.

Potete anche aggiungere:

Fastweb Power Control per il monitoraggio dei consumi elettrici a 1 euro al mese , invece di 3 euro al mese. Il contributo per l’attivazione di Power Control Plug è di 19,95 euro .

per il monitoraggio dei consumi elettrici a , invece di 3 euro al mese. Il contributo per l’attivazione di Power Control Plug è di . Fastweb Protect per la sicurezza di tutti i dispositivi connessi a 3 euro al mese

Attiva Fastweb Casa Light FWA»

TIM WiFi Casa FWA

navigazione senza limiti fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload in FWA 5G Outdoor e Indoor o fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload in FWA 4G Outdoor e Indoor

chiamate illimitate

modem FWA autoinstallante in comodato d’uso gratuito (soluzione Indoor)

modem TIM HUB+ (5 euro al mese per 48 mesi in promozione a zero euro al mese per i primi 24 mesi, poi 5 euro al mese per i restanti 24 mesi) più antenna da esterno installata gratuitamente da un tecnico specializzato (soluzione Outdoor)

Attivazione a 5 euro al mese per i primi 24 mesi già inclusi nel canone mensile (soluzione Outdoor)

L’offerta di TIM costa 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro.

Il prezzo è invece di 24,90 euro al mese in abbinamento a un’offerta mobile. In questo caso potete attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare della rete fissa) e navigare fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload in tutte le principali città e località turistiche in Italia con accesso prioritario alla rete dell’operatore. TIM Unica Power è gratis per 12 mesi, poi 2,90 euro al mese, abbinando almeno 3 SIM entro il 26/9/26.

Se attivate una linea FWA per la seconda casa il prezzo è scontato a 14,90 euro al mese.

TIM WiFi Casa FWA in abbinamento all’offerta TIMVISION S costa 29,90 euro al mese, invece di 44,89 euro al mese. In questo caso l’offerta TV vi costerà 96 euro invece di 179,88 euro, suddivisi in 12 mensilità a 8 euro anziché 14,99 euro. Oltre alla rete fissa avrete inclusi TIMVISION Play per vedere film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport oltre ai piani Standard con pubblicità di Netflix e HBO Max e Infinity+.

Scopri le offerte TIM fisso »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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