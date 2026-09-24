- Modem Fastweb Seven FWA con Wi-Fi 7 incluso in Vodafone Casa FWA Pro 5G Indoor
- Maggiore velocità e stabilità del segnale
- eSIM integrata e MLO per utilizzare le bande 2.4 GHz e 5 GHz
- funzione Eco Mode per ottimizzare i consumi
Vodafone nella sua offerta Casa FWA Pro 5G in modalità Indoor ora include il modem Seven FWA con Wi-Fi 7 fornito da Fastweb. Scopri le caratteristiche del nuovo dispositivo e le differenze con il modello precedente
Per i nuovi clienti che attivano Vodafone Casa FWA Pro 5G in modalità FWA Indoor a partire dal 13 settembre 2026, è incluso il nuovo modem Fastweb Seven FWA con Wi-Fi 7 e antenna integrata per collegarsi alla rete 5G. Il router aggiornato sostituisce il precedente modello con Wi-Fi 6, come confermato dai documenti di trasparenza tariffaria dell’offerta FWA di Vodafone aggiornati nei giorni scorsi.
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Vodafone Casa FWA Pro 5G in modalità FWA 5G Outdoor prevede l’installazione di un’antenna 5G esterna posta al di fuori dell’abitazione e collegata via cavo a un modem da interno (che dal 16 novembre 2025 è il modem Seven con Wi-Fi 7). In precedenza, la stessa offerta FWA in modalità Indoor includeva un modem con Wi-Fi 6, che integrava la SIM fisica e l’antenna per la ricezione del segnale. Oggi, invece, viene fornito il modem Seven FWA con Wi-Fi 7, che presenta alcune differenze rispetto al modello Seven fornito con la versione Outdoor o con le offerte in tecnologia FTTC (Fiber to the Cabinet) o fibra FTTH (Fiber to the Home)
Nel dettaglio, il nuovo modem ad hoc per la connettività FWA Indoor non solo ha un design differente – ad esempio una larghezza maggiore alla base – ma include un’antenna integrata per la ricezione del segnale 5G. Sul modem è inoltre stampato il logo di Fastweb e non quello di Vodafone, come avviene invece per il Seven fornito con FTTC, FTTH o FWA Outdoor.
La particolarità sta nel fatto che al momento il dispositivo è fornito in esclusiva ai clienti del brand Vodafone, dato che nel portafoglio di Fastweb non sono previste offerte FWA in modalità Indoor. D’altra parte, chi attiva Vodafone Casa Start nelle varianti FTTC e fibra FTTH riceve già il modem Fastweb NeXXt One con Wi-Fi 6.
Questa scelta potrebbe essere un segnale della prossima dismissione del brand Vodafone in Italia. A seguito della fusione per incorporazione di Vodafone Italia in Fastweb S.p.A. avvenuta il 1° gennaio 2026, Vodafone è diventato un marchio commerciale concesso in licenza fino al 2029 a Fastweb e viene utilizzato anche all’interno del corporate brand Fastweb + Vodafone, nato a gennaio 2025 dopo l’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom.
Il nuovo modem Seven FWA è Wi-Fi 7 Dual Band e integra la tecnologia Multi-Link Operation (MLO), che consente di utilizzare contemporaneamente le bande a 2.4 GHz e 5 GHz. Vodafone afferma che questa tecnologia consente di raggiungere velocità superiori e di eliminare eventuali congestioni di rete, anche in ambienti ad alto rischio di interferenze e con molti dispositivi connessi simultaneamente.
Il modem Seven FWA per FWA Indoor, rispetto al modello per FTTC, fibra FTTH e FWA Outdoor, presenta una porta WAN da 2,5 Gbps, una porta LAN da 2,5 Gbps, una porta LAN da 1 Gbps, oltre a una porta telefonica. È inclusa anche una porta USB-C per l’alimentazione. Il nuovo modem è inoltre più semplice da installare e configurare rispetto al modello precedente con slot per SIM fisica, grazie all’eSIM integrata e già attiva. Basta collegarlo a una presa di corrente per iniziare subito a navigare.
Sull’app My Vodafone è disponibile una funzione per guidare il cliente al corretto posizionamento del modem, misurando la qualità della ricezione del segnale 5G. In ogni caso, è prevista comunque una chiamata di collaudo da parte dell’operatore.
Sono presenti tutte le altre funzioni già disponibili sul modello Seven standard, come l’Eco Mode per controllare i consumi energetici e ridurli fino al 50%. È possibile attivarla premendo il tasto fisico dedicato sul dispositivo oppure tramite app. Il modem è inoltre compatibile con il Seven Booster, ovvero l’extender Wi-Fi 7 abbinabile alle offerte FWA al costo aggiuntivo di 3 euro al mese.
Vodafone Casa FWA Light 5G include:
Il prezzo è di 25,95 euro al mese, che scende a 23,95 euro al mese abbinando un’offerta mobile a partire da 9,95 euro al mese. I clienti convergenti con Infinito Insieme hanno senza costi aggiuntivi Giga illimitati in 5G per le SIM della famiglia (massimo 6).
Attiva Vodafone Casa FWA Light »
Vodafone Casa FWA Pro 5G si differenzia invece per l’inclusione del nuovo modem Seven FWA con Wi-Fi 7 (nella versione Indoor), dell’assicurazione Assistenza Casa con Quixa e di 12 mesi di Vodafone Club. Il prezzo è di 29,95 euro al mese, oppure di 25,95 euro al mese in convergenza con un piano mobile.
|Offerte FWA
|Costi
|Servizi inclusi
|Super Casa Smart FWA di Optima
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Super Internet Casa FWA 5G di WINDTRE
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|Fastweb Casa FWA Light
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|TIM WiFi Casa FWA 5G
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Se state cercando un’offerta FWA al giusto prezzo, bastano meno di 20 euro al mese per navigare alla massima velocità sulla fibra misto radio. Potete quindi scegliere tra le seguenti tariffe:
L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile entro il 6/9/26, salvo proroghe, solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas.
Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.
Dopo aver verificato gratis la copertura con il comparatore di SOStariffe.it, potete attivare l’offerta di WINDTRE al prezzo di 19,99 euro al mese per 1 anno, poi 24,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 1,99 euro al mese per 24 rate.
Confronta le offerte WindTre fisso »
L’offerta di Fastweb Casa costa 25,95 euro al mese senza vincoli.
Dopo l’attivazione della fibra potrete aggiungere anche una offerta di Fastweb Mobile con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps a partire da 9,95 euro al mese senza vincoli. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM o eSIM, che potete richiedere anche online, costa 10 euro. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID. L’offerta convergente (fisso più mobile) avrà quindi un prezzo di partenza di 33,90 euro al mese.
Potete anche aggiungere:
Attiva Fastweb Casa Light FWA»
L’offerta di TIM costa 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro.
Il prezzo è invece di 24,90 euro al mese in abbinamento a un’offerta mobile. In questo caso potete attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare della rete fissa) e navigare fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload in tutte le principali città e località turistiche in Italia con accesso prioritario alla rete dell’operatore. TIM Unica Power è gratis per 12 mesi, poi 2,90 euro al mese, abbinando almeno 3 SIM entro il 26/9/26.
Se attivate una linea FWA per la seconda casa il prezzo è scontato a 14,90 euro al mese.
TIM WiFi Casa FWA in abbinamento all’offerta TIMVISION S costa 29,90 euro al mese, invece di 44,89 euro al mese. In questo caso l’offerta TV vi costerà 96 euro invece di 179,88 euro, suddivisi in 12 mensilità a 8 euro anziché 14,99 euro. Oltre alla rete fissa avrete inclusi TIMVISION Play per vedere film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport oltre ai piani Standard con pubblicità di Netflix e HBO Max e Infinity+.