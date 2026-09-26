- Una connessione veloce riduce il rischio di interruzioni e buffering
- La fibra FTTH è la migliore tecnologia per lo streaming, l'alternativa è il FWA
- Serve anche uno schermo di alta qualità
La fibra FTTH e le connessioni ad alta velocità permettono di guardare film e serie TV in 4K e 8K senza blocchi o cali di qualità. Scopri cosa serve davvero uno streaming di alta qualità
Lo streaming 4K è ormai ampiamente diffuso e il prossimo salto tecnologico in termini di qualità dell’immagine sarà l’8K. Per sostenere la visione di contenuti in altissima risoluzione senza interruzioni o buffering serve una connessione Internet all’altezza del compito e in questo la fibra ottica è la soluzione ideale. Da sola, però, la rete fissa non basta per garantirvi un intrattenimento di qualità.
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Innanzitutto bisogna distinguere tra i diversi standard di risoluzione video. L’HD (High Definition) normalmente corrisponde a 1280 x 720 pixel. Il Full HD, oggi adottato da larga parte degli utenti, porta l’immagine a 1920 x 1080 pixel. Con il 4K Ultra HD i pixel praticamente si quadruplicano (3840 x 2160) e con l’8K aumentano ancora di quattro volte (7680 x 4320).
Al crescere della risoluzione aumenta anche la definizione dell’immagine e la visibilità dei dettagli più piccoli. La differenza è più evidente su grandi schermi e se si osserva da una distanza ridotta. Il passaggio dal Full HD al 4K risulta invece meno percepibile su smartphone. La nitidezza dipende poi molto dalla compressione applicata dal servizio di streaming.
Bisogna poi ricordare che il film non viene scaricato interamente prima della riproduzione. Le piattaforme ricevono piccoli segmenti di video e li conservano temporaneamente in un buffer, ovvero una porzione di memoria in cui vengono immagazzinati alcuni dati prima che vengano riprodotti. In questo modo, il video viene trasmesso senza interruzioni anche con brevi variazioni nella velocità della connessione. Se la rete non consegna i dati abbastanza velocemente, la visione può interrompersi. Per evitarlo, la piattaforma di streaming riduce in automatico la risoluzione e il bitrate del video.
Per la visione di immagini davvero in alta risoluzione è altrettanto importante la qualità dello schermo, anche in termini di HDR (High Dynamic Range), luminosità e contrasto. L’8K al momento è una tecnologia limitata sia in termini di dispositivi compatibili sia di contenuti ottimizzati nativamente.
Si diceva che la fibra ottica è attualmente la tecnologia migliore per supportare lo streaming in 4K o superiore. Una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home), grazie al collegamento diretto con il modem dell’utente finale, permette di raggiungere una velocità anche superiore a 2,5 Gbps in download e in media di 300 Mbps in upload.
La latenza, ovvero il tempo di risposta della rete, è inferiore a 20 ms. Più questo parametro è basso più è probabile evitare ritardi e blocchi dell’immagine anche nei picchi di traffico. Questa tecnologia, poi, è in grado di sostenere un numero elevato di dispositivi connessi contemporaneamente (smart TV, tablet, smartphone, ecc.).
In ogni caso, per ridurre al minimo le possibili interferenze, è consigliabile posizionare correttamente il router, evitando di chiuderlo all’interno di un mobile o di appoggiarlo sul pavimento, e utilizzare un cavo Ethernet o un Wi-Fi tecnologicamente avanzato per connettere gli schermi principali della casa.
Se non siete raggiunti dalla fibra, la migliore alternativa è attivare un’offerta FWA (Fixed Wireless Access). L’unione della fibra e della connettività 5G consente di arrivare anche a 1 Gbps in download in tutti quei Comuni che non sono raggiunti dalla rete FTTH.
|Offerte fibra convenienti
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L’offerta di Iliad costa 26,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro.
Il prezzo diventa di 22,99 euro al mese per sempre con attivo un piano mobile con voce e dati a partire da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su conto corrente o carta di credito.
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Il prezzo scende a 23,95 euro al mese abbinando alla rete fissa una SIM voce e dati di Fastweb Mobile con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps a partire da 11,95 euro al mese e 10 euro una tantum per l’attivazione. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 33,90 euro al mese.
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