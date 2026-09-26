Fibra e streaming, 4K o 8K? Le 5 cose da sapere su quanta velocità serve davvero a casa

Internet Casa
di Matteo Testa

La fibra FTTH e le connessioni ad alta velocità permettono di guardare film e serie TV in 4K e 8K senza blocchi o cali di qualità. Scopri cosa serve davvero uno streaming di alta qualità

In 30 secondi
Fibra e streaming: le 5 cose da sapere sulla velocità della connessione a settembre 2026
  1. Una connessione veloce riduce il rischio di interruzioni e buffering
  2. La fibra FTTH è la migliore tecnologia per lo streaming, l'alternativa è il FWA
  3. Serve anche uno schermo di alta qualità
Fibra e streaming, 4K o 8K? Le 5 cose da sapere su quanta velocità serve davvero a casa

Lo streaming 4K è ormai ampiamente diffuso e il prossimo salto tecnologico in termini di qualità dell’immagine sarà l’8K. Per sostenere la visione di contenuti in altissima risoluzione senza interruzioni o buffering serve una connessione Internet all’altezza del compito e in questo la fibra ottica è la soluzione ideale. Da sola, però, la rete fissa non basta per garantirvi un intrattenimento di qualità.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte fisso dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più conveniente per le vostre esigenze di connettività.

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Dai pixel al buffering: come funziona lo streaming ad alta definizione

Innanzitutto bisogna distinguere tra i diversi standard di risoluzione video. L’HD (High Definition) normalmente corrisponde a 1280 x 720 pixel. Il Full HD, oggi adottato da larga parte degli utenti, porta l’immagine a 1920 x 1080 pixel. Con il 4K Ultra HD i pixel praticamente si quadruplicano (3840 x 2160) e con l’8K aumentano ancora di quattro volte (7680 x 4320).

Al crescere della risoluzione aumenta anche la definizione dell’immagine e la visibilità dei dettagli più piccoli. La differenza è più evidente su grandi schermi e se si osserva da una distanza ridotta. Il passaggio dal Full HD al 4K risulta invece meno percepibile su smartphone. La nitidezza dipende poi molto dalla compressione applicata dal servizio di streaming.

Bisogna poi ricordare che il film non viene scaricato interamente prima della riproduzione. Le piattaforme ricevono piccoli segmenti di video e li conservano temporaneamente in un buffer, ovvero una porzione di memoria in cui vengono immagazzinati alcuni dati prima che vengano riprodotti. In questo modo, il video viene trasmesso senza interruzioni anche con brevi variazioni nella velocità della connessione. Se la rete non consegna i dati abbastanza velocemente, la visione può interrompersi. Per evitarlo, la piattaforma di streaming riduce in automatico la risoluzione e il bitrate del video.

Per la visione di immagini davvero in alta risoluzione è altrettanto importante la qualità dello schermo, anche in termini di HDR (High Dynamic Range), luminosità e contrasto. L’8K al momento è una tecnologia limitata sia in termini di dispositivi compatibili sia di contenuti ottimizzati nativamente.

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Fibra FTTH e FWA: le tecnologie di rete per uno streaming senza interruzioni

Si diceva che la fibra ottica è attualmente la tecnologia migliore per supportare lo streaming in 4K o superiore. Una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home), grazie al collegamento diretto con il modem dell’utente finale, permette di raggiungere una velocità anche superiore a 2,5 Gbps in download e in media di 300 Mbps in upload.

La latenza, ovvero il tempo di risposta della rete, è inferiore a 20 ms. Più questo parametro è basso più è probabile evitare ritardi e blocchi dell’immagine anche nei picchi di traffico. Questa tecnologia, poi, è in grado di sostenere un numero elevato di dispositivi connessi contemporaneamente (smart TV, tablet, smartphone, ecc.).

In ogni caso, per ridurre al minimo le possibili interferenze, è consigliabile posizionare correttamente il router, evitando di chiuderlo all’interno di un mobile o di appoggiarlo sul pavimento, e utilizzare un cavo Ethernet o un Wi-Fi tecnologicamente avanzato per connettere gli schermi principali della casa.

Se non siete raggiunti dalla fibra, la migliore alternativa è attivare un’offerta FWA (Fixed Wireless Access). L’unione della fibra e della connettività 5G consente di arrivare anche a 1 Gbps in download in tutti quei Comuni che non sono raggiunti dalla rete FTTH.

Le offerte fibra con il miglior rapporto velocità prezzo di settembre 2026

Offerte fibra convenienti Costi Servizi inclusi
Super Fibra Limited Edition di WindTre
  • 24,99 €/mese per 1 anno, poi 29,99 €/mese
  • 24,99 €/mese per i già clienti mobile
  • Attivazione gratis
  • navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem Wi-Fi 7
  • Giga illimitati fino a 3 SIM
  • 12 mesi di Amazon Prime
IliadBox di Iliad
  • 26,99 €/mese per sempre
  • 22,99 €/mese per sempre abbinata a un’offerta mobile (voce + dati)
  • Attivazione a 39,99
  • navigazione fino a 5 Gbps in fibra FTTH EPON
  • chiamate illimitate
  • modem Wi-Fi 7
Vodafone Casa Start
  • 27,95 €/mese
  • 23,95 €/mese abbinata a un’offerta mobile
  • Attivazione gratis
  • navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate a consumo
  • modem con Wi-Fi 6
  • Giga illimitati in 5G con Infinito Insieme
Fastweb Casa Start
  • 27,95 €/mese
  • 23,95 €/mese abbinata a un’offerta mobile
  • navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate a consumo
  • modem NeXXt One con Wi‑Fi 6
  • attivazione inclusa
  • corsi della Fastweb Digital Academy

Se state cercando un’offerta fibra ottica al giusto prezzo, con meno di 25 euro al mese potete avere una connessione ad alte prestazioni più che sufficiente per garantivi uno streaming di altissima qualità. Di seguito avete una descrizione dettagliata delle migliori promozioni disponibili:

Super Fibra Limited Edition di WindTre

  • navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)
  • Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia
  • 12 mesi di Amazon Prime
  • Wi-Fi Calling per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete WiFi libera

Dopo avere verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potete attivare l’offerta di WindTre al costo di 24,99 euro al mese per un anno, invece di 31,90 euro al mese, poi si rinnova a 29,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis.

Per i già clienti mobile il prezzo è di 24,99 euro al mese senza vincoli di tempo.

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IliadBox di Iliad

  • connessione illimitata fino a 5 Gbps in download in fibra FTTH EPON
  • chiamate illimitate
  • modem con supporto al Wi-Fi 7

L’offerta di Iliad costa 26,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro.

Il prezzo diventa di 22,99 euro al mese per sempre con attivo un piano mobile con voce e dati a partire da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su conto corrente o carta di credito.

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Per ottenere il vantaggio fisso e mobile dovrete prima attivare la fibra e poi aggiungere il piano mobile dall’Area Personale Fibra. Il prezzo totale dell’offerta convergente è quindi a partire da 32,98 euro al mese per sempre.

Grazie al servizio IliadClub potete poi aggiungere fino a 4 SIM dell’operatore low cost di amici o parenti e ottenere per tutti fino a 650 GB in 5G al mese.

Già in fase di acquisto online potete aggiungere anche fino a 4 Wi-Fi Extender al costo di 1,99 euro al mese per ciascun dispositivo e la protezione di McAfee Multi Access per i dispositivi di tutta la famiglia a 2,99 euro al mese.

Vodafone Casa Start

  • connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate a consumo
  • modem con Wi-Fi 6

L’offerta di Vodafone costa 27,95 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis.

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Il prezzo scende a 23,95 euro al mese abbinando alla rete fissa una SIM voce e dati con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 150 GB in 5G fino a 2 Gbps a 9,95 euro al mese e 10 euro una tantum per l’attivazione. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 33,90 euro al mese.

Attivando l’opzione Infinito Insieme avrete anche Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.

Attiva Vodafone Casa Start + mobile »

Potete poi aggiungere Fastweb Power Control per monitorare in tempo reale i consumi di elettricità a 1 euro al mese, invece di 3 euro al mese. Attivazione Plug a 19,95 euro.

Attivando la fibra insieme a un’offerta di Fastweb Energia Flat avrete uno sconto fino a 22 euro al mese.

Fastweb Casa Start

  • connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate a consumo
  • un modem Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6
  • attivazione inclusa
  • corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Casa costa 27,95 euro al mese.

Il prezzo scende a 23,95 euro al mese abbinando alla rete fissa una SIM voce e dati di Fastweb Mobile con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps a partire da 11,95 euro al mese e 10 euro una tantum per l’attivazione. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 33,90 euro al mese.

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Abbinando alla fibra anche Luce Flat o Gas Flex riceverete uno sconto fino a 312 euro all’anno in bolletta.

Potete poi aggiungere i seguenti servizi:

  • Wi-Fi Booster con Alexa integrata a 2 euro al mese
  • Fastweb Protect per la protezione di tutti i dispositivi della famiglia e con inclusa una polizza assicurativa Wallife a 3 euro al mese
  • Fastweb Club con ogni mese nuovi sconti, vantaggi e premi a 3 euro al mese
  • Fastweb Power Control a 1 euro al mese, invece di 3 euro al mese. Attivazione Plug a 19,95 euro
Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
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