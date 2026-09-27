Stop a 4.000 progetti rinnovabili: la burocrazia frena il calo delle bollette

Energia
di Davide Raia

La crisi energetica in corso riaccende l'attenzione sul tema del costo dell'energia elettrica e sulla necessità di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Un incremento del contributo delle rinnovabili è essenziale per centrare quest'obiettivo. In Italia, però, la burocrazia rischia di diventare un vero e proprio ostacolo. Ci sono anche elementi da considerare.

In 30 secondi
Le priorità per il futuro energetico dell'Italia:
  • Meno burocrazia: attualmente ci sono oltre 4 mila progetti rinnovabili fermi per ritardi autorizzativi
  • Scudo famiglie: tariffe a prezzo fisso per bloccare il costo della luce e tutelarsi dai rincari all'ingrosso.
  • PPA per le imprese: contratti a lungo termine con le rinnovabili per tagliare i costi e sganciarsi dal gas.
Stop a 4.000 progetti rinnovabili: la burocrazia frena il calo delle bollette

Per ridurre il costo dell’energia elettrica, contrastando gli effetti della crisi in corso, le rinnovabili hanno un ruolo di primo piano. Per nuovi impianti fotovoltaici o eolici, però, c’è l’ostacolo della burocrazia che può rappresentare un freno alla crescita.

Elettricità Futura, associazione che racchiude le principali aziende del settore elettrico, ha chiarito alcune priorità per il futuro dell’Italia, con l’obiettivo di gettare le basi per un settore più efficiente.

Da una parte è necessario sbloccare migliaia di progetti di impianti rinnovabili, fermati proprio dalla burocrazia, e dall’altra bisogna spingere sui contratti di fornitura a prezzo fisso, per le famiglie e le imprese.

In ogni caso, per contrastare gli aumenti in bolletta, è fondamentale ridurre il costo dell’energia grazie alla scelta delle migliori offerte luce e gas sul mercato. Per individuare la promo giusta basta consultare il comparatore di SOStariffe.it, accessibile qui di sotto, oppure richiedere una consulenza (gratuita e senza impegno) chiamando al numero 02 5005 111.

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Le priorità per il futuro energetico dell’Italia

LE 3 MOSSE CONTRO IL CARO ENERGIA
1. Meno burocrazia per sbloccare le rinnovabili
2. Incentivare i contratti a prezzo fisso per le famiglie
3. Supportare la diffusione dei PPA, i contratti di fornitura a lungo termine, per le imprese

Per contrastare la crisi energetica e ridurre il costo dell’energia per i clienti finali (famiglie e imprese), bisogna operare su più livelli, come sottolineato da Elettricità Futura. Secondo l’associazione, è necessario accelerare sulle fonti rinnovabili.

Attualmente, ci sarebbero circa 4 mila progetti che risultano fermi a causa della “burocrazia, per lo più a livello di enti locali”. Questi progetti potrebbero garantire una potenza complessiva di 150 GW, un valore superiore all’attuale potenza installata.

La semplificazione delle procedure amministrative per gli impianti rinnovabili viene considerata come un elemento centrale per il futuro energetico del Paese. In questo modo, infatti, sarebbe possibile dare una spinta sostanziale alla crescita dell’energia prodotta dalle rinnovabili.

Un altro aspetto fondamentale, secondo Elettricità Futura, è il sostegno ai contratti a prezzo fisso per le forniture di energia elettrica che spesso risultano molto più convenienti, nel lungo periodo, rispetto a quelli a prezzo indicizzato. Le famiglie potrebbero ottenere enormi benefici da questi contratti.

Per le imprese, invece, la soluzione chiave è rappresentata dai PPA (Power Purchase Agreement). Si tratta di contratti a lungo termine legati direttamente alla fornitura di energia da fonti rinnovabili. Questo strumento permette di ottenere energia a costi nettamente inferiori.

Contratti di questo tipo permettono di “sganciare” definitivamente il prezzo dell’elettricità da quello imprevedibile del gas naturale e di ottenere condizioni di fornitura con un costo dell’energia inferiore fino a un terzo rispetto agli attuali valori di mercato, secondo l’Associazione.

La combinazione di tutti questi elementi può fare la differenza e può garantire un nuovo futuro energetico per l’Itaila, grazie alla possibilità di gettare le basi giuste per ridurre i costi dell’energia e, quindi, le bollette di famiglie e imprese.

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
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