- Prezzi a partire da 1,99 €/mese "per sempre"
- Potete avere inclusi anche Giga illimitati in 5G Full Speed
Very Mobile ha posticipato la scadenza delle sue offerte con inclusi minuti illimitati e fino a 440 GB in 5G alla massima velocità a partire da 1,99 euro al mese. Scopri prezzi e caratteristiche
Very Mobile ha deciso di prorogare interamente il suo portfolio di tariffe di telefonia mobile, prima in scadenza all’inizio del mese in corso, fino al 29 ottobre 2026. L’operatore low cost vi permette così di attivare offerte 5G con inclusi fino a 440 GB per navigare alla massima velocità sulle reti di ultima generazione a partire da appena 1,99 euro al mese.
Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori promozioni dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più conveniente in base alle vostre abitudini di consumo e necessità.
|Offerte Very Mobile
|Costi
|Minuti, SMS e Gigabyte
|Very Things
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|Very 4,99
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|Very 5,99
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|Very 6,99
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|Very 7,99
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|Very 8,99
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|Very 9,99
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Very 11,99
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Very 12,99
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Very 13,99
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|Very Giga Unlimited
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Tutte le offerte di Very Mobile sono senza vincoli né costi nascosti. Solo online, SIM e spedizione sono gratis. In alternativa è possibile richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi. In negozio il costo della SIM/eSIM è di 10 euro, salvo promozioni locali. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica), oltre alla videoidentificazione.
Very Mobile si appoggia alla rete di WINDTRE. La portabilità del numero o MNP (Mobile Number Portability) verrà eseguita da Very Mobile da qualsiasi operatore entro un massimo di tre giorni lavorativi. Il MVNO (Mobile Virtual Network Operator) afferma che i prezzi sono “per sempre” ed effettivamente non ha ancora applicato rimodulazioni ai suoi piani.
Le offerte per chi passa a Very Mobile con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali come CoopVoce, PosteMobile e altri (sono esclusi Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu) sono le seguenti:
Nel dettaglio, queste offerte sono disponibili per chi arriva da:
Very 8,99 e Very 9,99 possono essere attivate anche con portabilità da Fastweb Mobile e Sky Mobile.
Very 5,99, Very 6,99, Very 7,99, Very 8,99 e Very 9,99 sono disponibili anche per chi attiva un nuovo numero.
Per avere il massimo in termini di velocità, potete attivare l’opzione Very Full Speed 5G a 0,99 euro al mese, con primo mese gratis. Con l’opzione Very Plus avete inclusi anche Giga aggiuntivi e vantaggi come sconti su cinema, ristoranti e altro. Very Plus è in promozione fino al 3 dicembre 2026 a 0,99 euro al mese con il primo mese gratuito (invece di 1,99 euro al mese).
Chi arriva da TIM, Vodafone, WINDTRE, ho. Mobile, Kena Mobile e Spusu con portabilità del numero può attivare:
Per tutte le offerte il contributo di attivazione è di 0,99 euro con portabilità e di 4,99 euro per i nuovi numeri. Nel secondo caso, in negozio è disponibile una promozione con attivazione gratis.
Le offerte solo dati di Very Mobile sono disponibili per chi attiva un nuovo numero.
Offerte per dispositivi IoT
Offerte solo dati
Per l’utilizzo dei Giga illimitati vale l’uso personale rispettando i principi di buona fede e correttezza, come indicato all’articolo 5 delle Condizioni Generali di Contratto, ovvero un traffico dati mensile non superiore a cinque volte la media di consumo di clienti con offerte analoghe o due volte la media per tre mesi consecutivi.
Per tutte le offerte sopracitate ogni SMS costa 0,29 euro, mentre le chiamate sono tariffate a 29 cent al minuto.
Il contributo di attivazione è di 9,99 euro una tantum.
Nelle tariffe sono inclusi servizi come Ti ho Cercato, Ringme, hotspot per condividere la connessione Internet con altri dispositivi, VoLTE per chiamate di altissima qualità anche mentre si utilizzano le app e si naviga in contemporanea, e Wi-Fi Calling per effettuare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi.
Very Mobile dalla scorsa settimana propone poi il nuovo concorso “Smartphone Day”, che mette in palio ogni giorno dieci smartphone Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G. Potete partecipare una volta al giorno fino alle 23:59 del 5 novembre 2026.
Se avete consumato tutti i Giga inclusi, la navigazione Internet viene bloccata in automatico. Potete però aprire un nuovo ciclo mensile della promozione allo stesso prezzo in qualsiasi momento. Se avete utilizzato tutti i Giga disponibili in roaming, potete continuare a navigare in UE, Moldavia e Ucraina al costo di 0,1342 centesimi di euro per ogni MB (IVA inclusa).
Very Protetti costa 0,99 euro al mese, con il primo mese gratuito. Per il servizio, che offre maggiore sicurezza contro le principali minacce online, è previsto il rinnovo automatico.
Con “Porta un amico in Very”, entro il 3 dicembre 2026 (salvo proroghe), si possono ottenere fino a 100 euro di ricariche omaggio invitando amici e conoscenti a passare all’operatore low cost.