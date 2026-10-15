Very Mobile da 1,99 euro: le offerte 5G più economiche di ottobre 2026

Telefonia Mobile
di Matteo Testa

Very Mobile ha posticipato la scadenza delle sue offerte con inclusi minuti illimitati e fino a 440 GB in 5G alla massima velocità a partire da 1,99 euro al mese. Scopri prezzi e caratteristiche

In 30 secondi
Very Mobile, le offerte di ottobre 2026
  1. Prezzi a partire da 1,99 €/mese "per sempre"
  2. Potete avere inclusi anche Giga illimitati in 5G Full Speed
Very Mobile da 1,99 euro: le offerte 5G più economiche di ottobre 2026

Very Mobile ha deciso di prorogare interamente il suo portfolio di tariffe di telefonia mobile, prima in scadenza all’inizio del mese in corso, fino al 29 ottobre 2026. L’operatore low cost vi permette così di attivare offerte 5G con inclusi fino a 440 GB per navigare alla massima velocità sulle reti di ultima generazione a partire da appena 1,99 euro al mese.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori promozioni dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più conveniente in base alle vostre abitudini di consumo e necessità.

La tariffa giusta per te
Quanti Minuti?
A consumo
Quanti SMS?
A consumo
Quanti GB?
Almeno 1 GB

Le offerte di Very Mobile di ottobre 2026

Offerte Very Mobile Costi Minuti, SMS e Gigabyte
Very Things
  • a partire da 99 cent/mese
  • Attivazione a 9,99
  • minuti e SMS a consumo + fino a 10 GB in 5G Full Speed fino a 2 Gbps
Very 4,99
  • 4,99 /mese
  • Attivazione a 99 cent con MNP o 4,99 per nuovi numeri
  • minuti illimitati e 200 SMS + 20 GB in 5G fino a 30 Mbps
  • Very Full Speed per il 5G fino a 2 Gbps a 99 cent/mese, ma con primo mese gratis
Very 5,99
  • 5,99 /mese
  • Attivazione a 99 cent con MNP o 4,99 per nuovi numeri
  • minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 30 Mbps
  • Very Full Speed per il 5G fino a 2 Gbps a 99 cent/mese, ma con primo mese gratis
Very 6,99
  • 6,99 /mese
  • primo mese in omaggio solo online
  • Attivazione a 99 cent con MNP o 4,99 per nuovi numeri
  • minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G Full Speed fino a 2 Gbps
Very 7,99
  • 74,99 /mese
  • Attivazione a 99 cent con MNP o 4,99 per nuovi numeri
  • minuti illimitati e 200 SMS + 300 GB in 5G Full Speed fino a 2 Gbps
Very 8,99
  • 8,99 /mese
  • Attivazione a 99 cent con MNP o 4,99 per nuovi numeri
  • minuti illimitati e 200 SMS + 350 GB in 5G Full Speed fino a 2 Gbps
Very 9,99
  • 9,99 /mese
  • Attivazione a 99 cent con MNP o 4,99 per nuovi numeri
  • minuti illimitati e 200 SMS + 440 GB in 5G Full Speed fino a 2 Gbps
Very 11,99
  • 11,99 /mese
  • Attivazione a 99 cent con MNP o 4,99 per nuovi numeri
  • minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G Full Speed fino a 2 Gbps
Very 12,99
  • 12,99 /mese
  • Attivazione a 99 cent con MNP o 4,99 per nuovi numeri
  • minuti illimitati e 200 SMS + 300 GB in 5G Full Speed fino a 2 Gbps
Very 13,99
  • 13,99 /mese
  • Attivazione a 99 cent con MNP o 4,99 per nuovi numeri
  • minuti illimitati e 200 SMS + 440 GB in 5G Full Speed fino a 2 Gbps
Very Giga Unlimited
  • 14,99 /mese
  • Attivazione a 9,99
  • minuti e SMS a consumo + Giga illimitati in 5G Full Speed fino a 2 Gbps

Tutte le offerte di Very Mobile sono senza vincoli né costi nascosti. Solo online, SIM e spedizione sono gratis. In alternativa è possibile richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi. In negozio il costo della SIM/eSIM è di 10 euro, salvo promozioni locali. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica), oltre alla videoidentificazione.

Very Mobile si appoggia alla rete di WINDTRE. La portabilità del numero o MNP (Mobile Number Portability) verrà eseguita da Very Mobile da qualsiasi operatore entro un massimo di tre giorni lavorativi. Il MVNO (Mobile Virtual Network Operator) afferma che i prezzi sono “per sempre” ed effettivamente non ha ancora applicato rimodulazioni ai suoi piani.

Le offerte per chi passa a Very Mobile con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali come CoopVoce, PosteMobile e altri (sono esclusi Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu) sono le seguenti:

  • Very 4,99 Voce: minuti illimitati, 200 SMS e 20 GB in 5G fino a 30 Mbps in download e upload al costo di 4,99 euro al mese. Sono inclusi anche 7,50 GB per navigare in roaming in UE.
  • Very 5,99: minuti illimitati, 200 SMS e 150 GB in 5G fino a 30 Mbps in download e upload al costo di 5,99 euro al mese. Primo mese in omaggio solo in negozio e solo con ricarica automatica. Sono inclusi anche 9 GB per navigare in roaming in UE.
  • Very 6,99: minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB in 5G Full Speed fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload al costo di 6,99 euro al mese, con primo mese in omaggio con ricarica automatica. Sono inclusi anche 10,50 GB per navigare in roaming in UE.
  • Very 7,99: minuti illimitati, 200 SMS e 300 GB in 5G Full Speed fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload al costo di 7,99 euro al mese. Sono inclusi anche 12 GB per navigare in roaming in UE.
  • Very 8,99: minuti illimitati, 200 SMS e 350 GB in 5G Full Speed fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload al costo di 8,99 euro al mese. Sono inclusi anche 13,40 GB per navigare in roaming in UE.
  • Very 9,99: minuti illimitati, 200 SMS e 440 GB in 5G Full Speed fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload al costo di 9,99 euro al mese. Sono inclusi anche 14,90 GB per navigare in roaming in UE.

Nel dettaglio, queste offerte sono disponibili per chi arriva da:

  • Iliad, CoopVoce, PosteMobile, 1Mobile, CMLink, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lyca Mobile, Mundio Mobile, Noitel, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Rabona Mobile, Segnoverde, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.

Very 8,99 e Very 9,99 possono essere attivate anche con portabilità da Fastweb Mobile e Sky Mobile.

Very 5,99, Very 6,99, Very 7,99, Very 8,99 e Very 9,99 sono disponibili anche per chi attiva un nuovo numero.

Per avere il massimo in termini di velocità, potete attivare l’opzione Very Full Speed 5G a 0,99 euro al mese, con primo mese gratis. Con l’opzione Very Plus avete inclusi anche Giga aggiuntivi e vantaggi come sconti su cinema, ristoranti e altro. Very Plus è in promozione fino al 3 dicembre 2026 a 0,99 euro al mese con il primo mese gratuito (invece di 1,99 euro al mese).

Portabilità da TIM, Vodafone, WINDTRE, ho. Mobile, Kena Mobile e Spusu

Chi arriva da TIM, Vodafone, WINDTRE, ho. Mobile, Kena Mobile e Spusu con portabilità del numero può attivare:

  • Very 11,99: minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB in 5G Full Speed fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload al costo di 11,99 euro al mese. Sono inclusi anche 17,90 GB per navigare in roaming in UE.
  • Very 12,99: minuti illimitati, 200 SMS e 300 GB in 5G Full Speed fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload al costo di 12,99 euro al mese. Sono inclusi anche 19,40 GB per navigare in roaming in UE.
  • Very 13,99: minuti illimitati, 200 SMS e 440 GB in 5G Full Speed fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload al costo di 13,99 euro al mese. Sono inclusi anche 20,90 GB per navigare in roaming in UE.

Per tutte le offerte il contributo di attivazione è di 0,99 euro con portabilità e di 4,99 euro per i nuovi numeri. Nel secondo caso, in negozio è disponibile una promozione con attivazione gratis.

Offerte solo dati e IoT

Le offerte solo dati di Very Mobile sono disponibili per chi attiva un nuovo numero.

Offerte per dispositivi IoT

  • Very Things 1,99 XL: 2 GB in 5G Full Speed (fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, anche in roaming UE) a 1,99 euro al mese con ricarica automatica.
  • Very Things 1,99: 1 GB in 5G Full Speed (fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, anche in roaming UE) a 1,99 euro al mese con addebito su credito residuo.
  • Very Things 3,99 XL: 10 GB in 5G Full Speed (fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, anche in roaming UE) a 3,99 euro al mese con ricarica automatica.
  • Very Things 3,99: 5 GB in 5G Full Speed (fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, anche in roaming UE) a 3,99 euro al mese con addebito su credito residuo.

Offerte solo dati

  • Very 500 Giga: 500 GB in 5G Full Speed (fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload) a 12,99 euro al mese con addebito su credito residuo. Sono inclusi 19,40 GB per il roaming UE.
  • Very 1000 Giga XL: 1000 GB in 5G Full Speed (fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload) a 12,99 euro al mese con ricarica automatica. Sono inclusi 19,40 GB per il roaming UE.
  • Very 1000 Giga: 1000 GB in 5G Full Speed (fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload) a 14,99 euro al mese con addebito su credito residuo. Sono inclusi 22,40 GB per il roaming UE.
  • Very Giga Unlimited: Giga illimitati in 5G Full Speed (fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload) a 14,99 euro al mese con ricarica automatica. Sono inclusi 22,40 GB per il roaming UE.

Per l’utilizzo dei Giga illimitati vale l’uso personale rispettando i principi di buona fede e correttezza, come indicato all’articolo 5 delle Condizioni Generali di Contratto, ovvero un traffico dati mensile non superiore a cinque volte la media di consumo di clienti con offerte analoghe o due volte la media per tre mesi consecutivi.

Per tutte le offerte sopracitate ogni SMS costa 0,29 euro, mentre le chiamate sono tariffate a 29 cent al minuto.

Il contributo di attivazione è di 9,99 euro una tantum.

I servizi aggiuntivi di Very Mobile

Nelle tariffe sono inclusi servizi come Ti ho Cercato, Ringme, hotspot per condividere la connessione Internet con altri dispositivi, VoLTE per chiamate di altissima qualità anche mentre si utilizzano le app e si naviga in contemporanea, e Wi-Fi Calling per effettuare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi.

Very Mobile dalla scorsa settimana propone poi il nuovo concorso “Smartphone Day”, che mette in palio ogni giorno dieci smartphone Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G. Potete partecipare una volta al giorno fino alle 23:59 del 5 novembre 2026.

Se avete consumato tutti i Giga inclusi, la navigazione Internet viene bloccata in automatico. Potete però aprire un nuovo ciclo mensile della promozione allo stesso prezzo in qualsiasi momento. Se avete utilizzato tutti i Giga disponibili in roaming, potete continuare a navigare in UE, Moldavia e Ucraina al costo di 0,1342 centesimi di euro per ogni MB (IVA inclusa).

Very Protetti costa 0,99 euro al mese, con il primo mese gratuito. Per il servizio, che offre maggiore sicurezza contro le principali minacce online, è previsto il rinnovo automatico.

Con “Porta un amico in Very”, entro il 3 dicembre 2026 (salvo proroghe), si possono ottenere fino a 100 euro di ricariche omaggio invitando amici e conoscenti a passare all’operatore low cost.

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
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