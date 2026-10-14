I clienti di Sky Mobile che passano a TIM possono attivare offerte con inclusi minuti illimitati e fino a 400 GB in 5G a partire da 4,99 euro al mese . In più, il primo mese e l’attivazione sono gratis . Scopri le promozioni disponibili

I nuovi clienti di TIM che fanno richiesta di portabilità del numero da Sky Mobile, diventato di recente un operatore virtuale, hanno la possibilità di attivare le principali offerte operator attack a partire da 4,99 euro al mese, disponibili online per chi arriva da Iliad o alcuni MVNO (Mobile Virtual Network Operator) selezionati.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte di telefonia mobile dei principali operatori. Cliccando sul tasto di seguito potete avviare la comparazione e trovare la soluzione più conveniente in base alle vostre abitudini di consumo, che potrete poi attivare comodamente online.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Offerte per chi passa a TIM da Sky Mobile: caratteristiche e prezzi a ottobre 2026

Offerte TIM mobile per i clienti Sky Mobile Costi Minuti, SMS e Gigabyte TIM Power Famiglia Iron primo mese e attivazione gratis (solo online), poi 4,99 €/mese minuti illimitati e 200 SMS + 200 in 5G fino a 250 Mbps

fino a 250 Mbps Giga illimitati in 5G Ultra fino a 2 Gbps con TIM Unica Power TIM Supreme GPRO primo mese e attivazione gratis (solo online), poi 5,99 €/mese minuti illimitati e 200 SMS + 300 in 5G fino a 250 Mbps

fino a 250 Mbps Giga illimitati in 5G Ultra fino a 2 Gbps con TIM Unica Power TIM Power Supreme Easy primo mese e attivazione gratis (solo online), poi 7,99 €/mese minuti illimitati e 200 SMS + 4 00 in 5G fino a 250 Mbps

fino a 250 Mbps Giga illimitati in 5G Ultra fino a 2 Gbps con TIM Unica Power

I clienti di Sky Mobile per attivare le offerte operator attack di TIM a loro riservate devono accedere alla pagina “www.tim.it/fisso-e-mobile/mobile/passa-a-tim” e selezionare “Sky Italia” nel menu a tendina.

Confronta le offerte TIM mobile »

Va sottolineato che i clienti di Sky Mobile powered by Fastweb, in quanto clienti di Fastweb Mobile, per attivare le offerte operator attack a loro riservate devono cliccare sulla voce “Vodafone, ho. Mobile, Fastweb”. Nel dettaglio è disponibile solo TIM Power Supreme Red con minuti illimitati e 200 SMS più 300 GB in 5G a 7,99 euro al mese.

TIM permette di richiedere l’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID per maggiore comodità. La portabilità del numero o MNP (Mobile Number Portability) viene eseguita gratuitamente da TIM entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Chi passa a TIM da Sky Mobile può quindi attivare le seguenti offerte 5G:

TIM Power Famiglia Iron

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload

in download e 75 Mbps in upload 8 GB per navigare in roaming in UE

Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 4,99 euro al mese. La SIM/eSIM costa 10 euro con 5 euro di credito incluso e la spedizione è gratis.

TIM Supreme GPRO

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload

in download e 75 Mbps in upload 14 GB per navigare in roaming in UE

Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 5,99 euro al mese. La SIM/eSIM costa 10 euro con 5 euro di credito incluso e la spedizione è gratis.

TIM Power Supreme Easy

minuti illimitati e 200 SMS

400 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload

in download e 75 Mbps in upload 15 GB per navigare in roaming in UE

Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 7,99 euro al mese. La SIM/eSIM costa 10 euro con 5 euro di credito incluso e la spedizione è gratis.

Le sopracitate offerte sono disponibili solo online con portabilità del numero da:

Iliad, CoopVoce, Afinna One, BT Italia Full MVNO, BT Enia Mobile, China Mobile International, Conexo Technologies, Daily Telecom, Digi Mobil, Dimensione Mobile, Élite Mobile, Enegan, Energia Capitale, Europe Energy, Feder Mobile, Green ICN, Intermatica, Italia Power, Lene Connect (Enel), Massima Energia, Nextus, NT Mobile, NV Mobile, Opnet, Optima Italia, Ovunque, Plink, Plintron Italia Full, Rabona Mobile, Retelit, Segnoverde, Sky Italia, Spusu/Mass Response, 1Mobile, Welcome Full, Wings Mobile, Withu Italia e Yukom.

In alternativa dagli stessi operatori viene proposta anche TIM Mobile & Music Special a 9,99 euro al mese con inclusi minuti illimitati, 200 GB in 5G Ultra e Apple Music.

Per il pagamento potete scegliere tra addebito su credito residuo o automatico su conto corrente o carta di credito/prepagata con TIM Ricarica Automatica.

Sono inclusi i servizi LoSai e ChiamaOra. Esaurito il traffico dati per il roaming in UE è possibile continuare a navigare al costo di 0,13 cent al MB (IVA inclusa).

La rete di TIM

Le offerte 5G di TIM permettono di navigare in tutte le principali città italiane e località turistiche fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Le tariffe con incluso il 5G Ultra, invece, prevedono una velocità fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload. In assenza di adeguata copertura, è possibile navigare in 4G/4G+ fino a 300 Mbps in download.

Attivando l’opzione TIM 5G Priority si può accedere alle stesse prestazioni del 5G Ultra con anche la priorità di accesso alla rete in caso di congestionamenti o rallentamenti. Potete scegliere il pass da 2 giorni a 0,99 euro una tantum o l’abbonamento mensile a 4,99 euro al mese con rinnovo automatico e senza costi di attivazione.

Giga illimitati in 5G Ultra con TIM Unica Power

I clienti di TIM per il mobile e la rete fissa possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa) e un servizio digitale a scelta tra 200 GB su Google Cloud, TIM Navigazione Sicura 360 o TIM PEC mensile. Sono inclusi anche vantaggi come:

Canva Pro gratis per 12 mesi senza rinnovo automatico

senza rinnovo automatico sconti sui migliori smartphone mantenendo attiva la SIM/eSIM per almeno 24 mesi

3 mesi gratis di TIMVISION XS con incluso TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 4 euro al mese, invece di 8,99 euro al mese)

con incluso TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 4 euro al mese, invece di 8,99 euro al mese) TIM Voce WiFi per chiamate e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi.

TIM Unica Power è gratis per 12 mesi attivandolo entro il 24/10/26, poi si rinnova a 2,90 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione.

Sconto sulla fibra per i clienti mobile

Chi non è ancora cliente di TIM per la rete fissa può attivare la sua offerta fibra ottica chiamata TIM WiFi Casa al prezzo scontato di 24,90 euro al mese, invece di 31,90 euro al mese, abbinando alla linea fissa un piano mobile con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 11 GB utilizzabili anche in roaming in Ue, a 9,99 euro al mese con addebito in fattura. Il prezzo per l’offerta convergente fisso più mobile quindi a partire da 34,89 euro al mese. Il contributo per l’attivazione della fibra è di 39,90 euro.

Al costo di 5 euro al mese entro il 24/10/26 potete anche aggiungere Wi-Fi Priority per una connessione Internet a prova di steaming, gaming e intelligenza artificiale. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro.

Al prezzo di 31,90 euro al mese, invece di 46,89 euro al mese, i clienti convergenti di TIM possono aggiungere un abbonamento TIMVISION S per vedere film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport su TIMVISION Play. Avete inclusi anche Infinity+, Netflix Standard con pubblicità e HBO Max base con pubblicità. Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito.

Scopri le offerte TIM fibra »

Altre offerte convenienti di TIM a ottobre 2026

Offerte TIM mobile Costi Minuti, SMS e Gigabyte TIM Power Special VPro 5G primo mese e attivazione gratis (solo online), poi 9,99 €/mese minuti illimitati e 200 SMS + 200 in 5G Ultra fino a 2 Gbps TIM Titanium Orange primo mese e attivazione gratis (solo online), poi 10,99 €/mese minuti illimitati e 200 SMS + 200 in 5G Ultra fino a 2 Gbps

In alternativa sono disponibili altre offerte di TIM dall’eccellente rapporto qualità prezzo come:

TIM Power Special VPro 5G

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps in download

in download 15 GB per navigare in roaming in UE

Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 9,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito incluso e la spedizione è gratis.

L’offerta è disponibile per chi richiede la portabilità del numero da Fastweb Mobile, Vodafone e ho. Mobile.

TIM Titanium Orange

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps in download

in download 17 GB per navigare in roaming in UE

Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 10,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito incluso e la spedizione è gratis.

L’offerta è disponibile per chi richiede la portabilità del numero da WINDTRE e Very Mobile.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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