- Si possono avere minuti illimitati e fino a 400 GB in 5G a partire da 4,99 €/mese
- Giga illimitati in 5G Ultra fino a 2 Gbps con TIM Unica Power
I clienti di Sky Mobile che passano a TIM possono attivare offerte con inclusi minuti illimitati e fino a 400 GB in 5G a partire da 4,99 euro al mese. In più, il primo mese e l’attivazione sono gratis. Scopri le promozioni disponibili
I nuovi clienti di TIM che fanno richiesta di portabilità del numero da Sky Mobile, diventato di recente un operatore virtuale, hanno la possibilità di attivare le principali offerte operator attack a partire da 4,99 euro al mese, disponibili online per chi arriva da Iliad o alcuni MVNO (Mobile Virtual Network Operator) selezionati.
Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte di telefonia mobile dei principali operatori. Cliccando sul tasto di seguito potete avviare la comparazione e trovare la soluzione più conveniente in base alle vostre abitudini di consumo, che potrete poi attivare comodamente online.
|Offerte TIM mobile per i clienti Sky Mobile
|Costi
|Minuti, SMS e Gigabyte
|TIM Power Famiglia Iron
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|TIM Supreme GPRO
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|TIM Power Supreme Easy
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I clienti di Sky Mobile per attivare le offerte operator attack di TIM a loro riservate devono accedere alla pagina “www.tim.it/fisso-e-mobile/mobile/passa-a-tim” e selezionare “Sky Italia” nel menu a tendina.
Confronta le offerte TIM mobile »
Va sottolineato che i clienti di Sky Mobile powered by Fastweb, in quanto clienti di Fastweb Mobile, per attivare le offerte operator attack a loro riservate devono cliccare sulla voce “Vodafone, ho. Mobile, Fastweb”. Nel dettaglio è disponibile solo TIM Power Supreme Red con minuti illimitati e 200 SMS più 300 GB in 5G a 7,99 euro al mese.
TIM permette di richiedere l’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID per maggiore comodità. La portabilità del numero o MNP (Mobile Number Portability) viene eseguita gratuitamente da TIM entro un massimo di tre giorni lavorativi.
Chi passa a TIM da Sky Mobile può quindi attivare le seguenti offerte 5G:
TIM Power Famiglia Iron
Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 4,99 euro al mese. La SIM/eSIM costa 10 euro con 5 euro di credito incluso e la spedizione è gratis.
TIM Supreme GPRO
Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 5,99 euro al mese. La SIM/eSIM costa 10 euro con 5 euro di credito incluso e la spedizione è gratis.
TIM Power Supreme Easy
Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 7,99 euro al mese. La SIM/eSIM costa 10 euro con 5 euro di credito incluso e la spedizione è gratis.
Le sopracitate offerte sono disponibili solo online con portabilità del numero da:
In alternativa dagli stessi operatori viene proposta anche TIM Mobile & Music Special a 9,99 euro al mese con inclusi minuti illimitati, 200 GB in 5G Ultra e Apple Music.
Per il pagamento potete scegliere tra addebito su credito residuo o automatico su conto corrente o carta di credito/prepagata con TIM Ricarica Automatica.
Sono inclusi i servizi LoSai e ChiamaOra. Esaurito il traffico dati per il roaming in UE è possibile continuare a navigare al costo di 0,13 cent al MB (IVA inclusa).
Le offerte 5G di TIM permettono di navigare in tutte le principali città italiane e località turistiche fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Le tariffe con incluso il 5G Ultra, invece, prevedono una velocità fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload. In assenza di adeguata copertura, è possibile navigare in 4G/4G+ fino a 300 Mbps in download.
Attivando l’opzione TIM 5G Priority si può accedere alle stesse prestazioni del 5G Ultra con anche la priorità di accesso alla rete in caso di congestionamenti o rallentamenti. Potete scegliere il pass da 2 giorni a 0,99 euro una tantum o l’abbonamento mensile a 4,99 euro al mese con rinnovo automatico e senza costi di attivazione.
I clienti di TIM per il mobile e la rete fissa possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa) e un servizio digitale a scelta tra 200 GB su Google Cloud, TIM Navigazione Sicura 360 o TIM PEC mensile. Sono inclusi anche vantaggi come:
TIM Unica Power è gratis per 12 mesi attivandolo entro il 24/10/26, poi si rinnova a 2,90 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione.
Chi non è ancora cliente di TIM per la rete fissa può attivare la sua offerta fibra ottica chiamata TIM WiFi Casa al prezzo scontato di 24,90 euro al mese, invece di 31,90 euro al mese, abbinando alla linea fissa un piano mobile con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 11 GB utilizzabili anche in roaming in Ue, a 9,99 euro al mese con addebito in fattura. Il prezzo per l’offerta convergente fisso più mobile quindi a partire da 34,89 euro al mese. Il contributo per l’attivazione della fibra è di 39,90 euro.
Al costo di 5 euro al mese entro il 24/10/26 potete anche aggiungere Wi-Fi Priority per una connessione Internet a prova di steaming, gaming e intelligenza artificiale. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro.
Al prezzo di 31,90 euro al mese, invece di 46,89 euro al mese, i clienti convergenti di TIM possono aggiungere un abbonamento TIMVISION S per vedere film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport su TIMVISION Play. Avete inclusi anche Infinity+, Netflix Standard con pubblicità e HBO Max base con pubblicità. Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito.
|Offerte TIM mobile
|Costi
|Minuti, SMS e Gigabyte
|TIM Power Special VPro 5G
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|TIM Titanium Orange
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In alternativa sono disponibili altre offerte di TIM dall’eccellente rapporto qualità prezzo come:
TIM Power Special VPro 5G
Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 9,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito incluso e la spedizione è gratis.
L’offerta è disponibile per chi richiede la portabilità del numero da Fastweb Mobile, Vodafone e ho. Mobile.
TIM Titanium Orange
Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 10,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito incluso e la spedizione è gratis.
L’offerta è disponibile per chi richiede la portabilità del numero da WINDTRE e Very Mobile.