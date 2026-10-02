- minuti illimitati e fino a 250 GB in 5G a partire da 7,90 €/mese
- Giga illimitati in 5G in convergenza con Sky TV e/o Sky WiFi
Con le nuove offerte di Sky Mobile potete avere minuti e Giga illimitati in 5G alla massima velocità sulla rete Fastweb-Vodafone a partire da meno di 8 euro al mese, in convergenza con Sky TV e/o Sky WiFi. Scoprite tutti i dettagli sulle promosioni
La scorsa settimana Sky Italia ha iniziato ufficialmente a commercializzare le nuove SIM ESP di Sky Mobile, che è quindi diventato a tutti gli effetti un operatore virtuale dopo essere stato solo un distributore di SIM di Fastweb con il marchio “Sky Mobile powered by Fastweb“.
Il nuovo MVNO (Mobile Virtual Network Operator) ha lanciato le proprie offerte di telefonia mobile chiamate Sky Mobile Maxi e Sky Mobile Ultra, permettendo a chi le attiva di ottenere sconti e Giga illimitati in convergenza con Sky TV e/o Sky WiFi.
Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it per trovare il piano mobile più conveniente per le vostre esigenze e abitudini di consumo. Selezionata la tariffa giusta, potrete poi attivarla comodamente online.
|Offerte Sky Mobile
|Costi
|Minuti, SMS e Gigabyte
|Sky Mobile Maxi
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|Sky Mobile Ultra
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Le offerte di Sky Mobile prevedono un costo di attivazione della SIM/eSIM pari a 10 euro una tantum, che si somma all’addebito del primo mese anticipato. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica), oltre alla video identificazione.
Chi passa a Sky Mobile e non vuole perdere il proprio numero di telefono deve fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente dall’operatore virtuale entro un massimo di tre giorni lavorativi. La procedura è prevista anche per gli ex clienti di Sky Mobile powered by Fastweb (che restano clienti Fastweb).
Il prezzo è di 7,90 euro al mese.
Il prezzo è di 9,90 euro al mese, altrimenti 9 euro al mese acquistando contestualmente un’offerta Sky TV o Sky WiFi. Il costo scende ancora a 6 euro al mese per i clienti convergenti con mobile, TV e rete fissa.
I già clienti Sky TV e/o Sky WiFi che attivano Sky Mobile Ultra con portabilità del numero hanno anche l’offerta mobile gratis fino ai primi 6 mesi (per i clienti da almeno 6 anni, altrimenti i mesi gratis sono i primi 2). Attivando Sky Mobile Ultra come seconda o terza SIM si riceve il primo mese in omaggio.
Per poter accedere ai vantaggi per i clienti convergenti, la SIM di Sky Mobile dovrà avere lo stesso intestatario dell’offerta TV e/o della rete fissa.
Grazie al servizio “Riparti” è possibile anticipare il rinnovo dell’offerta per continuare a navigare quando si è consumato almeno l’80% dei Giga inclusi, facendo ripartire il piano mobile allo stesso prezzo di sempre. Altrimenti, si attiva una tariffa a consumo di 0,12 euro per ogni MB.
Anche Sky Mobile prevede il servizio di ricarica automatica. Sono inclusi gratuitamente servizi come Ti ho cercato, Richiamami, Segreteria Telefonica, trasferimento di chiamata, avviso di chiamata e blocco delle chiamate a pagamento.
Le offerte di Sky Mobile sono disponibili, salvo cambiamenti, fino al 31/10/26.
L’operatore virtuale di tipo ESP (Enhanced Service Provider) si appoggia alla rete di Fastweb + Vodafone. Con le sue offerte 5G è possibile navigare fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, mentre in 4G/4G+ le prestazioni arrivano fino a 1 Gbps in download e 100 Mbps in upload.
Grazie all’integrazione della tecnologia VoLTE è possibile effettuare chiamate con audio di altissima qualità anche mentre si utilizzano le app e si naviga su Internet in contemporanea.
Secondo quanto indicato da Sky Italia nelle Condizioni Generali di Sky Mobile, per le offerte con inclusi Giga illimitati è considerato un uso corretto e personale un traffico dati non oltre i 600 GB al mese.
Con l’app MySky potete gestire comodamente la vostra offerta mobile, ed eventualmente anche l’abbonamento a Sky TV e Sky WiFi.
|Offerte convergenti di Sky
|Costi
|Servizi inclusi
|già clienti Sky TV
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|Sky Mobile Ultra + Sky WiFi
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|Sky Mobile Ultra + Sky WiFi + Sky TV
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I già clienti Sky TV possono aggiungere contestualmente le seguenti offerte:
L’offerta Sky Mobile + Sky WiFi costa 29,90 euro al mese per i primi 12 mesi (20,90 euro al mese per la rete fissa e 9 euro al mese per Sky Mobile Ultra).
L’offerta Sky Mobile + Sky WiFi + Sky TV, invece, costa 35,90 euro al mese per i primi 18 mesi (20,90 euro per la rete fissa, 9 euro per Sky TV e 6 euro per Sky Mobile Ultra).
I contratti relativi a Sky WiFi e Sky Mobile sono tra loro separati ed autonomi.