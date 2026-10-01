- Sono inclusi minuti illimitati e 200 SMS + 300 GB in 5G fino a 250 Mbps
- Il prezzo è di 7,99 €/mese con primo mese e attivazione gratis solo online
TIM Power Supreme Orange e TIM Power Super Red ora includono 200 GB in più al mese allo stesso prezzo. Scopri a chi sono riservate le due offerte operator attack e come attivarle
I nuovi clienti di TIM per la telefonia mobile che attivano TIM Power Supreme Red e TIM Power Supreme Orange, disponibili rispettivamente con richiesta di portabilità del numero da Fastweb Mobile, Vodafone e ho. Mobile oppure WINDTRE e Very Mobile, hanno inclusi 300 GB in 5G al costo di 7,99 euro al mese, invece di 200 GB come era previsto in precedenza. Le due offerte “operator attack”, oltre ad essere disponibili online sul sito di TIM, si possono sottoscrivere anche nei negozi TIM dal 15 settembre 2026.
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|TIM Power Supreme
|Dettagli
|Costi
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|Minuti, SMS e Gigabyte
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|Chi può attivarle
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Nel dettaglio TIM Power Supreme Red e TIM Power Supreme Orange includono:
Il prezzo è di 7,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione in negozio è di 6,99 euro una tantum. La SIM costa 10 euro, di cui 5 euro di credito residuo, con spedizione gratis. In alternativa è possibile acquistare un’eSIM allo stesso prezzo. Potete effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID per una maggiore comodità.
Acquistandole online, invece, il primo mese e attivazione sono gratis.
Confronta le offerte TIM mobile »
TIM Power Supreme Red è disponibile con portabilità da Fastweb Mobile, Vodafone e ho. Mobile.
TIM Power Supreme Orange è disponibile con portabilità da WINDTRE e Very Mobile.
La portabilità del numero è gratis da qualsiasi operatore e verrà completata da TIM entro un massimo di tre giorni lavorativi.
Per il pagamento potete scegliere tra addebito su credito residuo o automatico su conto corrente o carta di credito/prepagata con TIM Ricarica Automatica.
Sono inclusi i servizi LoSai e ChiamaOra. Esaurito il traffico dati per il roaming in UE è possibile continuare a navigare al costo di 0,13 cent al MB (IVA inclusa).
Potete poi attivare l’opzione aggiuntiva 5G Ultra Summer Edition che include la navigazione in 5G Ultra fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload fino al 31/12/26 al costo di 4,99 euro una tantum, poi si rinnova a 1,99 euro al mese.
Da qualche giorno è disponibile il servizio TIM 5G Priority con accesso prioritario alla rete in caso di congestione e rallentamenti e velocità fino a 2 Gbps in download. Per un utilizzo di 2 giorni senza rinnovo automatico è previsto un costo di attivazione di 0,99 euro. Per il servizio senza limiti di tempo il prezzo è di 1,99 euro al mese e non c’è contributo per l’attivazione.
Gli Under 25, invece, possono attivare l’opzione Young per avere 50 GB in 5G in più al mese senza costi aggiuntivi, insieme alle opzioni previste per le offerte della gamma Young.
I clienti di TIM per il mobile e la rete fissa possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa) e un servizio digitale a scelta tra 200 GB su Google Cloud, TIM Navigazione Sicura 360 o TIM PEC mensile. Sono inclusi anche vantaggi come:
TIM Unica Power è gratis per 12 mesi attivandolo entro il 24/10/26, poi si rinnova a 2,90 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione.
Se invece non avete la rete fissa con TIM, potete attivare la sua offerta fibra ottica chiamata TIM WiFi Casa al prezzo scontato di 24,90 euro al mese, invece di 31,90 euro al mese, abbinando alla linea fissa un piano mobile con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 11 GB utilizzabili anche in roaming in Ue, a 9,99 euro al mese con addebito in fattura. Il prezzo per l’offerta convergente fisso più mobile quindi a partire da 34,89 euro al mese. Il contributo per l’attivazione della fibra è di 39,90 euro.
Al costo di 5 euro al mese entro il 24/10/26 potete anche aggiungere Wi-Fi Priority per una connessione Internet a prova di steaming, gaming e intelligenza artificiale. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro.
Al prezzo di 31,90 euro al mese, invece di 46,89 euro al mese, i clienti convergenti di TIM possono aggiungere un abbonamento TIMVISION S per vedere film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport su TIMVISION Play. Avete inclusi anche Infinity+, Netflix Standard con pubblicità e HBO Max base con pubblicità. Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito.
|Offerte TIM mobile
|Costi
|Minuti, SMS e Gigabyte
|TIM Supreme GPRO
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|TIM Power Special VPro 5G
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|TIM Titanium Orange
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In alternativa sono disponibili altre offerte di TIM dall’eccellente rapporto qualità prezzo come:
TIM Supreme GPRO
Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 5,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito incluso e la spedizione è gratis.
L’offerta è disponibile per chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come CoopVoce, PosteMobile e altri.
TIM Power Special VPro 5G
Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 9,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito incluso e la spedizione è gratis.
L’offerta è disponibile per chi richiede la portabilità del numero da Fastweb Mobile, Vodafone e ho. Mobile.
TIM Titanium Orange
Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 10,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito incluso e la spedizione è gratis.
L’offerta è disponibile per chi richiede la portabilità del numero da WINDTRE e Very Mobile.