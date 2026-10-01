TIM Power Supreme Orange e TIM Power Super Red ora includono 200 GB in più al mese allo stesso prezzo. Scopri a chi sono riservate le due offerte operator attack e come attivarle

I nuovi clienti di TIM per la telefonia mobile che attivano TIM Power Supreme Red e TIM Power Supreme Orange, disponibili rispettivamente con richiesta di portabilità del numero da Fastweb Mobile, Vodafone e ho. Mobile oppure WINDTRE e Very Mobile, hanno inclusi 300 GB in 5G al costo di 7,99 euro al mese, invece di 200 GB come era previsto in precedenza. Le due offerte “operator attack”, oltre ad essere disponibili online sul sito di TIM, si possono sottoscrivere anche nei negozi TIM dal 15 settembre 2026.

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La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

TIM Power Supreme: prezzo e caratteristiche delle offerte “operator attack” a settembre 2026

TIM Power Supreme Dettagli Costi 7,99 €/mese

primo mese e attivazione gratis solo online

solo online attivazione a 6,99 € in negozio

in negozio SIM/eSIM a 10 € Minuti, SMS e Gigabyte minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 5G fino a 250 Gbps + 100 GB aggiuntivi

fino a 250 Gbps aggiuntivi Giga illimitati in 5G Ultra fino a 2 Gbps con TIM Unica Power Chi può attivarle TIM Power Supreme Red con portabilità da Fastweb Mobile, Vodafone e ho. Mobile

con portabilità da e TIM Power Supreme Orange con portabilità da WINDTRE e Very Mobile

Nel dettaglio TIM Power Supreme Red e TIM Power Supreme Orange includono:

minuti illimitati e 200 SMS

300 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload

in download e 75 Mbps in upload 12 GB per navigare in roaming in UE

Il prezzo è di 7,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione in negozio è di 6,99 euro una tantum. La SIM costa 10 euro, di cui 5 euro di credito residuo, con spedizione gratis. In alternativa è possibile acquistare un’eSIM allo stesso prezzo. Potete effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID per una maggiore comodità.

Acquistandole online, invece, il primo mese e attivazione sono gratis.

Confronta le offerte TIM mobile »

TIM Power Supreme Red è disponibile con portabilità da Fastweb Mobile, Vodafone e ho. Mobile.

TIM Power Supreme Orange è disponibile con portabilità da WINDTRE e Very Mobile.

La portabilità del numero è gratis da qualsiasi operatore e verrà completata da TIM entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Per il pagamento potete scegliere tra addebito su credito residuo o automatico su conto corrente o carta di credito/prepagata con TIM Ricarica Automatica.

Sono inclusi i servizi LoSai e ChiamaOra. Esaurito il traffico dati per il roaming in UE è possibile continuare a navigare al costo di 0,13 cent al MB (IVA inclusa).

Potete poi attivare l’opzione aggiuntiva 5G Ultra Summer Edition che include la navigazione in 5G Ultra fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload fino al 31/12/26 al costo di 4,99 euro una tantum, poi si rinnova a 1,99 euro al mese.

Da qualche giorno è disponibile il servizio TIM 5G Priority con accesso prioritario alla rete in caso di congestione e rallentamenti e velocità fino a 2 Gbps in download. Per un utilizzo di 2 giorni senza rinnovo automatico è previsto un costo di attivazione di 0,99 euro. Per il servizio senza limiti di tempo il prezzo è di 1,99 euro al mese e non c’è contributo per l’attivazione.

Gli Under 25, invece, possono attivare l’opzione Young per avere 50 GB in 5G in più al mese senza costi aggiuntivi, insieme alle opzioni previste per le offerte della gamma Young.

Giga illimitati in 5G Ultra con TIM Unica Power

I clienti di TIM per il mobile e la rete fissa possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa) e un servizio digitale a scelta tra 200 GB su Google Cloud, TIM Navigazione Sicura 360 o TIM PEC mensile. Sono inclusi anche vantaggi come:

Canva Pro gratis per 12 mesi senza rinnovo automatico

senza rinnovo automatico sconti sui migliori smartphone mantenendo attiva la SIM/eSIM per almeno 24 mesi

3 mesi gratis di TIMVISION XS con incluso TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 4 euro al mese, invece di 8,99 euro al mese)

con incluso TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 4 euro al mese, invece di 8,99 euro al mese) TIM Voce WiFi per chiamate e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi.

TIM Unica Power è gratis per 12 mesi attivandolo entro il 24/10/26, poi si rinnova a 2,90 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione.

Sconto sulla fibra per i clienti mobile

Se invece non avete la rete fissa con TIM, potete attivare la sua offerta fibra ottica chiamata TIM WiFi Casa al prezzo scontato di 24,90 euro al mese, invece di 31,90 euro al mese, abbinando alla linea fissa un piano mobile con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 11 GB utilizzabili anche in roaming in Ue, a 9,99 euro al mese con addebito in fattura. Il prezzo per l’offerta convergente fisso più mobile quindi a partire da 34,89 euro al mese. Il contributo per l’attivazione della fibra è di 39,90 euro.

Al costo di 5 euro al mese entro il 24/10/26 potete anche aggiungere Wi-Fi Priority per una connessione Internet a prova di steaming, gaming e intelligenza artificiale. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro.

Al prezzo di 31,90 euro al mese, invece di 46,89 euro al mese, i clienti convergenti di TIM possono aggiungere un abbonamento TIMVISION S per vedere film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport su TIMVISION Play. Avete inclusi anche Infinity+, Netflix Standard con pubblicità e HBO Max base con pubblicità. Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito.

Scopri le offerte TIM fibra »

Altre offerte convenienti di TIM a settembre 2026

Offerte TIM mobile Costi Minuti, SMS e Gigabyte TIM Supreme GPRO primo mese e attivazione gratis (solo online), poi 5,99 €/mese minuti illimitati e 200 SMS + 300 in 5G fino a 250 Mbps

fino a 250 Mbps Giga illimitati in 5G Ultra fino a 2 Gbps con TIM Unica Power TIM Power Special VPro 5G primo mese e attivazione gratis (solo online), poi 9,99 €/mese minuti illimitati e 200 SMS + 200 in 5G Ultra fino a 2 Gbps TIM Titanium Orange primo mese e attivazione gratis (solo online), poi 10,99 €/mese minuti illimitati e 200 SMS + 200 in 5G Ultra fino a 2 Gbps

In alternativa sono disponibili altre offerte di TIM dall’eccellente rapporto qualità prezzo come:

TIM Supreme GPRO

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload

in download e 75 Mbps in upload 14 GB per navigare in roaming in UE

Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 5,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito incluso e la spedizione è gratis.

L’offerta è disponibile per chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come CoopVoce, PosteMobile e altri.

TIM Power Special VPro 5G

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps in download

in download 15 GB per navigare in roaming in UE

Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 9,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito incluso e la spedizione è gratis.

L’offerta è disponibile per chi richiede la portabilità del numero da Fastweb Mobile, Vodafone e ho. Mobile.

TIM Titanium Orange

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps in download

in download 17 GB per navigare in roaming in UE

Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 10,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito incluso e la spedizione è gratis.

L’offerta è disponibile per chi richiede la portabilità del numero da WINDTRE e Very Mobile.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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