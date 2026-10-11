Carte di credito, a ottobre tornano convenienti? 5 costi da controllare prima di sceglierne una

Carte di Credito
di Davide Raia

Una carta di credito è uno strumento di pagamento molto comodo. A differenza delle carte di debito, abbiante al conto corrente, richiedere una carta di credito non è immediato. Bisogna rispettare alcuni requisiti di reddito e, soprattutto, è necessario considerare con attenzione i costi

In 30 secondi
  • Attenzione ai costi nascosti: Oltre al canone annuo, incidono tassi di rateizzazione, commissioni sui prelievi e maggiorazioni sul cambio valuta.
  • Le offerte di ottobre 2026: Disponibili opzioni a canone zero o azzerabile, sia senza aprire un nuovo conto (TF Bank, Amex) sia abbinate (ING, Mediolanum).
  • Confronto online: Il comparatore di SOStariffe.it permette di verificare requisiti e condizioni reali per scegliere la carta più conveniente.
Carte di credito, a ottobre tornano convenienti? 5 costi da controllare prima di sceglierne una

Nel corso del mese di ottobre 2026 ci sono varie opzioni per richiedere una nuova carta di credito. Questo strumento di pagamento può rappresentare una soluzione ottima per tanti utenti, a condizione di analizzare con attenzione i costi.

Ricordiamo che per scegliere la migliore carta di credito è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it, accessibile tramite il box qui di sotto, che consente di mettere a confronto le varie proposte degli istituti bancari partner.

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I 5 costi da analizzare prima di richiedere una carta di credito

Per valutare la convenienza di una carta di credito è necessario tenere in considerazione questi costi:

  • il canone annuo, che rappresenta il costo di mantenimento della carta
  • il canone annuo del conto corrente abbinato (se richiesto per l’emissione della carta)
  • i costi di rateizzazione, nel caso si opti per una carta revolving o con opzione revolving per pagare a rate una spesa
  • la presenza di maggiorazioni sul tasso di cambio applicate dalla banca ai pagamenti effettuati in valuta diversa dall’euro
  • le commissioni sull’anticipo del contante, per prelievi all’ATM 

La valutazione di questi costi consente di capire bene quali sono i costi reali di una carta di credito.

Il canone annuo è, chiaramente, il costo di mantenimento della carta stessa e/o del conto corrente abbinato. Si tratta dei costi fissi da tenere in considerazione per poter avere, anche senza utilizzare, la carta. In linea di massima, il canone cresce in base al plafond disponibile e ai servizi accessori inclusi. 

I costi di rateizzazione per le spese con carta di credito possono essere molto elevati. In genere, si applica un tasso di interesse all’importo da rateizzare, ma ogni banca adotta meccanismi ben precisi. Di conseguenza, è necessario valutare con attenzione la questione. 

Ci sono poi altri due costi legati all’utilizzo: la maggiorazione del tasso di cambio, da verificare quando si utilizza la carta per acquisti in valuta diversa dall’euro, e le commissioni sul prelievo (in genere pari a circa il 3-4% dell’importo prelevato). 

Questi elementi sono molto importanti per chi prevede di utilizzare con frequenza la carta di credito. Una carta gratuita, infatti, potrebbe avere commissioni (sul cambio, sui prelievi, ma anche sulle rateizzazioni) molto elevate. 

Quale carta di credito scegliere a ottobre 2026?

Le opzioni per una nuova carta di credito da richiedere a ottobre 2026 sono tante. In tabella abbiamo selezionato cinque opzioni da considerare:

CARTA CANONE COME RICHIEDERLA
TF Mastercard Gold di TF Bank canone zero non richiede l’apertura di un nuovo conto corrente
Carta di Credito Gold di ING canone azzerabile  disponibile per i clienti che scelgono Conto Corrente Arancio (con possibilità di azzeramento del canone)
Mediolanum Credit Card canone zero per il primo anno, poi 20 euro all’anno disponibile in abbinamento al conto corrente SelfyConto
Carta Oro di American Express canone zero per il primo anno, poi 20 euro al mese non richiede l’apertura di un nuovo conto corrente
Carta Platino di American Express canone di 70 euro al mese non richiede l’apertura di un nuovo conto corrente

Per richiedere una nuova carta di credito è possibile scegliere il prodotto giusto tramite il comparatore di SOStariffe.it, accessibile dal box qui di sotto. Individuata la carta giusta, è possibile avviare la procedura di richiesta per l’emissione tramite il sito dell’istituto che la propone.

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Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
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