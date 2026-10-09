TIM aggiorna le offerte fibra di ottobre: prezzi e sconti da controllare

Internet Casa
di Matteo Testa

TIM ha rinnovato fino alla fine di ottobre la maggior parte delle promozioni associate alla sue offerte per la rete fissa, sia in fibra ottica sia FWA. Scopri tutti i dettagli

In 30 secondi
Offerte TIM fisso: le novità di ottobre 2026
  1. Offerte fibra FTTH, FTTC e FWA proprogate fino al 24/10/26, salvo cambiamenti
  2. Navigazione illimitata in fibra FTTH fino a 2,5 Gbps a partire da 24,90 €/mese
TIM aggiorna le offerte fibra di ottobre: prezzi e sconti da controllare

TIM, ad eccezione di qualche novità, ha prorogato nuovamente le sue offerte per la rete fissa e relative promozioni in scadenza a fine settembre fino al 24/10/26, salvo eventuali cambiamenti.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte Internet Casa dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più economica per le vostre esigenze di connettività.

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TIM proproga le sue offerte fisso fino a ottobre 2026

Continua quindi fino al 24/10/26 la Promo WiFi che permette di attivare TIM WiFi Casa, sia su rete in fibra FTTH (Fiber to the Home) sia in FTTC (Fiber to the Cabinet), e TIM WiFi Casa FWA con uno sconto di 4 euro al mese.

Prorogato anche la promozione che consente di abbinare TIMVISION XS a un prezzo dedicato, oltre agli altri pacchetti per lo streaming dell’operatore.

TIM Premium Base senza modem, invece, grazie allo Sconto Promo Limited, è disponibile con uno sconto di 5 euro al mese. Il prezzo diventa quindi di 20,90 euro al mese, anche in convergenza con un’offerta di telefonia mobile o con TIMVISION.

I clienti di rete fissa che attivano TIM Energia powered by Poste Italiane ottengono invece uno sconto di 65 euro in 12 mesi (24 euro al mese sulla linea fissa e 41 euro sulla bolletta energetica) abbinando una sola fornitura Luce o Gas. In caso di attivazione di entrambe lo sconto è di 130 euro in 12 mesi (48 euro al mese sulla linea fissa e 82 euro sulla bolletta energetica).

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Offerte TIM fisso: caratteristiche e prezzo di ottobre 2026

Offerte TIM fisso Costi Servizi inclusi
TIM WiFi Casa
  • 27,90 €/mese con Promo WiFi entro il 24/10/26
  • 24,90 €/mese abbinata a un’offerta mobile
  • 27,90 €/mese con TIMVISION XS
  • Attivazione a 39,90
  • navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem TIM Hub Pro
  • SIM con minuti illimitati e 200 SMS + 20 GB in 5G Ultra a 9,99 €/mese
  • Giga illimitati in 5G Ultra con TIM Unica Power
  • TIM WiFi Priority a 5 €/mese + 10 di attivazione
TIM WiFi Casa FWA
  • 25,90 €/mese con Promo WiFi entro il 24/10/26
  • 25,90 €/mese con TIMVISION XS
  • Attivazione a 39,90
  • navigazione illimitata fino a 300 Mbps in FWA 5G
  • chiamate illimitate
  • modem incluso

Di seguito avete una descrizione dettagliata di costi e caratteristiche delle principali offerte TIM per la rete fissa prorogate fino al 24/10/26:

TIM WiFi Casa

  • navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH in oltre 1.500 Comuni
  • chiamate illimitate
  • modem TIM Hub Pro (zero euro per 24 mesi, poi 5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone mensile)

Il prezzo grazie alla Promo WiFi è di 27,90 euro al mese, invece di 31,90 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro.

Il prezzo diventa di 24,90 euro al mese abbinando alla linea fissa a un piano mobile con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 11 GB utilizzabili anche in roaming in Ue, a 9,99 euro al mese con addebito in fattura. Il prezzo per l’offerta convergente per i nuovi clienti mobile diventa quindi di 34,89 euro al mese.

Potete anche aggiungere TIM Wi-Fi Priority per una connessione Internet a prova di steaming, gaming e intelligenza artificiale al costo di 5 euro al mese più 10 euro una tantum per l’attivazione.

Al prezzo di 27,90 euro al mese, invece di 40,89 euro al mese, si può abbinare alla linea fissa un abbonamento TIMVISION XS per vedere film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport su TIMVISION Play. Avrete incluso anche HBO Max base con pubblicità. Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito.

Al costo di 31,90 euro al mese, invece di 46,89 euro al mese, potete avete TIMVISION S con inclusi anche Netflix Standard con pubblicià e Infinity+.

Scopri le offerte TIM fibra »

TIM WiFi Casa FWA

  • navigazione senza limiti fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload in FWA 5G Outdoor e Indoor o fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload in FWA 4G Outdoor e Indoor
  • chiamate illimitate
  • modem FWA autoinstallante in comodato d’uso gratuito (soluzione Indoor)
  • modem TIM HUB+ (5 euro al mese per 48 mesi in promozione a zero euro al mese per i primi 24 mesi, poi 5 euro al mese per i restanti 24 mesi) più antenna da esterno installata gratuitamente da un tecnico specializzato (soluzione Outdoor)
  • Attivazione a 5 euro al mese per i primi 24 mesi già inclusi nel canone mensile (soluzione Outdoor)

Il prezzo grazie all Promo WiFi è di 25,90 euro al mese, invece di 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro.

Se attivate una linea FWA per la seconda casa il prezzo è scontato a 14,90 euro al mese.

TIM WiFi Casa FWA in abbinamento all’offerta TIMVISION XS costa 25,90 euro al mese, invece di 38,89 euro al mese. Aggiungendo TIMVISION S, invece, il prezzo diventa di 29,90 euro al mese, invece di 44,89 euro al mese.

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
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