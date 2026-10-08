ho. Mobile include il 5G in tutte le sue offerte di telefonia mobile , ma con limitazioni alla velocità. Scopri le prestazioni garantite dalla sua tariffa da 5,95 euro al mese e come navigare in 5G fino a 2 Gbps in download

5G a 5,95 euro: quanto è veloce davvero la nuova offerta ho. Mobile

Tutte le offerte di ho. Mobile a partire dal primo di ottobre, salvo cambiamenti, includono la navigazione in 5G, anche se con profonde differenze in termini di velocità. In precedenza l’operatore low cost, che si appoggia alla rete di Fastweb + Vodafone, prevedeva solo offerte 4G fino a 60 Mbps in download e upload e tariffe con incluso il 5G fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload. Ora, invece, sono disponibili profili differenziati con limitazioni alla velocità fino a 30 o 60 Mbps.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte di telefonia mobile dei principali operatori. Basta cliccare sul tasto di seguito per trovare la promozione più adatta a voi in base alle vostre necessità e abitudini di consumo, che potrete poi attivare comodamente online.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

ho. 5,95: prezzo e caratteristiche dell’offerta di ho. Mobile a ottobre 2026

ho. 5,95 Dettagli Costi 5,95 €/mese

Attivazione a partire da 2,99 € Minuti, SMS e Gigabyte minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G fino a 30 Mbps

ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese

ho. 5,95 è una delle offerte flash di ho. Mobile che vengono riproposte a cadenza regolare. Rispetto al passato, però, la promozione ora include la navigazione in 5G, anche se limitata a 30 Mbps in download e upload. Le prestazioni sono confermate dal bollino 5G giallo dell’AGCOM (Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni) con la scritta “Limitato a 30 Mbps” applicato sul sito in corrispondenza del box di presentazione della tariffa.

ho. 5,95 come tutte le offerte di ho. Mobile è senza vincoli né costi nascosti. Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per 30 giorni e poi decidere se continuare con l’operatore low cost oppure richiedere direttamente online con un clic il recesso senza costi aggiuntivi o penali, insieme al rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

La SIM e spedizione sono gratis. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 0,05 euro. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID.

ho. 5,95

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese

per il a 9,8 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 5,95 euro al mese più una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro con portabilità da Iliad e alcuni operatori virtuali selezionati come CoopVoce, Daily e Kena Mobile. Per chi arriva da TIM, Vodafone, Fastweb Mobile, WindTre e Very Mobile, invece, è di 29,90 euro.

La promozione, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 26/10/26.

Attiva ho. 5,95 di ho. Mobile »

Attivando l’opzione ho. Il Turbo avrete inclusa la navigazione in 5G fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload al costo di 1,29 euro al mese. In assenza di adeguata copertura, la velocità in 4G/4G+ è comunque fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è già inclusa in ho.+ al costo di 1,99 euro al mese insieme a vantaggi come sconti e promozioni su servizi e prodotti dei partner di ho. Mobile.

La portabilità del numero o MNP (Mobile Number Portability) è gratuita e verrà eseguita da ho. Mobile entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Potete pagare con carta (Visa e Mastercard), PostePay, PayPal, Google Pay e Apple Pay. Altrimenti potete attivare il servizio di autoricarica, evitando così di dover acquistare ogni mese una ricarica manuale. Vi verrà addebitato esattamente l’importo necessario al rinnovo della promozione.

La SIM vi verrà consegnata direttamente a casa, altrimenti potete ritirarla in prima persona presso una delle edicole o tabaccherie convenzionate con l’operatore low cost. In questo caso è possibile pagare anche in contanti. Per avere la vostra SIM dovrete presentare il QR Code ricevuto nell’email di conferma d’ordine e un documento d’identità valido.

Grazie all’integrazione del servizio VoLTE (Voice over LTE) potete chiamare e ricevere telefonate con audio di altissima qualità anche mentre navigate su Internet e in contemporanea utilizzate le app.

Le altre offerte di ho. Mobile di ottobre 2026

Altre offerte di ho. Mobile Costi Minuti, SMS e Gigabyte ho. 6,95 6,95 €/mese

Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 60 Mbps

ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese ho. 8,95 8,95 €/mese

Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 250 GB in 5G fino a 60 Mbps

ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese ho. 9,95 9,95 €/mese

Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps ho. 11,95 11,95 €/mese

Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps

Di seguito avere una descrizione dettagliata delle altre offerte nel listino di ho. Mobile:

ho. 6,95

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese

per il a 11,4 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 6,95 euro al mese più una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo.

Attiva ho. 6,95 »

ho. 8,95

minuti illimitati e 200 SMS

250 GB in 5G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese

per il a 14,7 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 8,95 euro al mese più una ricarica da 9 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo.

Attiva ho. 8,95 »

ho. 9,95

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 16,4 GB per navigare in roaming in Ue

assistenza h24 via WhatsApp

Il prezzo è di 9,95 euro al mese più una ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo.

Attiva ho. 9,95 »

ho. 11,95

minuti illimitati e 200 SMS

250 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 19,6 GB per navigare in roaming in Ue

assistenza h24 via WhatsApp

Il prezzo è di 11,95 euro al mese più una ricarica da 12 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo.

Attiva ho. 11,95 »

Per tutte queste offerte il contributo per l’attivazione è a partire da 2,99 euro.

ho. Mobile: servizi aggiuntivi e iniziative dell’operatore low cost

ho. Mobile in tutte le sue offerte include gratuitamente servizi di base come SMS ho. Chiamato, avviso di chiamata e trasferimento di chiamata, hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi e navigare su Internet anche in contemporanea.

Con l’app ho. potete gestire facilmente la vostra offerta ed effettuare, con un tap sullo schermo del telefono, operazioni come verificare il credito residuo, acquistare una ricarica online, ecc.

Quando si esaurisce il traffico dati incluso nel piano, ho. Mobile blocca automaticamente la connessione Internet per evitare all’utente spese non richieste. Grazie al servizio Riparti, però, potete riprendere a navigare in qualsiasi momento aprendo un nuovo ciclo mensile della promozione allo stesso prezzo di sempre. L’apposito tasto compare nell’app ho. o nell’Area Personale sul sito quando i Giga stanno per finire e resta disponibile fino a poco prima del rinnovo della promozione. Utilizzare Riparti potrebbe modificare la scadenza, che potete comunque verificare quando volete dall’app ho.

ho. Mobile per chi attiva un nuovo numero permette di scegliere tra “numeri facili” con sequenze o numeri rincorrenti a partire da 15 euro oppure di personalizzarlo al costo di 4,99 euro con il servizio “ho. Il numero che voglio”, inserendo una data, cambiando da due a quattro cifre libere o accettare uno dei suggerimenti dell’operatore. Il servizio è disponibile nell’apposita sezione dell’app ho., cliccando su “La mia offerta” nel menu.

Se avete bisogno di assistenza potete contattare gratuitamente il Servizio Clienti al 192121 (la chiamata è gratuita dal vostro numero ho.) o consultare la sezione “Supporto” sul sito con guide e FAQ.

Di recente ho. Mobile ha poi lanciato un servizio di smartphone in abbonamento in collaborazione con Subbyx che vi permette di scegliere tra i migliori modelli, nuovi o ricondizionati, senza vincoli né costi iniziali. Per i clienti di ho. è previsto uno sconto del 5% inserendo il codice HOUNOSCONTO5.

Le iniziative per sconti e ricariche bonus

Con ho. Mobile potete ottenere premi e vantaggi grazie a iniziative come ho. Stickers, che ogni trenta adesivi raccolti rispondendo a quiz o attivando servizi come Riparti e Autoricarica vi regala una ricarica bonus da 5 euro.

Con Porta tutti in ho., invece, si ricevono fino a 150 euro di ricariche telefoniche per ogni amico che passa a ho. Mobile utilizzando il vostro codice per l’acquisto di una delle offerte dell’operatore low cost. Raggiunta la soglia dei dieci amici, riceverete un super bonus di 50 euro. Non solo, scegliendo il profilo “Ambassador”, oltre ai premi sopracitati, si ottiene un buono Amazon da 50 euro.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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