CoopVoce questa volta, invece di lanciare una versione modificata di una offerta di telefonia mobile scaduta, ha deciso di prorogare la promozione che permette di attivare le sue offerte 5G con attivazione gratis, prima disponibile solo fino al 30/9/26. Con l’operatore low cost potete quindi disporre di un piano con inclusi fino a 400 GB per navigare alla massima velocità sulle nuove reti 5G a partire da meno di 8 euro al mese.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte mobile dei principali operatori cliccando sul tasto di seguito. In pochi secondi avrete le informazioni necessarie per trovare la soluzione perfetta per le vostre esigenze di connettività e consumi e poi attivarla comodamente online.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

CoopVoce: le offerte 5G fino a 400 GB di ottobre 2026

Offerte 5G di CoopVoce Costi Minuti, SMS e Gigabyte Turbo 200 7,90 €/mese per sempre

Attivazione gratis con portabilità entro il 28/10/26 minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps utilizzabili anche in roaming in UE e UK Turbo 400 9,90 €/mese per sempre

Attivazione gratis con portabilità entro il 28/10/26 minuti illimitati e 200 SMS + 400 GB in 5G fino a 2 Gbps utilizzabili anche in roaming in UE e UK

Tutte le offerte di CoopVoce sono senza vincoli né costi nascosti. Data poi l’assenza di rimodulazioni, il prezzo è fisso per sempre. La SIM/eSIM è gratis, così come la spedizione. Nel primo caso la riceverete direttamente a casa nella cassetta delle lettere, altrimenti potete ritirarla personalmente in uno dei 900 punti vendita di Coop in tutta Italia. Per la verifica dell’identità potete utilizzare più comodamente anche lo SPID.

Chi passa a CoopVoce e vuole mantenere il proprio numero di telefono deve richiedere la portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente dall’operatore low cost entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Le offerte 5G di CoopVoce sono quindi le seguenti:

Turbo 200

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 5G fino a 2 Gbps utilizzabili in UE e UK

Il prezzo è di 7,90 euro al mese per sempre.

Attiva Turbo 200 di CoopVoce »

Turbo 400

minuti illimitati e 200 SMS

400 GB in 5Gfino a 2 Gbps utilizzabili in UE e UK

Il prezzo è di 9,90 euro al mese per sempre.

Attiva Turbo 400 di CoopVoce »

Per entrambe le offerte il contributo per l’attivazione è gratis con portabilità del numero entro il 28/10/26.

I clienti di CoopVoce possono utilizzare subito e senza costi aggiuntivi tutti i Gigabyte inclusi per il roaming in UE e UK. Superata anche questa soglia, si può continuare a navigare al costo di 14 cent/MB fino al successivo rinnovo della promozione.

CoopVoce con le sue offerte 5G permette di navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload sulla rete di Fastweb + Vodafone in tutte le principali città italiane. La copertura in 4G è superiore al 99% della popolazione italiana e la velocità massima è di 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Grazie all’integrazione della tecnologia VoLTE è possibile chiamare con audio di altissima qualità anche mentre si naviga su Internet e si utilizzano le app in contemporanea.

Con il servizio di Autoricarica con la spesa, tutti i punti Coop ottenuti facendo la spesa verranno convertiti in automatico in ricariche telefoniche. Nelle offerte sono inclusi anche altri servizi utili come il blocco autonomatico dei numeri a sovraprezzo, Chiamaora e Lo Sai di Coop, hotspot per condividere la connessione a Internet con altri dispositivi e assistenza via chat, app e telefonica 7/24h.

Anche CoopVoce, poi, ha aderito al servizio di smartphone in abbonamento di Subbyx, che consente di avere sempre in tasca l’ultimo modello di telefono senza vincoli né costi iniziali.

Offerte 5G a basso prezzo di ottobre 2026

Offerte 5G Costi Minuti, SMS e Gigabyte Kena 4,99 150 GB TOP5G di Kena Mobile 4,99 €/mese

Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 250 Mbps Lyca Mobile 5G Portin 599

5,90 €/mese

primi 2 mesi e attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps ho. 5,95 di ho. Mobile 5,95 €/mese

Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese TIM Supreme GPRO 5,99 €/mese

primo mese e attivazione gratis solo online minuti illimitati e 200 SMS + 300 GB in 5G fino a 250 Mbps

fino a 250 Mbps Giga illimitati in 5G Ultra fino a 2 Gbps con TIM Unica Power

Sul mercato sono disponibili offerte 5G molto convenienti e con un prezzo anche inferiore ai 5 euro al mese. Tra le migliori tra cui scegliere abbiamo:

Kena 4,99 150 GB TOP 5G di Kena Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM

in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM 7,5 GB per navigare in roaming in UE

L’offerta di Kena Mobile costa 4,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Questa promozione è disponibile, salvo proproge, solo entro l’8/10/26 con richiesta di portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Poste Mobile, CoopVoce, Spusu e altri.

Attiva Kena 4,99 150 GB TOP 5G »

Lyca Mobile 5G Portin 599

minuti e SMS illimitati

150 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di TIM

fino a 2 Gbps sulla rete di TIM 9 GB per navigare in roaming in UE, UK e Svizzera

L’offerta di Lyca Mobile costa 5,99 euro al mese, ma i primi 2 rinnovi sono gratis. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi. La promozione è disponibile solo con portabilità del numero.

Attiva Lyca Mobile 5G Portin 599 »

ho. 5,95 di ho. Mobile

include minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 30 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 30 Mbps sulla rete di Vodafone ho. Il Turbo con 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese

con a 9,8 GB per navigare in roaming in UE

L’offerta di ho. Mobile costa 5,95 euro al mese, a cui dovete aggiungere una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. La SIM e spedizione sono gratis, altrimenti potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 0,05 euro. Potete poi effettuare la verifica dell’identità anche più comodamente con lo SPID. Questa promozione è disponibile fino al 26/10/26, salvo proroghe.

Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro una tantum con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Kena Mobile e altri. Altrimenti il costo è di 29,90 euro.

Attiva ho. 5,95 »

Attivando l’opzione ho. Il Turbo potrete invece navigare in 5G fino a 2 Gbps in download al costo di 1,29 euro al mese. In assenza di adeguata copertura, si viene re-indirizzati sulla rete 4G/4G+ ma con velocità fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è inclusa in ho.+, insieme a sconti e vantaggi, al costo di 1,99 euro al mese.

TIM Supreme GPRO

minuti illimitati e 200 SMS

300 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload

in download e 75 Mbps in upload 14 GB per navigare in roaming in UE

Per l’offerta di TIM il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 5,99 euro al mese. La SIM/eSIM (che potete richiedere anche online) costa 10 euro con 5 euro di credito incluso e la spedizione è gratis. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID.

Questa promozione è disponibile solo per chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come CoopVoce, PosteMobile e altri.

Confronta le offerte TIM mobile »

I clienti di TIM per il mobile e la rete fissa possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa) e navigare fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload in tutte le principali città italiane. Si può scegliere poi un servizio digitale tra 200 GB su Google Cloud, TIM Navigazione Sicura 360 o TIM PEC mensile. Sono inclusi anche vantaggi come:

Canva Pro gratis per 12 mesi senza rinnovo automatico

senza rinnovo automatico sconti sui migliori smartphone mantenendo attiva la SIM/eSIM per almeno 24 mesi

3 mesi gratis di TIMVISION XS con incluso TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 4 euro al mese, invece di 8,99 euro al mese)

con incluso TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 4 euro al mese, invece di 8,99 euro al mese) TIM Voce WiFi per chiamate e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi.

TIM Unica Power è gratis per 12 mesi attivandola entro il 24/10/26, poi si rinnova a 2,90 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione.

Con il nuovo servizio TIM 5G Priority potete invece avere velocità in 5G Ultra fino a 2 Gbps e accesso prioritario alla rete in caso di congestione o rallentamenti a partire da 99 cent al mese.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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