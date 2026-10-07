Fastweb Casa il primo ottobre ha comunicato che alcuni clienti di rete fissa a partire da novembre subiranno una rimodulazione della propria offerta con aumenti da un minimo di 0,98 euro al mese a un massimo di 3,52 euro al mese. Anche questa volta i rincari sono stati motivati dalla necessità di “continuare a garantirti la migliore qualità di rete e offrirti servizi sempre all’altezza delle tue esigenze”.

Ulteriori informazioni sulla rimodulazione sono disponibili nella nota dal titolo “Modifica condizioni contrattuali offerta fissa dall’ 01 novembre 2026” disponibile sul sito dell’operatore cliccando su Informazioni per i consumatori > Fastweb informa.

Come sempre, secondo quanto previsto dall’art. 98-septies decies, comma 5 del Codice europeo delle Comunicazioni elettroniche (ex art. 70, comma 4 del D. Lgs. 259/03), è possibile esercitare il diritto di recesso senza costi aggiuntivi né penali o cambiare operatore entro 60 giorni dalla comunicazione della modifica unilaterale del contratto.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuita le migliori offerte fibra dei principali operatori. Cliccando sul tasto di seguito avrete le informazioni che vi servono per selezionare la soluzione perfetta per le vostre esigenze di connettività al prezzo più basso e poi attivarla comodamente online.

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Fastweb Casa, aumenti per i clienti fisso: chi pagherà di più a novembre e quanto

Rimodulazioni Fastweb Casa Dettagli Cosa cambia da novembre 2026? per alcune offerte fisso il prezzo mensile aumenterà da 98 cent/mese fino a 3,52 €/mese Come richiedere il recesso? Entro l’1/1/27 potete richiedere il recesso o cambiare operatore senza costi aggiuntivi né penali nelle seguenti modalità: online su MyFastweb

via A/R a Fastweb S.p.A. – Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)

via PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it

nei negozi Fastweb

chiamando il Servizio Clienti 192 193

Le offerte fisso di Fastweb Casa sottoposte a rimodulazione a partire da novembre sono le seguenti:

FASTWEB Base aumenta di 1,54 euro al mese

aumenta di 1,54 euro al mese Fastweb Casa Light aumenta tra 1 euro e 3,04 euro al mese

aumenta tra 1 euro e 3,04 euro al mese Fastweb Casa Privilege aumenta tra 1 euro e 3,01 euro al mese

aumenta tra 1 euro e 3,01 euro al mese FASTWEB Full aumenta tra 1,03 euro e 3,07 euro al mese

aumenta tra 1,03 euro e 3,07 euro al mese Fastweb NeXXt Casa aumenta tra 1 euro e 3,01 euro al mese

aumenta tra 1 euro e 3,01 euro al mese Fastweb NeXXt Casa light aumenta tra 1 euro e 3,01 euro al mese

aumenta tra 1 euro e 3,01 euro al mese Fastweb NeXXt Casa LightVer2 aumenta tra 1 euro e 3,01 euro al mese

aumenta tra 1 euro e 3,01 euro al mese Fastweb NeXXt Internet aumenta tra 1 euro e 3,01 euro al mese

aumenta tra 1 euro e 3,01 euro al mese Fastweb NeXXt One Casa aumenta tra 1 euro e 3,01 euro al mese

aumenta tra 1 euro e 3,01 euro al mese Fastweb NeXXt One Casa Light aumenta tra 1 euro e 3,01 euro al mese

aumenta tra 1 euro e 3,01 euro al mese Fastweb Seven Casa aumenta tra 1 euro e 3,01 euro al mese

aumenta tra 1 euro e 3,01 euro al mese FastwebCasa aumenta tra 1 euro e 3,52 euro al mese

aumenta tra 1 euro e 3,52 euro al mese FastwebCasa Inbound aumenta tra 1 euro e 3,43 euro al mese

aumenta tra 1 euro e 3,43 euro al mese FastwebCasa OutBound aumenta tra 1 euro e 3,01 euro al mese

aumenta tra 1 euro e 3,01 euro al mese Internet aumenta tra 0,99 euro e 3,52 euro al mese

aumenta tra 0,99 euro e 3,52 euro al mese Internet+Telefono aumenta tra 1 euro e 3,04 euro al mese

aumenta tra 1 euro e 3,04 euro al mese Jet aumenta tra 0,98 euro e 3,01 euro al mese

aumenta tra 0,98 euro e 3,01 euro al mese Joy aumenta tra 1,02 euro e 2,90 euro al mese

aumenta tra 1,02 euro e 2,90 euro al mese Naviga Senza Limiti aumenta tra 1,65 euro al mese e 2,46 euro al mese

aumenta tra 1,65 euro al mese e 2,46 euro al mese Parla aumenta tra 1,14 euro e 2,98 euro al mese

aumenta tra 1,14 euro e 2,98 euro al mese Parla e Naviga aumenta tra 1,02 euro e 2,96 euro al mese

aumenta tra 1,02 euro e 2,96 euro al mese Superjet aumenta tra 1,04 euro e 3,06 euro al mese

aumenta tra 1,04 euro e 3,06 euro al mese Supersurf aumenta tra 1 euro e 3,01 euro al mese

Entro il primo gennaio 2027 è possibile esercitare il diritto di recesso o cambiare di operatore senza costi aggiuntivi né penali nelle seguenti modalità:

via PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it , allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali”

all’indirizzo , allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali” via raccomanda AR a Fastweb S.p.A. – Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) , allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali”

a , allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali” nei negozi di Fastweb

chiamando il Servizio Clienti Fastweb al 192 193

al online su MyFastweb selezionando la motivazione “Modifica delle condizioni contrattuali”

In questo caso verrà cessata la numerazione interessata dall’aumento. Fastweb comunque conferma che “eventuali sconti già riconosciuti saranno mantenuti“.

Chi non vuole perdere il numero fisso deve richiedere al nuovo operatore la portabilità, che la eseguirà gratuitamente entro qualche giorno lavorativo, comunicando per iscritto via A/R o PEC a Fastweb che il trasferimento verso l’altro gestore è conseguente alla “Modifica delle condizioni contrattuali”.

Se associate alla linea fissa ci sono pagamenti rateali ancora in corso, potete scegliere se proguire con la rateizzazione oppure effettuare il pagamente delle rate residue in un’unica soluzione.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Offerte fibra a basso prezzo a ottobre 2026

Offerte fibra convenienti Costi Servizi inclusi Super Casa Smart di Optima

19,90 €/mese per un anno , poi 9,90 €/mese, abbinata a un’offerta Luce e/o Gas

, poi abbinata a un’offerta Luce e/o Gas Attivazione a 29,90 € navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

modem a 3,95 €/mese

sconto di bevenuto di 50 € in 6 mesi

offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero Plenitude fibra 19,90 €/mese per 24 mesi , poi 25,90 €/mese , abbinata a un’offerta Luce e/o Gas

, poi 25,90 €/mese abbinata a un’offerta Luce e/o Gas Attivazione a 39 € navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

modem di ultima generazione

6 mesi di Disney+ Standard con pubblicità entro il 2/11/26

entro il 2/11/26 risparmio di 144 € in 2 anni per i nuovi clienti energia Sky WiFi 22,90 €/mese per 12 mesi con copertura FTTH di Open Fiber

con copertura FTTH di Open Fiber 20,90 €/mese per 12 mesi per i già clienti Sky TV

per i già clienti Sky TV 20,90 €/mese per 18 mesi per nuovi clienti con offerta TV + 19 € per Sky Stream

per nuovi clienti con offerta TV + per Sky Stream Attivazione gratis navigazione fino a 1 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub

Sky TV/Sport a partire da 7 €/mese

a partire da 7 €/mese buono Amazon da 100 € per i già clienti Sky TV entro l’11/10/26

Se state cercando un’offerta fibra ottica al giusto prezzo, possono anche bastare meno di 20 euro al mese per avere una connessione stabile e veloce per tutta la famiglia. Tra le migliori proposte oggi disponibili abbiamo:

Super Casa Smart di Optima

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH (Fiber to the Home)

chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)

modem a 3,95 euro al mese

sconto di bevenuto di 50 euro in 6 mesi

sconto pari al costo mensile del mobile

Il prezzo per l’offerta di Optima è di 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile entro il primo novembre 2026, salvo proroghe, solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas.

Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.

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Plenitude Fibra

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON

modem Wi-Fi 7

6 mesi di Disney+ Standatd con pubblicità (entro il 2 novembre 2026)

Il prezzo per l’offerta di Plenitude è di 19,90 euro al mese per 24 mesi, poi 25,90 euro al mese, in abbinamento a una tariffa Luce e/o Gas. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro. Risparmio fino a 144 euro in 2 anni per i nuovi clienti energia. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino al 14 ottobre 2026.

Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »

Sky WiFi

connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub con tecnologia Wi-Fi 6

L’offerta di Sky WiFi costa 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, e il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, per i nuovi clienti che risiedono nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Open Fiber. Altrimenti, il prezzo per la linea fissa è di 25,90 euro al mese e il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Fastweb. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino all’11 novembre 2026.

L’offerta costa invece 20,90 euro al mese per 12 mesi con attivazione gratis per i già clienti Sky TV in esclusiva online. Avete incluso anche un buono Amazon da 100 euro entro l’11 ottobre 2026.

Attiva Sky Wi-Fi »

Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.

Il prezzo per la fibra è di 20,90 euro al mese per 18 mesi abbinando alla rete fissa un abbonamento alla pay TV. Potete scegliere tra i pacchetti:

Sky TV a 7 euro al mese, invece di 25 euro al mese, con copertura sulla rete di Open Fiber (altrimenti 9 euro al mese con copertura sulla rete di Fastweb)

a 7 euro al mese, invece di 25 euro al mese, con copertura sulla rete di Open Fiber (altrimenti 9 euro al mese con copertura sulla rete di Fastweb) Sky TV + Sky Sport a 19 euro al mese, invece di 51,90 euro al mese

L’offerta è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi a partire da 27,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream.

Con Sky TV potete vedere i migliori show come X Factor 2026 e Bruno Barbieri: 4 hotel, oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come The other Bennet sister – Orgoglio e riscatto e produzioni originali come Nord Sud Ovest Est – la leggendaria storia degli 883 (9 ottobre).

Attiva Sky WiFi + Sky TV »

Sky Sport include la visione di tutta la Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League (fino al 2031), UEFA Nations League, UEFA Euro 2028, il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, il basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline. La promozione con Sky TV + Sky Sport, salvo proroghe, è disponibile fino al 30 novembre 2026.

Attiva Sky WiFi + Sky Sport »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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