Le offerte TIMVISION sono l'occasione giusta per accedere a DAZN , in modo da seguire le partite di Serie A, e anche ad Amazon Prime, sfruttando tutti i vantaggi inclusi nell'abbonamento di Amazon . Con la nuova promo, è possibile ottenere uno sconto sui primi 8 mesi di sottoscrizione.

TIMVISION propone diverse offerte combinate, con un bundle che include vari servizi in abbonamento e un canone unico con condizioni molto più vantaggiose rispetto all’attivazione separata dei singoli servizi.

In via promozionale, i piani che uniscono TIMVISION con DAZN e Amazon Prime sono ora attivabili a un prezzo scontato per i primi 8 mesi. Si tratta di una soluzione che può garantire un risparmio notevole per tutti gli utenti. Con le promo in corso, si parte da 24,99 euro al mese per i bundle che uniscono i tre servizi.

Le offerte sono attivabili direttamente dal sito ufficiale di TIM, premendo sul box qui di sotto e poi scorrendo verso il basso, fino a trovare la promo giusta da attivare, in base alle proprie preferenze. Queste promozioni con DAZN e Amazon Prime inclusi sono valide solo per un breve periodo.

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Le offerte TIMVISION con DAZN e Amazon Prime

A disposizione dei nuovi utenti che scelgono TIMVISION ci sono varie offerte da tenere in considerazione. La prima che segnaliamo è TIMVISION con DAZN MyClubPass e Prime.

Questo bundle include:

TIMVISION Play

DAZN MyClubPass , il piano che consente di seguire le partite della propria squadra del cuore (scelta al momento dell’attivazione) e che viene proposto a 29,99 euro al mese se attivato singolarmente

, il piano che consente di seguire le partite della propria squadra del cuore (scelta al momento dell’attivazione) e che viene proposto a 29,99 euro al mese se attivato singolarmente Amazon Prime , con tutti i vantaggi inclusi nell’abbonamento di Amazon, compreso l’accesso ad Amazon Prime Video; l’abbonamento, se attivato singolarmente costa 4,99 euro al mese oppure 49,99 euro per un anno

, con tutti i vantaggi inclusi nell’abbonamento di Amazon, compreso l’accesso ad Amazon Prime Video; l’abbonamento, se attivato singolarmente costa 4,99 euro al mese oppure 49,99 euro per un anno Infinity+

TIMVISION Box

Il costo del servizio è di 24,99 euro al mese per i primi 8 mesi, poi 29,99 euro al mese. Si tratta di un abbonamento annuale che prevede una spesa complessiva per il primo anno pari a 319,88 euro.

La seconda opzione da considerare è TIMVISION con DAZN e Prime. L’abbonamento in questione include:

TIMVISION Play

DAZN Full , il piano che consente l’accesso a tutto il catalogo di contenuti della Serie A e che viene proposto a 36,99 euro al mese se attivato singolarmente

, il piano che consente l’accesso a tutto il catalogo di contenuti della Serie A e che viene proposto a 36,99 euro al mese se attivato singolarmente Amazon Prime , con tutti i vantaggi inclusi nell’abbonamento di Amazon, compreso l’accesso ad Amazon Prime Video; l’abbonamento, se attivato singolarmente costa 4,99 euro al mese oppure 49,99 euro per un anno

, con tutti i vantaggi inclusi nell’abbonamento di Amazon, compreso l’accesso ad Amazon Prime Video; l’abbonamento, se attivato singolarmente costa 4,99 euro al mese oppure 49,99 euro per un anno Infinity+

TIMVISION Box

In questo caso, l’abbonamento prevede un costo di 29,99 euro al mese per i primi 8 mesi, poi 36,99 euro al mese. Si tratta di un abbonamento annuale che comporta un costo complessivo di 387,88 euro per un anno di utilizzo.

Da segnalare che è disponibile anche la versione mensile del bundle. In questo caso, il costo è di 46,99 euro al mese, con possibilità di disdetta in qualsiasi momento. Le promozioni sono disponibili tramite il box qui di sotto.

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Ricordiamo che DAZN trasmette tutte le partite di Serie A e Serie B, oltre a tanti altri contenuti inclusi nell’abbonamento, mentre Amazon Prime permette di sfruttare Prime Video ma anche gli altri vantaggi proposti da Amazon, come le consegne in 1 giorno gratuite e molto altro ancora.

Davide Raia Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it Nato e cresciuto a, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi agrazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia Cinquecolonne.it . Collabora attivamente condal, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione didell’