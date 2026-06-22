Tutte le offerte fibra scontate se hai già Luce e Gas di giugno 2026

Internet Casa
di Matteo Testa

Oggi diversi fornitori di energia consentono di attivare offerte convergenti che consentono ai propri clienti Luce e/o Gas di avere una connessione in fibra FTTH alla massima velocità a prezzo scontato. Scopri quali sono le migliori disponibili

In 30 secondi
Offerte fibra per i già clienti Luce e/o Gas: le migliori di giugno 2026
  1. Offerta fibra + energia a partire da 16,90 €/mese per 36 mesi
  2. Alcune operatori permettono di abbinare alla fibra un'offerta Luce e/o Gas a prezzo agevolato
Tutte le offerte fibra scontate se hai già Luce e Gas di giugno 2026

Negli ultimi anni il mercato delle telecomunicazioni e dell’energia sono diventati sempre più connessi tra loro. Diversi fornitori Luce & Gas propongono offerte Internet Casa a prezzi scontatati per i propri clienti e allo stesso modo sono numerosi gli operatori di rete fissa che dispongono di promozioni convergenti per la fibra ottica e l’energia. Per chi ha attiva una fornitura Luce e/o Gas o sceglie di farlo contestualmente alla rete fissa, possono bastano anche meno di 17 euro al mese avere una connessione in fibra ottica alla massima velocità.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare le migliori proposte dei principali operatori di rete fissa con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la proposta più conveniente per le vostre esigenze di connettività e consumi.

Confronta le offerte fibra »

Offerte fibra più energia: le migliori di giugno 2026

Offerte fibra + energia Costi Servizi inclusi
Iren WiFi
  • 18,99 €/mese per un anno, poi 20,99 €/mese, con offerta Luce e/o Gas
  • Attivazione a 49,99
  • navigazione illimitata fino a 1 Gbps in fibra FTTH
  • modem
Super Casa Smart di Optima
  • 19,90 €/mese per un anno, poi 9,90 €/mese, con offerta Luce e/o Gas
  • Attivazione a 29,90
  • navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate a consumo
  • modem a 3,95 €/mese
  • Offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero
  • sconto di benvenuto di 50 € per i primi 6 mesi
Plenitude fibra
  • 25,90 €/mese
  • 16,90 €/mese per 36 mesi, poi 25,90 €/mese, abbinata a un’offerta Luce e/o Gas
  • Attivazione a 39
  • navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • modem di ultima generazione
  • 6 mesi di Disney+ Standard con pubblicità

Di seguito avete descritte nel dettaglio le migliori offerte fibra più energia per avere una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) a un prezzo ancora più conveniente:

Iren WiFi

  • connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download in fibra FTTH
  • modem incluso
  • bonus di 9 euro al mese in bolletta con offerta Luce

L’offerta di Iren costa 18,99 euro al mese per 12 mesi, poi 20,99 euro al mese, in abbinamento a Iren Stay Luce Prezzo Fisso Connettività o Iren Stay Gas Variabile Connettività. Il contributo per l’attivazione è di 49,99 euro.

Scopri l’offerta Iren Wi-Fi »

Super Casa Smart di Optima

  • connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH
  • chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)
  • modem a 3,95 euro al mese
  • sconto di 50 euro in bolletta per i primi 6 mesi
  • sconto pari al costo mensile del mobile da regalare a chi si vuole

L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile entro il 5/7/26, salvo proroghe, solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas.

Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto in bolletta di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 10 euro al mese.

Attiva Super Casa Smart Fibra »

Plenitude Fibra

  • connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON
  • modem di ultima generazione
  • 6 mesi di Disney+ Standard con pubblicità

L’offerta di Plenitude costa 25,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro.

Abbinando alla fibra un’offerta Luce e/o Gas il prezzo per la linea fissa diventa di 16,90 euro al mese per 36 mesi. La promozione, salvo proroghe, è disponibile entro il 15/7/26.

Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »

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Offerte fibra più energia degli operatori di giugno 2026

Offerte fibra + energia degli operatori Costi Servizi inclusi
Super Fibra + Luce e Gas di WindTre
  • 19,99 €/mese per un anno, poi 24,99 €/mese con offerta Luce e Gas
  • 24,99 €/mese per un anno, poi 29,99 €/mese, per i nuovi clienti
  • Attivazione a 1,99 €/mese per 24 mesi
  • navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem Wi-Fi 7
  • Giga illimitati in 5G fino a 3 SIM
  • 12 mesi di Amazon Prime
Vodafone Casa Start
  • 27,95 €/mese
  • 23,95 €/mese con offerta mobile
  • Attivazione gratis
  • connessione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate a consumo
  • modem con Wi-Fi ottimizzato
  • sconto di 22 €/mese per Fastweb Energia Flat
Fastweb Casa Start
  • 27,95 €/mese
  • 23,95 €/mese con offerta mobile e Giga illimitati in 5G
  • connessione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate a consumo
  • modem Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6
  • attivazione
  • sconto fino a 312 euro €/anno per Luce Flat o Gas Flex
TIM Wi-Fi Casa + TIM Energia
  • 29,90 €/mese entro il 31/7/26 con Promo Limited
  • 24,90 €/mese con offerta mobile
  • 24,90 €/mese con Luce e Gas
  • Attivazione a 39,90 €
  • connessione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem TIM Hub Pro
  • fino a 130 € di bonus per il primo anno per Luce e Gas

Di seguito avete invece descritte le caratteristiche delle principali promozioni per la rete fissa a cui abbinare un’offerta energia a prezzo conveniente o con uno sconto in bolletta:

Super Fibra + Luce e Gas di WindTre

  • navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)
  • Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia
  • 12 mesi di Amazon Prime
  • Wi-Fi Calling per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete WiFi libera

Dopo avere verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potete attivare l’offerta di WindTre al costo di 24,99 euro al mese per un anno, invece di 31,90 euro al mese, poi si rinnova a 29,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 1,99 euro al mese per 24 mesi.

Aggiungendo un’offerta Luce & Gas con contributo fisso bloccato per 24 mesi, il prezzo per la fibra è di 19,99 euro al mese per un anno, poi 24,99 euro al mese. Potete risparmiare 132 euro all’anno in bolletta.

Per i già clienti mobile il prezzo è di 24,99 euro al mese senza vincoli di tempo.

Attiva Super Fibra di WindTre »

Vodafone Casa Start

  • connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate a consumo
  • modem con Wi-Fi ottimizzato

L’offerta di Vodafone costa 27,95 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis.

Attiva Vodafone Casa Start »

La fibra per i già clienti mobile di Vodafone costa invece 23,95 euro al mese. Il prezzo scontato si applica anche abbinando alla rete fissa una SIM voce e dati con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 150 GB in 5G fino a 2 Gbps a 9,95 euro al mese più 10 euro per l’attivazione. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 33,90 euro al mese. Con il Wi-Fi Calling potete chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi.

Attivando l’opzione Infinito Insieme avrete anche Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.

Attiva Vodafone Casa Start + mobile »

Attivando la fibra insieme a un’offerta di Fastweb Energia Flat avrete uno sconto fino a 22 euro al mese.

Fastweb Casa Start

  • connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate a consumo
  • un modem Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6
  • attivazione inclusa
  • corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Casa costa 27,95 euro al mese.

Attiva Fastweb Casa Start »

La fibra costa invece 23,95 euro al mese abbinando alla rete fissa una SIM voce e dati di Fastweb Mobile con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps a partire da 9,95 euro al mese più 10 euro per l’attivazione. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 33,90 euro al mese. Aggiungendo Luce Flat o Gas Flex riceverete uno sconto fino a 312 euro all’anno in bolletta.

Attiva Fastweb Casa Start + mobile »

Potete poi aggiungere i seguenti servizi:

  • Wi-Fi Booster con Alexa integrata a 2 euro al mese
  • Fastweb Protect per la protezione di tutti i dispositivi della famiglia e con inclusa una polizza assicurativa Wallife a 3 euro al mese
  • Fastweb Club con ogni mese nuovi sconti, vantaggi e premi a 3 euro al mese
  • Fastweb Power Control per monitorare in tempo reale i consumi di elettricità a 1 euro al mese, invece di 3 euro al mese. Attivazione Plug a 19,95 euro (spedizione dall’1/7/26)

TIM WiFi Casa

  • connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH in oltre 1.500 Comuni
  • chiamate illimitate
  • modem TIM Hub Pro (zero euro per 24 mesi, poi 5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone mensile)
  • sconto di 2 euro al mese con Promo Limited (entro il 31/7/26)

L’offerta di TIM grazie alla Promo Limited costa 29,90 euro al mese con domiciliazione, invece di 31,90 euro al mese,  attivandola online entro il 31/7/26. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro.

La rete fissa costa 24,90 euro al mese attivando TIM Energia Luce e TIM Energia Gas e otterrete anche fino a 130 euro di bonus per il primo anno.

La fibra costa 24,90 euro al mese con attivo contestualmente un piano con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 11 GB utilizzabili anche in roaming in Ue, a 9,99 euro al mese con addebito in fattura. Il prezzo per l’offerta convergente per i nuovi clienti mobile diventa quindi di 34,89 euro al mese.

Al prezzo di 31,90 euro al mese, invece di 43,89 euro al mese, potete associare alla linea fissa un abbonamento TIMVISION S per vedere film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport. Avete inclusi anche un Infinity+, un piano Netflix Standard con pubblicità e uno base di HBO Max con pubblicità. Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito.

Scopri le offerte TIM fibra »

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
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