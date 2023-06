Scopri le ultime novità sui problemi di connessione per i clienti di Rabona Mobile e le migliori offerte per chi vuole cambiare operatore di telefonia mobile

Sono quasi due mesi che i clienti di Rabona Mobile non possono sostanzialmente utilizzare la propria offerta di telefonia mobile. Prima hanno iniziato ad avere problemi con gli SMS e poco dopo è diventato impossibile anche connettersi a Internet. Il disservizio sperimentato dagli utenti sembra dipendere non tanto da un problema tecnico quanto da inadempimenti contrattuali nei confronti di Vodafone, che fornisce la sua rete in appoggio al MVNO (Mobile Virtual Network Operator).

Le ultime notizie ufficiali da parte di Rabona Mobile risalgono addirittura al primo maggio. L’azienda sulla sua pagina ufficiale su Facebook conferma ancora una volta di star lavorando “alacremente al fine di riportare i servizi alla normalità” ma senza dilungarsi in altri dettagli. “Ci scusiamo di nuovo per l’inconveniente e confermiamo fermamente che stiamo lavorando ininterrottamente“, ribadisce l’operatore di telefonia mobile.

Come risolvere i problemi con Rabona Mobile

Come risolvere i problemi con Rabona Mobile Come richiedere assistenza Chiamando il 4000 o scrivendo a servizioclienti@rabona.it Come disattivare il rinnovo automatico Potete gestire la vostra offerta dalla MyArea, dal sito rabona.it e dall’app Rabona Problemi di portabilità per chi cambia operatore Rabona sottolinea ritardi nella portabilità dovuta alle troppe richieste ma conferma che numero di telefono e credito residuo non verranno persi

Rabona Mobile a giugno non sembra quindi avere risolto i suoi problemi di rete e per i suoi utenti le opzioni sono piuttosto limitate. Per avere informazioni sullo stato dei lavori si può contattare gratuitamente il servizio clienti al 4000 o ancora meglio scrivere un’email a servizioclienti@rabona.it. Lo stesso operatore virtuale ammette però che “visto il gran numero di chiamate l’attesa potrebbe protrarsi per diversi minuti” e sconsiglia di chiedere supporto su Facebook o sui social ma di utilizzare i canali di contatto sopracitati.

L’alternativa è chiedere la disattivazione del rinnovo automatico dell’offerta, spiega Rabona Mobile, “attraverso la MyArea del sito rabona.it e dall’App Rabona è possibile gestire la propria SIM compresa la disattivazione della promo in corso, ricordando che in qualsiasi momento si potrà scegliere di riattivarla. Inoltre, stiamo valutando la modalità con la quale rimborsare i clienti ai quali si è rinnovata automaticamente l’offerta attiva“.

Se invece state seriamente pensando di lasciare Rabona Mobile e passare ad un altro operatore potreste avere dei problemi per la procedura di portabilità del numero. Dato che questa opzione è stata scelta da molti, è probabile che servirà qualche giorno in più rispetto al normale in quanto come da prescrizione dell’AGCOM è possibile effettuare un numero limitato di procedure di portabilità alla volta.

“Visto che la capacità evasiva ha raggiunto il massimo della disponibilità, – spiega l’operatore virtuale – si è creata una coda per il corretto espletamento, pertanto si conferma che, sia il numero di telefono che il credito residuo disponibile sulla propria SIM non verranno persi, in quanto saranno trasferiti regolarmente come di consueto“.

Le migliori offerte degli altri operatori per i clienti di Rabona Mobile a giugno 2023

Migliori offerte telefonia mobile di giugno Minuti, SMS e Giga Costo mensile 1 Super Mobile di Optima Italia illimitati + 100 GB in 4G+ fino a 60 Mbps 4,95 €/mese 2 Spusu 70 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS + 70 GB in 4G+ 5,98 €/mese 3 Kena 6,99 130GB STAR Promo Plus minuti illimitati e 500 SMS + 130 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con autoricarica primo mese gratis, 6,99 €/mese 4 ho. 6,99 di ho. Mobile minuti illimitati e 100 SMS + 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 €/mese 5 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS + 100 GB in 5G 7,95 €/mese 6 TIM Power Supreme Easy minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 7,99 €/mese 7 Creami Extra WOW 150 di PosteMobile minuti illimitati e 100 SMS + 150 GB in 4G+ 8,99 €/mese 8 Flash 200 di Iliad minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G 9,99 €/mese 9 ho. 9,99 di ho. Mobile minuti e SMS illimitati + 200 GB in 4G fino a 30 Mbps 9,99 €/mese 10 Kena 9,99 230GB STAR Promo di Kena Mobile minuti illimitati e 1000 SMS + 230 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con autoricarica 9,99 €/mese

Passare da Rabona Mobile a un altro operatore può richiedere più tempo del previsto ma potrebbe anche rivelarsi la scelta migliore in termini di convenienza. Per confrontare le offerte dei principali gestori potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Grazie al nostro strumento potrete avere una panoramica completa e dettagliata sulle proposte degli operatori e trovare quella più economica in base alle vostre specifiche esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito del gestore da cui completare acquisto.

1. Super Mobile di Optima Italia con minuti e SMS illimitati e 100 GB per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download a 4,95 euro al mese. L’attivazione è di 19,90 euro ma acquistando l’offerta online scende a 9,90 euro. In Ue avete inclusi tutti i minuti e i Giga per navigare in roaming.

Attiva Optima Super Mobile »

2. Spusu 70 di Spusu con 2000 minuti, 500 SMS e 70 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download a 5,98 euro al mese per sempre. La SIM costa 9,90 euro con spedizione gratuita. E’ possibile richiedere una eSIM senza costi aggiuntivi. In Ue avete inclusi 5,45 GB per navigare in roaming. L’offerta include anche 140 GB di riserva, da utilizzare quando si esauriscono quelli inclusi nel piano, e il servizio Riserva Dati per convertire i minuti, SMS e Giga non consumati durante il mese in traffico dati aggiuntivo che non ha scadenza e diventa disponibile a partire dal rinnovo successivo. Potete poi cambiare offerta con qualsiasi altra proposta di Spusu quando volete senza costi aggiuntivi.

Attiva Spusu 70 »

3. ho. 6,99 di ho. Mobile include minuti e SMS illimitati e 100 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps in download a 9,99 euro al mese. E’ previsto anche l’acquisto di una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. In Ue avete inclusi 6,4 GB per navigare in roaming. Per chi arriva da Rabona Mobile è richiesta la portabilità.

Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provare le offerte dell’operatore per un mese e poi decidere se continuare con il piano o chiedere il recesso senza penali o costi aggiuntivi insieme al rimborso di tutte le spese sostenute. La richiesta si effettua comodamente online con appena due clic.

Attiva ho. 6,99 »

4. Kena 6,99 130GB STAR di Kena Mobile con minuti illimitati, 1000 SMS e 130 GB per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download. Il primo mese è gratis, poi l’offerta si rinnova a 6,99 euro al mese. Attivando il servizio di ricarica automatica entro il 20/9/23 potete avere 50 GB in più al mese a partire dal primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. In Ue avete inclusi 7 GB per navigare in roaming. Per chi arriva da Rabona Mobile è richiesta la portabilità.

Attiva Kena 6,99 130GB STAR »

5. Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB per navigare anche in 5G a 7,95 euro al mese. L’attivazione è di 10 euro ma con SIM e spedizione gratuite. In Ue avete inclusi 8 GB per navigare in roaming. Avete inclusi anche i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy per ottenere nuove competenze digitali tra le più richieste dalle aziende.

Attiva Fastweb Mobile »

6. TIM Power Supreme Easy di TIM con minuti e SMS illimitati e 150 GB per navigare in 4G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con pagamento su credito residuo) a 7,99 euro al mese. Il primo mese e attivazione sono gratis acquistando l’offerta online. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico residuo. In Ue avete inclusi 8 GB per navigare in roaming. Per chi arriva da Rabona Mobile è richiesta la portabilità.

Attiva TIM Power Supreme Easy »

Se acquistate questa offerta ma siete già clienti di TIM per la rete fissa potete attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati per i telefoni di tutta la famiglia (massimo 6 SIM anche se non intestate al titolare della connessione di casa). La promozione costa 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta, e include anche:

Samsung Galaxy Z Flip4 5G da 128 GB a 20 euro al mese per 30 rate con vincolo di 24 mesi per la SIM mobile

da 128 GB a con vincolo di 24 mesi per la SIM mobile 3 mesi di TIMVISION con Netflix e 6 mesi di Amazon Prime , poi 12,99 euro al mese

e , poi 12,99 euro al mese 3 mesi di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime , poi 9,99 euro al mese

e , poi 9,99 euro al mese una seconda SIM con offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese

sconto del 15% su 99 euro di spesa sullo store HP

7. Creami Extra WOW 150 di PosteMobile con minuti e SMS illimitati e 150 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download a 8,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro più 10 euro per una prima ricarica. In Ue avete inclusi 8,19 GB per navigare in roaming.

Attiva Creami Extra WOW 150 »

8. Flash 200 di Iliad con minuti e SMS illimitati e 200 GB per navigare anche in 5G in oltre 3.000 Comuni a 9,99 euro al mese per sempre. SIM gratuita e attivazione a 9,99 euro. In Ue avete inclusi 10 GB per navigare in roaming. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 15/6/23.

Attiva Flash 200 di Iliad »

Se attivate questa offerta con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito/debito avere incluso anche uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica di Iliad. Al prezzo di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese, potrete navigare sulla rete fissa senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload in FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON. L’offerta include anche chiamate illimitate, attivazione e modem con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. Il costo per l’installazione della linea è di 39,99 euro.

Potete aggiungere alla tariffa anche fino a 4 Wi-Fi Extender per potenziare il segnale wireless a 1,99 euro al mese per ogni dispositivo e la protezione di McAfee per tutti i terminali connessi a 2,99 euro al mese.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

9. ho. 9,99 di ho. Mobile con minuti e SMS illimitati e 230 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps in download a 9,99 euro al mese. E’ previsto anche l’acquisto di una ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. In Ue avete inclusi 9,1 GB per navigare in roaming. Per chi arriva da Rabona Mobile è richiesta la portabilità.

Attiva ho. 9,99 »

10. Kena 9,99 230GB STAR di Kena Mobile con minuti illimitati, 1000 SMS e 230 GB per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download a 9,99 euro al mese. Attivando il servizio di ricarica automatica entro il 20/9/23 potete avere 50 GB in più al mese a partire dal primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. In Ue avete inclusi 9 GB per navigare in roaming. Per chi arriva da Rabona Mobile è richiesta la portabilità.

Attiva Kena 9,99 230GB STAR »