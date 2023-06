Offerte in evidenza spusu 1 3.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Super 20 4.00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

L’eSIM sono oggi molto più richieste dagli utenti di telefonia mobile rispetto al passato. Purtroppo però la scelta di offerte mobile con eSIM è ancora piuttosto limitata dato che sono pochi gli operatori a permette di attivarle. Nella lista infatti troviamo i tre grandi marchi (Vodafone, TIM e WindTre) e uno numero esiguo di operatori virtuali come Coop Voce, Spusu e Very Mobile. L’eSIM sono una tecnologia superiore alle schede tradizionali in quanto permettono (sugli smartphone compatibili) di utilizzare due numeri sullo stesso telefono. Inoltre non possono deteriorarsi, smagnetizzarsi o danneggiarsi né si devono inserire fisicamente nel dispositivo, in quanto si scaricano come un qualsiasi file in memoria inquadrando un apposito QR Code tramite la fotocamera.

Offerte mobile con eSIM: le miglior di giugno 2023

Offerte eSIM Minuti, SMS e Gigabyte Prezzo mensile 1 Spusu 70 di Spusu 2000 minuti, 100 SMS + 70 GB in 4G+ 5,98 €/mese 2 TIM Power Supreme Web Easy minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 7,99 €/mese 4 TIM 5G Power Famiglia (solo clienti fisso) minuti, SMS e Giga illimitati con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) primo mese gratis, poi 9,99 €/mese 5 TIM Young (solo under 25) minuti e SMS illimitati + 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 9,99 €/mese 6 TIM 5G Power Smart minuti e SMS illimitati + 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 14,99 €/mese

Le offerte mobile con eSIM sono molto diverse tra loro. Alcuni operatori, ad esempio, permettono di acquistarle online senza costi aggiuntivi. E’ il caso di CoopVoce, che ha lanciato le sue tariffe solo nel marzo del 2022. Per quanto riguarda il segmento Business, anche Vianova consente di acquistare una eSIM dal 2021. A breve alla lista si dovrebbe aggiungere anche Iliad. Alla fine della presentazione delle offerte Iliad Bussiness, l’amministratore delegato di Iliad Italia, Benedetto Levi, ha confermato che l’eSIM dovrebbero essere lanciate a breve ma senza indicare una data precisa.

Offerte mobile con eSIM di Spusu

Spusu prevede offerte mobile con eSIM fin dall’agosto del 2021 e permette di acquistare la propria scheda digitale direttamente online senza costi aggiuntivi o chiamando l’assistenza per i già clienti. Nello specifico basta collegarsi al sito dell’operatore, cliccare su Acquista adesso > Ordina eSIM pagando con carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard o PayPal. Il QR Code vi verrà inviato comodamente via email. Per l’attivazione dovrete poi effettuare la video identificazione. Per sostituire una scheda fisica invece potete fare richiesta inviando un’email a ciao@spusu o contattando il servizio clienti al 378 010 1000 o via chat su WhatsApp al 378 010 2000. Non ci sono limitazioni al numero di volte in cui si utilizza il QR Code.

La migliore offerta dell’operatore è Spusu 70 con 2000 minuti, 500 SMS e 70 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download. Il prezzo è di 5,98 euro al mese. L’attivazione è di 9,90 euro. In Ue si possono utilizzare fino a 5,45 GB per navigare in roaming. Nella tariffa avete inclusi anche 140 GB di riserva da utilizzare nel momento in cui si esaurisce il traffico dati e il servizio Riserva Dati, che consente di trasformare i minuti, SMS e Gigabyte non consumati durante il mese in traffico dati aggiuntivo che non ha scadenze e diventa disponibile a partire dal rinnovo successivo.

Confronta le offerte di Spusu »

Offerte mobile con eSIM di TIM

TIM è stato tra i primi a prevedere offerte mobile con eSIM. L’operatore permette di attivarle però solo in negozio, fornendo un apposito talloncino di carta su cui è stampato il QR Code per scaricare la scheda digitale sul telefono. Il costo dell’eSIM è di 10 euro mentre per sostituire una scheda fisica si devono spendere 15 euro. Potete scegliere di abbinare l’eSIM a una delle tante offerte 5G dell’operatore come:

1. TIM Power Supreme Easy con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con pagamento su credito residuo). Il primo mese e attivazione sono gratis acquistandola online, poi si rinnova a 7,99 euro al mese. In Ue si possono utilizzare fino a 8 GB per navigare in roaming. La tariffa è disponibile per chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali come PosteMobile, Coop Voce e Fastweb Mobile. il trasferimento del numero è gratuito e richiede un massimo di tre giorni lavorativi.

Attiva TIM Power Supreme Easy »

2. TIM 5G Power Famiglia con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB). Il primo mese e attivazione sono gratis acquistandola online, poi si rinnova a 9,99 euro al mese. La tariffa è disponibile solo per chi ha già la rete fissa con TIM.

Attiva TIM 5G Power Famiglia »

TIM Unica Power è una promozione riservata ai clienti dell’operatore per la telefonia mobile e la rete fissa. Al prezzo di 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta, potete avere Giga illimitati ogni mese per tutti gli smartphone della famiglia (massimo sei SIM anche se non intestate al titolare della connessione di casa). Avete inclusi anche:

due smartphone al prezzo di uno e inizio del pagamento dopo 3 mesi (vincolo di 24 mesi per la parte mobile)

3 mesi di TIMVISION con Netflix e 6 mesi di Amazon Prime , poi 12,99 euro al mese

e , poi 12,99 euro al mese 3 mesi di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime , poi 9,99 euro al mese

e , poi 9,99 euro al mese una seconda SIM con offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese

sconto del 25% sul catalogo di gioielli e orologi di Daniel Wellington

3. TIM Young con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con pagamento su credito residuo). Il primo mese è gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, così come l’attivazione, poi si rinnova a 9,99 euro al mese. In Ue si possono utilizzare fino a 20 GB per navigare in roaming. La tariffa è disponibile per chi ha meno di 25 anni e si può personalizzare acquistando una o più delle seguenti opzioni:

50 GB aggiuntivi al mese a 99 cent in più al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

Attiva TIM Young 5G »

4. TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload e accesso prioritario alla rete dell’operatore con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 25 GB con pagamento su credito residuo). Il primo mese è gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, così come l’attivazione, poi si rinnova a 14,99 euro al mese. In Ue si possono utilizzare fino a 14 GB per navigare in roaming. Avete inclusi anche 3 mesi di Google One (poi si rinnova a 1,99 euro al mese) e la protezione di TIM Safe Web Plus.

Attiva TIM 5G Power Smart

Offerte mobile con eSIM di Vodafone

Vodafone ha debuttato per le offerte mobile con eSIM con il piano OneNumber, che inizialmente consentiva di disporre dello stesso numero di telefono sullo smartphone e Apple Watch. Successivamente a permesso di associare un’eSIM a qualsiasi sua tariffa mobile al costo di 1 euro. Vodafone è tra i pochi a permette l’acquisto sia in negozio sia online. La sostituzione costa 10 euro, salvo eventuali promozioni, o gratuita solo nel caso in un problema tecnico. L’operatore poi ha implementato anche una soluzione di backup se avete smarrito il talloncino cartaceo che permette di recuperare il QR Code necessario per scaricare l’eSIM tramite l’Area Fai da Te sul sito e app nella sezione “La tua SIM”. Per ottenere il QR Code si dovrà inserire però un codice OTP (One Time Password) ricevuto via SMS.

Chi attiva le offerte mobile con eSIM di Vodafone può accedere a un prezzo più vantaggioso alla fibra ottica dell’operatore. In questo caso infatti potete avere Internet Unlimited al costo di 22,90 euro al mese senza vincoli. L’offerta include una connessione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH (Fiber to the Home) o fino a 300 Mbps in download sulla fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) in base alla distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. Avete incluso anche un modem con Wi-Fi Optimizer. L’attivazione è gratis fino al 18/6/23.

Attiva Internet Unlimited per già clienti mobile »

Per tutti gli altri Internet Unlimited costa 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese, ma avete incluse anche le chiamate illimitate se acquistata online. L’attivazione è 19,90 euro in prima fattura.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Offerte mobile con eSIM di WindTre

WindTre ha lanciato l’eSIM in concomitanza con la nascita del nuovo marchio unificato nel 2020. E’ possibile acquistarle però soltanto in negozio, dove vi verrà fornito il talloncino con il QR Code. Il costo per i nuovi clienti è di 10 euro mentre per la sostituzione servono 15 euro. Inoltre, il codice per scaricare l’eSIM si può utilizzare solo una volta.

Confronta le offerte di WindTre »

Offerte mobile con eSIM di Very Mobile

Very Mobile è stato il primo operatore virtuale in Italia a lanciare le offerte mobile con eSIM in Italia verso la fine del 2020. Il marchio low cost di WindTre permette di attivarle solo online e il costo di una nuova SIM digitale è gratuito. Il gestore non prevede poi un supporto fisico ma permette di attivare l’eSIM scannerizzando l’apposito QR Code che vi verrà inviato via email. Per l’attivazione si dovrà poi effettuare la video identificazione, che prevede di fornire all’azienda una copia digitale dei documenti registrati online.

Fino al 2022 il QR Code fornito da Very Mobile era monouso ma oggi è possibile richiedere fino a sei codici sostituitivi senza costi aggiunti in caso di guasti, cambio dalla scheda fisica, reset dello smartphone, configurazione non riuscita o riattivazione di un profilo precedentemente eliminato. Se dovete sostituire una eSIM potete farlo chiamando il numero 1929 o accedendo all’app Very nella sezione Offerta > Info SIM e PUK > Scrivici.

Confronta le offerte di Very Mobile »

