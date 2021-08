Come fare una ricarica Iliad da 10 euro?

SimBox, sito internet e casse dei supermercati, ecco dove puoi acquistare una ricarica Iliad da 10 euro. Le procedure sono differenti e in questa guida vedremo come effettuare le operazioni online o in luoghi fisici, quali sono i tagli disponibili e dove trovare i punti vendita in cui poter comprare le ricariche anche in contanti

Se sta per rinnovarsi la tua offerta di telefonia mobile devi ricaricare la tua SIM per non trovarti isolato. Spesso gli operatori quando hai credito insufficiente bloccano tutti i servizi in uscita (chiamate, SMS e Internet), oppure applicano la tariffa base associata al tuo piano. Con le tariffe tutto incluso ti sei ormai abituato a non prestare attenzione a quanti SMS invii o a quanto tempo trascorri online, ma se hai un credito insufficiente e non riesci a rinnovare la promozione ogni chiamata o 5 minuti di navigazione Internet ti costerebbero piuttosto cari.

Iliad in questo non fa eccezione, tra le condizioni contenute nelle sue offerte vengono anche specificati i costi della tariffa base. Con questo operatore in caso di mancato rinnovo della promozione o se termini i pacchetti inclusi nel canone, ecco quanto ti costerà chiamare, inviare SMS o MMS e stare su Internet:

telefonate 0,28 euro al minuto

0,28 euro per SMS

0,49 euro per MMS

per ogni 100 Mega 0,90 euro

Come fare ricarica Iliad da 10 euro

Innanzitutto questo è il taglio più comune, le offerte del gestore francese infatti hanno canoni che vanno dai 4,99 euro ai 9,99 euro. La ricarica da 10 euro quindi per i clienti Iliad è spesso la più comoda.

Online

Ci sono più canali da cui è possibile effettuare le operazioni di ricarica del credito Iliad. La più immediata è online, non dovrai neanche loggarti al tuo profilo riservato. Ti basterà selezionare il menu Ricarica da I tuoi servizi.

Se non ti colleghi alla tua pagina personale per completare la ricarica dovrai inserire il tuo numero di telefono e poi ti verrà richiesto quale importo vuoi ricaricare. I tagli delle ricariche Iliad sono 5, 10, 15, 20, 25, 30 o 50 euro.

Per fare l’operazione dovrai selezionare con quale sistema di pagamento vuoi procedere. Le carte di credito accettate da Iliad sono quelle dei circuiti Mastercard, Visa e le PostePay. Potrai anche utilizzare il tuo conto PayPal per fare la ricarica.

Puoi anche procedere direttamente dall’Area Personale e fare la ricarica sul tuo numero. Una volta che hai effettuato il login con le tue credenziali dal cellulare o dal pc, dal tablet puoi anche memorizzarle. L’username e la password per accedere a questa pagina ti vengono forniti quando completi la procedura di registrazione Iliad e attivi la tua offerta per la prima volta.

Una volta che sei dentro alla tua Area dovrai procedere esattamente come descritto per la ricarica online.

Dove acquistare in contanti una ricarica Iliad

Nei tabacchi o nei punti vendita convenzionati hai anche la possibilità di fare una ricarica Iliad da 10 euro pagando in contanti. Sul sito dell’operatore trovi una mappa interattiva che ti permetterà di trovare gli Store o altri punti vendita Iliad.

Dovrai inserire il tuo indirizzo o il CAP della tua città e appariranno le varie alternative. Sulla mappa vedrai segnalati i differenti negozi con le diciture: Store, Corner, Express e Point. Gli Express sono le catene di supermercati, i negozi di elettronica e le librerie che hanno una convenzione con Iliad e nei quali è possibile comprare una ricarica. Bar e tabacchi che fanno parte dei circuiti Sisal, Lottomatica o Snaipay ti permetteranno di fare le ricariche sia in contanti che con carte.

Negli altri punti vendita Iliad (Store, Corner) potrai invece acquistare SIM o ricariche tramite le SIMBox.

Gli addebiti automatici con Iliad

Hai la possibilità, con questo gestore, di programmare le tue ricariche in modo da essere certi di avere credito sufficiente quando arriverà il momento del rinnovo della tua offerta.

Puoi attivare l’addebito automatico sulla tua carta di credito o sul conto corrente. Per impostare correttamente questa operazione dovrai accedere alla tua Area personale memorizzando i dati del pagamento.

Le migliori offerte Iliad

Al momento le promozioni Iliad che puoi attivare sono 4:

Flash 120 Giga

Giga 80

Giga 40

Voce

Puoi conoscere quali sono le offerte Iliad di Agosto del gestore con il comparatore di SOStariffe.it. Uno strumento gratuito che ti aiuterà a valutare quali sono i canoni e le condizioni delle promozioni più convenienti.

Scopri le offerte Iliad più convenienti »

Iliad Voce

Annunci Google

Se hai attivato questa offerta pagherai per il tuo piano Iliad 4,99 euro al mese, nel pacchetto sono inclusi:

chiamate e sms senza limiti verso fissi e mobili nazionali

chiamate e messaggi illimitati in roaming UE

40 Mega in 4G in Italia o in UE

Mi richiami

Segreteria visiva e telefonica (anche all’estero)

Avviso di chiamata (se hai il numero occupato)

Blocco numeri nascosti

Questa è una promozione che si adatta alle esigenze di chi utilizza la SIM solo per telefonate e per inviare SMS. Come per ogni offerta del gestore, il primo mese dovrai anche pagare per l’attivazione della SIM e ti costerà 9,99 euro.

Attiva Voce »

Giga 40

Per questa promozione da 40 Giga al mese per navigare in 4G o 4G+, il canone mensile ti costerà 6,99 euro al mese:

chiamate e sms senza limiti verso fissi e mobili nazionali

telefonate e messaggi illimitati in roaming UE

4 Giga in UE

40 Giga in Italia

attivazione 9,99 euro

Con Iliad sono compresi in ogni offerta anche i servizi di segreteria telefonica, potrai usare gratuitamente l’opzione Mi richiami e anche l’Avviso di chiamata. Potrai anche contare sul blocco dei servizi a pagamento o sulle chiamate verso i numeri speciali, se vorrai usarli potrai richiedere all’Assistenza clienti di sbloccare questi servizi.

Giga 80

Una promozione che ti offrirà maggiori servizi è questa Giga 80, innanzitutto è una soluzione che ti permetterà di accedere alla rete 5G del gestore. Il costo dell’offerta sarà di 7,99 euro al mese. Il 5G di Iliad non è ancora disponibile ovunque quindi il tuo collegamento passerà in automatico al 4G o al 4G+ se non sei in una zona servita dalla rete di nuova generazione.

Nel piano Iliad avrai ogni mese inclusi:

chiamate e SMS verso numeri nazionali senza limiti

telefonate e messaggi illimitati in roaming UE

chiamate senza limiti anche verso 60 destinazioni straniere

80 Giga per navigare in 5G

5 Giga da usare in UE

Scopri di più su Giga 80 »

Flash 120 Giga

La promozione al momento più popolare è senza dubbio questa soluzione da 120 Giga al mese di Iliad: canone mensile di 9,99 euro e 5G attivo. Per attivare questa offerta dovrai pagare anche 9,99 euro come contributo di attivazione. Con Flash Iliad ti garantisce ogni mese di avere:

chiamate e SMS illimitati verso i numeri nazionali

traffico voce e messaggi illimitati in UE

120 Giga per navigare in 5G

6 Giga da usare in UE

minuti verso fissi e mobili in paesi extra UE (compresi Canada e Stati Uniti)

Segreteria telefonica

Mi richiami

Segreteria visiva

Avviso di chiamata (se hai il numero occupato)

Blocco numeri nascosti

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Attiva 120 Giga di Iliad »

La rete 5G di Iliad

Molti utenti sono attratti dalle nuove connessioni delle reti 5G, le nuove tecnologie garantiscono performance migliori, uno scambio dati praticamente istantaneo, ma richiedono anche dei dispositivi che possano reggere gli standard delle connessioni. Con Iliad la sua linea di nuova generazione ti consentirà di navigare ad una velocità massima a 855 Megabit/s in download e a 72 Megabit/s in upload.

I comuni e le città in cui il servizio è già disponibile sono: Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza.

Se vuoi verificare la copertura del servizio Iliad devi considerare che questo operatore ha stretto un accordo con WindTre per la condivisione delle sue infrastrutture. Questo almeno fino a quando non avrai terminato la costruzione della sua rete di antenne su tutto il territorio nazionale, il progetto in corso dovrebbe portare al raddoppio dei siti Iliad attivi entro il 2024.

L’assistenza Iliad

Se vuoi maggiori informazioni sul tuo credito residuo o sui tuoi servizio puoi contattare il servizio clienti Iliad, per poter parlare con un operatore hai a disposizione il numero gratuito 177. Le attese non sono eccessive e gli addetti sono efficienti, gli orari di questo servizio sono:

dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22

sabato, domenica o in giorni di festività dalle 8 alle 20

Per contattare l’assistenza mentre sei all’estero o se chiami da numero fisso devi comporre il 351.8995177.

Per sapere qual è il tuo credito residuo puoi anche semplicemente inviare un SMS al 400, in pochi minuti riceverai tutti i dettagli sulla tua situazione con un messaggio da parte di Iliad. Per modificare servizi invece puoi cercare nella sezione FAQ del sito o puoi collegarti all’Area privata. Dalla tua Pagina personale avrai la possibilità di avere un quadro completo della tua offerta, potrai ricaricare il tuo numero e potrai anche gestire i servizi come la segreteria telefonica o l’avviso di chiamata.