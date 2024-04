Agli operatori con la Legge annuale per la concorrenza è imposto il divieto di utilizzo del database MNP per le offerte operator attack , che restano però disponibili nonostante le richieste dell' Antitrust

Qualche tempo fa è entrata in vigore la legge annuale sulla concorrenza che tra le nuove norme introdotte prevede anche importanti novità per il settore della telefonia mobile. In particolare si parla del blocco alle offerte operator attack, ovvero quelle tariffe la cui attivazione è limitata ai clienti di specifici operatori. Inizialmente sembrava che questa pratica sarebbe stata quindi cancellata ma in realtà si è semplicemente imposto ai gestori di non utilizzare il database condiviso per la portabilità del numero o MNP (Mobile Number Portability).

Offerte operator attack: cosa cambia con la Legge annuale per la concorrenza

La normativa che riguarda le offerte operator attack contenuta nella Legge annuale per il mercato e la concorrenza, entrata in vigore il 31/12/23, si basa anche sulle indicazioni dell’Antitrust, che nel luglio dello scorso anno aveva inviato al Governo alcune proposte per migliorare la concorrenza nel mercato mobile tra cui appunto il divieto di proporre offerte operator attack e l’innalzamento dei limiti alle emissioni elettromagnetiche in Italia.

Nell’Articolo 13 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza sono quindi presenti disposizioni per l’obbligo di “non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza“. A ciò si aggiunge una modifica del Codice delle Comunicazioni Elettroniche con l’introduzione di un comma 1-bis all’Articolo 98-duocecies che recita: “I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non possono utilizzare le informazioni acquisite per il tramite del database per la portabilità dei numeri mobili, nonché quelle comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo, per formulare offerte agli utenti finali aventi a oggetto requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza“.

L’aggiunta della voce in merito al divieto di utilizzo del database MNP per le offerte operator attack nasce anche dalle perplessità dell’Antitrust secondo cui un “utilizzo improprio delle informazioni sulla portabilità raccolte nel database per esigenze di carattere propriamente operativo (in particolare, l’associazione tra il numero di telefono dell’utente e l’operatore telefonico che gli fornisce il servizio), mettendo gli operatori principali nelle condizioni di commercializzare offerte selettivamente definite in funzione del concorrente da cui proviene il cliente. Si tratta di elementi informativi non disponibili agli operatori mobili virtuali“.

L’utilizzo del database MNP associato alle offerte operator attack era considerato problematico anche dall’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) mentre la Commissione europea nel valutare la fusione tra Wind e 3 Italia nel 2016 aveva giudicato questa pratica “potenzialmente idonea a sostenere un equilibrio collusivo“.

Offerte operator attack: tutti i dubbi dell’AGCM

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge annuale per il mercato e la concorrenza non aveva quindi fugato il dubbio se le offerte operator attack sarebbero dovute sparire o solo essere limitate. In effetti nei primi mesi del 2024 non sembra essere cambiato nulla nel mercato della telefonia mobile. Tutti i principali operatori prevedono ancora offerte operator attack.

I gestori però stanno anche iniziando ad adeguarsi alla normativa sulla concorrenza introdotta alla fine del 2023. Uno degli operatori più importanti, secondo quanto riporta mondomobileweb.it, ha rimosso il sistema che permetteva in fase di attivazione di una nuova SIM con richiesta di portabilità del numero di identificare l’operatore di provenienza. In questo modo venivano proposte solo le offerte specifiche per quello specifico gestore. Oggi invece presso i rivenditori di questo marchio non è più presente questo filtro automatico e quindi si visualizzano sia i piani standard sia le offerte operator attack. Per poter proporre quest’ultime, quindi, i rivenditori dovranno prima chiedere al cliente il proprio operatore di provenienza e poi effettuare un controllo incrociato con il codice seriale ICCID della SIM.

Il divieto di utilizzo del database MNP non basta quindi a soddisfare le richieste dell’Antitrust, che per la modifica al Codice delle Comunicazioni Elettroniche presente inizialmente nel DDL Concorrenza al senato aveva suggerito il seguente testo: “I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non applicano agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza“.

L’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) con questo suggerimento voleva impedire del tutto la pratica delle offerte operator attack in quanto possibili solo in virtù della conoscenza di informazioni disponibili per alcuni operatori. Inoltre, l’Antitrust sottolineava che alcune di queste tariffe erano “particolarmente aggressive“, soprattutto se destinate “ai clienti provenienti dai concorrenti minori“, ovvero gli operatori virtuali di recente ingresso sul mercato. Ai loro utenti erano proposte offerte a prezzi più bassi o con Giga aggiuntivi.

L’Antitrust infine sosteneva che le offerte operator attack possono avere un “effetto estremamente negativo sullo sviluppo della concorrenza nella telefonia mobile, contribuendo a bloccare lo sviluppo degli operatori nuovi entranti e al limite a provocare l’uscita dal mercato di alcuni di essi, facendo venire meno quello stimolo concorrenziale nei confronti degli operatori tradizionali che ha fin qui apportato numerosi benefici ai consumatori finali“

Le migliori offerte operator attack selezionate da SOStariffe.it di aprile 2024

Offerte operator attack Minuti, SMS e Giga Prezzo SMART Reward d 1Mobile

minuti illimitati e 40 SMS + 50 GB in 4G fino a 60 Mbps + 10 GB dal terzo rinnovo 5 € per un mese, poi 5,99 €/mese Kena 5,99 Promo 100 minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con autoricarica primo mese gratis, poi 5,99 €/mese FLASH BACK! XL 5,99 di Very Mobile minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 €/mese ho. 5,99 di ho. Mobile minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 €/mese Kena 6,99 Promo 130 minuti illimitati e 200 SMS + 130 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con autoricarica primo mese gratis, poi 6,99 €/mese Super 80 di 1Mobile minuti illimitati e 80 SMS + 80 GB in 4G fino a 60 Mbps 5 € per un mese, poi 6,99 €/mese FLASH BACK! XL 6,99 di Very Mobile minuti e SMS illimitati + 200 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 €/mese TIM Power Iron minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G primo mese gratis, poi 6,99 €/mese ho. 7,99 di ho. Mobile minuti e SMS illimitati + 180 GB in 4G fino a 30 Mbps 7,99 €/mese TIM Power Supreme Easy

minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 7,99 €/mese

Oggi quindi sono ancora disponibili moltissime offerte operator attack. Le più convenienti sono poi riservate ai clienti di operatori virtuali. Nella maggior parte dei casi è richiesta la portabilità del numero, che viene eseguita gratuitamente da qualsiasi gestore entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Le offerte operator attack di ho. Mobile

ho. Mobile come altri operatori virtuali prevede sostanzialmente solo offerte operator attack. In particolare per chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni MVNO selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri sono disponibili:

ho. 5,99

minuti e SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 6,4 GB per navigare in roaming in Ue

5 euro di ricarica omaggio fino al 26/4/24 con portabilità entro l’8/5/24

Il prezzo è di 5,99 euro al mese più una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis.

Attiva ho, 5,99 »

ho. 7,99

minuti e SMS illimitati

180 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 8,5 GB per navigare in roaming in Ue

5 euro di ricarica omaggio fino al 26/4/24 con portabilità entro l’8/5/24

Il prezzo è di 7,99 euro al mese più una ricarica da 8 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis.

Attiva ho. 7,99 »

ho. Mobile con l’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati permette di provare le sue offerte per trenta giorni e decidere poi se continuare con l’operatore o richiedere direttamente online il recesso senza costi aggiuntivi con due clic insieme al rimborso di tutte le spese sostenute. In più si può portare la velocità di navigazione fino a 60 Mbps in download attivando l’opzione ho. Il Turbo a 1,49 euro al mese. La stessa funzione è già inclusa in ho.+ insieme a vantaggi come sconti e promozioni a 1,99 euro al mese.

Le offerte operator attack di Kena Mobile

Kena Mobile a chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni MVNO selezionati come PosteMobile, Fastweb Mobile, CoopVoce e altri, invece propone:

Kena 5,99 Promo 100

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps 50 GB in più al mese con autoricarica fino al 10/6/24

con autoricarica fino al 10/6/24 6,5 GB per navigare in roaming in Ue

Il primo mese è gratis, poi si rinnova a 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis fornendo i consensi commerciali, invece di 4 euro. SIM e attivazione sono gratis.

Attiva Kena 5,99 Promo 100 »

Kena 6,99 Promo 130

minuti illimitati e 200 SMS

130 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps 50 GB in più al mese con autoricarica fino al 10/6/24

con autoricarica fino al 10/6/24 7,5 GB per navigare in roaming in Ue

Il primo mese è gratis, poi si rinnova a 6,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis fornendo i consensi commerciali, invece di 3 euro. SIM e attivazione sono gratis.

Attiva Kena 6,99 Promo 130 »

Le offerte operator attack di Very Mobile

Allo stesso modo anche Very Mobile prevede alcune offerte con portabilità da Iliad o alcuni MVNO selezionati come PosteMobile, Fastweb Mobile, CoopVoce e altri. In questo caso però è anche possibile acquistare un’eSIM senza costi aggiuntivi con richiesta direttamente online.

Promo FLASH BACK! XL Very 5,99

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 6,4 GB per navigare in roaming in Ue

un mese di ricarica in omaggio fino al 7/5/24

Il prezzo è di 5,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis.

Promo FLASH BACK! XL 5,99 »

Promo FLASH BACK! XL Very 6,99

minuti e SMS illimitati

2o0 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 7,4 GB per navigare in roaming in Ue

un mese di ricarica in omaggio fino al 7/5/24

Il prezzo è di 6,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis.

Attiva Promo FLASH XL 6,99 »

Le offerte operator attack di 1Mobile

Anche 1Mobile differenzia alcuni dettagli delle sue offerte in base all’operatore di provenienza:

SMART Reward

minuti illimitati e 40 SMS

50 GB in 4G fino a 60 Mbps + 10 GB dal terzo rinnovo

Il primo mese costa 5 euro, poi si rinnova a 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis per chi richiede la portabilità da TIM, WindTre, Iliad e tutti gli operatori virtuali. Per chi arriva da Vodafone e attiva una SIM con un nuovo numero, invece, il costo è di 5 euro.

Attiva SMART Reward di 1Mobile »

Super 80

minuti illimitati e 80 SMS

80 GB in 4G fino a 60 Mbps

Il primo mese costa 5 euro, poi si rinnova a 6,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis per chi richiede la portabilità da TIM, WindTre, Vodafone, Iliad e tutti gli operatori virtuali.

Attiva Super 80 di 1Mobile »

Le tariffe operator attack di TIM

TIM a chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni MVNO selezionati come PosteMobile, Fastweb Mobile e CoopVoce infine propone:

TIM Power Iron

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 4G

7 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il primo mese e attivazione sono gratis con acquisto online, poi si rinnova a 6,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso più 5 euro per l’attivazione.

TIM Power Supreme Easy

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con addebito su credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con addebito su credito residuo) 8 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il primo mese e attivazione sono gratis con acquisto online, poi si rinnova a 7,99 euro al mese. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Confronta le offerte di TIM »

TIM in negozio permette di acquistare in alternativa un’eSIM al costo di 10 euro. Per l’attivazione dell’offerta potrete poi effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID per una maggiore comodità. Se state pensando di cambiare smartphone, con TIM potete acquistare un telefono a rate senza anticipo con finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) e addebito su carta di credito/debito o conto corrente. I già clienti di TIM per la rete fissa possono richiedere la domiciliazione delle rate in bolletta. Con la Promo Super Valuta potete dare in permuta un vecchio telefono per ottenere una ulteriore super valutazione fino a 150 euro per l’acquisto a rate di iPhone 15 o Samsung Galaxy S24. La spedizione è gratuita ma è previsto anche il ritiro in 200 negozi in tutta Italia.

Se siete clienti di TIM per mobile e fisso potete anche avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della connessione di casa) e 6 GB aggiuntivi al mese per il roaming in Ue con l’attivazione di TIM Unica Power. La promozione costa 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta, ma abbinando almeno 3 SIM entro il 27/4/24 il prezzo è azzerato.

